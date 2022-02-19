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Новости Война
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Главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизацию в ОРДЛО (обновлено)

Главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизацию в ОРДЛО (обновлено)

Главарь подконтрольных Кремлю оккупационных структур "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" о всеобщей мобилизации "ДНР". Аналогичный "указ" подписал и главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий "документ" распространили российские пропагандистские сайты.

Речь идет о "приказе" прибыть в "военные комиссариаты" всем мужчинам оккупированной части Донецкой области.

Цензор.НЕТ публикует бумажку с текстом, которую марионетка Кремля выдает якобы за свой указ:

Главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизацию в ОРДЛО 01

Читайте также: Главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в РФ (обновлено)

Как позже стало известно, аналогичный "указ" подписал и главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.

"Постановляю: объявить на территории "Луганской Народной Республики" общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации немедленно проинформировать "Народный Совет Луганской Народной Республики", - говорится в так называемом "документе".

Автор: 

мобилизация (2732) Пушилин (134) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+55
восьмой год носитесь с тем населением которое в 2014 сдало территорию оккупанту, строили кпп с утеплением , лечили и учили бесплатно. А они как убивали украинцев так и дальше будут делать. И ни какие они не "наше население" это давно предатели.
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19.02.2022 08:34
+45
Пєтушилін пракукарєкал сбор...
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19.02.2022 08:27
+42
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19.02.2022 08:32
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Страница 2 из 2
По IPTV на рашистских каналах раскручен маховик истерии с эвакуацией беженцев, которых готовы принять даже в якутии. Судя по всему раша прошла точку невозврата по деескалации. В головах населения раши сформирован образ врага. Постановочные интервью с несчасными родителями спасающих детей крутят по ящику каждый день. Если не будут запущены привентивные санкции то большой войны не миновать. Санкции надо были еще "вчера" чтобы включился инстинкт финансового самосохранения. К сожалению теперь стало очевидным, что заявления и выступления архама и бубочки это тексты написаные в кремле с целью дать возможность подготовиться к нападению в идеальных условиях.
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19.02.2022 08:51 Ответить
Боятися безглуздо. Немає сенсу в самому страсі.
Так чи інакше Україна достойно переможе всі обставини.
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19.02.2022 08:52 Ответить
Весна идёт и удобрение подходит лынырыдыр)))
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19.02.2022 08:52 Ответить
ну вот. теперь на все вопросы о резко возросшей численности людей в форме и с оружием ответ очевиден - удачная мобилизация.
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19.02.2022 08:53 Ответить
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19.02.2022 08:53 Ответить
Машка Захерова соскочила с диеты, Лавров поменял пол, а московская орда все та же.
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19.02.2022 10:33 Ответить
Они палятся с самого начала этой спецоперации, начиная с даты записи ролика с обращением, неуказанием мест организованного сбора, транспорта для доставки к ним и наличествующего подвижного состава для разовой доставки хотя бы 10000 человек (400 автобусов среднего и большого класса в Луганске??? 🙀), мест для их размещения...

Компактную 30-тысячную Припять в 1986 при наличии действующей системы ГО, мест для размещения в гостиницах и домах отдыха эвакуировали абсолютно все АТП Чернигова, Житомира, Киева и ближайших районных центров на расстояние до 250 (!!!) км от станции на протяжении 2-х суток 🧐

