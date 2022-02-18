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Новости Война
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Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги

Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не может позволить себе увеличение армии, потому что тогда придется отказаться от инфраструктурных проектов.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом он прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО.

"Кроме теоретических вещей, призывов, законов, постановлений парламента, есть очень прагматичная история. Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что членство в Альянсе – единственная перспектива для Украины.

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"Все остальное – это рассказы, популистские заявления. Наши двести тысяч вооруженных профессиональных людей – это все, что есть в реальности. Хотя это и немало, по сравнению со многими европейскими странами. Все это признают", - добавил он.

"Потому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. И нет, это не альтруизм, это про то, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее", - подытожил Зеленский.

Автор: 

армия (8490) дороги (2512) Зеленский (20185) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+189
блд, эвакуируйте это убожество на ростов
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18.02.2022 19:20
+139
господи, какой же идиот
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18.02.2022 19:21
+108
**** ты тупой даун, какие дороги когда рашка воевать собирается
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18.02.2022 19:21
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Страница 5 из 5
От ти вован страдалец,коб ти не всрався!
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18.02.2022 21:50 Ответить
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18.02.2022 21:50 Ответить
І в цей найважливіший і найтяжчий для України час це "чудо" виконує обов'язки президента. Яка гірка іронія.
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18.02.2022 21:54 Ответить
верится мене, что это Елдак языком бубочки извиняется перед Николаем Платоновичем Патрушевым я старался, а этот клоун что то блеет несусветное.
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18.02.2022 22:07 Ответить
Нет, клоун вообще двинулся умом, какие тебе на хрен надо дороги, когда враг стоит у границы? Армию усиливай, а не дороги делай, что, мало бабла срубил с дорог, ещё захотел? До сраки твои будут дороги, когда враг прорвётся в Украину. Или мечтаешь по этим дорогам, драпать подальше от Украины?
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18.02.2022 22:09 Ответить
Ця сопля зелена переймається, що рашистскі танки в багнюці загрузнуть сп'яну? Треба більше доріг їм побудовати?
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18.02.2022 22:15 Ответить
просто скотина. Куда ему комментов навалять, так чтоб увидел???
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18.02.2022 22:23 Ответить
дасть Боженька, наваляємо прямо за адресою - по ЗЄ-льоной пиці !

перед расходом.....
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18.02.2022 22:48 Ответить
Когда в стране война - пох.... на дороги. 42-миллионный (а по факту больше) народ может себе позволить армию и в 1, и в 2 миллиона. Задолбался бы путяра со своими 140 тысячами там бегать . . .
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18.02.2022 22:38 Ответить
На армію треба ж витрачатися, а на дорогах легко наживатися. Він зовсім тупий чи прикидається?
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19.02.2022 09:22 Ответить
Идиот
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18.02.2022 22:41 Ответить
бл...!

ЗЕ-ленский все же полный кретин, который погубит Украину !

