Джонсон про загострення ситуації довкола України: Захід має продемонструвати всеосяжну солідарність
Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон закличе західні країни до солідарності для деескалації ситуації довкола України. Ще є можливість уникнути "непотрібного кровопролиття".
Про це йдеться у заяві уряду Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Джонсон виступить із заявою під час Мюнхенської конференції.
"Ще є можливість уникнути непотрібного кровопролиття, але це вимагатиме того, щоб Захід продемонстрував всеосяжну солідарність. Союзникам потрібно одноголосно заявити президенту Росії Володимиру Путіну, про те, що він заплатить високу ціну за будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну. Дипломатія все ще може взяти гору", - зазначив Джонсон.
У канцелярії британського прем'єра звернули увагу на те, що рік тому на конференції в Мюнхені політик попередив, що дії таких країн, як Росія, мають бути зустрінуті "непохитною брилою трансатлантичної солідарності".
"Це послання, з яким я їду сьогодні в Мюнхен на тлі того, як ми подвоюємо наші зусилля щодо запобігання грубому прорахунку, який може спустошити Україну, Росію і всю іншу Європу", - додав Джонсон.
Перебуваючи в Мюнхені, прем’єр-міністр Великою Британії також зустрінеться із низкою європейських партнерів, щоб обговорити поточну ситуацію.
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Байден вчора виступав,
Та й про Україну.
А Гундосік на нас клав,
На всю Солов'їну.
Джонсон закликає світ,
З нами об'єднатись.
Українцям дає звіт.
Й не дає зламатись.
Вова єдність показав,
В дії не відоси.
Ту байдужість доказав,
Як всі малороси.
Де Володін марафон,
Стрічки й вишиванки?
Заховався ніби в схрон,
Скрізь його мовчанки!!!
19.02.2022 р.
Анатолій Березенський
"їх там НЄТУ" кричать московити...і це розносять по цілому світу різні шрьодери, оланди, меркельші з орбанами...
ТІЛЬКИ надія на ЗСУ... а не на 95-й квартал...а потім Захід буде допомагати....
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!