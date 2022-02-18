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Путін може 20 лютого ухвалити важливе рішення щодо Донбасу, - Зюганов (оновлено)

Путін може 20 лютого ухвалити важливе рішення щодо Донбасу, - Зюганов (оновлено)

Лідер російських комуністів Генадій Зюганов твердить, що президент РФ Володимир Путін може ухвалити 20 лютого "важливе рішення щодо Донбасу".

Про це він сказав у коментарі російському виданню URA.RU, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зюганов заявив URA.RU, що Путін 20 лютого може ухвалити важливе рішення щодо Донбасу. Лідер КПРФ закликав усіх росіян "у понеділок" уважно стежити за ситуацією та чекати на новини", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Повномасштабного вторгнення з боку РФ не бачимо, можливі провокації на окупованому Донбасі, - Данілов

ОНОВЛЕНО. Російський пропагандист Євген Попов спробува спростувати слова Зюганова. "Нічого подібного Генадій Андрійович не казав. Тільки-но говорив з прессекретарем КПРФ Олександром Ющенком", - заявив він. Але після цього журналісти URA.RU опублікували запис розмови з Зюгановим. "Слідкуйте уважно. В понеділок слідкуйте уважно", - відповів голова КПРФ на питання кореспондента про те, чи не час Путіну визнати "ЛДНР". 

Автор: 

Зюганов (31) путін (23740) росія (64871) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+40
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18.02.2022 20:55
+30
Він його ухвалив ще в 2014 році.
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18.02.2022 20:55
+22
Зюганов лежащий в больничке под кислородной маской, знает что лилиПутин скажет 20 февраля..
это таблетки говорят в коммунисте..
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18.02.2022 20:57
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БУТУСОВ ЖЖЁТ !) ДАЛ ПО МОРДЕ ШУФРИЧУ )))
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18.02.2022 23:37 Відповісти
Вот Ленин, вот *****. Как отомстил за брата. Окровавил пол мира.
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19.02.2022 02:49 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=y7_WU2uPRaw ВЫХОЖУ Я С БАНИ, А МОРДА КРАСНАЯ !)
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19.02.2022 07:59 Відповісти
І чим йому так запала ця дата? Медальки ніхто не забув.
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19.02.2022 08:34 Відповісти
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