Джонсон про загострення ситуації довкола України: Захід має продемонструвати всеосяжну солідарність

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон закличе західні країни до солідарності для деескалації ситуації довкола України. Ще є можливість уникнути "непотрібного кровопролиття".

Про це йдеться у заяві уряду Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Джонсон виступить із заявою під час Мюнхенської конференції.

"Ще є можливість уникнути непотрібного кровопролиття, але це вимагатиме того, щоб Захід продемонстрував всеосяжну солідарність. Союзникам потрібно одноголосно заявити президенту Росії Володимиру Путіну, про те, що він заплатить високу ціну за будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну. Дипломатія все ще може взяти гору", - зазначив Джонсон.

У канцелярії британського прем'єра звернули увагу на те, що рік тому на конференції в Мюнхені політик попередив, що дії таких країн, як Росія, мають бути зустрінуті "непохитною брилою трансатлантичної солідарності".

"Це послання, з яким я їду сьогодні в Мюнхен на тлі того, як ми подвоюємо наші зусилля щодо запобігання грубому прорахунку, який може спустошити Україну, Росію і всю іншу Європу", - додав Джонсон.

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Перебуваючи в Мюнхені, прем’єр-міністр Великою Британії також зустрінеться із низкою європейських партнерів, щоб обговорити поточну ситуацію.