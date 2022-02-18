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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия в Украине отрицает основные принципы международного порядка, - Блинкен

Россия в Украине отрицает основные принципы международного порядка, - Блинкен

Ситуация в Украине должна иметь значение для всех в мире, поскольку РФ отрицает принципы международного порядка

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что есть понимание, что то, что происходит в Украине, имеет значение прежде всего для украинцев, но должно иметь значение для всех во мире. Потому что на кону, во первых, жизни и благополучие украинцев, но также большие принципы, которые находятся в основе всего международного порядка, установленного после двух мировых войн и холодной войны.

Принципы, необходимые для подержания мира и безопасности, и эти принципы прямо сейчас отрицаются Россией в Украине - принципы, что нельзя менять границы другой страны силой, принципы, что нельзя диктовать другой стране ее выбор, решения, политику, включая с кем вступать в союз", - сказал Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Блинкен заверил, что США вместе с партнерами продолжат делать все возможное для Украины.

Читайте также: Лавров о встрече с Блинкеном: "У нас есть понятие "Пацан сказал - пацан сделал. Понятия должны быть и на международном уровне". ВИДЕО

Автор: 

россия (95308) США (26313) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+8
Та Мордор взагалі - здоровий глузд заперечує.
Це добре що в Заходу очі поступово відкриваються...
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18.02.2022 16:41
+7
То приспіть вже хвору тварину.
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18.02.2022 16:44
+3
Россия это вообще сплошное отрицалово,одни на льдине и ломом подпоясанные.И американцам с европейцами только доходить это начало.
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18.02.2022 17:32
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Та Мордор взагалі - здоровий глузд заперечує.
Це добре що в Заходу очі поступово відкриваються...
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18.02.2022 16:41 Ответить
То приспіть вже хвору тварину.
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18.02.2022 16:44 Ответить
Прочитав : "Росія в Україні ЗАБЕЗПЕЧУЄ основні принципи міжнародного порядку" та чуть не впав зі стільця....
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18.02.2022 16:47 Ответить
Довго ж ви думали, доки дійшли до такої елементарної істини.
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18.02.2022 17:23 Ответить
Після ВСЬОГО, що Йухло зробив з Міжнародним правом, міжнародними конвенціями, договорами і меморандумами, потоптавшись на них та наклавши купи ординського лайна, обговорювати якісь окремі документи, підписані і навіть ратифіковані думою-курултаєм Московітської орди, не тільки контрпродуктивно, а і до того ж це ознака поганого тону та меншовартості.
Але Блінкін з Бербок та Мікроном про це не здогадуються.
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18.02.2022 17:26 Ответить
не прошло и полгода...
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18.02.2022 17:32 Ответить
пора дАговариваЦа, а то обеспокоенности заканчиваюЦа....
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18.02.2022 17:33 Ответить
Россия это вообще сплошное отрицалово,одни на льдине и ломом подпоясанные.И американцам с европейцами только доходить это начало.
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18.02.2022 17:32 Ответить
Это потому что вовремя рф не аннигилировали. Недорозвалили эту отрыжку "совка".Большая ошибка.
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18.02.2022 18:34 Ответить
та до чого тут міжнародний порядок і закони взагалі??? нагадаю, що аж САМ ПУКІН підписував договір з Україною про визнання її кордонів. і що? і де той договір сьогодні після 2014-го року? ПІДТЕРЛИСЬ!!! москалі навіть за свої власні слова не відповідають, а ви їм якісь міжнародні закони тулите!
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18.02.2022 18:50 Ответить
 
 