Путин может 20 февраля принять важное решение по Донбассу, - Зюганов

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов утверждает, что президент РФ Владимир Путин может принять 20 февраля "важное решение по Донбассу".

Об этом он сказал в комментарии российскому изданию URA.RU, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зюганов заявил URA.RU, что Путин 20 февраля может принять важное решение по Донбассу. Лидер КПРФ призвал всех россиян "в понедельник" внимательно следить за ситуацией и ждать новостей", - говорится в сообщении.

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