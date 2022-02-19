Блинкен и Лавров встретятся 23 февраля, - Псаки
Государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 февраля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом на брифинге в Вашингтоне заявила спикер Белого Дома Джен Псаки.
"Госсекретарь Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел России Лавровым в следующую среду", - сказала она.
Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации вокруг Украины в конце следующей недели при условии, что РФ за это время не пойдет на вторжение.
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Сергей Трофимов #428890
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S1noby
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ван панчмен
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