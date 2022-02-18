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Новости Агрессия России против Украины Война
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Великобритания переводит посольство из Киева во Львов

Великобритания переводит посольство из Киева во Львов

Правительство Великобритании приняло решение перенести свое посольство из Киева во Львов. Такое решение было принято на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

"С января 2022 наращивание российских сил на границах Украины усилило угрозу военных действий. Отделение посольства Великобритании в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают в офисе посольства Великобритании во Львове", - говорится в сообщении.

Читайте также: Инфографика минобороны Великобритании о возможной атаке сил РФ на Украину (на английском языке). ВИДЕО

Автор: 

Великобритания (4913) Львов (4578) посольство (1079)


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Топ комментарии
+8
Британия, а не ты ли, часом, сторона гарантий в нашей сдачи ЯО?
Не, ну вот как есть?
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18.02.2022 22:29
+4
Пока что всё указывает на то что Украину поделили. Перевод посольства из столицы куда-то в другое место - это абсолютно экстраординарная мера. Переводят только в другую столицу, никак иначе.
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18.02.2022 22:58
+3
Год назад на этом форуме толпами шлялись какие-то кретины, оравшие громкое "ура" по поводу итогов президентских выборов в США.
Ну что, помог вам ваш Байден ?
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18.02.2022 22:58
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Правила форума Совет форумчан
и раду сюда...мож мы тут опзж строем научим ходить?
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18.02.2022 22:15 Ответить
Единым строем - и чтобы к стенке....
Готов на душу грех взять. Клянусь. Только, чур, Кыва - первый.
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18.02.2022 22:43 Ответить
так его еще с Испании (или где этот автодрочер) залег выковырять нужно
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18.02.2022 22:47 Ответить
був би наказ (тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як був наказ))
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18.02.2022 22:48 Ответить
ну это дело спец подразделений тут я не специалист я ртвшник
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18.02.2022 22:52 Ответить
Так и я не был. Учат же, не. Была бы мотивация
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18.02.2022 22:59 Ответить
киву на абажуры с перчатками...дырявить впадлу
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18.02.2022 23:19 Ответить
Британия, а не ты ли, часом, сторона гарантий в нашей сдачи ЯО?
Не, ну вот как есть?
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18.02.2022 22:29 Ответить
Львів резервна столиця України !
Давайте трохи в Тернопель переводьте, бо у нас ітак затори постійні.
Тай нерухомість скоро по ціні Відня буде, а може й дороще!
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18.02.2022 22:29 Ответить
А вы принимайте только женщин и детей - остальных назад
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18.02.2022 22:49 Ответить
К моим родственникам в Ласковцы. Может хоть дороги сделают
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18.02.2022 22:50 Ответить
Сам тиТернопяЕль.
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18.02.2022 22:51 Ответить
Та хай усі до Львова перебираються ! Може хоч сміттєпереробний завод побудують , бо послам між сміттям із пацюками якось не по феншую буде ((
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18.02.2022 22:55 Ответить
Ага... Садовий вже 16 років будує... Йому невигідний той завод. У нього багато дітей!
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18.02.2022 23:03 Ответить
КиЇва!!!
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18.02.2022 22:38 Ответить
Як тебе не любити, КиЄве мій. Вчи мову.
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18.02.2022 22:51 Ответить
Подай скаргу до міжнародних аеропортів.
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19.02.2022 00:10 Ответить
ок, завтра подам
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19.02.2022 00:11 Ответить
Год назад на этом форуме толпами шлялись какие-то кретины, оравшие громкое "ура" по поводу итогов президентских выборов в США.
Ну что, помог вам ваш Байден ?
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18.02.2022 22:58 Ответить
помог и даже очень оружием.
еще санкций побольше бы кацапам полезных
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18.02.2022 23:00 Ответить
А почему посольства бегут ?
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18.02.2022 23:01 Ответить
А не должны?
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18.02.2022 23:33 Ответить
Вы в своём уме ?
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18.02.2022 23:34 Ответить
Я? Да. А вы? Они не должны перестраховываться? Каждая страна должна беспокоиться в первую очередь о СВОИХ гражданах. В случае начала боевых действий эвакуация из Киева будет большой проблемой. Почему это не сделать сейчас?
Вы в курсе, что некоторые зарубежные IT-фирмы уже вывезли своих сотрудников из Киева и Одессы? Зачем здесь нужны посольства? Чтобы их охранять? ***** неадекват. Ждать можно любого развития событий.
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18.02.2022 23:45 Ответить
Вариантов существует - всегда - только два.
1) Войны не будет - посольства остаются в столице.
2) Есть угроза войны - посольства закрываются и эвакуируются полностью.

