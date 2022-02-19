Джонсон об обострении ситуации вокруг Украины: Запад должен продемонстрировать всеобъемлющую солидарность
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон призовет западные страны к солидарности для деэскалации ситуации вокруг Украины. Еще есть возможность избежать "ненужного кровопролития".
Об этом сказано в заявлении правительства Британии, передает Цензор.НЕТ.
Как говорится, Джонсон выступит с заявлением во время Мюнхенской конференции.
"Еще есть возможность избежать ненужного кровопролития, но это потребует того, чтобы Запад продемонстрировал всеобъемлющую солидарность. Союзникам нужно единогласно заявить президенту России Владимиру Путину о том, что он заплатит высокую цену за любое дальнейшее вторжение России в Украину. Дипломатия все еще может одержать верх", - отметил Джонсон.
В канцелярии британского премьера обратили внимание на то, что год назад на конференции в Мюнхене политик предупредил, что действия таких стран, как Россия, должны быть встречены "непреклонной глыбой трансатлантической солидарности".
"Это послание, с которым я еду сегодня в Мюнхен на фоне того, как мы удваиваем наши усилия по предотвращению грубого просчета, который может разорить Украину, Россию и всю остальную Европу", - добавил Джонсон.
Пребывая в Мюнхене, премьер-министр Великобритании также встретится с рядом европейских партнеров, чтобы обсудить текущую ситуацию.
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Байден вчора виступав,
Та й про Україну.
А Гундосік на нас клав,
На всю Солов'їну.
Джонсон закликає світ,
З нами об'єднатись.
Українцям дає звіт.
Й не дає зламатись.
Вова єдність показав,
В дії не відоси.
Ту байдужість доказав,
Як всі малороси.
Де Володін марафон,
Стрічки й вишиванки?
Заховався ніби в схрон,
Скрізь його мовчанки!!!
19.02.2022 р.
Анатолій Березенський
"їх там НЄТУ" кричать московити...і це розносять по цілому світу різні шрьодери, оланди, меркельші з орбанами...
ТІЛЬКИ надія на ЗСУ... а не на 95-й квартал...а потім Захід буде допомагати....
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!