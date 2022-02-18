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Велика Британія переводить посольство з Києва до Львова

Велика Британія переводить посольство з Києва до Львова

Уряд Великобританії прийняв рішення перенести своє посольство з Києва до Львова. Таке рішення було прийнято на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.

"З січня 2022 року нарощування російських сил на кордонах України посилило загрозу військових дій. Відділення посольства Великобританії в Києві тимчасово переїжджає. Співробітники посольства працюють в офісі посольства Великобританії у Львові", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія виводить військових інструкторів з України

Автор: 

Велика Британія (5535) Львів (3064) посольство (942)


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Топ коментарі
+8
Британия, а не ты ли, часом, сторона гарантий в нашей сдачи ЯО?
Не, ну вот как есть?
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18.02.2022 22:29
+4
Пока что всё указывает на то что Украину поделили. Перевод посольства из столицы куда-то в другое место - это абсолютно экстраординарная мера. Переводят только в другую столицу, никак иначе.
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18.02.2022 22:58
+3
Год назад на этом форуме толпами шлялись какие-то кретины, оравшие громкое "ура" по поводу итогов президентских выборов в США.
Ну что, помог вам ваш Байден ?
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18.02.2022 22:58
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и раду сюда...мож мы тут опзж строем научим ходить?
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18.02.2022 22:15 Відповісти
Единым строем - и чтобы к стенке....
Готов на душу грех взять. Клянусь. Только, чур, Кыва - первый.
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18.02.2022 22:43 Відповісти
так его еще с Испании (или где этот автодрочер) залег выковырять нужно
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18.02.2022 22:47 Відповісти
був би наказ (тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як був наказ))
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18.02.2022 22:48 Відповісти
ну это дело спец подразделений тут я не специалист я ртвшник
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18.02.2022 22:52 Відповісти
Так и я не был. Учат же, не. Была бы мотивация
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18.02.2022 22:59 Відповісти
киву на абажуры с перчатками...дырявить впадлу
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18.02.2022 23:19 Відповісти
Британия, а не ты ли, часом, сторона гарантий в нашей сдачи ЯО?
Не, ну вот как есть?
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18.02.2022 22:29 Відповісти
Львів резервна столиця України !
Давайте трохи в Тернопель переводьте, бо у нас ітак затори постійні.
Тай нерухомість скоро по ціні Відня буде, а може й дороще!
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18.02.2022 22:29 Відповісти
А вы принимайте только женщин и детей - остальных назад
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18.02.2022 22:49 Відповісти
К моим родственникам в Ласковцы. Может хоть дороги сделают
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18.02.2022 22:50 Відповісти
Сам тиТернопяЕль.
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18.02.2022 22:51 Відповісти
Та хай усі до Львова перебираються ! Може хоч сміттєпереробний завод побудують , бо послам між сміттям із пацюками якось не по феншую буде ((
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18.02.2022 22:55 Відповісти
Ага... Садовий вже 16 років будує... Йому невигідний той завод. У нього багато дітей!
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18.02.2022 23:03 Відповісти
КиЇва!!!
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18.02.2022 22:38 Відповісти
Як тебе не любити, КиЄве мій. Вчи мову.
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18.02.2022 22:51 Відповісти
Подай скаргу до міжнародних аеропортів.
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19.02.2022 00:10 Відповісти
ок, завтра подам
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19.02.2022 00:11 Відповісти
Год назад на этом форуме толпами шлялись какие-то кретины, оравшие громкое "ура" по поводу итогов президентских выборов в США.
Ну что, помог вам ваш Байден ?
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18.02.2022 22:58 Відповісти
помог и даже очень оружием.
еще санкций побольше бы кацапам полезных
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18.02.2022 23:00 Відповісти
А почему посольства бегут ?
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18.02.2022 23:01 Відповісти
А не должны?
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18.02.2022 23:33 Відповісти
Вы в своём уме ?
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18.02.2022 23:34 Відповісти
Я? Да. А вы? Они не должны перестраховываться? Каждая страна должна беспокоиться в первую очередь о СВОИХ гражданах. В случае начала боевых действий эвакуация из Киева будет большой проблемой. Почему это не сделать сейчас?
Вы в курсе, что некоторые зарубежные IT-фирмы уже вывезли своих сотрудников из Киева и Одессы? Зачем здесь нужны посольства? Чтобы их охранять? ***** неадекват. Ждать можно любого развития событий.
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18.02.2022 23:45 Відповісти
Вариантов существует - всегда - только два.
1) Войны не будет - посольства остаются в столице.
2) Есть угроза войны - посольства закрываются и эвакуируются полностью.