Перевод в другой город - это сдача части территории.
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18.02.2022 23:48 Ответить
А кто может дать гарантию, что войны не будет? Вы можете читать мысли *****? Второй пункт вы сами придумали? Киев может попасть под удар, Львов - маловероятно. Зачем полностью эвакуировать посольство? Чтобы максимально затруднить оказание помощи?
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18.02.2022 23:52 Ответить
Извините, но эти тезисы выглядят просто несерьёзно.
Реальность такова:
1) Российский генштаб давно имеет все нужные им оперативные планы.
2) Естественно, в российском генштабе есть кроты, работающие на Америку и Британию.
3) План, очевидно, содержит разделение Украины на несколько частей.
4) Все действующие стороны с этим согласны: Галичина и Волынь остаются под контролем ЕС/НАТО; с остальной территории идёт эвакуация.
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19.02.2022 00:02 Ответить
Мнение секты свидетелей мирового заговора меня мало интересует.
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19.02.2022 00:07 Ответить
Вы в самом деле считаете что голограмма в телевизоре отдаёт какие-то приказы ?

Детский сад.
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19.02.2022 00:09 Ответить
Нет. Я считаю детским садом, придуманные вами пункты. Первые два у меня сомнений не вызывают. Остальное - детские фантазии, которые никак не следуют из первых пунктов. Максимум, что ***** может попытаться отхватить - это юг Украины. Для попытки захвата и удержания остальной территории сил понадобится раз так в 10 больше, чем у него имеется. Атака рашистов с севера в настоящих погодных условиях вообще крайне маловероятна. Ну а Киев они могут разве что с воздуха атаковать.
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19.02.2022 00:37 Ответить
Вы никак не поймёте: всё делается по взаимной договорённости.
 Kaк делили и Чехословакию в 1938, и Польшу в 1939. Чехи не сопротивлялись, поляки сопротивлялись - это единственная разница.
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19.02.2022 00:39 Ответить
Я же говорю, что фантазии секты свидетелей мирового заговора не интересуют. Зачем было поставлять сотни тонн боеприпасов, если уже обо всем договорились? Там приколистов и идиотов нет. Давайте лучше что-нибудь про чипы, 5G, вакцинацию - там хотя бы смешно. Ну а война и аналитика - не ваше.
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19.02.2022 00:49 Ответить
А вы полагаете что деление государств происходит мирно ?
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19.02.2022 00:56 Ответить
Что полагаю я, я уже высказал. А придумывать фантастические теории - не мое.
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19.02.2022 01:00 Ответить
История жестоко наказывает за невыученные уроки.
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19.02.2022 01:06 Ответить
Так учи историю, а не ролики разных дегенератов смотри!
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19.02.2022 01:20 Ответить
Я её хорошо знаю. И лаяться мне здесь с тобой западло.
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19.02.2022 01:23 Ответить
Поэтому ты с напарником засрал всю ветку?
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19.02.2022 01:26 Ответить
Я пытался взывать к твоему разуму, но, очевидно, это бесполезно.
Ступай своей дорогой.
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19.02.2022 02:51 Ответить
Не хотите вакцинироваться, будем вас эвакуировать. А вообще там 3 этапа: пландемия - война - голод.
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18.02.2022 23:09 Ответить
Ковидная афёра подыхает в конвульсиях.
Но перевод посольств требует объяснений. Пока по всем параметрам - клоун подписал капитуляцию.
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18.02.2022 23:16 Ответить
Пока что всё указывает на то что Украину поделили. Перевод посольства из столицы куда-то в другое место - это абсолютно экстраординарная мера. Переводят только в другую столицу, никак иначе.
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18.02.2022 22:58 Ответить
Кацап, ну ты и тупой. Столица Нидерландов - Амстердам. Но все посольства находятся в Гааге. И никто по этому поводу не парится. Так что иди ка ты в жопу со своими влажными мечтами.
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19.02.2022 02:35 Ответить
Гаага - это нечто вроде "суперцентра" Европы. Там всякие международные суды и проч. А Львов - это лишь один из областных центров.
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19.02.2022 02:51 Ответить
Воєнні клопоти зачекають? Зеленський зібрався в Одесу, дивитиметься футбол - ЗМІ
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18.02.2022 23:00 Ответить
Бегут как тараканы, когда на кухне свет включили. Я бы еще пинками под сраку добавил.
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18.02.2022 23:04 Ответить
Что то я тоже начинаю нервничать.
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18.02.2022 23:15 Ответить
Какая-то сделка.
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18.02.2022 23:22 Ответить
План глобократии по разделению Украины на 4 части давно огласил Девятов. Все происходит по его прогнозу.
