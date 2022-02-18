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Окупанти мінують місця зберігання аміаку на заводі "Стирол", - Інформаційний спротив

Окупанти мінують місця зберігання аміаку на заводі

За оперативними даними, російські окупанти готують нову провокацію, покликану звинуватити Україну в агресії та виправдати можливе військове вторгнення.

Про це повідомляє група "Інформаційний спротив", передає Цензор. НЕТ.

"Як стало відомо, так звані "збройні сили ДНР" мінують місця зберігання аміаку на заводі "Стирол" в окупованій Горлівці. Це може призвести до загибелі місцевого населення та екологічної катастрофи, що, за задумом окупантів, стане приводом для звинувачення України в атаці на стратегічні об'єкти", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що ще в січні військова розвідка України попереджала про такий варіант розвитку подій, який може стати приводом для виправдання нападу на Україну.

Також стало відомо, що "керівництво ЗС ДНР" наразі збирається на "запасному командному пункті", розташованому навпроти Центральної онкологічної лікарні Донецька (так званий "4-й штаб").

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти можуть створити з "масової евакуації" мешканців ОРДЛО casus belli для виправдання нападу на Україну, - Інформаційний спротив

Автор: 

провокація (781) Стирол (8) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+43
Що не кажи, але життя донбасят про московитах значно покращилось, нудьгувати точно нема коли.
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18.02.2022 19:18
+22
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18.02.2022 19:13
+18
Значит, Горловкой решили пожертвовать. Не всем ватникам повезет.
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18.02.2022 19:18
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Возможно,но если московия махает ядерной булавой то почему безядерной Украине не помахать и грязным оружием.Тем более что ,,грязное оружие,, имеет такой-же фактор сдерживания как и ядерное.Применять его или нет это уже дело другое но возможность его применения это уже совсем другое отношение врага к Украине.
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18.02.2022 21:18 Відповісти
P.S.Тем более что гарантом безопасности и целосности Украины в Будапештском меморандуме стоит и подпись московитов.
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18.02.2022 21:20 Відповісти
Ядерное оружие это фактор сдерживания. Неважно модное оно или грязное. Но если бы позволено было угрожать Украине, будь то кому, ядерным грязным оружием и иметь его, то желающих сунутся было бы мало. А вот пригрозить как акт возмездия, если будут бомбить наши города и угрожать ЯО нам, долбануть возле кремля грязную ядерную бомбу можно и нужно и кто его знает, как оно окажется в руках мстителей, когда будет полномасштабная война на территории Украины.
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19.02.2022 00:24 Відповісти
Когда уже в апреле 2014г. я называл здесь террористов людоедами. меня стыдили, говорили "они не такие", Но все последующие года доказали, что они именно людоеды, готовые убивать за деньги сотни, тысячи людей и "своих", и чужих, им без разницы.
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18.02.2022 20:34 Відповісти
Это произошло раньше, гораздо раньше, были они зверями всегда по указу свыше и только совдеповская пропаганда делала их "людьми".
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19.02.2022 00:33 Відповісти
БУТУСОВ ЖЖЁТ !) ДАЛ ПО МОРДЕ ШУФРИЧУ )))
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18.02.2022 23:40 Відповісти
выждут ветер в нашу сторону и ****** а сами за облаком на нас(((( похоже как с поджогами в 21.весь передок подожгли за спинами когда веер на позиции дул
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19.02.2022 07:21 Відповісти
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