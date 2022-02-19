России еще не поздно провести деэскалацию во избежание санкций, - Байден

Президент США Джозеф Байден заявил, что России еще не поздно провести деэскалацию и избрать путь дипломатии, однако в случае вторжения в Украину США готовы ввести жесткие санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время пресс-конференции из Белого Дома в пятницу.

"Запад един и решителен. Мы готовы ввести жесткие санкции против России, если она пойдет на вторжение в Украину. Снова хочу напомнить: Россия может выбрать путь дипломатии. Еще не поздно провести деэскалацию и вернуться за стол переговоров", - заявил Байден.

Он отметил, что достигнута предварительная договоренность о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 24 февраля в ЕС.

"Но если Россия совершит военные действия (агрессию против Украины. – Ред) к этому времени, то будет очевидно, что они закрыли дверь перед дипломатией и выбрали войну. Они заплатят жестокую цену за это", - сказал он.

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