Вследствие российского обстрела сегодня погиб разведчик 30-й ОМБр Антон Сидоров
Сегодня, 19 февраля, в районе поселка Мироновского Бахмутского района Донецкой области около 7:00 вследствие смертельного осколочного ранения погиб Антон Сидоров, капитан, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады.
Как информирует Цензор.НЕТ, изданию "УП" сообщили в штабе ООС, что военнослужащий 30 ОМБр, капитан Антон Сидоров погиб сегодня около 7:00 вблизи поселка Мироновского Бахмутского района Донецкой области во время обстрела.
Обстрел велся из направления Нижнее Лозовое 2 АК ЗФ РФ (2 МСБ 7 ОМСБр) в направлении Мироновского по позициям ВС Украины с применением артиллерии калибра 122 мм, было произведено 15 выстрелов.
Сидоров, 1987 года рождения, был помощником начальника штаба – начальником разведки 3-й МБ 30-й ОМБр (военная часть А0409).
"Украинская сторона запросила режим "тишины" через Мониторинговую миссию ОБСЕ и потребовала прекратить огонь. Кроме того, отправлена письменная нота на СММ ОБСЕ и готовится письмо для МИД Украины", отмечается в сообщении издания "Бабель".
Более подробная информация, а также время и место прощания будут сообщены дополнительно.
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Вибивають командний состав потихеньку
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Ми - нація єдина !
Ще тисячу років тому,
У Київській Русі,
В князя Володимира
Такий же був тризуб.
Це знак усьому світу ,
Що Рід наш волелюбний !
І славний у віках !
Слава нашому Роду!
Слава Україні!
Горітимите в пеклі , кляті москалі , так як ми вам цього не пробачимо і не забудемо 😡
політ ваш найтяжчий з мірил
"МІЦНІШЕ ТРИМАЙТЕ ЗБРОЮ !!"
чути з під шелесту крил...
Співчуваю рідним...
Проклинаю вбивць!!!