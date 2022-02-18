Байден сьогодні виступить із оновленою інформацією щодо ситуації навколо України

Президент США Джо Байден у п’ятницю, 18 лютого, о 23:00 за київським часом виступить із промовою щодо ситуації навколо України.

Про це заявили у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на CNN.

Байден надасть "оновлену інформацію про наші постійні зусилля щодо стримування та дипломатії, а також про нарощування Росією військ на кордоні України", повідомляє Білий дім.

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