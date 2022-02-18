Путін може 20 лютого ухвалити важливе рішення щодо Донбасу, - Зюганов (оновлено)

Лідер російських комуністів Генадій Зюганов твердить, що президент РФ Володимир Путін може ухвалити 20 лютого "важливе рішення щодо Донбасу".

Про це він сказав у коментарі російському виданню URA.RU, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зюганов заявив URA.RU, що Путін 20 лютого може ухвалити важливе рішення щодо Донбасу. Лідер КПРФ закликав усіх росіян "у понеділок" уважно стежити за ситуацією та чекати на новини", - йдеться у повідомленні.

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ОНОВЛЕНО. Російський пропагандист Євген Попов спробува спростувати слова Зюганова. "Нічого подібного Генадій Андрійович не казав. Тільки-но говорив з прессекретарем КПРФ Олександром Ющенком", - заявив він. Але після цього журналісти URA.RU опублікували запис розмови з Зюгановим. "Слідкуйте уважно. В понеділок слідкуйте уважно", - відповів голова КПРФ на питання кореспондента про те, чи не час Путіну визнати "ЛДНР".