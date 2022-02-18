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Росія в Україні заперечує основні принципи міжнародного порядку, - Блінкен

Росія в Україні заперечує основні принципи міжнародного порядку, - Блінкен

Ситуація в Україні повинна мати значення для всіх у світі, оскільки РФ заперечує принципи міжнародного порядку.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я гадаю, що є розуміння, що те, що відбувається в Україні, має значення насамперед для українців, але повинно мати значення для всіх у світі. Тому що на кону, по-перше, життя і благополуччя українців, але також великі принципи, які перебувають в основі всього міжнародного порядку, встановленого після двох світових війн і холодної війни.

Принципи, необхідні для утримання миру та безпеки, і ці принципи прямо зараз заперечуються Росією в Україні - принципи, що не можна змінювати межі іншої країни силою, принципи, що не можна диктувати іншій країні її вибір, рішення, політику, включаючи з ким вступати в союз", - сказав Блінкен на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Блінкен запевнив, що США разом із партнерами продовжать робити все можливе для України.

Автор: 

росія (64846) США (22395) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+8
Та Мордор взагалі - здоровий глузд заперечує.
Це добре що в Заходу очі поступово відкриваються...
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18.02.2022 16:41
+7
То приспіть вже хвору тварину.
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18.02.2022 16:44
+3
Россия это вообще сплошное отрицалово,одни на льдине и ломом подпоясанные.И американцам с европейцами только доходить это начало.
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18.02.2022 17:32
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Та Мордор взагалі - здоровий глузд заперечує.
Це добре що в Заходу очі поступово відкриваються...
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18.02.2022 16:41 Відповісти
То приспіть вже хвору тварину.
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18.02.2022 16:44 Відповісти
Прочитав : "Росія в Україні ЗАБЕЗПЕЧУЄ основні принципи міжнародного порядку" та чуть не впав зі стільця....
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18.02.2022 16:47 Відповісти
Довго ж ви думали, доки дійшли до такої елементарної істини.
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18.02.2022 17:23 Відповісти
Після ВСЬОГО, що Йухло зробив з Міжнародним правом, міжнародними конвенціями, договорами і меморандумами, потоптавшись на них та наклавши купи ординського лайна, обговорювати якісь окремі документи, підписані і навіть ратифіковані думою-курултаєм Московітської орди, не тільки контрпродуктивно, а і до того ж це ознака поганого тону та меншовартості.
Але Блінкін з Бербок та Мікроном про це не здогадуються.
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18.02.2022 17:26 Відповісти
не прошло и полгода...
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18.02.2022 17:32 Відповісти
пора дАговариваЦа, а то обеспокоенности заканчиваюЦа....
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18.02.2022 17:33 Відповісти
Россия это вообще сплошное отрицалово,одни на льдине и ломом подпоясанные.И американцам с европейцами только доходить это начало.
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18.02.2022 17:32 Відповісти
Это потому что вовремя рф не аннигилировали. Недорозвалили эту отрыжку "совка".Большая ошибка.
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18.02.2022 18:34 Відповісти
та до чого тут міжнародний порядок і закони взагалі??? нагадаю, що аж САМ ПУКІН підписував договір з Україною про визнання її кордонів. і що? і де той договір сьогодні після 2014-го року? ПІДТЕРЛИСЬ!!! москалі навіть за свої власні слова не відповідають, а ви їм якісь міжнародні закони тулите!
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18.02.2022 18:50 Відповісти
 
 