Так с такой задачей эти дебилы не смогут справиться от слова совсем...
А вот выкладывать рассказы о десятках и даже сотнях тысяч эвакуированных для людей с отсутствием логического мышления - это они смогут. https://t.me/berezoview/10429?comment=178043
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19.02.2022 14:08 Ответить
значить Пушилін і нападе
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19.02.2022 08:53 Ответить
Где там братья на том лугандоне? Потомки сибирских леших и кикимор.
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19.02.2022 09:09 Ответить
Этого жирного "главу" "республики" кто-то избирал? Впрочем как и кого-либо в этих недокацапских бантустанах? Мобилизауцию оно обяъвило, сосун сморщеного болта бункерного окурка...
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19.02.2022 09:07 Ответить
Хрен он там кого найдёт. "Ватники" будут на расейку петлять.
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19.02.2022 09:08 Ответить
так там призыв.. на расеи.. ехатьдобровольцем.. под видом местного
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19.02.2022 14:39 Ответить
Первое сентября в российских школах надо начинать с показа советского мультфильма "Конфликт". Про войну спичек из одной коробки.
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19.02.2022 09:18 Ответить
Развитие - точно по сценарию
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19.02.2022 09:19 Ответить
Спровокувати не спровокувалось, то займемося масовкою яка є.
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19.02.2022 09:34 Ответить
Яркий пример использования ****** тупой донбасской биомассы. Бурятов хочет придержать, а это быдло, оравшее в пьяном угаре расея, будет дохнуть. Очень жаль, что, судя по всем признакам, кремлевская шизофрения, в очередной раз, победила здравый смысл. Народ, особенно наследники переселенной из параши зекоты, в подавляющем большинстве, тупой совок, и их ***** использует как скот, а они ему в ладоши хлопают. Людская тупость безгранична, именно поэтому в Украине клоун стал президентом, со всеми вытекающими последствиями.
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19.02.2022 09:39 Ответить
вумный нарид-референдуанал Даунбаса обменял сытую-багатую жизнь, с невероятными для остальной Украины пенсиями-зряплатами, на ежедневный пздц себе и своим потомкам... и уже восьмой год регулярно получает хйлом по лбу от рузгеязычников Московии и судьбы самоуверенного дебила..
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19.02.2022 09:51 Ответить
Уже давно надо обьявить эти две зоны террористическими организациями и их главарей и их преспешников .А так как росийская федерация поддреживает спонсирует и вооружает их будет официально спонсор тероризма.Со всеми вытекающими последствиями.
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19.02.2022 10:00 Ответить
К эвакуированным надо бы присоединить и всю партию ОПЗЖ .
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19.02.2022 10:12 Ответить
Так уже.
Вон, Кива эвакуировася в Испанию.
Где Рабинович я не знаю, может, на Кубе?
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19.02.2022 10:50 Ответить
У рабіновіча усе нормуль
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19.02.2022 19:43 Ответить
Пам'ятаю як ті дятли ватні ржали із фейків про те як зняли з поїзда і забрали в нацгвардію. Ну як тепер? Не смішно?
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19.02.2022 10:14 Ответить
теперь, когда в мясо записывают принудительно, даже самое проватное двуногое быдло начнет драпать из дыры. и совсем не на паРашу.
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19.02.2022 10:18 Ответить
вже все перекрито. Тільки на фронт.
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19.02.2022 11:40 Ответить
и дубляж названия на английском языке (справа вверху) - это для чего и для кого? Надо было еще копии разослать.
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19.02.2022 10:21 Ответить
Для прогрессивного мирового человечества.
Скоро Пушилин с Пасечником политическое убежище будут просить.
Как Вы понимаете, на арктический гектар в РФ им ехать неохота.
То ли дело Науру...
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19.02.2022 10:49 Ответить
"Речь идет о "приказе" прибыть в "военные комиссариаты" всем мужчинам оккупированной части Донецкой области"
Источник:

За Пушилина! За Пасечника! За концерн Стирол!
Притив нОциЗЬма и фОшиЗьма.

Чисто случайно имела возможность лицерзреть в видео на youtube один из военных коммисариатов Луганска. Человек, снявший видео, цели такой не ставил, снимал все подряд, аки "акын".
Однако, коммисариат выглядит примечательно, потому что перед ним лежат на дороге БЕТОННЫЕ НАДОЛБЫ (кубы такие бетонные, здоровые, никто не проедет, короче).
Поскольку "украинских ДРГ" в Луганске не замечено, это от каких-же братков вояки луганские такую оборону в Луганске наставили? Да неужто опасаются передела?

Сам Луганск производит страшное впечатление: чутку зайти на боковые улицы в центре - и асфальт разбит в грязь, Складывается ощущение, что в 2014 году "ВСУ бомбили" прицельно асфальтовое дорожное покрытие, тщательно избегая попадания фугасов в здания
Знаменитый на весь мир Метро, как разгромили его, так и стоит.
Это даже не Африка (там тепло и бананы), это "много более хуже".
Это какой-то, простите, назревший гнойник...
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19.02.2022 10:48 Ответить
Отлично! именно мобилизация общая в тех местах подтвердила, что шум в западных сми две недели что заявлялся, не был на пустом месте! В любом случае конфликт был неизбежен. И то что на той стороне, лучше, чем где либо. На востоке мы давно готовы.
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19.02.2022 11:06 Ответить
"В Луганске порезали трамваи

четверг, 10 июня 2021

В оккупированном Луганске закрыли трамвайное депо. Трамваи и контактные линии распиливают на металлолом. Из девяти бывших маршрутов не разобрали три. На один периодически вытягивают вагон, который снимают в пропагандистских сюжетах для российского телевидения."
https://gazeta.ua/ru/articles/ukraine-newspaper/_v-luganske-porezali-tramvai/1036702 https://gazeta.ua/ru/articles/ukraine-newspaper/_v-luganske-porezali-tramvai/1036702


Как вы понимаете, за ТАКУЮ жизнь воевать жители ЛНР и ДНР не хотят, ибо ТАКОГО "ссср" они нажрались за 8 лет досыта.
Чтобы добавить энтузиазма призывникам в окопах ЛДНР, их семьи в качеств заложников Пушилин с Пасечником вывезли в РФ в пансионат, где согласно отзывам постояльцев за предыдущие годы, НЕТ ИНТЕРНЕТА, зато есть охрана.
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19.02.2022 11:14 Ответить
Перший раз зобачив документ з печаткою сепарів
Нічого не нагадує ???
Про що тут ще говорити ...
РФ тут взагалі ні при чому
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19.02.2022 11:16 Ответить
"МОЛНИЯ: Украинский снаряд разорвался на территории РоссииНа территории Тарасовского района РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. На территории Тарасовского района Ростовской области прогремел взрыв - по предварительным данным, разорвался снаряд, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, это случилось примерно в километре от границы с Украиной.

