Главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в РФ (обновлено)

Главарь российско-оккупационных структур "ДНР" Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения с временно оккупированной территории Донбасса в Ростовскую область РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и и люди пожилого возраста", - уверяет марионетка Кремля.

Он добавил, что "по договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места для размещения граждан". Также Пушилин утверждает, что эвакуированны якобы будут обеспечены всем необходимым.

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Позже с соответствующим заявлением выступил и главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.

"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке в пограничные пункты пропуска", - заявил представитель оккупационной структуры.

В какую область РФ будут эвакуировать жителей, он не уточнил, впрочем отметил якобы "Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей "Луганской Народной Республики".

А вот разрешать выезд мужчин из оккупированной Луганщины, похоже, марионетки Кремля не собираются разрешать. Пасечник прямо заявил, что все мужчины, способные держать оружие в руках, должны пополнить ряды оккупационных войск.

Отметим, что вторые сутки российские войска массово обстреливают населенные пункты на Донбассе. По состоянию на 14:00 18 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.