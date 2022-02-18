Байден сьогодні виступить із оновленою інформацією щодо ситуації навколо України
Президент США Джо Байден у п’ятницю, 18 лютого, о 23:00 за київським часом виступить із промовою щодо ситуації навколо України.
Про це заявили у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на CNN.
Байден надасть "оновлену інформацію про наші постійні зусилля щодо стримування та дипломатії, а також про нарощування Росією військ на кордоні України", повідомляє Білий дім.
Топ коментарі
+60 Volodymyr Rudobaba #501606
показати весь коментар18.02.2022 18:43
+27 Александр Чуднивец #474549
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+26 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар18.02.2022 18:45
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зараз в США рівно 50 штатів, подаємо петицію на 51 штат !!!
многоходовочек
фуйла
началось
весеннее обострение
Байден поки що тільки багато пиз.ить, і цей його пиз.ьож уже "проїдається" ("не кумарить"). Ще одне таке звернення, і нього будуть сміятися, як з відосіків Зеленського...
что фуйло решил отбить у Украины
территории Донецкой и Луганской областей в рамках их границ
с помощью тех же даунбасян,
а уж апасля признать их
сраные рыцпублики,
или даже взять их в состав паРаши...
Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/7669 18:36
П.С очень хочу ошибаться, но восьмилетне соплежуйство Америки и запада в целом, а то и откровенная прокацапская позиция некоторых западных стран уверенности не дают.
На фоне происходящего, блок НАТО повысил уровень боевой готовности Сил быстрого реагирования до предмаксимального. Глава Пентагона Остин раньше, чем планировал, вылетает в Европу.
Московские орки поднимают ставки всё выше, но американцы себя тоже не на помойке нашли. Одновременно по всем каналам в Украину продолжает поступать новейшее вооружение. Очередная партия Javelin прибыла из Эстонии. Ещё ожидаются борты из США, Британии и Нидерландов.
Также знаю, что в Украине продолжает добровольно и осмысленно оставаться до тысячи американских граждан. В надежде на то, что Байден в случае необходимости выполнит своё обещание по защите соотечественников, находящихся в нашей стране. А заодно и украинцев.
Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/7662 17:19
Если россияне перестанут ощущать «угрозу» НАТО, то у них возникнет вопрос:
- Где деньги?