Джонсон об обострении ситуации вокруг Украины: Запад должен продемонстрировать всеобъемлющую солидарность

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон призовет западные страны к солидарности для деэскалации ситуации вокруг Украины. Еще есть возможность избежать "ненужного кровопролития".

Об этом сказано в заявлении правительства Британии, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится, Джонсон выступит с заявлением во время Мюнхенской конференции.

"Еще есть возможность избежать ненужного кровопролития, но это потребует того, чтобы Запад продемонстрировал всеобъемлющую солидарность. Союзникам нужно единогласно заявить президенту России Владимиру Путину о том, что он заплатит высокую цену за любое дальнейшее вторжение России в Украину. Дипломатия все еще может одержать верх", - отметил Джонсон.

В канцелярии британского премьера обратили внимание на то, что год назад на конференции в Мюнхене политик предупредил, что действия таких стран, как Россия, должны быть встречены "непреклонной глыбой трансатлантической солидарности".

"Это послание, с которым я еду сегодня в Мюнхен на фоне того, как мы удваиваем наши усилия по предотвращению грубого просчета, который может разорить Украину, Россию и всю остальную Европу", - добавил Джонсон.

Читайте также: Джонсон: Обстрел детсада в Луганской области должен создать повод для вторжения РФ

Пребывая в Мюнхене, премьер-министр Великобритании также встретится с рядом европейских партнеров, чтобы обсудить текущую ситуацию.