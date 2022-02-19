Росії ще не пізно провести деескалацію для уникнення санкцій, - Байден
Президент США Джозеф Байден заявив, що Росії ще не пізно провести деескалацію та обрати шлях дипломатії, проте у разі вторгнення в Україну США готові запровадити жорсткі санкції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час пресконференції з Білого Дому у п'ятницю.
"Захід об'єднаний і рішучий. Ми готові запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона піде подальшим вторгненням в Україну. Знову хочу нагадати – Росія може обрати шлях дипломатії. Ще не пізно провести деескалацію та повернутися за стіл переговорів", - заявив Байден
Він зазначив, що досягнуто попередньої домовленості про зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена 24 лютого в ЄС.
"Але якщо Росія вчинить військові дії (агресію проти України – ред) до цього, то буде очевидно, що вони зачинили двері перед дипломатією і обрали війну. Вони заплатять жорстоку ціну за це", - сказав він.
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от коли станеться - тоді і скажемо надії бай.
«…Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте,
І вражою злою кров»ю
Волю окропіте…».
(Т. Шевченко, «Заповіт»).
Сказав Тарас… І встала Україна!
Козача слава хлопцям до снаги…
«Надежда в бозе, сила в руце…»,
І покотились вороги…
Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,
Плече в плече, гуцул і поліщук.
Зі сходу пре навала, вража сила,
І розсипається, мов пух…
Реве «наїзник» в люті нездоланній,
Жадоба чорно очі застає
Однак, землі вкраїнської «нажертись»
Лише хапузі сили і стає.
Ізнов Орді, як і в старі часи,
Раби безмовні, кріпкі, знадобились,
«Заставь «хахлов» на нас робить…!»
В Москві з плакатами носились…
«Орда» все пре, її жене жадоба,
Чуже гребти їй здавна не звикать,
Однак, нагострена уже сокира, -
кілок недовго гарно затесать.
Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,
Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,
«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!
Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…
«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,
Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!
Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,
Зась нашу кров задарма проливать!
Врага на палю! Хай сидить повище,
І лупиться додому, вдалечінь,
І хай над ним Вкраїни вітер свище,
І дивиться небесна глибочінь…
З колін Вкраїну підіймав
І гайдамака ніж «свячений»
В крові недарма гартував….
Кує Вкраїна перемогу
Вкладають сили всі щомить
За неї, матінку єдину,
Душа у кожного щемить.
Поглянь! Черкаська кров гаряча
Із вени в вену прудко струменить,
Луганський хлопець, з мертвих наче,
Встає - «Сестра! Так нас же кров ріднить!
Спасибі, сестро! Знай, в бою кривавім
Дітей твоїх я груддю прикривав…
А ти спасла мене… Тобі і слава…
Недаром я життям ризикував…».
Старенька бабця чимчикує
З торбинкою, спинитись просить:
«Візьміть, прошу, хай мій сухар
В бою поможе хлопцям встоять…».
Все знадобиться, щоб здобуть свободу -
Шмат сала, чи сухар, чи автомат
І сплетений дитячими руками
Бійцю на фронті білий маскхалат.
Ба, навіть лист, з проханням: «Повернися!»
«Вернись живим, не впавши у борні!»
Поможе хлопцям - «кіборгам» залізним,
Встояти і не згинути в огні.
Прийде весна!!! Калинові суцвіття
Заллють Вкраїну, вишні зацвітуть
І клекотом лелеки провозвістять
Нове життя, і нашу нову путь.
На півночі ж, хай чорний ворон кряче,
Як поминання про козацьку сталь,
Загарбник хай, з безсилля й люті, плаче,
Не діждеться Вкраїни «хан - «москаль»…
Хай чорний крук сповістить тим, хто здуру,
Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,
Що їх забудуть завтра навіть вдома,
Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…
А нам орать, плекать родючу ниву,
Кувать залізо і ростить дітей,
І берегти, всім серцем, Україну
Для тих, що будуть після нас,
людей...
С. Гайдамака
6.12. 2014 р.
- дайте нам Патріоти і прикрийте небо з жалю до убогих, які віддали своє ЯО
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Вже четвертий день бачу на цьому сайті маршрут польоту цього американського літака-розвідника
Бутусову подяка від душі.
Якщо держава досі не може щось зробити з відкритими колаборантами - притомним людям доводиться брати на себе її роботу.
На жаль акцентованої подачі не вийшло, бо спочатку був ляпас, а потім партер.
На УП дивився.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/18/7324556
діда все думае шо розмовляе з людьми - вічна західна помилка...
кацапи не люди..
но те риже лайно треба було прибрати.
все що він зробив - розколов республіканців і нема вже партії Рейгана і Маккейна....
Я объясню проще. Знаешь почему Путин хочет захватить Киев по крайней мере в своих мечтах? Потому что он не может убивать и смещать украинских политиков, так как у него тут нет такой власти. Тоже самое с США и Путиным. У них нет власти такой над Путиным.
списую на нерви....
Нищіть ту гидоту.
https://youtu.be/IO_AjWjjfC0