Источники в правоохранительных органах уточняют, что снаряд разорвался в 4 часа ночи примерно в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской.

На месте происшествия работают представители силовых ведомств. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет."
https://ria.ru/20220219/vzryv-1773738123.html https://ria.ru/20220219/vzryv-1773738123.html


Что-то как-то слабо с фантазией у Пушилина и Пасечника то...
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19.02.2022 11:16 Ответить
кого там мобілізовувати лишилось,хіба що собак бездомних! Шапіто,та й годі!
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19.02.2022 11:39 Ответить
"Депутат Журавлев призвал россиян ехать в Донбасс: "Отечество в опасности"
Депутат Госдумы России, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев призвал начать формировать дружины добровольцев для отправки в Донбасс. Он записал видеообращение к сопартийцам и гражданам РФ в Instagram.
"Мы должны отстоять наш мир, русский мир и показать этой бандеровской сволочи, что мы русские всегда вместе", - сказал Журавлев." - MK

Только непонятно, как добраться в ЛДНР, потому что
оссия закрыла выезд в ЛНР и ДНР
Погрануправление ФСБ сообщило о переводе работы всех пунктов пропуска Ростовской области на границе с украинским Донбассом в режим только на въезд.

Указывается, что КПП пропускают на территорию РФ беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, однако выезд из России в эти регионы временно закрыт." - МК
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19.02.2022 11:39 Ответить
Подозреваю, что там очепятка и рашка закрыла выезд из лднр. А то местная алкашня разбежится в преддверии большого шухера.
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19.02.2022 20:03 Ответить
Интерсно всё же скольких они сумеют мобилизовать
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19.02.2022 11:45 Ответить
Подонки. Агенты ГРУ.
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19.02.2022 12:03 Ответить
Цікавий документик... Дяка за це Цензор.нету. Тільки у слові "всезагальний" перший склад зайвий. Цікавий всім. Починаючи із зображення - при чім в "ДНР" чорнобильський виродок (двоголовий орел-стерв'ятник), якого колись московський хан Василій ІІІ поцупив (чи "стиріл, стибріл, спіанєріл, сп..." ) у хижої Ромейської імперії? Невже "ДНР" теж починає боротьбу за підкорення всього світу? Чи, бува,не надірветься? А що то за мова праворуч зображення цього виродка? Либонь, грузинська? Бо в начальника Пушилкова, Пасєчнікова..., Вєлікого Путлєра, ідеалом є сталін, який, поки не вколошкав нещасну Надію Алілуєву, називав себе грузином! Бо не може бути, щоб це була англійська, адже англійці й американці, після українців, казахів, тувинців, якутів та чукчів - найлютіші вороги "Русского мира"...
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19.02.2022 14:17 Ответить
Дуже ймовірно, що військам РФ в ОРДЛО поставлена задача виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Після цього буде визнання невизнаних республік і подальший наступ на Україну.
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19.02.2022 15:16 Ответить
Какая -то писулька описанная каким-то Чепушилиным, которого кто только не разыскивает, оказывается имеет значение для миллионов не очень адекватных людей.
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19.02.2022 15:20 Ответить
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати!!!
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19.02.2022 16:42 Ответить
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19.02.2022 19:04 Ответить
А зачем на той писульке по английски написано? ЧТоб шпионам НАТО проще было?
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19.02.2022 20:01 Ответить
Чим більше загине даунбаського гарматного мяса тим менше трун військових доставлять в *********. ***** це вигідно - воювати екс-громадянами України. Чим більше евакуюють в ********* ватного бидла яке отримало паспорти *********у тим менше депортовувати та інтерновувати. Тому мобілізацію в ОРДЛО (не треба шукати під час зачистки) та евакуацію (не потрібно облаштовувати концентраційні та фільтраційні табори) варто вітати. Це вже вигідно нам. От тільки проблема з полоненими яка може виникнути. Куди їх дівати і на біса вони нам потрібні? А здаватись вата буде масово! Особливо коли кацапи поженуть "сєпарське мясо" поперед себе на убій. Не здивуюсь коли ***** поставить за їх спиною загороджувальні закони.
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19.02.2022 23:05 Ответить
«Із вчора не їли, не спали»: жителі Донбасу розповіли про евакуацію в РФ (відео)

https://kriminal.tv/news/iz_vchora_ne_jili_ne_spali_zhiteli_donbasu_rozpovili_pro_evakuatsiju_v_rf_video.html
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19.02.2022 23:57 Ответить
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