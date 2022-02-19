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Новини Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
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Росії ще не пізно провести деескалацію для уникнення санкцій, - Байден

Росії ще не пізно провести деескалацію для уникнення санкцій, - Байден

Президент США Джозеф Байден заявив, що Росії ще не пізно провести деескалацію та обрати шлях дипломатії, проте у разі вторгнення в Україну США готові запровадити жорсткі санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час пресконференції з Білого Дому у п'ятницю.

"Захід об'єднаний і рішучий. Ми готові запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона піде подальшим вторгненням в Україну. Знову хочу нагадати – Росія може обрати шлях дипломатії. Ще не пізно провести деескалацію та повернутися за стіл переговорів", - заявив Байден 

Він зазначив, що досягнуто попередньої домовленості про зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена 24 лютого в ЄС.

"Але якщо Росія вчинить військові дії (агресію проти України – ред) до цього, то буде очевидно, що вони зачинили двері перед дипломатією і обрали війну. Вони заплатять жорстоку ціну за це", - сказав він.

Також читайте: США не відправлятимуть військових до України, але допоможуть фінансово, - Байден

Автор: 

Байден (2883) санкції (11750)


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Топ коментарі
+21
Подивився як Бутусов вчепився в Шуфрича, як бультер'єр. А ось пан Білецький замість того щоби допомогти, разом з іншими намагався відтягнути Юрія від московської гниди.
Бутусову подяка від душі.
Якщо держава досі не може щось зробити з відкритими колаборантами - притомним людям доводиться брати на себе її роботу.
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19.02.2022 01:48
+15
та їм насрати на ваші санкції - сидітимуть на квасі з редькою за велику Московію
- дайте нам Патріоти і прикрийте небо з жалю до убогих, які віддали своє ЯО
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19.02.2022 01:36
+13
***** загнало себя в классическую ловушку, вилку решений. Полезешь - получишь по суслам и вероятно помрешь физически, не полезешь - помрешь как предводитель своего ОПГ. И полезть нельзя и не лезть нельзя. Доповышался ставок, гнида.
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19.02.2022 01:38
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Так вроде ж как ***** принял уже решение о вторжении?
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19.02.2022 01:35 Відповісти
Он надеется что отменит.
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19.02.2022 01:38 Відповісти
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19.02.2022 01:38 Відповісти
Язык политиков и дипломатов...
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19.02.2022 01:40 Відповісти
доки "вторженія" нема завжди е надія,
от коли станеться - тоді і скажемо надії бай.
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19.02.2022 01:50 Відповісти
Поклик.



«…Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте,

І вражою злою кров»ю

Волю окропіте…».

(Т. Шевченко, «Заповіт»).



Сказав Тарас… І встала Україна!

Козача слава хлопцям до снаги…

«Надежда в бозе, сила в руце…»,

І покотились вороги…



Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,

Плече в плече, гуцул і поліщук.

Зі сходу пре навала, вража сила,

І розсипається, мов пух…



Реве «наїзник» в люті нездоланній,

Жадоба чорно очі застає

Однак, землі вкраїнської «нажертись»

Лише хапузі сили і стає.



Ізнов Орді, як і в старі часи,

Раби безмовні, кріпкі, знадобились,

«Заставь «хахлов» на нас робить…!»

В Москві з плакатами носились…



«Орда» все пре, її жене жадоба,

Чуже гребти їй здавна не звикать,

Однак, нагострена уже сокира, -

кілок недовго гарно затесать.



Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,

Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,

«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!

Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…



«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,

Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!

Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,

Зась нашу кров задарма проливать!



Врага на палю! Хай сидить повище,

І лупиться додому, вдалечінь,

І хай над ним Вкраїни вітер свище,

І дивиться небесна глибочінь…

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19.02.2022 06:59 Відповісти
Богдан недаром з булавою

З колін Вкраїну підіймав

І гайдамака ніж «свячений»

В крові недарма гартував….



Кує Вкраїна перемогу

Вкладають сили всі щомить

За неї, матінку єдину,

Душа у кожного щемить.



Поглянь! Черкаська кров гаряча

Із вени в вену прудко струменить,

Луганський хлопець, з мертвих наче,

Встає - «Сестра! Так нас же кров ріднить!



Спасибі, сестро! Знай, в бою кривавім

Дітей твоїх я груддю прикривав…

А ти спасла мене… Тобі і слава…

Недаром я життям ризикував…».



