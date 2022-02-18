Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не может позволить себе увеличение армии, потому что тогда придется отказаться от инфраструктурных проектов.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом он прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО.

"Кроме теоретических вещей, призывов, законов, постановлений парламента, есть очень прагматичная история. Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что членство в Альянсе – единственная перспектива для Украины.

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"Все остальное – это рассказы, популистские заявления. Наши двести тысяч вооруженных профессиональных людей – это все, что есть в реальности. Хотя это и немало, по сравнению со многими европейскими странами. Все это признают", - добавил он.

"Потому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. И нет, это не альтруизм, это про то, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее", - подытожил Зеленский.