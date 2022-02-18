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Путин может 20 февраля принять важное решение по Донбассу, - Зюганов

Путин может 20 февраля принять важное решение по Донбассу, - Зюганов

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов утверждает, что президент РФ Владимир Путин может принять 20 февраля "важное решение по Донбассу".

Об этом он сказал в комментарии российскому изданию URA.RU, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зюганов заявил URA.RU, что Путин 20 февраля может принять важное решение по Донбассу. Лидер КПРФ призвал всех россиян "в понедельник" внимательно следить за ситуацией и ждать новостей", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Зюганов (100) путин (31197) россия (95326) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+40
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18.02.2022 20:55
+30
Він його ухвалив ще в 2014 році.
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18.02.2022 20:55
+22
Зюганов лежащий в больничке под кислородной маской, знает что лилиПутин скажет 20 февраля..
это таблетки говорят в коммунисте..
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18.02.2022 20:57
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БУТУСОВ ЖЖЁТ !) ДАЛ ПО МОРДЕ ШУФРИЧУ )))
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18.02.2022 23:37 Ответить
Вот Ленин, вот *****. Как отомстил за брата. Окровавил пол мира.
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19.02.2022 02:49 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=y7_WU2uPRaw ВЫХОЖУ Я С БАНИ, А МОРДА КРАСНАЯ !)
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19.02.2022 07:59 Ответить
І чим йому так запала ця дата? Медальки ніхто не забув.
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19.02.2022 08:34 Ответить
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