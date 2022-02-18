Росія в Україні заперечує основні принципи міжнародного порядку, - Блінкен

Ситуація в Україні повинна мати значення для всіх у світі, оскільки РФ заперечує принципи міжнародного порядку.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я гадаю, що є розуміння, що те, що відбувається в Україні, має значення насамперед для українців, але повинно мати значення для всіх у світі. Тому що на кону, по-перше, життя і благополуччя українців, але також великі принципи, які перебувають в основі всього міжнародного порядку, встановленого після двох світових війн і холодної війни.

Принципи, необхідні для утримання миру та безпеки, і ці принципи прямо зараз заперечуються Росією в Україні - принципи, що не можна змінювати межі іншої країни силою, принципи, що не можна диктувати іншій країні її вибір, рішення, політику, включаючи з ким вступати в союз", - сказав Блінкен на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Блінкен запевнив, що США разом із партнерами продовжать робити все можливе для України.