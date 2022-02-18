Окупанти мінують місця зберігання аміаку на заводі "Стирол", - Інформаційний спротив

За оперативними даними, російські окупанти готують нову провокацію, покликану звинуватити Україну в агресії та виправдати можливе військове вторгнення.

Про це повідомляє група "Інформаційний спротив", передає Цензор. НЕТ.

"Як стало відомо, так звані "збройні сили ДНР" мінують місця зберігання аміаку на заводі "Стирол" в окупованій Горлівці. Це може призвести до загибелі місцевого населення та екологічної катастрофи, що, за задумом окупантів, стане приводом для звинувачення України в атаці на стратегічні об'єкти", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що ще в січні військова розвідка України попереджала про такий варіант розвитку подій, який може стати приводом для виправдання нападу на Україну.

Також стало відомо, що "керівництво ЗС ДНР" наразі збирається на "запасному командному пункті", розташованому навпроти Центральної онкологічної лікарні Донецька (так званий "4-й штаб").

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