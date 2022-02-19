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Джонсон про загострення ситуації довкола України: Захід має продемонструвати всеосяжну солідарність

Джонсон про загострення ситуації довкола України: Захід має продемонструвати всеосяжну солідарність

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон закличе західні країни до солідарності для деескалації ситуації довкола України. Ще є можливість уникнути "непотрібного кровопролиття".

Про це йдеться у заяві уряду Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Джонсон виступить із заявою під час Мюнхенської конференції.

"Ще є можливість уникнути непотрібного кровопролиття, але це вимагатиме того, щоб Захід продемонстрував всеосяжну солідарність. Союзникам потрібно одноголосно заявити президенту Росії Володимиру Путіну, про те, що він заплатить високу ціну за будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну. Дипломатія все ще може взяти гору", - зазначив Джонсон.

У канцелярії британського прем'єра звернули увагу на те, що рік тому на конференції в Мюнхені політик попередив, що дії таких країн, як Росія, мають бути зустрінуті "непохитною брилою трансатлантичної солідарності".

"Це послання, з яким я їду сьогодні в Мюнхен на тлі того, як ми подвоюємо наші зусилля щодо запобігання грубому прорахунку, який може спустошити Україну, Росію і всю іншу Європу", - додав Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон: Обстріл дитсадка на Луганщині покликаний створити привід для вторгнення РФ

Перебуваючи в Мюнхені, прем’єр-міністр Великою Британії також зустрінеться із низкою європейських партнерів, щоб обговорити поточну ситуацію. 

Автор: 

армія рф (17160) росія (64871) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+20
Бритам-черговий респект...
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19.02.2022 10:29
+14
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19.02.2022 10:39
+12
Брати, моліться за Україну!
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19.02.2022 10:31
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Бритам-черговий респект...
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19.02.2022 10:29 Відповісти
Якби всі європейські члени Нато надали таку військову і фінансову підтримку Україні як Британія,то Пуйло б сиділо тихесенько і не рипалося б.
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19.02.2022 10:39 Відповісти
Такое стойкое ощущение что у нас президенты Джонсон и Байден. Не не МЗЧ. Они о безопасности Украины больше пекутся, чем выбранное наридом чмо
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19.02.2022 10:43 Відповісти
👍💥 Борис Джонсона - Черчиль ! 🇬🇧
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19.02.2022 12:16 Відповісти
Жду наступ больше чем свой день рождения. Ведь наступ катцапов будет концом расейской ********* и она развалится к чертьям собачим
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19.02.2022 10:30 Відповісти
Подумав би заодно, скільки горя і руйнувань принесе це Україні.
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19.02.2022 10:41 Відповісти
Без этого нельзя. Горе и руйнування у нас и так каждый день, в каждом жилом доме есть люди которые погибли от войны или похоронили своих детей. Но вы тру патриоты, которые не хотят воынй можите и дальше летать в Труцию и Ехипет... смотреть на перамеды
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19.02.2022 10:44 Відповісти
Тру патріоти?
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19.02.2022 10:47 Відповісти
ну их как минимум 73%. им бы квартал по телеку, да борщи от скабеевой суповой набор)
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19.02.2022 10:57 Відповісти
Коли Харьків будуть на Леопардах захищати солдати бундесферу можна і повоювати. А так це триндьож з великого гума.
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19.02.2022 11:22 Відповісти
Якщо нашу землю бкдкть захищати німці, то і земля стане німецькою. Це для твого невеликого розуму
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19.02.2022 12:08 Відповісти
Брати, моліться за Україну!
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19.02.2022 10:31 Відповісти
Думаете Борис Гребенщиков, как пишут Б-Г, поможет?
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19.02.2022 10:32 Відповісти
"Этот поезд в огне..." (с) БГ
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19.02.2022 10:38 Відповісти
Брати, моліться за ЗСУ та Україну !!!!
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19.02.2022 10:55 Відповісти
робите вже і це помітно...
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19.02.2022 10:34 Відповісти
ЄДНІСТЬ ВІД ГУНДОСА
Байден вчора виступав,
Та й про Україну.
А Гундосік на нас клав,
На всю Солов'їну.

Джонсон закликає світ,
З нами об'єднатись.
Українцям дає звіт.
Й не дає зламатись.

Вова єдність показав,
В дії не відоси.
Ту байдужість доказав,
Як всі малороси.

Де Володін марафон,
Стрічки й вишиванки?
Заховався ніби в схрон,
Скрізь його мовчанки!!!
19.02.2022 р.
Анатолій Березенський
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19.02.2022 10:37 Відповісти
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19.02.2022 10:39 Відповісти
Мураев хитрый. Когда понял что пахнет керосином - быстренько слинял. Шуфричу надо отдать должное - он стабильно выпрашивал весь вечер чтобы ему кто-то дал в глаз.
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19.02.2022 10:46 Відповісти
Бутусов молодець. Не словом, а ділом!!!
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19.02.2022 10:57 Відповісти
не в бровь, а в глаз
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19.02.2022 11:03 Відповісти
Шкода , що мураєву морду на начистили 😠
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19.02.2022 11:02 Відповісти
У нього все попереду. Скоро їм і "зеленим" будуть на вулиці давати пенделі звичайні люди.
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19.02.2022 11:13 Відповісти
да,это может произойти в ту минуту,когда свинячее рыло нарасии копнёт границу Украины..
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19.02.2022 12:44 Відповісти
Дебилы западные! Путин должен боятся физического уничтожения и потери власти. "Цена" его не пугает! Только угроза ядерной войны его остановит!
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19.02.2022 10:43 Відповісти
А шарик тогда выживет?
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19.02.2022 10:44 Відповісти
А чому це дебіли західні? Вони що мають вмішуватися у справи суверенної держави? Гундос, Резніков і глава його фракції сказали, що ніякої загрози немає, все під контролем, а пагіку нагнітає США, Англія та Євросоюз.
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19.02.2022 11:42 Відповісти
Брітанці коли починають боками ворочати - німці соплі підтирають...
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19.02.2022 10:43 Відповісти
ваша занепокоєність мені до дупи....де війська ООН, є пряма загроза нападу на Україну, а ООН не вводить свої війська. Чи так задумано, щоб росіяни з українцями зцепилися, а Захід буде плямкати язиками. План Далласа в дії?
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19.02.2022 10:51 Відповісти
Українці з руSSкімі сцепилися вже як 300-років....а війни з руSSкімі на папері не має...:
"їх там НЄТУ" кричать московити...і це розносять по цілому світу різні шрьодери, оланди, меркельші з орбанами...

ТІЛЬКИ надія на ЗСУ... а не на 95-й квартал...а потім Захід буде допомагати....
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19.02.2022 11:04 Відповісти
допоможе, як в 1944....мать їхню...
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19.02.2022 11:06 Відповісти
Почали вже гамселити своїх.
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19.02.2022 10:59 Відповісти
"рязанскій сахар", "воронєжскіє висоткі"... в московитив дуже багато сценаріїв....

а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.02.2022 11:08 Відповісти
всеосяжна озабоченность))) шлите ещё джавы, шлите всего и побольше, в хозяйстве пригодится!
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19.02.2022 10:59 Відповісти
 
 