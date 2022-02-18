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Новости Война
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Главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в РФ (обновлено)

Главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в РФ (обновлено)

Главарь российско-оккупационных структур "ДНР" Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения с временно оккупированной территории Донбасса в Ростовскую область РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и и люди пожилого возраста", - уверяет марионетка Кремля.

Он добавил, что "по договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места для размещения граждан". Также Пушилин утверждает, что эвакуированны якобы будут обеспечены всем необходимым.

Также читайте: Мы не планируем никаких наступательных операций, но в оккупированном Донецке готовят эвакуацию населения, - заявление Залужного

Позже с соответствующим заявлением выступил и главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.

"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке в пограничные пункты пропуска", - заявил представитель оккупационной структуры.

В какую область РФ будут эвакуировать жителей, он не уточнил, впрочем отметил якобы "Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей "Луганской Народной Республики".

А вот разрешать выезд мужчин из оккупированной Луганщины, похоже, марионетки Кремля не собираются разрешать. Пасечник прямо заявил, что все мужчины, способные держать оружие в руках, должны пополнить ряды оккупационных войск.

Отметим, что вторые сутки российские войска массово обстреливают населенные пункты на Донбассе. По состоянию на 14:00 18 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Автор: 

обстрел (26835) эвакуация (2058) Пушилин (134) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+125
Пусть эвакуируются и больше никогда не возвращаются. Украине нужны земли домбаса, а не ватный скот!!!
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18.02.2022 15:37
+123
будут стрелять по автобусам и обвинять в этом ВСУ. Орки конченные ..... плешивый пошел ва-банк
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18.02.2022 15:36
+86
Вот счастье привалило...Жили-жили, потом побежали-проголосовали, а теперь будут жить в палатках. Это интересно.
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18.02.2022 15:38
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БУТУСОВ молодець дав по рилу шуфричу молодець м.львів
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19.02.2022 00:50 Ответить
Так в чём проблема-то?
Фпирёт!
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19.02.2022 02:46 Ответить
"Он добавил, что "по договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места для размещения граждан". Также Пушилин утверждает, что эвакуированны якобы будут обеспечены всем необходимым.
Позже с соответствующим заявлением выступил и главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.
В какую область РФ будут эвакуировать жителей, он не уточнил, впрочем отметил якобы "Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей "Луганской Народной Республики".
Источник: https://censor.net/ru/n3317128

А зачем "уточнять"? В РФ давно выделены для освоения гектар дальневосточный и гектар арктический. Убедительная просьба к Пасечнику с Пушилиным не путать гектар арктический с антарктическим, в Антарктиде нет места для швали из ЛДНР, Антарктида для пингвинов.

Что же касается Ростова, то, как всем известно, Ростов не резиновый, и шваль из ЛДНР будет прямиком отправлена в концентрационные лагеря под названием"'карантинные бараки" под предлогом ковидлы, где и будет утилизирована.

"Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут тестировать на коронавирус в местах проживания.
Попова отметила, что эпидемическая обстановка в ДНР и ЛНР неблагоприятная. Она уточнила, что результаты тестирований самопровозглашенных республик и России не сопоставимы" - МК
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19.02.2022 02:55 Ответить
Помните где то неделю назад была новость что колона ментов ехала к границам Украины, вон они наверное ехали что бы контролировать выведенных людей с ЛДНР в Ростовскую обл.
А это значит что операция с эвакуации и с провокациями была задумана заранее.
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19.02.2022 03:18 Ответить
В ДНР началась гражданская война:
"ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. В центре Донецка прогремел сильный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
По его информации, это произошло в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР. Сейчас на месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены. Информации о жертвах пока нет.
Народная милиция ДНР подтвердила сообщения об инциденте: около 19:00 мск на парковке у дома правительства взорвали автомобиль."

https://newsland.com/user/4296757178/content/v-tsentre-donetska-progremel-moshchnyi-vzryv/7554731


Пишут, что это автомобиль мента, шишки какой то в ихней "народной милиции".
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19.02.2022 05:55 Ответить
Жінок і дітей всіх вивозять - чоловіків залишають воювати. Чотко придумано. Навіть, якщо більшість людей в дирі проти цієї війни і хоче щоб все повернулось, як було колись при Україні варіан буде такий: "ты че, пацанчег, забыл где твои жена и ребенок сейчас? Знаешь, что мы с ними можем сделать? Взял кирпич и побежал в атаку!"
Гебня саме так і буде діяти
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19.02.2022 06:51 Ответить
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