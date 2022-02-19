Блінкен і Лавров зустрінуться 23 лютого, - Псакі

Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 23 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ЛБ, про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого Дому Джен Псакі.

"Держсекретар Блінкен прийняв запрошення зустрітися з міністром закордонних справ Росії Лавровим наступної середи", - сказала вона.

Раніше речник Державного департаменту США Нед Прайс повідомив, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим для обговорення ситуації навколо України наприкінці наступного тижня за умови, що РФ за цей час не піде на вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен наприкінці наступного тижня зустрінеться з Лавровим, "якщо не буде вторгнення", - Держдепартамент США