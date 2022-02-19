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Блінкен і Лавров зустрінуться 23 лютого, - Псакі

Блінкен і Лавров зустрінуться 23 лютого, - Псакі

Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 23 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ЛБ, про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого Дому Джен Псакі.

"Держсекретар Блінкен прийняв запрошення зустрітися з міністром закордонних справ Росії Лавровим наступної середи", - сказала вона.

Раніше речник Державного департаменту США Нед Прайс повідомив, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим для обговорення ситуації навколо України наприкінці наступного тижня за умови, що РФ за цей час не піде на вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен наприкінці наступного тижня зустрінеться з Лавровим, "якщо не буде вторгнення", - Держдепартамент США

Автор: 

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Байден сказав що ***** прийняло рішення про вторгнення.
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19.02.2022 00:06 Відповісти
Зустрінуться, якщо війна не розпочнеться рацніше
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19.02.2022 00:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OcvIpaVD9cU ttps://www.youtube.com/watch?v=OcvIpaVD9cU
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19.02.2022 00:22 Відповісти
за зраду злупиться всім..
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19.02.2022 00:27 Відповісти
После вторжения что-ли? Байден же сказал на днях точно будет.
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19.02.2022 10:30 Відповісти
 
 