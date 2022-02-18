Главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в РФ (обновлено)
Главарь российско-оккупационных структур "ДНР" Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения с временно оккупированной территории Донбасса в Ростовскую область РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и и люди пожилого возраста", - уверяет марионетка Кремля.
Он добавил, что "по договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места для размещения граждан". Также Пушилин утверждает, что эвакуированны якобы будут обеспечены всем необходимым.
Позже с соответствующим заявлением выступил и главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.
"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке в пограничные пункты пропуска", - заявил представитель оккупационной структуры.
В какую область РФ будут эвакуировать жителей, он не уточнил, впрочем отметил якобы "Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей "Луганской Народной Республики".
А вот разрешать выезд мужчин из оккупированной Луганщины, похоже, марионетки Кремля не собираются разрешать. Пасечник прямо заявил, что все мужчины, способные держать оружие в руках, должны пополнить ряды оккупационных войск.
Отметим, что вторые сутки российские войска массово обстреливают населенные пункты на Донбассе. По состоянию на 14:00 18 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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Фпирёт!
Позже с соответствующим заявлением выступил и главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.
В какую область РФ будут эвакуировать жителей, он не уточнил, впрочем отметил якобы "Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей "Луганской Народной Республики".
Источник: https://censor.net/ru/n3317128
А зачем "уточнять"? В РФ давно выделены для освоения гектар дальневосточный и гектар арктический. Убедительная просьба к Пасечнику с Пушилиным не путать гектар арктический с антарктическим, в Антарктиде нет места для швали из ЛДНР, Антарктида для пингвинов.
Что же касается Ростова, то, как всем известно, Ростов не резиновый, и шваль из ЛДНР будет прямиком отправлена в концентрационные лагеря под названием"'карантинные бараки" под предлогом ковидлы, где и будет утилизирована.
"Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут тестировать на коронавирус в местах проживания.
Попова отметила, что эпидемическая обстановка в ДНР и ЛНР неблагоприятная. Она уточнила, что результаты тестирований самопровозглашенных республик и России не сопоставимы" - МК
А это значит что операция с эвакуации и с провокациями была задумана заранее.
"ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. В центре Донецка прогремел сильный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
По его информации, это произошло в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР. Сейчас на месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены. Информации о жертвах пока нет.
Народная милиция ДНР подтвердила сообщения об инциденте: около 19:00 мск на парковке у дома правительства взорвали автомобиль."
https://newsland.com/user/4296757178/content/v-tsentre-donetska-progremel-moshchnyi-vzryv/7554731
Пишут, что это автомобиль мента, шишки какой то в ихней "народной милиции".
Гебня саме так і буде діяти