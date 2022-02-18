Вторгнення РФ до України стане катастрофою, - генсек ООН Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що військовий конфлікт в Україні стане катастрофою. Він підкреслив безальтернативність дипломатичного шляху розв'язання спірних питань.
Про це він повідомив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Під час виступу генсек ООН висловив стурбованість через нарощування Росією військ на кордоні з Україною і спекуляції, що збільшилися, стосовно військового конфлікту в Європі.
"Я думаю, що цього не станеться. Але якщо це трапиться, то це стане катастрофою", - додав Гутерріш.
За його словами, єдиний шлях для вирішення ситуації - це дипломатія. Всі питання потрібно вирішувати шляхом перемовин. Він також додав, що настав час для деескалації.
Гутерріш закликав всі сторони бути гранично обережними у своїх заявах. Вони, як зазначив генсек ООН, повинні бути спрямовані на зниження напруги, а не на її розпалювання.
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У меня предложение к Гутерришу. Отдайте нам половину Португалии, ну так, мирно, мы же все за дипломатию, и мы будем делать там, что в голову бахнет, в Португалии много наших людей, они испытывают дискриминационное давление. А еще нам нравятся ваши курорты.... Украине сейчас, как никогда нужноразвивать туристический бизнес. В чем проблема? Мы ведь не требуем отдать всю Португалию.