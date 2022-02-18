Велика Британія переводить посольство з Києва до Львова

Уряд Великобританії прийняв рішення перенести своє посольство з Києва до Львова. Таке рішення було прийнято на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.

"З січня 2022 року нарощування російських сил на кордонах України посилило загрозу військових дій. Відділення посольства Великобританії в Києві тимчасово переїжджає. Співробітники посольства працюють в офісі посольства Великобританії у Львові", - йдеться в повідомленні.

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