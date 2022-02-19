Германия переводит часть своих войск в состояние повышенной боевой готовности

Войска Германии, входящие в состав сил быстрого реагирования НАТО, будут приведены в состояние повышенной боевой готовности, что сократит сроки их развертывания для защиты восточноевропейских союзников в случае эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Минобороны ФРГ.

"Повышенная готовность к развертыванию позволяет НАТО в случае дальнейшей эскалации со стороны России гарантировать надлежащую уверенность, в частности, нашим восточноевропейским союзникам в том, что их территории защищены", - говорится в заявлении министерства.

О приведении в состояние повышенной боевой готовности сил Альянса завил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал эту меру "оборонительной" и не создающей угрозу России.

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