вопрос на пальцах этому кретину и тем кто в него еще верит:
как можно класть плитку в доме, которые вот-вот загорится ?
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18.02.2022 22:46 Ответить
Вот так одной фразой можно себя похоронить.
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18.02.2022 22:50 Ответить
и это не в первый раз
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19.02.2022 00:32 Ответить
Вiдправте Зелоха в Ростов, негайно!!!
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18.02.2022 22:54 Ответить
Ну, наприклад можна домовитись про фінансування армії країнами ЕС та США - їм потрібна стіна відгородитись від орди. І за цю "послугу" можна брати гроші. Є різні варіанти... Але будувати дорогу коли війна в країні це політичне самогубство.
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18.02.2022 22:56 Ответить
Что взять с дебила,кроме анализов и то с наличием наркотических веществ
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18.02.2022 22:56 Ответить
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18.02.2022 23:06 Ответить
Мародер на крові.
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19.02.2022 09:25 Ответить
пзд придурок... !!!
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18.02.2022 23:22 Ответить
БУТУСОВ ЖЖЁТ !) ДАЛ ПО МОРДЕ ШУФРИЧУ )))
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18.02.2022 23:30 Ответить
Кто не кормит свою армию. Тот кормит чuжую.
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18.02.2022 23:32 Ответить
Однакo. С минуту на минуту. Прессконференция Баидена.
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18.02.2022 23:35 Ответить
Корупціонерів відігнати від корита, запустити судову реформу і тоді грошей вистачить і на армію , і на дороги, і на те, щоб люди не емігрували з України.
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18.02.2022 23:45 Ответить
Будувати дороги, щоб російські танки у болоті не застрягли?
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18.02.2022 23:46 Ответить
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18.02.2022 23:51 Ответить
Ещё вспомни про 1 миллиард деревьев, что ты вазелин не посадил.
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19.02.2022 00:09 Ответить
ну ******* у нас в кресле Президента, ну шо тут поробыш? Надо принять это как факт
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19.02.2022 00:27 Ответить
В народі говорять --ну і дурачок.
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19.02.2022 00:34 Ответить
Кто-нибудь просто усыпите этого утырка. Это будет милосердно. Оно не призидент, оно враг
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19.02.2022 00:35 Ответить
***** **** *******
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19.02.2022 00:50 Ответить
Из СБУ прислали новый привет президенту Зеленскому лично и всему его окружениюhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=L--gHSzsB84&feature=emb_logo Вывези мою семью в Испанию - YouTube
В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис во Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят". В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.
 О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".
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19.02.2022 01:36 Ответить
идиот, Боже..
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19.02.2022 02:22 Ответить
ЗЕбилы выбрали тупого клоуна во время войны...да ещё и явно прокацапского с такой же шоблой Ермаков и шуфричей
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19.02.2022 02:37 Ответить
Немає слів, воно хоч притомне. Може палкою поштрикати? В той час коли стоїм перед загрозою окупації і втрати державності воно щось меле про будівництво доріг.
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19.02.2022 05:34 Ответить
Він фактично російський бізнесмен, і йому до дупи та державність.
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19.02.2022 09:29 Ответить
З активізацією активності ***** з нападу на Україну активізувалася його п'ята колона з Петіків, увесь Цензор засрали своїми прокльонамі української влади.
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19.02.2022 06:59 Ответить
Нулевка , это у тебя зебил, дерьмак, татаров, портнов, агрохимия, верещучка, херус, гетьманцев,шефир,трухин, беня и пр. сволочь УКРАИНСКАЯ влада? ты ничего не путаешь? Может тебе и овощ был УКРАИНСКОЙ владой?
Выиграть враньем выборы в стране и быть УКРАИНСКОЙ властью ---не одно и то же!
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19.02.2022 20:32 Ответить
Ти ДЕБІЛ, як що ТАКЕ городиш.
Немає влади - немає країни, повторюєш за ****** про країну, що не відбулась, тим самим виправдовуєш його
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19.02.2022 22:21 Ответить
Дебил у нас ты)))
Країна в нас була,є і будє, даже если сейчас власти украинской в ней нет---так уже было в истории...
И не приклеивай нам кацапский нарратив "есть х-ло, есть кацапия, нет х-ла--нет кацапии"----это не про нас))))
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19.02.2022 22:35 Ответить
Навіть за часів ******** Януковоча ***** не наважилося віджати Крим (поводу не було), а потім коли воно з Ростова заявило "я легитивний, Путин введи", кацапи усім розповіли про хунту, яка захопила владу, з'явився повід і почалося.
Вони під загальне занепокоєння Заходу, "безкоштовно" загарбали Крим і почали війну на Донбасі.

Що ДУЖЕ КОРТИТЬ ЩЕ РАЗ зробити ***** ТАКИЙ подарунок?!!!
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19.02.2022 23:48 Ответить
Ты УЖЕ сделал ***** такой подарок, выбрав во время войны беспринципного труса и вора"какаяразница", которому только боязнь Майдана патриотов не дает сдать страну!
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20.02.2022 00:07 Ответить
Петі "боязнь Майдана патриотов" зовсім не завадила укласти "Мінські угоди" і протягнути через зРаду Закон "Про особливий статус окремих районів Луганської і Донецької обл".

Ну поштовхалися біля зРади, підірвали гранату, поранили нацгвардійців, і ВСЕ!
Спражніх майданавців Петя утілізував під Іловайськом, а те що зараз за Петром бродить - то є секта нерівноважених і проплачених "патріотів"
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20.02.2022 05:36 Ответить
Правильно он тогда уклал Минское нечто(это НЕ угода)---выиграл время,остановил кацапов, создал, одел, обул, вооружил армию, создал международную коалицию, кот. ввела санкции и создал впечатление, что мы свою часть выполняем, а кацапы--нет, за что им и вкатывают санкции---а продажные тягнисраковцы для своего пиара УБИЛИ 4 людей!
Про Иловайск.
Так это Порох их расстрелял, не *****?
Это Порох послал туда людей, не беня с авакяном?
Это Порох не провел разведку, прежде чем заводить туда людей, не Хомчак?
Под Иловайском погибло от 200 до 300 человек--это, по-твоему, ВСЕ Майдановцы, а где у тебя делись остальные сотни тысяч , а может и миллионы людей, которые прошли Майдан????
Ты тупое подоляковское чмо , свинья неблагодарная из секты полвареника или найвелычнейшего, а скорее просто проплатной.
Пшел
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20.02.2022 23:31 Ответить
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20.02.2022 23:33 Ответить
ХТО зорганізовал "зелений корідор", по якому вивели наших бійців на розстріл?
БЕНЯ?!!!!