Перевод в другой город - это сдача части территории.
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18.02.2022 23:48 Відповісти
А кто может дать гарантию, что войны не будет? Вы можете читать мысли *****? Второй пункт вы сами придумали? Киев может попасть под удар, Львов - маловероятно. Зачем полностью эвакуировать посольство? Чтобы максимально затруднить оказание помощи?
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18.02.2022 23:52 Відповісти
Извините, но эти тезисы выглядят просто несерьёзно.
Реальность такова:
1) Российский генштаб давно имеет все нужные им оперативные планы.
2) Естественно, в российском генштабе есть кроты, работающие на Америку и Британию.
3) План, очевидно, содержит разделение Украины на несколько частей.
4) Все действующие стороны с этим согласны: Галичина и Волынь остаются под контролем ЕС/НАТО; с остальной территории идёт эвакуация.
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19.02.2022 00:02 Відповісти
Мнение секты свидетелей мирового заговора меня мало интересует.
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19.02.2022 00:07 Відповісти
Вы в самом деле считаете что голограмма в телевизоре отдаёт какие-то приказы ?

Детский сад.
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19.02.2022 00:09 Відповісти
Нет. Я считаю детским садом, придуманные вами пункты. Первые два у меня сомнений не вызывают. Остальное - детские фантазии, которые никак не следуют из первых пунктов. Максимум, что ***** может попытаться отхватить - это юг Украины. Для попытки захвата и удержания остальной территории сил понадобится раз так в 10 больше, чем у него имеется. Атака рашистов с севера в настоящих погодных условиях вообще крайне маловероятна. Ну а Киев они могут разве что с воздуха атаковать.
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19.02.2022 00:37 Відповісти
Вы никак не поймёте: всё делается по взаимной договорённости.
 Kaк делили и Чехословакию в 1938, и Польшу в 1939. Чехи не сопротивлялись, поляки сопротивлялись - это единственная разница.
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19.02.2022 00:39 Відповісти
Я же говорю, что фантазии секты свидетелей мирового заговора не интересуют. Зачем было поставлять сотни тонн боеприпасов, если уже обо всем договорились? Там приколистов и идиотов нет. Давайте лучше что-нибудь про чипы, 5G, вакцинацию - там хотя бы смешно. Ну а война и аналитика - не ваше.
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19.02.2022 00:49 Відповісти
А вы полагаете что деление государств происходит мирно ?
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19.02.2022 00:56 Відповісти
Что полагаю я, я уже высказал. А придумывать фантастические теории - не мое.
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19.02.2022 01:00 Відповісти
История жестоко наказывает за невыученные уроки.
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19.02.2022 01:06 Відповісти
Так учи историю, а не ролики разных дегенератов смотри!
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19.02.2022 01:20 Відповісти
Я её хорошо знаю. И лаяться мне здесь с тобой западло.
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19.02.2022 01:23 Відповісти
Поэтому ты с напарником засрал всю ветку?
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19.02.2022 01:26 Відповісти
Я пытался взывать к твоему разуму, но, очевидно, это бесполезно.
Ступай своей дорогой.
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19.02.2022 02:51 Відповісти
Не хотите вакцинироваться, будем вас эвакуировать. А вообще там 3 этапа: пландемия - война - голод.
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18.02.2022 23:09 Відповісти
Ковидная афёра подыхает в конвульсиях.
Но перевод посольств требует объяснений. Пока по всем параметрам - клоун подписал капитуляцию.
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18.02.2022 23:16 Відповісти
Пока что всё указывает на то что Украину поделили. Перевод посольства из столицы куда-то в другое место - это абсолютно экстраординарная мера. Переводят только в другую столицу, никак иначе.
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18.02.2022 22:58 Відповісти
Кацап, ну ты и тупой. Столица Нидерландов - Амстердам. Но все посольства находятся в Гааге. И никто по этому поводу не парится. Так что иди ка ты в жопу со своими влажными мечтами.
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19.02.2022 02:35 Відповісти
Гаага - это нечто вроде "суперцентра" Европы. Там всякие международные суды и проч. А Львов - это лишь один из областных центров.
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19.02.2022 02:51 Відповісти
Воєнні клопоти зачекають? Зеленський зібрався в Одесу, дивитиметься футбол - ЗМІ
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18.02.2022 23:00 Відповісти
Бегут как тараканы, когда на кухне свет включили. Я бы еще пинками под сраку добавил.
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18.02.2022 23:04 Відповісти
Что то я тоже начинаю нервничать.
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18.02.2022 23:15 Відповісти
Какая-то сделка.
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18.02.2022 23:22 Відповісти
План глобократии по разделению Украины на 4 части давно огласил Девятов. Все происходит по его прогнозу.
