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Новости Агрессия России против Украины Война
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Германия переводит часть своих войск в состояние повышенной боевой готовности

Германия переводит часть своих войск в состояние повышенной боевой готовности

Войска Германии, входящие в состав сил быстрого реагирования НАТО, будут приведены в состояние повышенной боевой готовности, что сократит сроки их развертывания для защиты восточноевропейских союзников в случае эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Минобороны ФРГ.

"Повышенная готовность к развертыванию позволяет НАТО в случае дальнейшей эскалации со стороны России гарантировать надлежащую уверенность, в частности, нашим восточноевропейским союзникам в том, что их территории защищены", - говорится в заявлении министерства.

О приведении в состояние повышенной боевой готовности сил Альянса завил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал эту меру "оборонительной" и не создающей угрозу России.

Читайте также: Байден: Путин принял решение атаковать Украину и попытается напасть на Киев

Автор: 

Германия (6925)


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Топ комментарии
+41
А що таке?
Від ліпших партнерів вирішили захищатися?
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19.02.2022 02:06
+39
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19.02.2022 02:18
+29
Кацапские шлюхи немцы самые первые обосрались
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19.02.2022 02:09
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А що таке?
Від ліпших партнерів вирішили захищатися?
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19.02.2022 02:06 Ответить
Кацапские шлюхи немцы самые первые обосрались
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19.02.2022 02:09 Ответить
Пора бы им уже обсираться. Ещё немного подмахиваний *****, и Рейхстаг снова будут брать, и на этот раз не картонный.
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19.02.2022 02:12 Ответить
Всі на захист потоку-2!
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19.02.2022 02:10 Ответить
Ти вже наобирав зебіла. Хоч би не висовувався лишній раз.
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19.02.2022 03:11 Ответить
Всміслє? Тобі що, не подобається Володимир Олександрович? То кращий президент України. Зара мені новий смарт підгоне і ще раз оберу.
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19.02.2022 11:17 Ответить
Та те, що зебіли ******* халяву і готові голосувати за популіста-це для мене не секрет.
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19.02.2022 12:44 Ответить
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19.02.2022 02:18 Ответить
В дюндель схлопотал , Гуинпленом стал - хоть один компрачикос у нас нашелся.
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19.02.2022 03:05 Ответить
Юзер Olexandr Dushko написав наймімімішніший комент, який я бачив на Ютубі останнім часом:

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19.02.2022 04:50 Ответить
Вибачь, не втримався... скопіївав)
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19.02.2022 04:22 Ответить
автор - не я, найдено на просторах интернета
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19.02.2022 04:28 Ответить
Ой ***** ліл!
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19.02.2022 04:37 Ответить
касок может им подкинуть?
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19.02.2022 02:22 Ответить
Каски, госпиталь и 3.8 млрд евро это не так уж мало, по срравнению с остальными (Франця, Испания, Италия... ). Свои заводы тоже надо иметь, а не только новостройки и ТРЦ...
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19.02.2022 04:42 Ответить
ТРЦ это святое,там можно много денег отмыть.
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19.02.2022 05:02 Ответить
немецкие свиньи эту войну спонсировали и организовали - они хотели вместе с путлером убрать Украину и подсадить на газовую иглу всю Европу.

А эти подачки - прикрытие - типа: "мы нипричём"
немецкая срань
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19.02.2022 08:08 Ответить
А скільки там фріци винні Україні за 1941-45?
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19.02.2022 08:35 Ответить
точніше: 1939-45
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19.02.2022 09:21 Ответить
там, це де? саме через другу світову вони тепер пацифісти і не хочуть давати зброю нікому поза НАТО. Взагалі монголи колись вирізали 60% Київської Русі, треба і вних теж попросити, може коней та стріл пришлють.
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19.02.2022 12:55 Ответить
В 3,14-дє, довбоящер.
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19.02.2022 13:05 Ответить
там і шукай, деган
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19.02.2022 13:23 Ответить
Не втовплюсь. Ти зайняв почесне місце.
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19.02.2022 18:49 Ответить
ок, вибач
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23.02.2022 06:54 Ответить
А що ж таке, друзі-людожери трохи лякають?

Гамлєт: Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.
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19.02.2022 02:27 Ответить
Війська РФ підходять до кордонів НАТО
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19.02.2022 02:31 Ответить
паралeльно прочищаючи украiнцям в нiмeччинi мiзки.
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19.02.2022 02:53 Ответить
Не факт що фашисти (яких ***** купив усіх із потрохами) самі на Україну не нападуть з іншого боку щоб свого русоФюрера підтримати (сраку йому смачно лизнути) в черговий раз!!!
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19.02.2022 03:21 Ответить
Спостерігачів ОБСЄ "розпустили" у відпустки.

Керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні дозволило брати позачергові відпустки усім співробітникам місії у зв'язку із військово-політичною ситуацією в Україні.

Відповідний лист серед працівників СММ було розповсюджено 13 лютого.

Понад 60% спостерігачів із західних країн та понад 40% українських співробітників скористалися такою можливістю.