Старенька бабця чимчикує

З торбинкою, спинитись просить:

«Візьміть, прошу, хай мій сухар

В бою поможе хлопцям встоять…».



Все знадобиться, щоб здобуть свободу -

Шмат сала, чи сухар, чи автомат

І сплетений дитячими руками

Бійцю на фронті білий маскхалат.



Ба, навіть лист, з проханням: «Повернися!»

«Вернись живим, не впавши у борні!»

Поможе хлопцям - «кіборгам» залізним,

Встояти і не згинути в огні.



Прийде весна!!! Калинові суцвіття

Заллють Вкраїну, вишні зацвітуть

І клекотом лелеки провозвістять

Нове життя, і нашу нову путь.



На півночі ж, хай чорний ворон кряче,

Як поминання про козацьку сталь,

Загарбник хай, з безсилля й люті, плаче,

Не діждеться Вкраїни «хан - «москаль»…



Хай чорний крук сповістить тим, хто здуру,

Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,

Що їх забудуть завтра навіть вдома,

Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…



А нам орать, плекать родючу ниву,

Кувать залізо і ростить дітей,

І берегти, всім серцем, Україну

Для тих, що будуть після нас,

людей...



С. Гайдамака

6.12. 2014 р.
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19.02.2022 07:00 Відповісти
https://www.flightradar24.com/FORTE10/2adc4b3b https://www.flightradar24.com/FORTE10/2adc4b3b

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19.02.2022 01:53 Відповісти
А почему он посередине летает, а не вдоль границы?
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19.02.2022 11:47 Відповісти
та їм насрати на ваші санкції - сидітимуть на квасі з редькою за велику Московію
- дайте нам Патріоти і прикрийте небо з жалю до убогих, які віддали своє ЯО
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19.02.2022 01:36 Відповісти
Это в ****** так, а вот в благополучной мааааскве может и буза начатся или же дотационных республиках, типа Чечня, Дагестан......
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19.02.2022 01:37 Відповісти
Так они ж под пропагандой. Им там внушат, что жрать нечего, потому что Байден и укры всё сожрали, и перенаправят гнев стада от себя на Запад.
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19.02.2022 01:48 Відповісти
Чеченцам и дагам похер на пропаганду
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19.02.2022 01:54 Відповісти
Для них влаштують ексклюзивне фінансування і забезпечення як для привілейованих етнічних груп. Ванька отримуватиме по талонам 150 грамів хліба з тирси та іноді собачатину 5 категорії (із дошками та цвяхами, бо собачатину 5 категорії рубають разом із будкою) - зате у Вахіда, Маги та Аслана усе буде по кайфу жі єсть.
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19.02.2022 02:20 Відповісти
а ще Тува (де вбивають за російську), Бурятія, Татарстан, Комі
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19.02.2022 01:52 Відповісти
Украина не Тува. И Путин это знает. В Украине Путин ищет спасенья от чукчей и прочих косоглазых обезьян.
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19.02.2022 03:02 Відповісти
"глубинный русский народ" намного больше приближены к обезьянам, чем "косоглазые"
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19.02.2022 10:53 Відповісти
https://www.flightradar24.com/FORTE10/2adc4b3b https://www.flightradar24.com/FORTE10/2adc4b3b

