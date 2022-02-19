Главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизацию в ОРДЛО (обновлено)

Главарь подконтрольных Кремлю оккупационных структур "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" о всеобщей мобилизации "ДНР". Аналогичный "указ" подписал и главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий "документ" распространили российские пропагандистские сайты.

Речь идет о "приказе" прибыть в "военные комиссариаты" всем мужчинам оккупированной части Донецкой области.

Цензор.НЕТ публикует бумажку с текстом, которую марионетка Кремля выдает якобы за свой указ:

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Как позже стало известно, аналогичный "указ" подписал и главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.

"Постановляю: объявить на территории "Луганской Народной Республики" общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации немедленно проинформировать "Народный Совет Луганской Народной Республики", - говорится в так называемом "документе".