Россия в Украине отрицает основные принципы международного порядка, - Блинкен
Ситуация в Украине должна иметь значение для всех в мире, поскольку РФ отрицает принципы международного порядка
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что есть понимание, что то, что происходит в Украине, имеет значение прежде всего для украинцев, но должно иметь значение для всех во мире. Потому что на кону, во первых, жизни и благополучие украинцев, но также большие принципы, которые находятся в основе всего международного порядка, установленного после двух мировых войн и холодной войны.
Принципы, необходимые для подержания мира и безопасности, и эти принципы прямо сейчас отрицаются Россией в Украине - принципы, что нельзя менять границы другой страны силой, принципы, что нельзя диктовать другой стране ее выбор, решения, политику, включая с кем вступать в союз", - сказал Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности.
Блинкен заверил, что США вместе с партнерами продолжат делать все возможное для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це добре що в Заходу очі поступово відкриваються...
Але Блінкін з Бербок та Мікроном про це не здогадуються.