ДОМА Є ХТО 😵
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21.02.2022 05:36 Ответить
Хомчак.
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22.02.2022 01:52 Ответить
Що рвануло пукан?
Правда нікому не подобається, живи надалі у СВОЙОМУ УЯВНОМУ світі, тільки мозок іншим своїми тарганами у голові не винось.
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21.02.2022 05:33 Ответить
Тупой бот, с тарганами в голове живешь ТЫ!
И вообще, отлипни, задолбал своей тупостью и фейками!
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22.02.2022 01:53 Ответить
опять клован обкурился?
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19.02.2022 08:08 Ответить
бене армия не нужна, ему нужны откаты через фирмы прокладки , занимающиеся "строительстаом" в три дорога и гавнокачества и сдача Украины которую он пообещел ботаксному через своего малоПИД...роского Нарко-Неадеквата!!!
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19.02.2022 08:37 Ответить
***...й ты придурок и те кто за тебя голосовал.
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19.02.2022 09:25 Ответить
""Кроме теоретических вещей, призывов, законов, постановлений парламента, есть очень прагматичная история. Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема", - сказал Зеленский"
А рферендум по этому вопросу ты провести не хочешь?
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19.02.2022 10:04 Ответить
Уважаемые ********* вы лучше б своего ***** обсуждали, что он делает для вашего народа и для вашей убогой страны, а в своей стране мы как-то уж и сами разберемся. Или вам завидно что у нас блин ещё и дороги, мосты, дома и т.д. строятся и армия у нас уже ничего себе и если вдруг вам надумается напасть на нас то я думаю вы очень об этом пожалеете!!!!!!!!!
Всем остальным кипишерам и паникерам могу сказать одно, то что вы умеете лить грязь и устраивать панику и кипишь это наверное единственное что вы и умеете, а для ********** это как бальзам на душу, они только и ждут чтобы мы здесь друг другу глотки поперегрызали. И нападать они то сильно не спешат, потому что боятся, а нам что сидеть и ждать 100 лет с армией в десять миллионов человек пока ******** надумает на нас напасть и не развивать страну, да хрен вы угадали!!!!!!! Мы будем развиваться и фиг нас кто-то запугает!!!!!!
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19.02.2022 11:58 Ответить
Идиот,а идиот, зачем же кацапам писать чтобы Украина укрепляла свою армию?
Подоляцкий троль умнее не мог высрать так хоть промолчи. У Зе даже боты - идиоты.
Запомни своими зелеными ,недозрелыми мозгами-"народ что экономит на своей армии будет кормить чужую."Переживаешь ,чтобы Зешобло успело наворовать побольше?
Ты такая же тварь и предатель,продажная шкура,как и твои кураторы.
Гнида.
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19.02.2022 12:32 Ответить
Ну що дебілушко, як твої прогнози?
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18.04.2024 21:35 Ответить
ро3ум е сумніваюсь
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19.02.2022 14:02 Ответить
Підтримай Армию довбойобе,потім за дороги подумаєш,ворюга.
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19.02.2022 17:27 Ответить
Требо дороги! На Одесу дорога, з Києва, жах, а дітям на море потрібно!
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20.02.2022 00:16 Ответить
Ну що, з'їздив на морько ?
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24.03.2022 09:56 Ответить
Бітуму вже не треба?

"Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема" (с) Зеленський 18 лютого 2022 р.
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24.03.2022 13:13 Ответить
4 місяці минуло, і потрібні були ті дороги?
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23.06.2022 16:26 Ответить
Ну так по ним танки поїхали.
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28.07.2022 11:50 Ответить
"Дядя вова, ти дурак?"©
Чи звичайний зрадник?
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08.07.2023 11:57 Ответить
Ну и кто прав оказался ?
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07.01.2025 14:31 Ответить
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