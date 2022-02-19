Германия переводит часть своих войск в состояние повышенной боевой готовности
Войска Германии, входящие в состав сил быстрого реагирования НАТО, будут приведены в состояние повышенной боевой готовности, что сократит сроки их развертывания для защиты восточноевропейских союзников в случае эскалации напряженности в отношениях с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Минобороны ФРГ.
"Повышенная готовность к развертыванию позволяет НАТО в случае дальнейшей эскалации со стороны России гарантировать надлежащую уверенность, в частности, нашим восточноевропейским союзникам в том, что их территории защищены", - говорится в заявлении министерства.
О приведении в состояние повышенной боевой готовности сил Альянса завил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал эту меру "оборонительной" и не создающей угрозу России.
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Від ліпших партнерів вирішили захищатися?
А эти подачки - прикрытие - типа: "мы нипричём"
немецкая срань
Гамлєт: Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.
Керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні дозволило брати позачергові відпустки усім співробітникам місії у зв'язку із військово-політичною ситуацією в Україні.
Відповідний лист серед працівників СММ було розповсюджено 13 лютого.
Понад 60% спостерігачів із західних країн та понад 40% українських співробітників скористалися такою можливістю.
Водночас майже всі іноземні міжнародні спостерігачі, окрім громадян Росії та деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження на евакуацію. Фактично ядром СММ ОБСЄ в Україні зараз стали спостерігачі з Росії (понад 90 осіб) та країн СНД.
Водночас у Місії не спростували і не підтвердили цю інформацію. Там послалися на повідомлення для преси від 13 лютого, у якому йдеться про те, що окремі держави-учасниці ОБСЄ вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну в наступні кілька днів.
Краще б десяток незалежних журналюг з відомих світових ЗМІ запустили - ефект був би на порядок вищий. Ці в кожну дірку пролізуть.
добре що вже за-океаном зрозуміли, що мають справу з міжнародним терористом раSSією....та Психопатом-клептократом путіним...а в Євроі....в Європі поки-що всі "глибоко стурбовані....",
на жаль
https://twitter.com/newkc14/status/1494808033213534213?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Несмотря на всеобщее мнение о том, что Россия вот-вот нападет на Украину и развяжет полномасштабуню войну с атакой на Киев, о чем говорит в т.ч. Байден, единственный человек который продолжает считает, что Путин блефует и не развяжет войну это Юрий Швец -
- Судячи з їхньої військової допомоги, то це кожному вояку Бундесвера видали по дві каски, а може, і по три...