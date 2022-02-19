Главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизацию в ОРДЛО (обновлено)
Главарь подконтрольных Кремлю оккупационных структур "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" о всеобщей мобилизации "ДНР". Аналогичный "указ" подписал и главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий "документ" распространили российские пропагандистские сайты.
Речь идет о "приказе" прибыть в "военные комиссариаты" всем мужчинам оккупированной части Донецкой области.
Цензор.НЕТ публикует бумажку с текстом, которую марионетка Кремля выдает якобы за свой указ:
Как позже стало известно, аналогичный "указ" подписал и главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.
"Постановляю: объявить на территории "Луганской Народной Республики" общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации немедленно проинформировать "Народный Совет Луганской Народной Республики", - говорится в так называемом "документе".
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Так чи інакше Україна достойно переможе всі обставини.
Компактную 30-тысячную Припять в 1986 при наличии действующей системы ГО, мест для размещения в гостиницах и домах отдыха эвакуировали абсолютно все АТП Чернигова, Житомира, Киева и ближайших районных центров на расстояние до 250 (!!!) км от станции на протяжении 2-х суток 🧐
Так с такой задачей эти дебилы не смогут справиться от слова совсем...
А вот выкладывать рассказы о десятках и даже сотнях тысяч эвакуированных для людей с отсутствием логического мышления - это они смогут. https://t.me/berezoview/10429?comment=178043
Вон, Кива эвакуировася в Испанию.
Где Рабинович я не знаю, может, на Кубе?
Скоро Пушилин с Пасечником политическое убежище будут просить.
Как Вы понимаете, на арктический гектар в РФ им ехать неохота.
То ли дело Науру...
Источник:
За Пушилина! За Пасечника! За концерн Стирол!
Притив нОциЗЬма и фОшиЗьма.
Чисто случайно имела возможность лицерзреть в видео на youtube один из военных коммисариатов Луганска. Человек, снявший видео, цели такой не ставил, снимал все подряд, аки "акын".
Однако, коммисариат выглядит примечательно, потому что перед ним лежат на дороге БЕТОННЫЕ НАДОЛБЫ (кубы такие бетонные, здоровые, никто не проедет, короче).
Поскольку "украинских ДРГ" в Луганске не замечено, это от каких-же братков вояки луганские такую оборону в Луганске наставили? Да неужто опасаются передела?
Сам Луганск производит страшное впечатление: чутку зайти на боковые улицы в центре - и асфальт разбит в грязь, Складывается ощущение, что в 2014 году "ВСУ бомбили" прицельно асфальтовое дорожное покрытие, тщательно избегая попадания фугасов в здания
Знаменитый на весь мир Метро, как разгромили его, так и стоит.
Это даже не Африка (там тепло и бананы), это "много более хуже".
Это какой-то, простите, назревший гнойник...
четверг, 10 июня 2021
В оккупированном Луганске закрыли трамвайное депо. Трамваи и контактные линии распиливают на металлолом. Из девяти бывших маршрутов не разобрали три. На один периодически вытягивают вагон, который снимают в пропагандистских сюжетах для российского телевидения."
https://gazeta.ua/ru/articles/ukraine-newspaper/_v-luganske-porezali-tramvai/1036702 https://gazeta.ua/ru/articles/ukraine-newspaper/_v-luganske-porezali-tramvai/1036702
Как вы понимаете, за ТАКУЮ жизнь воевать жители ЛНР и ДНР не хотят, ибо ТАКОГО "ссср" они нажрались за 8 лет досыта.
Чтобы добавить энтузиазма призывникам в окопах ЛДНР, их семьи в качеств заложников Пушилин с Пасечником вывезли в РФ в пансионат, где согласно отзывам постояльцев за предыдущие годы, НЕТ ИНТЕРНЕТА, зато есть охрана.
Нічого не нагадує ???
Про що тут ще говорити ...
РФ тут взагалі ні при чому
По его словам, это случилось примерно в километре от границы с Украиной.
Источники в правоохранительных органах уточняют, что снаряд разорвался в 4 часа ночи примерно в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской.
На месте происшествия работают представители силовых ведомств. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет."
https://ria.ru/20220219/vzryv-1773738123.html https://ria.ru/20220219/vzryv-1773738123.html
Что-то как-то слабо с фантазией у Пушилина и Пасечника то...
Депутат Госдумы России, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев призвал начать формировать дружины добровольцев для отправки в Донбасс. Он записал видеообращение к сопартийцам и гражданам РФ в Instagram.
"Мы должны отстоять наш мир, русский мир и показать этой бандеровской сволочи, что мы русские всегда вместе", - сказал Журавлев." - MK
Только непонятно, как добраться в ЛДНР, потому что
"Россия закрыла выезд в ЛНР и ДНР
Погрануправление ФСБ сообщило о переводе работы всех пунктов пропуска Ростовской области на границе с украинским Донбассом в режим только на въезд.
Указывается, что КПП пропускают на территорию РФ беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, однако выезд из России в эти регионы временно закрыт." - МК
https://kriminal.tv/news/iz_vchora_ne_jili_ne_spali_zhiteli_donbasu_rozpovili_pro_evakuatsiju_v_rf_video.html