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18.02.2022 23:30 Ответить
A можно ссылку ?
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18.02.2022 23:39 Ответить
Ху из Валерий Соловей Вакцинация евреев что происходит
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19.02.2022 00:05 Ответить
Taм какой-то мычащий чувак, неспособный составить связное предложение.
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19.02.2022 00:08 Ответить
Девятов 25.10.21, 31.10.21
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19.02.2022 00:22 Ответить
В нескольких строчках можете изложить ?
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19.02.2022 00:58 Ответить
Крым и причерноморье это Хазария.
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19.02.2022 09:13 Ответить
Не было никогда никакой "Хазарии". Это выдумка Гумилёва.
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19.02.2022 10:26 Ответить
Сион тоже https://books.google.com.ua/books?id=fSr3CwAAQBAJ&pg=PP95&lpg=PP95&dq=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&source=bl&ots=XpPyqaTrrC&sig=ACfU3U1-**************************&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiUwY7p5731AhVktIsKHUCOCWkQ6AF6BAgXEAM#v=onepage&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&f=false выдумка авраамистов.
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19.02.2022 10:57 Ответить
Kaкой "Сион" ? Вы имеете ввиду Израиль ?
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19.02.2022 11:40 Ответить
Израиль в локальном и глобальном смысле.
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19.02.2022 11:51 Ответить
Израиль - государство, признанное Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 181).
Других Израилей я не знаю.
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19.02.2022 12:20 Ответить
Про Хазарию скажут то же самое.
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20.02.2022 00:20 Ответить
Я вам уже пояснил что "Хазария" - выдумка.
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20.02.2022 00:25 Ответить
Ксена-воин тоже выдумка. Кого это интересует в пост-модерн?
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20.02.2022 00:49 Ответить
Это шоу. Какая вам разница ? Воюют генералы и солдаты, а не какие-то левые бабы, даже если они "министры".
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20.02.2022 00:52 Ответить
Україні не передали жодної серйозної системи ППО. Цим все сказано.
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18.02.2022 23:36 Ответить
Для того, чтобы передали, не нужно было кричать, что у нас все под контролем, а нужно было обращаться за помощью. Это во-первых. А во вторых, у нас есть и ПВО, и авиация.
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18.02.2022 23:48 Ответить
Наших засобів ППО і авіації на порядок менше, ніж засобів ураження ППО і авіації у супротивника. Це питання стоїть не перший рік.
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19.02.2022 00:12 Ответить
У ***** и территория как бы значительно больше нашей. Не заметили? И ее тоже нужно охранять. А есть еще Сирия, намечается Афган, есть большой брат за Уралом и т.д. Все войска у нас они точно не смогут задействовать. Я не говорю, что у нас все замечательно, но и не настолько плохо, как вы описываете.
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19.02.2022 00:44 Ответить
Війну веде не пуйло, а Бнай-Бріт. Пуйлу наливають в миску місце у новому світопорядку. У нас не було б все настільки погано, якби головнокомандувачем не було опудало від Хабаду, тобто Бнай-Бріту.
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19.02.2022 00:56 Ответить
Понятно... Еще один свидетель секты мирового заговора. Мог об этом сразу сказать, чтобы я не парился. Спорить с вами, это все равно что доказывать Папе Римскому, что Христа нет. Только в отличие от последних, вы кроме дерьма в этот мир ничего не несете.
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19.02.2022 01:04 Ответить
Віруйте у перемогу над ядерною зброєю, охорону великої території від білих ведмедів і пришестя святого Байдена з нищівними санкціями.
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19.02.2022 01:15 Ответить
Я верю в науку. Святых можете оставить себе - это по вашей части
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19.02.2022 01:28 Ответить
Ну і як наука пояснює відсутність призову резервістів?
Як наука пояснює відсутність атаки на Львів?
Як наука пояснює ліквідацію ракет Скад при Ющенку-Обамі, саботаж ракетної програми?
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19.02.2022 09:10 Ответить
Капец кацапов набежало. Идите домой, малохольные. "разделили Укриану", "не дали ППО", "кококо", "кукареку". Тьфу блин, смотреть противно.
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19.02.2022 02:38 Ответить
Противно смотреть на бабуинов, собравшихшся сбивать калибры джавелинами.
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19.02.2022 09:48 Ответить
ну так не смотри. На ленте.ру тебя приголубят.
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19.02.2022 19:55 Ответить
Правильно! Поближе к патриотам!
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19.02.2022 09:34 Ответить
 
 