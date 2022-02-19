Блінкен і Лавров зустрінуться 23 лютого, - Псакі
Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 23 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ЛБ, про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого Дому Джен Псакі.
"Держсекретар Блінкен прийняв запрошення зустрітися з міністром закордонних справ Росії Лавровим наступної середи", - сказала вона.
Раніше речник Державного департаменту США Нед Прайс повідомив, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим для обговорення ситуації навколо України наприкінці наступного тижня за умови, що РФ за цей час не піде на вторгнення.
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Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар19.02.2022 00:06 Відповісти Мені подобається 1
S1noby
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