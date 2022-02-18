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Новости Война
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Оккупанты минируют места хранения аммиака на заводе "Стирол", - Информационное сопротивление

Оккупанты минируют места хранения аммиака на заводе

По оперативным данным, российские оккупанты готовят новую провокацию, призванную обвинить Украину в агрессии и оправдать возможное военное вторжение.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление", передает Цензор. НЕТ.

"Как нам стало известно, так называемые "вооруженные силы ДНР" минируют места хранения аммиака на заводе "Стирол" в оккупированной Горловке. Это может привести к гибели местного населения и экологической катастрофе, что, в свою очередь, по задумке оккупантов, станет поводом для обвинения Украины в атаке на стратегические объекты", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что еще в январе военная разведка Украины предупреждала о таком варианте развития событий, который может послужить поводом для оправдания нападения на Украину.

Также стало известно, что "руководство ВС ДНР" в настоящее время собирается на "запасном командном пункте", расположенном напротив Центральной онкологической больницы Донецка (так называемый "4-й штаб").

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Автор: 

провокация (1459) Стирол (22) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+43
Що не кажи, але життя донбасят про московитах значно покращилось, нудьгувати точно нема коли.
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18.02.2022 19:18
+22
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18.02.2022 19:13
+18
Значит, Горловкой решили пожертвовать. Не всем ватникам повезет.
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18.02.2022 19:18
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Возможно,но если московия махает ядерной булавой то почему безядерной Украине не помахать и грязным оружием.Тем более что ,,грязное оружие,, имеет такой-же фактор сдерживания как и ядерное.Применять его или нет это уже дело другое но возможность его применения это уже совсем другое отношение врага к Украине.
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18.02.2022 21:18 Ответить
P.S.Тем более что гарантом безопасности и целосности Украины в Будапештском меморандуме стоит и подпись московитов.
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18.02.2022 21:20 Ответить
Ядерное оружие это фактор сдерживания. Неважно модное оно или грязное. Но если бы позволено было угрожать Украине, будь то кому, ядерным грязным оружием и иметь его, то желающих сунутся было бы мало. А вот пригрозить как акт возмездия, если будут бомбить наши города и угрожать ЯО нам, долбануть возле кремля грязную ядерную бомбу можно и нужно и кто его знает, как оно окажется в руках мстителей, когда будет полномасштабная война на территории Украины.
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19.02.2022 00:24 Ответить
Когда уже в апреле 2014г. я называл здесь террористов людоедами. меня стыдили, говорили "они не такие", Но все последующие года доказали, что они именно людоеды, готовые убивать за деньги сотни, тысячи людей и "своих", и чужих, им без разницы.
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18.02.2022 20:34 Ответить
Это произошло раньше, гораздо раньше, были они зверями всегда по указу свыше и только совдеповская пропаганда делала их "людьми".
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19.02.2022 00:33 Ответить
БУТУСОВ ЖЖЁТ !) ДАЛ ПО МОРДЕ ШУФРИЧУ )))
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18.02.2022 23:40 Ответить
выждут ветер в нашу сторону и ****** а сами за облаком на нас(((( похоже как с поджогами в 21.весь передок подожгли за спинами когда веер на позиции дул
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19.02.2022 07:21 Ответить
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