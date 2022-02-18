Путин может 20 февраля принять важное решение по Донбассу, - Зюганов
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов утверждает, что президент РФ Владимир Путин может принять 20 февраля "важное решение по Донбассу".
Об этом он сказал в комментарии российскому изданию URA.RU, сообщает Цензор.НЕТ.
"Зюганов заявил URA.RU, что Путин 20 февраля может принять важное решение по Донбассу. Лидер КПРФ призвал всех россиян "в понедельник" внимательно следить за ситуацией и ждать новостей", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий18.02.2022 23:37 Ответить Мне нравится 2
Andy Andy #504150
показать весь комментарий19.02.2022 02:49 Ответить Мне нравится 0
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий19.02.2022 07:59 Ответить Мне нравится 0
Еріх Фром
показать весь комментарий19.02.2022 08:34 Ответить Мне нравится 0
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это таблетки говорят в коммунисте..