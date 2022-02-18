Вторжение РФ в Украину станет катастрофой, - генсек ООН Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что военный конфликт в Украине станет катастрофой. Он подчеркнул безальтернативность дипломатического пути решения спорных вопросов.
Об этом он сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В ходе выступления генсек ООН выразил обеспокоенность наращиванием Россией войск на границе с Украиной и увеличившимися спекуляциями о военном конфликте в Европе.
"Я думаю, что этого не произойдет. Но если это случится, то это станет катастрофой", - добавил Гутерриш.
По его словам, единственный путь для разрешения ситуации - это дипломатия. Все вопросы, в том числе самые неразрешимые, нужно решать путем переговоров. Он добавил, что наступило время для деэскалации.
Гутерриш призвал все стороны быть предельно осторожными в своих заявлениях. Они, добавил генсек, должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее разжигание.
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У меня предложение к Гутерришу. Отдайте нам половину Португалии, ну так, мирно, мы же все за дипломатию, и мы будем делать там, что в голову бахнет, в Португалии много наших людей, они испытывают дискриминационное давление. А еще нам нравятся ваши курорты.... Украине сейчас, как никогда нужноразвивать туристический бизнес. В чем проблема? Мы ведь не требуем отдать всю Португалию.