https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2022/02/b9fc0c7961556ae504f7aa27d1c219f3.png
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19.02.2022 01:55 Відповісти
І як це розуміти?
Вже четвертий день бачу на цьому сайті маршрут польоту цього американського літака-розвідника
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19.02.2022 08:01 Відповісти
Це зветься - мониторинг ситуації.
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19.02.2022 08:51 Відповісти
***** загнало себя в классическую ловушку, вилку решений. Полезешь - получишь по суслам и вероятно помрешь физически, не полезешь - помрешь как предводитель своего ОПГ. И полезть нельзя и не лезть нельзя. Доповышался ставок, гнида.
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19.02.2022 01:38 Відповісти
Да не попал он в никакую вилку. Он верит что добьется своего. Не получится план А, Б, В, то получится Д.
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19.02.2022 01:41 Відповісти
План Д гордо уйти из жизни - застрелиться
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19.02.2022 01:43 Відповісти
Неужели у его окружения нет мозгов и яиц на шарфик или табакерку? Неужели они согласны идти на дно вместе с ним?
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19.02.2022 01:54 Відповісти
так могло бы быть если бы они трезво и адекватно воспринимали действительность. Но одурманенные своей же пропагандой ини все там поехали крышей....уже даже лавров, дипломат с 30летним стажем начал "раскидывать по понятиям" "пацан сказал итд"..с кацапами все ясно...на них надежды в части шарфика НЕТ. Как и на простесты против войны на ровном месте с типа братьями (так же они кукарекают?) украинцами...
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19.02.2022 08:31 Відповісти
Лавров не дипломат, а "дебіл, ***".
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19.02.2022 08:52 Відповісти
Да нет. Пацан дать заднюю не может, иначе он не пацан. Пацан живет по понятиям из 90х. Пацан понимает только когда дают по роже, да с носака.
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19.02.2022 01:53 Відповісти
Планов можно иметь бесконечное множество, но ресурсы конечны (он это знает, а Запад настойчиво напоминает)...
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19.02.2022 02:25 Відповісти
Он прекрасно осознает ограниченность своих ресурсов. Но он считает что ему хватит.
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19.02.2022 02:27 Відповісти
кто сказал что ресурсы у них на нуле? Газ счас подорожал в 2 раза...нефть тоже. Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $91,87 за баррель впервые с 2014 года. (была в 2015 25 долларов для сравнения). Кацапам несут вагонами бабло европецы....и при этом вещают чтоб он остановился...вот если бы перестали покупать и нефть была бы по 20 - вот он точно бы сам остановился бы.
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19.02.2022 08:34 Відповісти
Ресурсы конечны, а не на нуле...
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19.02.2022 09:28 Відповісти
Для ***** вже пізно, бо він кінчений, цього імперіаліста тільки могила виправить. Як людина він закінчився, або просто кінчений
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19.02.2022 01:47 Відповісти
Подивився як Бутусов вчепився в Шуфрича, як бультер'єр. А ось пан Білецький замість того щоби допомогти, разом з іншими намагався відтягнути Юрія від московської гниди.
Бутусову подяка від душі.
Якщо держава досі не може щось зробити з відкритими колаборантами - притомним людям доводиться брати на себе її роботу.
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19.02.2022 01:48 Відповісти
Ви мені скажіть головне - пан Бутусов прописав Шуфричу в є[b]асосіну чи ніт? Бо незрозуміло, обнуляти чи не обнуляти лічильник непижженого Шуфрича...
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19.02.2022 02:31 Відповісти
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19.02.2022 02:36 Відповісти
Сам вирішуй - https://youtu.be/tOWZKEcD2so
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19.02.2022 02:42 Відповісти
Дуже дякую! Норм, п*здюлину зараховуємо і лічильник обнуляємо ✅
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19.02.2022 03:42 Відповісти
Тобто, відлік від сьогодення ?
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19.02.2022 08:54 Відповісти
Якщо максимально точно, то від учора ))
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19.02.2022 11:25 Відповісти
Прошу вибачення ! Мабуть я на годинник не тим оком глянув...
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19.02.2022 11:38 Відповісти

На жаль акцентованої подачі не вийшло, бо спочатку був ляпас, а потім партер.
На УП дивився.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/18/7324556
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19.02.2022 02:46 Відповісти
Зато весь зал орал , мол, гаси его, Юра.
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19.02.2022 03:23 Відповісти
Але все одно - факт пижженого Шуфрича зараховуємо, the countdown starts again ✔️
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19.02.2022 03:44 Відповісти
Юзер Olexandr Dushko написав наймімімішніший комент, який я бачив на Ютубі останнім часом:

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19.02.2022 04:53 Відповісти
А ось ти даремно... Білецький рятував Юру від статті КК України. Бо, нажаль, Шуфрич є громадянин України і підпадає під захист Закону.
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19.02.2022 07:36 Відповісти
Шоу должно продолжаться, как красиво пел один неформальный, царство ему небесное. И шоу продолжается.
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19.02.2022 11:06 Відповісти
старе падло
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19.02.2022 01:58 Відповісти
піздно..
діда все думае шо розмовляе з людьми - вічна західна помилка...
кацапи не люди..
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19.02.2022 02:05 Відповісти
Главное что трампанпон очень любил друга Владимира..вот никогда не думал, что буду переживать за демократов в США, но трампон смог поменять мое мнение)))
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19.02.2022 07:09 Відповісти
ніколи не голосував за демов і далі не буду,
но те риже лайно треба було прибрати.
все що він зробив - розколов республіканців і нема вже партії Рейгана і Маккейна....
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19.02.2022 09:17 Відповісти
амеры хвастались что завалили лидера ИГИЛ. А что по путину тупим??
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19.02.2022 02:21 Відповісти
Разница между тем чтобы убить какого-то бомжа и человека, который находится за тремя слоями охраны нереальна.
Я объясню проще. Знаешь почему Путин хочет захватить Киев по крайней мере в своих мечтах? Потому что он не может убивать и смещать украинских политиков, так как у него тут нет такой власти. Тоже самое с США и Путиным. У них нет власти такой над Путиным.
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19.02.2022 02:24 Відповісти
Будь-кого можна дістати, але у них (президентів) неписане правило один одного не "мочити"
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19.02.2022 02:30 Відповісти
Намного сложнее. Даже чтобы убить какого-то рандомного Троцкого надо засылать фанатика с ледорубом. А если речь о действующем политике, то это еще сложнее. Короче, это происходит не из-за какого-то сговора элит, а потому что уровень защиты такой, что через него трудно перебраться. Оттого мы и видим, как спецслужбы убивают на всяких территориях войны пачками лидеров, а в чужих странах нет. Если вот завтра Киев станет зоной боевых действий, то посыпятся убийства наших политиков.
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19.02.2022 02:34 Відповісти
Якщо закубатурити як слід, то після ************* та інших зашкварів можна розкоронувати міль (міжнародним зходняком позбавити президентської масті й визнати зсученим диктатором), після чого проставити на прави́ло і спитати немов з гадючини
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19.02.2022 02:54 Відповісти
Це що за гуцульська "феня" ?🤔😃
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19.02.2022 09:43 Відповісти
Експеримент із українізації фені, так би мовити
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19.02.2022 11:15 Відповісти
від коґо від кого - від вас ця вся срань - неочікувано...
списую на нерви....
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19.02.2022 02:33 Відповісти
Мо досить вже вмовлянь ****..істоти (*****).
Нищіть ту гидоту.
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19.02.2022 04:23 Відповісти
Байден приемный президент Украины!👍
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19.02.2022 04:56 Відповісти
Санкции будут максимально эффективны если вводить их будут не только в отношении путлеровского окружения, но и что неменее важно, в отношении кремлевских крыс в окружении бубочки. Чтобы с первым выстрелом рашистов эти мрази понимали, что в Европу им драпать не получится, а счета их заблокированы. Пусть избранники народа познают на своей шкуре " прелести рузького мира". Когда началась пандемия и Европа закрылась у СН началась обсирательная паника "Куда бежать!? Границы закрыты," Теперь же половина этих мразей следят за событиями в Украине из своих Средиземноморских вилл.
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19.02.2022 07:17 Відповісти
Раша никогда не пойдет на деескалацию, потому что понимает. Другого такого шанса не будет. Слишком много вложено средств и пропагандистских видосиков в любимца одурманеных масс. Не получится еще раз зомбировать 73% населения для захвата власти 5 колоной в Украине. Вся задача сейчас для раши состоит в том, чтобы финал был как в анекдоте "... оркестр в дерьме, зрители в дерьме и тут выезжает он весь сверкающий в белом на белом коне."
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19.02.2022 07:30 Відповісти
Оговорочка по Фрейду. Оно уже одной ногой в Аду, а россияне просто сдохнут
https://youtu.be/IO_AjWjjfC0
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19.02.2022 08:03 Відповісти
вот пока Байден будет сопли жевать "еще не поздно, одумайтесь" как раз и погибнет много людей....вместо того чтобы влупить вчера максимальные санкции:отрубить свифт, интернет, торговлю газом, нефтью, оружием, космическими технологиями...оно все внимает к голосу разума у сумашедшего карлика...
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19.02.2022 08:25 Відповісти
В сраку собі запіхніть ті во санкції ... дуже вони допомогли за вісім років..
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19.02.2022 08:28 Відповісти
Рашку надо было расчленять в 1990-е. Тогда тянули и думали что общаются с людьми, и сейчас тянут. Ждите катастрофы.
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19.02.2022 08:34 Відповісти
Не поздно - это сколько еще лет можно Пуйлу бесчинствовать? Ненавижу этих бесхребетных заседателей, стурбованных вымогателей мира, они плять не могут вонючую парашу лишить права вето... Бесхребетные мрази...
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26.02.2022 23:39 Відповісти
 
 