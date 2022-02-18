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Новости Война
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Байден сегодня выступит с обновленной информацией о ситуации вокруг Украины

Байден сегодня выступит с обновленной информацией о ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден в пятницу, 18 февраля, в 23:00 по киевскому времени выступит с речью по ситуации вокруг Украины.

Об этом заявили в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Байден предоставит "обновленную информацию о наших постоянных усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании Россией войск на границе Украины", сообщает Белый дом.

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Автор: 

Байден (2785) США (26313)


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Топ комментарии
+60
Таке враження що з Нового року пан Байден перебрав на себе обов'язки Президента України. І це є дуже добре !
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18.02.2022 18:43
+27
Джо Байдену за постійну та невтомну підтримку України-черговий респект...
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18.02.2022 18:43
+26
вдумайтесь президент США буде виступати що до ситиуації в Україні..вам нічого не дивно?...президент чужої держави буде робити те що мав би робити наш През..
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18.02.2022 18:45
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"Ситуация" вокруг расии, буквально. Не Украины! Проблема и угроза - расия.
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18.02.2022 18:43 Ответить
Саме так. Не треба обговорювати якусь міфічну "ситуацію навколо України". Речі треба називати своїми іменами - "провокації, агресивні дії та військові злочини росії проти сусідньої держави".
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18.02.2022 18:55 Ответить
будемо уважно слухати виступ пана Президента США та України !

зараз в США рівно 50 штатів, подаємо петицію на 51 штат !!!
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18.02.2022 18:58 Ответить
Там пуерто-ріко на черзі
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18.02.2022 19:14 Ответить
Таке враження що з Нового року пан Байден перебрав на себе обов'язки Президента України. І це є дуже добре !
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18.02.2022 18:43 Ответить
Рашке надо срочно свифт ортрубить хотябы на неделюьку, чтобы намек поняла что дальше двигатся нельзя, иначе бо-бо
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18.02.2022 18:43 Ответить
никто ей свифт не обрубит, мокши должны вернуть масонам кредиты на сотни млрд долларов, а обрубка свифта хороший повод отказаться от долгов.
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18.02.2022 20:07 Ответить
Джо Байдену за постійну та невтомну підтримку України-черговий респект...
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18.02.2022 18:43 Ответить
Западу надо вступить и объявить, что учитывая наличие в Украине ядерных электростанций и материалов и соответственно особую опасность для всего мира, все ракеты или самолёты залетающие бомбить украинскую территорию, будут сбиваться.
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18.02.2022 18:45 Ответить
Это реально нужно сделать для безопасности всего мира. Ракета случайно не туда полетит и всем капец, а зная как летают кацапские ракеты.........Просто последнее время всего более менее крупные войны велись среди песка и нищеты. Сейчас все иначе и опасности для планеты огромная
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18.02.2022 18:47 Ответить
вдумайтесь президент США буде виступати що до ситиуації в Україні..вам нічого не дивно?...президент чужої держави буде робити те що мав би робити наш През..
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18.02.2022 18:45 Ответить
А у нас есть президент? Не плохой актеришка, пытающийся исполнить роль, а реальный президент? Я не вижу в упор. А вот регента от ***** при актеришке хорошо вижу. Продюсера и держателя прав вижу тоже. Но не президента.
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18.02.2022 19:12 Ответить
З нього і актор до сраки.
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18.02.2022 19:30 Ответить
вот именно что през...
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18.02.2022 19:35 Ответить
Ну якщо не запустить сьогодні бідосік то, скоріш за все, підвезли свіжого шмигалова.
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18.02.2022 21:04 Ответить
у
многоходовочек
фуйла
началось
весеннее обострение
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18.02.2022 18:46 Ответить
ДАСТЬ БОГ МІСТЕР БАЙДЕН ТРОХИ ВСТАВИТЬ НА МІСЦЕ МІЗКИ ЗЕЛЕНЬКУ !
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18.02.2022 18:46 Ответить
Про які мізки мова? Там в голові курячий послід
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18.02.2022 18:53 Ответить
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18.02.2022 20:35 Ответить
Нечего вправлять. Пустота.
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18.02.2022 19:13 Ответить
Дасть путіну 24 години на встановлення тиші, при відмові ввід санкцій ?
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18.02.2022 18:48 Ответить
А може краще одну ракету по смердючому кремлю запустити і всі проблеми вирішаться?
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18.02.2022 18:51 Ответить
Америка має колосальну військову і економічну перевагу над Росією. Цією перевагою і цим (нинішнім) моментом Штатам треба скористатися, бо може стати пізно.
Байден поки що тільки багато пиз.ить, і цей його пиз.ьож уже "проїдається" ("не кумарить"). Ще одне таке звернення, і нього будуть сміятися, як з відосіків Зеленського...
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18.02.2022 18:53 Ответить
Так и есть.Даже при «плохом Трампе» россия не позволяла себе таких вольностей по отношению к Украине как при «хорошем Байдене».Обозвать куйло убийцей и поехать ручку жать ему...вместо РЕАЛЬНЫХ САНКЦИЙ.И лишнехромосомные доброту за слабость приняли.Все познаётся в сравнении.На сегодня Байден реально слабый Президент Великой Страны.
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18.02.2022 20:05 Ответить
возможен также вариант
что фуйло решил отбить у Украины
территории Донецкой и Луганской областей в рамках их границ
с помощью тех же даунбасян,
а уж апасля признать их
сраные рыцпублики,
или даже взять их в состав паРаши...
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18.02.2022 18:53 Ответить
Кто президент Украины? Вопрос риторический конечно. К счастью есть Байден, а не это недоразумение выбранное по приколу
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18.02.2022 18:56 Ответить
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18.02.2022 18:59 Ответить
Какой он уродливый в форме...капец,я ещё такого не видела))))
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18.02.2022 19:17 Ответить
Шнурівка - малі діти краще зав'язують, штани, які треба носити навипуск, заправлені в короткі (!) черевики, плитоноска криво застебнута, ремінець шолома чортзна-де, а повинен ******** підборіддя... Справді капець!
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18.02.2022 19:46 Ответить
Дядько Байден дасть підзатильник, так що аж булька з носа вилізе!
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18.02.2022 23:21 Ответить
Джо Байден прессекретарь великого Вавы)
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18.02.2022 19:01 Ответить
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18.02.2022 19:03 Ответить
Кожен виступ Байдена це черговий удар по Найвеличнішому, якого він навіть і незгадує в своїх промовах..Яка ганьба клоуну
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18.02.2022 19:07 Ответить
Здесь (в США) пишут, что американского президента взбесили последние действия Путина, и он готов предложить нечто более радикальное по его сдерживанию. Что? Пока не знаю.

Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/7669 18:36
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18.02.2022 19:09 Ответить
Радикальным может быть только обещание вступится за Украину, остальное все сотрясение воздуха.
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18.02.2022 19:14 Ответить
Мы готовы нанести ракетный удар, так дословно скажет Байден
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18.02.2022 19:23 Ответить
К сожалению, сомнительно. Скорее всего, опять будет про "адские санкции", которые будут иметь исключения.
П.С очень хочу ошибаться, но восьмилетне соплежуйство Америки и запада в целом, а то и откровенная прокацапская позиция некоторых западных стран уверенности не дают.
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18.02.2022 19:36 Ответить
Так, что там радикального гневный Байден предложил?
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19.02.2022 00:20 Ответить
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
На фоне происходящего, блок НАТО повысил уровень боевой готовности Сил быстрого реагирования до предмаксимального. Глава Пентагона Остин раньше, чем планировал, вылетает в Европу.
Московские орки поднимают ставки всё выше, но американцы себя тоже не на помойке нашли. Одновременно по всем каналам в Украину продолжает поступать новейшее вооружение. Очередная партия Javelin прибыла из Эстонии. Ещё ожидаются борты из США, Британии и Нидерландов.
Также знаю, что в Украине продолжает добровольно и осмысленно оставаться до тысячи американских граждан. В надежде на то, что Байден в случае необходимости выполнит своё обещание по защите соотечественников, находящихся в нашей стране. А заодно и украинцев.

Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/7662 17:19
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18.02.2022 19:14 Ответить
Спасибо ,Байден!а то зекрыса не в состоянии,видимо...
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18.02.2022 19:14 Ответить
А где наше Чмо тупорылое? Осел хоть скажет что нибудь?
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18.02.2022 19:16 Ответить
Тати 👩‍🦰☕️🥨@taty40050803·16 февр.

Если россияне перестанут ощущать «угрозу» НАТО, то у них возникнет вопрос:
- Где деньги?
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18.02.2022 19:17 Ответить
Респект Байдену!
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18.02.2022 19:17 Ответить
скажите военным расийской помойки едущим в Украину, чтобы по карманам набирали семян плодовых деревьев, что бы происходящее обрело хоть какой то смысл! танкистам можно ничего не брать для них все бессмысленно!
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18.02.2022 19:19 Ответить
Спасибо товарищу Байдину что выполняет обязанности президента Украины, на которые покладены болты великим музыкантом и каратистом нашей с вами современности.
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18.02.2022 20:00 Ответить
Де там наші із свохми тупими заявами, хоча я вже засумнівався, що вони наші: Гундос, Резніков і Арахамія, та нападами на США ті інші країни, що мов нагнітають і лякають інвесторів? Так інвестори з росії чи європейських країн? Інвестори з європейських країн і США і вони читають свої газети і добре володіють інформацією, навіщо їм твоя, Володя, істерика? Вони нас таким чином захищають, розповідаючи задуми ворога і кажуть нам правду, а не розповідають про "Велике крадівництво" і "Єдність Вови і Єлдака". А у 2014 році навіть ніхто не нагнітав, росія просто обстрілювала наші території, напала підроздділами регулярної армії, захоплювала сепарами адміністрації міст і брехала, що в нас "громадянська війна" і тоді ніхто не смів щось говорити чи лити бруд на тих, хто нас слухав і вводив санкції. Інвестори втікали, а хтось в ті дні виступав в Москві і Горлівці і "відсовував кордони"... Не пам'ятаєш, Володя, хто це був?Якщо немає розуму - то це вже каліка. Кого ви 73% навибирали?
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18.02.2022 20:34 Ответить
Боти цензорівські теж гавкали, що США та ВБ нагнітають та роблять нам страшенну шкоду. Сьогодні вже мовчать, мабуть доп****сь та пішли у бан.
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19.02.2022 00:39 Ответить
Дожились, ми що вже штат США? Чому це Байден виконує роботу нашого зебіла? Може зебілятку і ко вже пора на нари?
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18.02.2022 23:19 Ответить
 
 