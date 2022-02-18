Велика Британія переводить посольство з Києва до Львова
Уряд Великобританії прийняв рішення перенести своє посольство з Києва до Львова. Таке рішення було прийнято на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.
"З січня 2022 року нарощування російських сил на кордонах України посилило загрозу військових дій. Відділення посольства Великобританії в Києві тимчасово переїжджає. Співробітники посольства працюють в офісі посольства Великобританії у Львові", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Николай Астаховский #466699
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+4 Alexander Tsvelikh
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+3 Alexander Tsvelikh
показати весь коментар18.02.2022 22:58
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Готов на душу грех взять. Клянусь. Только, чур, Кыва - первый.
Не, ну вот как есть?
Давайте трохи в Тернопель переводьте, бо у нас ітак затори постійні.
Тай нерухомість скоро по ціні Відня буде, а може й дороще!
Ну что, помог вам ваш Байден ?
еще санкций побольше бы кацапам полезных
Вы в курсе, что некоторые зарубежные IT-фирмы уже вывезли своих сотрудников из Киева и Одессы? Зачем здесь нужны посольства? Чтобы их охранять? ***** неадекват. Ждать можно любого развития событий.
1) Войны не будет - посольства остаются в столице.
2) Есть угроза войны - посольства закрываются и эвакуируются полностью.
Перевод в другой город - это сдача части территории.
Реальность такова:
1) Российский генштаб давно имеет все нужные им оперативные планы.
2) Естественно, в российском генштабе есть кроты, работающие на Америку и Британию.
3) План, очевидно, содержит разделение Украины на несколько частей.
4) Все действующие стороны с этим согласны: Галичина и Волынь остаются под контролем ЕС/НАТО; с остальной территории идёт эвакуация.
Детский сад.
Kaк делили и Чехословакию в 1938, и Польшу в 1939. Чехи не сопротивлялись, поляки сопротивлялись - это единственная разница.
Ступай своей дорогой.
Но перевод посольств требует объяснений. Пока по всем параметрам - клоун подписал капитуляцию.
Других Израилей я не знаю.
Як наука пояснює відсутність атаки на Львів?
Як наука пояснює ліквідацію ракет Скад при Ющенку-Обамі, саботаж ракетної програми?