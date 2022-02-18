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Новини Війна
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Вторгнення РФ до України стане катастрофою, - генсек ООН Гутерріш

Вторгнення РФ до України стане катастрофою, - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що військовий конфлікт в Україні стане катастрофою. Він підкреслив безальтернативність дипломатичного шляху розв'язання спірних питань.

Про це він повідомив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під час виступу генсек ООН висловив стурбованість через нарощування Росією військ на кордоні з Україною і спекуляції, що збільшилися, стосовно військового конфлікту в Європі.

"Я думаю, що цього не станеться. Але якщо це трапиться, то це стане катастрофою", - додав Гутерріш.

За його словами, єдиний шлях для вирішення ситуації - це дипломатія. Всі питання потрібно вирішувати шляхом перемовин. Він також додав, що настав час для деескалації.

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Гутерріш закликав всі сторони бути гранично обережними у своїх заявах. Вони, як зазначив генсек ООН, повинні бути спрямовані на зниження напруги, а не на її розпалювання.

Автор: 

армія рф (17143) вторгнення (380) росія (64846) Гутерріш Антоніу (388)


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Топ коментарі
+9
Все эти заклики-они смысла не имеют. россия понимает только силу и санкции. Реальную силу и реальные санкции
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18.02.2022 15:58
+5
Так, панове. Буде гуманітарна катастрофа, політична катастрофа, демократична катастрофа, катастрофа екологічна, катастрофа радіологічна, катастрофа продовольча. Тобто це буде катастрофа планетарного масштабу.
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18.02.2022 15:58
+4
Це буде катастрофою для імпотентної ООН насамперед.
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18.02.2022 16:08
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Так, панове. Буде гуманітарна катастрофа, політична катастрофа, демократична катастрофа, катастрофа екологічна, катастрофа радіологічна, катастрофа продовольча. Тобто це буде катастрофа планетарного масштабу.
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18.02.2022 15:58 Відповісти
Все эти заклики-они смысла не имеют. россия понимает только силу и санкции. Реальную силу и реальные санкции
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18.02.2022 15:58 Відповісти
Катастрофою для Русланда. Пан Генсекретар за це хвилюється. Русській водка в буфете ООН йок, чорна ікра йок, матрьошкі йок...
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18.02.2022 16:05 Відповісти
Це буде катастрофою для імпотентної ООН насамперед.
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18.02.2022 16:08 Відповісти
Це буде кінцем існування ООН.
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18.02.2022 16:17 Відповісти
Ну так что эта ООН со своими генсеками, цк и политбюро с тысячами дармоедов-чиновников и офисами в Нью-Йорках и Женевах предлагает делать? Какие решения по поводу агрессора, кроме традиционных охов-ахов и дежурных озабоченностей?
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18.02.2022 16:20 Відповісти
перелякані, а чим вони вторгатися будуть)))
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18.02.2022 16:21 Відповісти
да ну на... мы на огороды скоро...
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18.02.2022 16:24 Відповісти
******* ООН з іі РадБезом це вже катастрофа.
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18.02.2022 16:45 Відповісти
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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18.02.2022 16:54 Відповісти
Нужно было меньше обеспокоенность высказывать и потокать параше с самого начала войны. Противно слушать от этих безвольных пи*доболов: "призываем все стороны конфликта к снижению напряженности, нужно вести диалог.... бла, бла, бла. Вот параша и охерела от своей безнаказанности. ООН как и ПАСЕ - абсолютно никчемные, бесполезные организации. Все их заявления, сравнимы по значимости, с информацией о том, что пошел дождь и намокла чья-то газета.
У меня предложение к Гутерришу. Отдайте нам половину Португалии, ну так, мирно, мы же все за дипломатию, и мы будем делать там, что в голову бахнет, в Португалии много наших людей, они испытывают дискриминационное давление. А еще нам нравятся ваши курорты.... Украине сейчас, как никогда нужноразвивать туристический бизнес. В чем проблема? Мы ведь не требуем отдать всю Португалию.
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18.02.2022 17:36 Відповісти
 
 