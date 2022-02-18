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Новости Война
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Вторжение РФ в Украину станет катастрофой, - генсек ООН Гутерриш

Вторжение РФ в Украину станет катастрофой, - генсек ООН Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что военный конфликт в Украине станет катастрофой. Он подчеркнул безальтернативность дипломатического пути решения спорных вопросов.

Об этом он сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В ходе выступления генсек ООН выразил обеспокоенность наращиванием Россией войск на границе с Украиной и увеличившимися спекуляциями о военном конфликте в Европе.

"Я думаю, что этого не произойдет. Но если это случится, то это станет катастрофой", - добавил Гутерриш.

По его словам, единственный путь для разрешения ситуации - это дипломатия. Все вопросы, в том числе самые неразрешимые, нужно решать путем переговоров. Он добавил, что наступило время для деэскалации.

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Гутерриш призвал все стороны быть предельно осторожными в своих заявлениях. Они, добавил генсек, должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее разжигание.

Автор: 

армия РФ (18994) вторжение (508) россия (95308) Гутерриш Антониу (334)


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Топ комментарии
+9
Все эти заклики-они смысла не имеют. россия понимает только силу и санкции. Реальную силу и реальные санкции
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18.02.2022 15:58
+5
Так, панове. Буде гуманітарна катастрофа, політична катастрофа, демократична катастрофа, катастрофа екологічна, катастрофа радіологічна, катастрофа продовольча. Тобто це буде катастрофа планетарного масштабу.
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18.02.2022 15:58
+4
Це буде катастрофою для імпотентної ООН насамперед.
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18.02.2022 16:08
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Так, панове. Буде гуманітарна катастрофа, політична катастрофа, демократична катастрофа, катастрофа екологічна, катастрофа радіологічна, катастрофа продовольча. Тобто це буде катастрофа планетарного масштабу.
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18.02.2022 15:58 Ответить
Все эти заклики-они смысла не имеют. россия понимает только силу и санкции. Реальную силу и реальные санкции
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18.02.2022 15:58 Ответить
Катастрофою для Русланда. Пан Генсекретар за це хвилюється. Русській водка в буфете ООН йок, чорна ікра йок, матрьошкі йок...
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18.02.2022 16:05 Ответить
Це буде катастрофою для імпотентної ООН насамперед.
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18.02.2022 16:08 Ответить
Це буде кінцем існування ООН.
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18.02.2022 16:17 Ответить
Ну так что эта ООН со своими генсеками, цк и политбюро с тысячами дармоедов-чиновников и офисами в Нью-Йорках и Женевах предлагает делать? Какие решения по поводу агрессора, кроме традиционных охов-ахов и дежурных озабоченностей?
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18.02.2022 16:20 Ответить
перелякані, а чим вони вторгатися будуть)))
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18.02.2022 16:21 Ответить
да ну на... мы на огороды скоро...
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18.02.2022 16:24 Ответить
******* ООН з іі РадБезом це вже катастрофа.
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18.02.2022 16:45 Ответить
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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18.02.2022 16:54 Ответить
Нужно было меньше обеспокоенность высказывать и потокать параше с самого начала войны. Противно слушать от этих безвольных пи*доболов: "призываем все стороны конфликта к снижению напряженности, нужно вести диалог.... бла, бла, бла. Вот параша и охерела от своей безнаказанности. ООН как и ПАСЕ - абсолютно никчемные, бесполезные организации. Все их заявления, сравнимы по значимости, с информацией о том, что пошел дождь и намокла чья-то газета.
У меня предложение к Гутерришу. Отдайте нам половину Португалии, ну так, мирно, мы же все за дипломатию, и мы будем делать там, что в голову бахнет, в Португалии много наших людей, они испытывают дискриминационное давление. А еще нам нравятся ваши курорты.... Украине сейчас, как никогда нужноразвивать туристический бизнес. В чем проблема? Мы ведь не требуем отдать всю Португалию.
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18.02.2022 17:36 Ответить
 
 