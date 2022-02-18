Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не может позволить себе увеличение армии, потому что тогда придется отказаться от инфраструктурных проектов.
Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом он прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО.
"Кроме теоретических вещей, призывов, законов, постановлений парламента, есть очень прагматичная история. Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что членство в Альянсе – единственная перспектива для Украины.
"Все остальное – это рассказы, популистские заявления. Наши двести тысяч вооруженных профессиональных людей – это все, что есть в реальности. Хотя это и немало, по сравнению со многими европейскими странами. Все это признают", - добавил он.
"Потому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. И нет, это не альтруизм, это про то, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее", - подытожил Зеленский.
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перед расходом.....
ЗЕ-ленский все же полный кретин, который погубит Украину !
вопрос на пальцах этому кретину и тем кто в него еще верит:
как можно класть плитку в доме, которые вот-вот загорится ?
В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис во Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят". В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.
О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".
Выиграть враньем выборы в стране и быть УКРАИНСКОЙ властью ---не одно и то же!
Немає влади - немає країни, повторюєш за ****** про країну, що не відбулась, тим самим виправдовуєш його
Країна в нас була,є і будє, даже если сейчас власти украинской в ней нет---так уже было в истории...
И не приклеивай нам кацапский нарратив "есть х-ло, есть кацапия, нет х-ла--нет кацапии"----это не про нас))))
Вони під загальне занепокоєння Заходу, "безкоштовно" загарбали Крим і почали війну на Донбасі.
Що ДУЖЕ КОРТИТЬ ЩЕ РАЗ зробити ***** ТАКИЙ подарунок?!!!
Ну поштовхалися біля зРади, підірвали гранату, поранили нацгвардійців, і ВСЕ!
Спражніх майданавців Петя утілізував під Іловайськом, а те що зараз за Петром бродить - то є секта нерівноважених і проплачених "патріотів"
Про Иловайск.
Так это Порох их расстрелял, не *****?
Это Порох послал туда людей, не беня с авакяном?
Это Порох не провел разведку, прежде чем заводить туда людей, не Хомчак?
Под Иловайском погибло от 200 до 300 человек--это, по-твоему, ВСЕ Майдановцы, а где у тебя делись остальные сотни тысяч , а может и миллионы людей, которые прошли Майдан????
Ты тупое подоляковское чмо , свинья неблагодарная из секты полвареника или найвелычнейшего, а скорее просто проплатной.
Пшел
БЕНЯ?!!!!
ДОМА Є ХТО 😵
Правда нікому не подобається, живи надалі у СВОЙОМУ УЯВНОМУ світі, тільки мозок іншим своїми тарганами у голові не винось.
И вообще, отлипни, задолбал своей тупостью и фейками!
А рферендум по этому вопросу ты провести не хочешь?
Всем остальным кипишерам и паникерам могу сказать одно, то что вы умеете лить грязь и устраивать панику и кипишь это наверное единственное что вы и умеете, а для ********** это как бальзам на душу, они только и ждут чтобы мы здесь друг другу глотки поперегрызали. И нападать они то сильно не спешат, потому что боятся, а нам что сидеть и ждать 100 лет с армией в десять миллионов человек пока ******** надумает на нас напасть и не развивать страну, да хрен вы угадали!!!!!!! Мы будем развиваться и фиг нас кто-то запугает!!!!!!
Подоляцкий троль умнее не мог высрать так хоть промолчи. У Зе даже боты - идиоты.
Запомни своими зелеными ,недозрелыми мозгами-"народ что экономит на своей армии будет кормить чужую."Переживаешь ,чтобы Зешобло успело наворовать побольше?
Ты такая же тварь и предатель,продажная шкура,как и твои кураторы.
Гнида.
"Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема" (с) Зеленський 18 лютого 2022 р.
Чи звичайний зрадник?