РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10471 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 984 6

Блинкен и Лавров встретятся 23 февраля, - Псаки

Блинкен и Лавров встретятся 23 февраля, - Псаки

Государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом на брифинге в Вашингтоне заявила спикер Белого Дома Джен Псаки.

"Госсекретарь Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел России Лавровым в следующую среду", - сказала она.

Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации вокруг Украины в конце следующей недели при условии, что РФ за это время не пойдет на вторжение.

Читайте также: Несмотря на заявления об отводе, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе, - Блинкен

Автор: 

Лавров (2290) Блинкен (936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Байден сказав що ***** прийняло рішення про вторгнення.
показать весь комментарий
19.02.2022 00:06 Ответить
Зустрінуться, якщо війна не розпочнеться рацніше
показать весь комментарий
19.02.2022 00:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OcvIpaVD9cU ttps://www.youtube.com/watch?v=OcvIpaVD9cU
показать весь комментарий
19.02.2022 00:22 Ответить
за зраду злупиться всім..
показать весь комментарий
19.02.2022 00:27 Ответить
После вторжения что-ли? Байден же сказал на днях точно будет.
показать весь комментарий
19.02.2022 10:30 Ответить
 
 