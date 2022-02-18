Великобритания переводит посольство из Киева во Львов

Правительство Великобритании приняло решение перенести свое посольство из Киева во Львов. Такое решение было принято на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

"С января 2022 наращивание российских сил на границах Украины усилило угрозу военных действий. Отделение посольства Великобритании в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают в офисе посольства Великобритании во Львове", - говорится в сообщении.

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