Німеччина переводить частину своїх військ у стан підвищеної бойової готовності

Війська Німеччини, що входять до складу сил швидкого реагування НАТО, будуть приведені у стані підвищеної бойової готовності, що скоротить терміни їхнього розгортання для захисту східноєвропейських союзників у разі ескалації напруженості у відносинах із Росією

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Міноборони ФРН.

"Підвищена готовність до розгортання дозволяє НАТО у разі подальшої ескалації з боку Росії гарантує належну впевненість, зокрема, нашим східноєвропейським союзникам у тому, що їхні території захищені", - йдеться у заяві міністерства.

Про приведення в стан підвищеної бойової готовності сил альянсу завів у середу генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він назвав цей захід "оборонним", і не створює загрозу Росії.

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