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18.02.2022 23:30 Відповісти
A можно ссылку ?
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18.02.2022 23:39 Відповісти
Ху из Валерий Соловей Вакцинация евреев что происходит
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19.02.2022 00:05 Відповісти
Taм какой-то мычащий чувак, неспособный составить связное предложение.
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19.02.2022 00:08 Відповісти
Девятов 25.10.21, 31.10.21
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19.02.2022 00:22 Відповісти
В нескольких строчках можете изложить ?
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19.02.2022 00:58 Відповісти
Крым и причерноморье это Хазария.
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19.02.2022 09:13 Відповісти
Не было никогда никакой "Хазарии". Это выдумка Гумилёва.
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19.02.2022 10:26 Відповісти
Сион тоже https://books.google.com.ua/books?id=fSr3CwAAQBAJ&pg=PP95&lpg=PP95&dq=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&source=bl&ots=XpPyqaTrrC&sig=ACfU3U1-**************************&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiUwY7p5731AhVktIsKHUCOCWkQ6AF6BAgXEAM#v=onepage&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&f=false выдумка авраамистов.
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19.02.2022 10:57 Відповісти
Kaкой "Сион" ? Вы имеете ввиду Израиль ?
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19.02.2022 11:40 Відповісти
Израиль в локальном и глобальном смысле.
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19.02.2022 11:51 Відповісти
Израиль - государство, признанное Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 181).
Других Израилей я не знаю.
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19.02.2022 12:20 Відповісти
Про Хазарию скажут то же самое.
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20.02.2022 00:20 Відповісти
Я вам уже пояснил что "Хазария" - выдумка.
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20.02.2022 00:25 Відповісти
Ксена-воин тоже выдумка. Кого это интересует в пост-модерн?
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20.02.2022 00:49 Відповісти
Это шоу. Какая вам разница ? Воюют генералы и солдаты, а не какие-то левые бабы, даже если они "министры".
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20.02.2022 00:52 Відповісти
Україні не передали жодної серйозної системи ППО. Цим все сказано.
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18.02.2022 23:36 Відповісти
Для того, чтобы передали, не нужно было кричать, что у нас все под контролем, а нужно было обращаться за помощью. Это во-первых. А во вторых, у нас есть и ПВО, и авиация.
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18.02.2022 23:48 Відповісти
Наших засобів ППО і авіації на порядок менше, ніж засобів ураження ППО і авіації у супротивника. Це питання стоїть не перший рік.
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19.02.2022 00:12 Відповісти
У ***** и территория как бы значительно больше нашей. Не заметили? И ее тоже нужно охранять. А есть еще Сирия, намечается Афган, есть большой брат за Уралом и т.д. Все войска у нас они точно не смогут задействовать. Я не говорю, что у нас все замечательно, но и не настолько плохо, как вы описываете.
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19.02.2022 00:44 Відповісти
Війну веде не пуйло, а Бнай-Бріт. Пуйлу наливають в миску місце у новому світопорядку. У нас не було б все настільки погано, якби головнокомандувачем не було опудало від Хабаду, тобто Бнай-Бріту.
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19.02.2022 00:56 Відповісти
Понятно... Еще один свидетель секты мирового заговора. Мог об этом сразу сказать, чтобы я не парился. Спорить с вами, это все равно что доказывать Папе Римскому, что Христа нет. Только в отличие от последних, вы кроме дерьма в этот мир ничего не несете.
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19.02.2022 01:04 Відповісти
Віруйте у перемогу над ядерною зброєю, охорону великої території від білих ведмедів і пришестя святого Байдена з нищівними санкціями.
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19.02.2022 01:15 Відповісти
Я верю в науку. Святых можете оставить себе - это по вашей части
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19.02.2022 01:28 Відповісти
Ну і як наука пояснює відсутність призову резервістів?
Як наука пояснює відсутність атаки на Львів?
Як наука пояснює ліквідацію ракет Скад при Ющенку-Обамі, саботаж ракетної програми?
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19.02.2022 09:10 Відповісти
Капец кацапов набежало. Идите домой, малохольные. "разделили Укриану", "не дали ППО", "кококо", "кукареку". Тьфу блин, смотреть противно.
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19.02.2022 02:38 Відповісти
Противно смотреть на бабуинов, собравшихшся сбивать калибры джавелинами.
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19.02.2022 09:48 Відповісти
ну так не смотри. На ленте.ру тебя приголубят.
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19.02.2022 19:55 Відповісти
Правильно! Поближе к патриотам!
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19.02.2022 09:34 Відповісти
 
 