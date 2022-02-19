Росії ще не пізно провести деескалацію для уникнення санкцій, - Байден

Президент США Джозеф Байден заявив, що Росії ще не пізно провести деескалацію та обрати шлях дипломатії, проте у разі вторгнення в Україну США готові запровадити жорсткі санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час пресконференції з Білого Дому у п'ятницю.

"Захід об'єднаний і рішучий. Ми готові запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона піде подальшим вторгненням в Україну. Знову хочу нагадати – Росія може обрати шлях дипломатії. Ще не пізно провести деескалацію та повернутися за стіл переговорів", - заявив Байден

Він зазначив, що досягнуто попередньої домовленості про зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена 24 лютого в ЄС.

"Але якщо Росія вчинить військові дії (агресію проти України – ред) до цього, то буде очевидно, що вони зачинили двері перед дипломатією і обрали війну. Вони заплатять жорстоку ціну за це", - сказав він.

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