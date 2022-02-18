Байден сегодня выступит с обновленной информацией о ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден в пятницу, 18 февраля, в 23:00 по киевскому времени выступит с речью по ситуации вокруг Украины.

Об этом заявили в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Байден предоставит "обновленную информацию о наших постоянных усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании Россией войск на границе Украины", сообщает Белый дом.

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