Водночас майже всі іноземні міжнародні спостерігачі, окрім громадян Росії та деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження на евакуацію. Фактично ядром СММ ОБСЄ в Україні зараз стали спостерігачі з Росії (понад 90 осіб) та країн СНД.

Водночас у Місії не спростували і не підтвердили цю інформацію. Там послалися на повідомлення для преси від 13 лютого, у якому йдеться про те, що окремі держави-учасниці ОБСЄ вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну в наступні кілька днів.
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19.02.2022 03:21 Ответить
Та яка користь з цього ОБСЄ за всі роки? Мінус нуль. А грошей профукали на них - аж страшно.
Краще б десяток незалежних журналюг з відомих світових ЗМІ запустили - ефект був би на порядок вищий. Ці в кожну дірку пролізуть.
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19.02.2022 05:18 Ответить
готуйтесь, фріци! москалі збираються "павтаріть". спочатку розвалять Україну (як 100 років назад), а через десяток, другий років і до вас доберуться (як 100 років назад). ГАРАНТУЮ!
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19.02.2022 05:27 Ответить
Україна назавжди!
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19.02.2022 07:01 Ответить
московити НІКОЛИ Не розмажуть і НЕ завоюют Україну! це може зробити тільки 95-й квартал з медведчуками, шуфричами, мураєвими, ківами, рабіновичами...
добре що вже за-океаном зрозуміли, що мають справу з міжнародним терористом раSSією....та Психопатом-клептократом путіним...а в Євроі....в Європі поки-що всі "глибоко стурбовані....",
на жаль
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19.02.2022 09:30 Ответить
Сьогодні з 4:00 по 4:11 були постріли в сторону Маріуполя, після 5:00 вони знову продовжились, на рубіжу захисту української армії Широкіно, Павлополь, СЛАВА УКРАЇНІ!
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19.02.2022 05:59 Ответить
Просто войска дойче швейнеров готовятся отбиваться от украинских беженцев в случае вторжения русиш швайнеров в Украину.
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19.02.2022 06:29 Ответить
Відкриваюоть(німчики) другий фронт, час Ч настав... вже не пропетляєш....
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19.02.2022 06:33 Ответить
Проститутки швабские --- если начнется война так это из за них в первую очередь !!! Вашим нашим вместе спляшем-- гниды !!!
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19.02.2022 06:52 Ответить
У стану бойової готовності краще спостерігати як Україна вмивається кров'ю.
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19.02.2022 06:36 Ответить
ту частину, що буде охороняти північний потік-2? як би чого не вийшло з таким гешефтом...
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19.02.2022 06:54 Ответить
Ганси напружились...!?
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19.02.2022 07:10 Ответить
Почав читати: німеччина переводить частину своїх військ.... І думаю, невже в Україну?
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19.02.2022 08:09 Ответить
Підтираймося будапештом, браття!
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19.02.2022 08:11 Ответить
Та не будет большого вторжения. путен на понт берёт....

https://twitter.com/newkc14/status/1494808033213534213?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Несмотря на всеобщее мнение о том, что Россия вот-вот нападет на Украину и развяжет полномасштабуню войну с атакой на Киев, о чем говорит в т.ч. Байден, единственный человек который продолжает считает, что Путин блефует и не развяжет войну это Юрий Швец -
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19.02.2022 08:28 Ответить
Психопат-клептократ путін можливо і не розв`яже великої війни, але в нього є "мнаґохадовачкі:" терористи лукашеску, пушиліни та медведчуки з мураєвими та шуфричами....
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19.02.2022 09:38 Ответить
Ну треба розуміти для яких задач іменно вони приведені в бойову готовність. А іменно : для боротьби\недопуску сотень тисяч біженців, що тікатимуть від війни. Сам по собі бундесвер, як військова сила, для іншоі озброєноі арміі нічого цікавого не представляє - побіжать здаватись при перших пострілах, а вот для боротьби з біженцями саме то.
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19.02.2022 08:33 Ответить
- Куме, ви чули, Німеччина переводить частину своїх військ у стан підвищеної бойової готовності! Що це означає?
- Судячи з їхньої військової допомоги, то це кожному вояку Бундесвера видали по дві каски, а може, і по три...
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19.02.2022 08:40 Ответить
Німота приготувалась атакувати Україну з заходу. Крізь Польщу вони як правило проїжджають - але не цього разу
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19.02.2022 10:20 Ответить
А чего боятся эти фашисты, если они сидят в руцкой заднице, иногда вылазят пососать путлеровский член !
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19.02.2022 12:18 Ответить
Шо, Путін в опасності, треба захищати? Чи таки дійшло, що продавшись кацапам за обіцянки дешевого газу, пустили ворога на свій поріг.
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19.02.2022 12:58 Ответить
Німаки будуть провіряти на перекритих автобанах статус проколеності - для того вся війна затівається. Під час війни автоматично вводиться надзвичайний стан і всіх можна колоти цілком безконтрольно. Будуть знов пусті міста, як на фото кінця так званого позаминулого століття. І паризькі катакомби поповняться новими мільйонами цілих черепів, тобто люди мерли від хвороби, а не від війни.
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21.02.2022 08:38 Ответить
 
 