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Новости Война
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Джонсон об обострении ситуации вокруг Украины: Запад должен продемонстрировать всеобъемлющую солидарность

Джонсон об обострении ситуации вокруг Украины: Запад должен продемонстрировать всеобъемлющую солидарность

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон призовет западные страны к солидарности для деэскалации ситуации вокруг Украины. Еще есть возможность избежать "ненужного кровопролития".

Об этом сказано в заявлении правительства Британии, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится, Джонсон выступит с заявлением во время Мюнхенской конференции.

"Еще есть возможность избежать ненужного кровопролития, но это потребует того, чтобы Запад продемонстрировал всеобъемлющую солидарность. Союзникам нужно единогласно заявить президенту России Владимиру Путину о том, что он заплатит высокую цену за любое дальнейшее вторжение России в Украину. Дипломатия все еще может одержать верх", - отметил Джонсон.

В канцелярии британского премьера обратили внимание на то, что год назад на конференции в Мюнхене политик предупредил, что действия таких стран, как Россия, должны быть встречены "непреклонной глыбой трансатлантической солидарности".

"Это послание, с которым я еду сегодня в Мюнхен на фоне того, как мы удваиваем наши усилия по предотвращению грубого просчета, который может разорить Украину, Россию и всю остальную Европу", - добавил Джонсон.

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Пребывая в Мюнхене, премьер-министр Великобритании также встретится с рядом европейских партнеров, чтобы обсудить текущую ситуацию.

Автор: 

армия РФ (19011) россия (95326) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+20
Бритам-черговий респект...
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19.02.2022 10:29
+14
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19.02.2022 10:39
+12
Брати, моліться за Україну!
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19.02.2022 10:31
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Бритам-черговий респект...
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19.02.2022 10:29 Ответить
Якби всі європейські члени Нато надали таку військову і фінансову підтримку Україні як Британія,то Пуйло б сиділо тихесенько і не рипалося б.
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19.02.2022 10:39 Ответить
Такое стойкое ощущение что у нас президенты Джонсон и Байден. Не не МЗЧ. Они о безопасности Украины больше пекутся, чем выбранное наридом чмо
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19.02.2022 10:43 Ответить
👍💥 Борис Джонсона - Черчиль ! 🇬🇧
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19.02.2022 12:16 Ответить
Жду наступ больше чем свой день рождения. Ведь наступ катцапов будет концом расейской ********* и она развалится к чертьям собачим
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19.02.2022 10:30 Ответить
Подумав би заодно, скільки горя і руйнувань принесе це Україні.
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19.02.2022 10:41 Ответить
Без этого нельзя. Горе и руйнування у нас и так каждый день, в каждом жилом доме есть люди которые погибли от войны или похоронили своих детей. Но вы тру патриоты, которые не хотят воынй можите и дальше летать в Труцию и Ехипет... смотреть на перамеды
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19.02.2022 10:44 Ответить
Тру патріоти?
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19.02.2022 10:47 Ответить
ну их как минимум 73%. им бы квартал по телеку, да борщи от скабеевой суповой набор)
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19.02.2022 10:57 Ответить
Коли Харьків будуть на Леопардах захищати солдати бундесферу можна і повоювати. А так це триндьож з великого гума.
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19.02.2022 11:22 Ответить
Якщо нашу землю бкдкть захищати німці, то і земля стане німецькою. Це для твого невеликого розуму
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19.02.2022 12:08 Ответить
Брати, моліться за Україну!
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19.02.2022 10:31 Ответить
Думаете Борис Гребенщиков, как пишут Б-Г, поможет?
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19.02.2022 10:32 Ответить
"Этот поезд в огне..." (с) БГ
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19.02.2022 10:38 Ответить
Брати, моліться за ЗСУ та Україну !!!!
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19.02.2022 10:55 Ответить
робите вже і це помітно...
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19.02.2022 10:34 Ответить
ЄДНІСТЬ ВІД ГУНДОСА
Байден вчора виступав,
Та й про Україну.
А Гундосік на нас клав,
На всю Солов'їну.

Джонсон закликає світ,
З нами об'єднатись.
Українцям дає звіт.
Й не дає зламатись.

Вова єдність показав,
В дії не відоси.
Ту байдужість доказав,
Як всі малороси.

Де Володін марафон,
Стрічки й вишиванки?
Заховався ніби в схрон,
Скрізь його мовчанки!!!
19.02.2022 р.
Анатолій Березенський
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19.02.2022 10:37 Ответить
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19.02.2022 10:39 Ответить
Мураев хитрый. Когда понял что пахнет керосином - быстренько слинял. Шуфричу надо отдать должное - он стабильно выпрашивал весь вечер чтобы ему кто-то дал в глаз.
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19.02.2022 10:46 Ответить
Бутусов молодець. Не словом, а ділом!!!
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19.02.2022 10:57 Ответить
не в бровь, а в глаз
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19.02.2022 11:03 Ответить
Шкода , що мураєву морду на начистили 😠
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19.02.2022 11:02 Ответить
У нього все попереду. Скоро їм і "зеленим" будуть на вулиці давати пенделі звичайні люди.
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19.02.2022 11:13 Ответить
да,это может произойти в ту минуту,когда свинячее рыло нарасии копнёт границу Украины..
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19.02.2022 12:44 Ответить
Дебилы западные! Путин должен боятся физического уничтожения и потери власти. "Цена" его не пугает! Только угроза ядерной войны его остановит!
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19.02.2022 10:43 Ответить
А шарик тогда выживет?
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19.02.2022 10:44 Ответить
А чому це дебіли західні? Вони що мають вмішуватися у справи суверенної держави? Гундос, Резніков і глава його фракції сказали, що ніякої загрози немає, все під контролем, а пагіку нагнітає США, Англія та Євросоюз.
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19.02.2022 11:42 Ответить
Брітанці коли починають боками ворочати - німці соплі підтирають...
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19.02.2022 10:43 Ответить
ваша занепокоєність мені до дупи....де війська ООН, є пряма загроза нападу на Україну, а ООН не вводить свої війська. Чи так задумано, щоб росіяни з українцями зцепилися, а Захід буде плямкати язиками. План Далласа в дії?
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19.02.2022 10:51 Ответить
Українці з руSSкімі сцепилися вже як 300-років....а війни з руSSкімі на папері не має...:
"їх там НЄТУ" кричать московити...і це розносять по цілому світу різні шрьодери, оланди, меркельші з орбанами...

ТІЛЬКИ надія на ЗСУ... а не на 95-й квартал...а потім Захід буде допомагати....
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19.02.2022 11:04 Ответить
допоможе, як в 1944....мать їхню...
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19.02.2022 11:06 Ответить
Почали вже гамселити своїх.
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19.02.2022 10:59 Ответить
"рязанскій сахар", "воронєжскіє висоткі"... в московитив дуже багато сценаріїв....

а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.02.2022 11:08 Ответить
всеосяжна озабоченность))) шлите ещё джавы, шлите всего и побольше, в хозяйстве пригодится!
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19.02.2022 10:59 Ответить
 
 