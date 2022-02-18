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Байден сьогодні виступить із оновленою інформацією щодо ситуації навколо України

Байден сьогодні виступить із оновленою інформацією щодо ситуації навколо України

Президент США Джо Байден у п’ятницю, 18 лютого, о 23:00 за київським часом виступить із промовою щодо ситуації навколо України.

Про це заявили у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на CNN.

Байден надасть "оновлену інформацію про наші постійні зусилля щодо стримування та дипломатії, а також про нарощування Росією військ на кордоні України", повідомляє Білий дім.

Також читайте: Байден: Загроза вторгнення РФ дуже висока, Москва готує провокацію й може напасти протягом кількох днів

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22395)


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Топ коментарі
+60
Таке враження що з Нового року пан Байден перебрав на себе обов'язки Президента України. І це є дуже добре !
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18.02.2022 18:43
+27
Джо Байдену за постійну та невтомну підтримку України-черговий респект...
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18.02.2022 18:43
+26
вдумайтесь президент США буде виступати що до ситиуації в Україні..вам нічого не дивно?...президент чужої держави буде робити те що мав би робити наш През..
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18.02.2022 18:45
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"Ситуация" вокруг расии, буквально. Не Украины! Проблема и угроза - расия.
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18.02.2022 18:43 Відповісти
Саме так. Не треба обговорювати якусь міфічну "ситуацію навколо України". Речі треба називати своїми іменами - "провокації, агресивні дії та військові злочини росії проти сусідньої держави".
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18.02.2022 18:55 Відповісти
будемо уважно слухати виступ пана Президента США та України !

зараз в США рівно 50 штатів, подаємо петицію на 51 штат !!!
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18.02.2022 18:58 Відповісти
Там пуерто-ріко на черзі
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18.02.2022 19:14 Відповісти
Таке враження що з Нового року пан Байден перебрав на себе обов'язки Президента України. І це є дуже добре !
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18.02.2022 18:43 Відповісти
Рашке надо срочно свифт ортрубить хотябы на неделюьку, чтобы намек поняла что дальше двигатся нельзя, иначе бо-бо
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18.02.2022 18:43 Відповісти
никто ей свифт не обрубит, мокши должны вернуть масонам кредиты на сотни млрд долларов, а обрубка свифта хороший повод отказаться от долгов.
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18.02.2022 20:07 Відповісти
Джо Байдену за постійну та невтомну підтримку України-черговий респект...
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18.02.2022 18:43 Відповісти
Западу надо вступить и объявить, что учитывая наличие в Украине ядерных электростанций и материалов и соответственно особую опасность для всего мира, все ракеты или самолёты залетающие бомбить украинскую территорию, будут сбиваться.
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18.02.2022 18:45 Відповісти
Это реально нужно сделать для безопасности всего мира. Ракета случайно не туда полетит и всем капец, а зная как летают кацапские ракеты.........Просто последнее время всего более менее крупные войны велись среди песка и нищеты. Сейчас все иначе и опасности для планеты огромная
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18.02.2022 18:47 Відповісти
вдумайтесь президент США буде виступати що до ситиуації в Україні..вам нічого не дивно?...президент чужої держави буде робити те що мав би робити наш През..
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18.02.2022 18:45 Відповісти
А у нас есть президент? Не плохой актеришка, пытающийся исполнить роль, а реальный президент? Я не вижу в упор. А вот регента от ***** при актеришке хорошо вижу. Продюсера и держателя прав вижу тоже. Но не президента.
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18.02.2022 19:12 Відповісти
З нього і актор до сраки.
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18.02.2022 19:30 Відповісти
вот именно что през...
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18.02.2022 19:35 Відповісти
Ну якщо не запустить сьогодні бідосік то, скоріш за все, підвезли свіжого шмигалова.
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18.02.2022 21:04 Відповісти
у
многоходовочек
фуйла
началось
весеннее обострение
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18.02.2022 18:46 Відповісти
ДАСТЬ БОГ МІСТЕР БАЙДЕН ТРОХИ ВСТАВИТЬ НА МІСЦЕ МІЗКИ ЗЕЛЕНЬКУ !
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18.02.2022 18:46 Відповісти
Про які мізки мова? Там в голові курячий послід
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18.02.2022 18:53 Відповісти
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18.02.2022 20:35 Відповісти
Нечего вправлять. Пустота.
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18.02.2022 19:13 Відповісти
Дасть путіну 24 години на встановлення тиші, при відмові ввід санкцій ?
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18.02.2022 18:48 Відповісти
А може краще одну ракету по смердючому кремлю запустити і всі проблеми вирішаться?
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18.02.2022 18:51 Відповісти
Америка має колосальну військову і економічну перевагу над Росією. Цією перевагою і цим (нинішнім) моментом Штатам треба скористатися, бо може стати пізно.
Байден поки що тільки багато пиз.ить, і цей його пиз.ьож уже "проїдається" ("не кумарить"). Ще одне таке звернення, і нього будуть сміятися, як з відосіків Зеленського...
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18.02.2022 18:53 Відповісти
Так и есть.Даже при «плохом Трампе» россия не позволяла себе таких вольностей по отношению к Украине как при «хорошем Байдене».Обозвать куйло убийцей и поехать ручку жать ему...вместо РЕАЛЬНЫХ САНКЦИЙ.И лишнехромосомные доброту за слабость приняли.Все познаётся в сравнении.На сегодня Байден реально слабый Президент Великой Страны.
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18.02.2022 20:05 Відповісти
возможен также вариант
что фуйло решил отбить у Украины
территории Донецкой и Луганской областей в рамках их границ
с помощью тех же даунбасян,
а уж апасля признать их
сраные рыцпублики,
или даже взять их в состав паРаши...
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18.02.2022 18:53 Відповісти
Кто президент Украины? Вопрос риторический конечно. К счастью есть Байден, а не это недоразумение выбранное по приколу
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18.02.2022 18:56 Відповісти
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18.02.2022 18:59 Відповісти
Какой он уродливый в форме...капец,я ещё такого не видела))))
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18.02.2022 19:17 Відповісти
Шнурівка - малі діти краще зав'язують, штани, які треба носити навипуск, заправлені в короткі (!) черевики, плитоноска криво застебнута, ремінець шолома чортзна-де, а повинен ******** підборіддя... Справді капець!
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18.02.2022 19:46 Відповісти
Дядько Байден дасть підзатильник, так що аж булька з носа вилізе!
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18.02.2022 23:21 Відповісти
Джо Байден прессекретарь великого Вавы)
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18.02.2022 19:01 Відповісти
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18.02.2022 19:03 Відповісти
Кожен виступ Байдена це черговий удар по Найвеличнішому, якого він навіть і незгадує в своїх промовах..Яка ганьба клоуну
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18.02.2022 19:07 Відповісти
Здесь (в США) пишут, что американского президента взбесили последние действия Путина, и он готов предложить нечто более радикальное по его сдерживанию. Что? Пока не знаю.

Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/7669 18:36
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18.02.2022 19:09 Відповісти
Радикальным может быть только обещание вступится за Украину, остальное все сотрясение воздуха.
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18.02.2022 19:14 Відповісти
Мы готовы нанести ракетный удар, так дословно скажет Байден
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18.02.2022 19:23 Відповісти
К сожалению, сомнительно. Скорее всего, опять будет про "адские санкции", которые будут иметь исключения.
П.С очень хочу ошибаться, но восьмилетне соплежуйство Америки и запада в целом, а то и откровенная прокацапская позиция некоторых западных стран уверенности не дают.
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18.02.2022 19:36 Відповісти
Так, что там радикального гневный Байден предложил?
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19.02.2022 00:20 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
На фоне происходящего, блок НАТО повысил уровень боевой готовности Сил быстрого реагирования до предмаксимального. Глава Пентагона Остин раньше, чем планировал, вылетает в Европу.
Московские орки поднимают ставки всё выше, но американцы себя тоже не на помойке нашли. Одновременно по всем каналам в Украину продолжает поступать новейшее вооружение. Очередная партия Javelin прибыла из Эстонии. Ещё ожидаются борты из США, Британии и Нидерландов.
Также знаю, что в Украине продолжает добровольно и осмысленно оставаться до тысячи американских граждан. В надежде на то, что Байден в случае необходимости выполнит своё обещание по защите соотечественников, находящихся в нашей стране. А заодно и украинцев.

Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/7662 17:19
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18.02.2022 19:14 Відповісти
Спасибо ,Байден!а то зекрыса не в состоянии,видимо...
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18.02.2022 19:14 Відповісти
А где наше Чмо тупорылое? Осел хоть скажет что нибудь?
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18.02.2022 19:16 Відповісти
Тати 👩‍🦰☕️🥨@taty40050803·16 февр.

Если россияне перестанут ощущать «угрозу» НАТО, то у них возникнет вопрос:
- Где деньги?
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18.02.2022 19:17 Відповісти
Респект Байдену!
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18.02.2022 19:17 Відповісти
скажите военным расийской помойки едущим в Украину, чтобы по карманам набирали семян плодовых деревьев, что бы происходящее обрело хоть какой то смысл! танкистам можно ничего не брать для них все бессмысленно!
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18.02.2022 19:19 Відповісти
Спасибо товарищу Байдину что выполняет обязанности президента Украины, на которые покладены болты великим музыкантом и каратистом нашей с вами современности.
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18.02.2022 20:00 Відповісти
Де там наші із свохми тупими заявами, хоча я вже засумнівався, що вони наші: Гундос, Резніков і Арахамія, та нападами на США ті інші країни, що мов нагнітають і лякають інвесторів? Так інвестори з росії чи європейських країн? Інвестори з європейських країн і США і вони читають свої газети і добре володіють інформацією, навіщо їм твоя, Володя, істерика? Вони нас таким чином захищають, розповідаючи задуми ворога і кажуть нам правду, а не розповідають про "Велике крадівництво" і "Єдність Вови і Єлдака". А у 2014 році навіть ніхто не нагнітав, росія просто обстрілювала наші території, напала підроздділами регулярної армії, захоплювала сепарами адміністрації міст і брехала, що в нас "громадянська війна" і тоді ніхто не смів щось говорити чи лити бруд на тих, хто нас слухав і вводив санкції. Інвестори втікали, а хтось в ті дні виступав в Москві і Горлівці і "відсовував кордони"... Не пам'ятаєш, Володя, хто це був?Якщо немає розуму - то це вже каліка. Кого ви 73% навибирали?
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18.02.2022 20:34 Відповісти
Боти цензорівські теж гавкали, що США та ВБ нагнітають та роблять нам страшенну шкоду. Сьогодні вже мовчать, мабуть доп****сь та пішли у бан.
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19.02.2022 00:39 Відповісти
Дожились, ми що вже штат США? Чому це Байден виконує роботу нашого зебіла? Може зебілятку і ко вже пора на нари?
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18.02.2022 23:19 Відповісти
 
 