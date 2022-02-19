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Новости Война
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Вследствие российского обстрела сегодня погиб разведчик 30-й ОМБр Антон Сидоров

Вследствие российского обстрела сегодня погиб разведчик 30-й ОМБр Антон Сидоров

Сегодня, 19 февраля, в районе поселка Мироновского Бахмутского района Донецкой области около 7:00 вследствие смертельного осколочного ранения погиб Антон Сидоров, капитан, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады.

Как информирует Цензор.НЕТ, изданию "УП" сообщили в штабе ООС, что военнослужащий 30 ОМБр, капитан Антон Сидоров погиб сегодня около 7:00 вблизи поселка Мироновского Бахмутского района Донецкой области во время обстрела.

Обстрел велся из направления Нижнее Лозовое 2 АК ЗФ РФ (2 МСБ 7 ОМСБр) в направлении Мироновского по позициям ВС Украины с применением артиллерии калибра 122 мм, было произведено 15 выстрелов.

Сидоров, 1987 года рождения, был помощником начальника штаба – начальником разведки 3-й МБ 30-й ОМБр (военная часть А0409).

"Украинская сторона запросила режим "тишины" через Мониторинговую миссию ОБСЕ и потребовала прекратить огонь. Кроме того, отправлена письменная нота на СММ ОБСЕ и готовится письмо для МИД Украины",  отмечается в сообщении издания "Бабель".

Более подробная информация, а также время и место прощания будут сообщены дополнительно.

Читайте также: Вследствие российского обстрела погиб украинский воин. С начала суток 19 нарушений со стороны врага, - ООС

Автор: 

обстрел (26850) потери (4368) Ян Осока (1501)


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Топ комментарии
+30
Вічна пам'ять усім героям полеглим за волю України...
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19.02.2022 12:57
+24
Українська сторона запросила режим "тиші" ...вы издеваетесь?
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19.02.2022 12:57
+23
.Наш герб - Тризуб !
Це Воля , Слава й Сила !
Ми - нація єдина !
Ще тисячу років тому,
У Київській Русі,
В князя Володимира
Такий же був тризуб.
Це знак усьому світу ,
Що Рід наш волелюбний !
І славний у віках !
Слава нашому Роду!
Слава Україні!
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19.02.2022 12:57
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...помічником начальника штабу - начальником розвідки

Вибивають командний состав потихеньку
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19.02.2022 12:56 Ответить
Шо за бред Вы написали?
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19.02.2022 13:34 Ответить
Чим? Гаубицями? 😲 Якби цілеспрямовано - то легше і дешевше снайперами. Але для мее особисто різниці немає. Як і для України.
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19.02.2022 14:16 Ответить
Українська сторона запросила режим "тиші" ...вы издеваетесь?
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19.02.2022 12:57 Ответить
Зевіслюк готується до повноі капітуляціі 😠
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19.02.2022 13:08 Ответить
Вічна пам'ять усім героям полеглим за волю України...
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19.02.2022 12:57 Ответить
.Наш герб - Тризуб !
Це Воля , Слава й Сила !
Ми - нація єдина !
Ще тисячу років тому,
У Київській Русі,
В князя Володимира
Такий же був тризуб.
Це знак усьому світу ,
Що Рід наш волелюбний !
І славний у віках !
Слава нашому Роду!
Слава Україні!
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19.02.2022 12:57 Ответить
да никогда стоящие на коленях не побеждали ..НИКОГДА !!!
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19.02.2022 12:58 Ответить
бёаные расиянцы убили русского,и должны понимать,что убивать их тут вместе с украинцами будут тоже русские,а не расиянцы..
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19.02.2022 12:58 Ответить
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19.02.2022 13:00 Ответить
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19.02.2022 13:00 Ответить
Вічна пам'ять нашому Герою , який боронив нашу землю 😪😪😪

Горітимите в пеклі , кляті москалі , так як ми вам цього не пробачимо і не забудемо 😡
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19.02.2022 13:06 Ответить
Герої не вмирають
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19.02.2022 13:06 Ответить
Вічна пам'ять горою Антону Сидорову! Герою слава! Подяка та співчуття родині.
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19.02.2022 13:07 Ответить
Нужно было Жопоблоковцев невыпускать за границу а привязать их на линии разграничения. Пускай бы сидели и смотрели что делают ихние братушки рузгоязычные. за которых они жопу рвут. Ато жители дамбаса видят свой Жопоблок только перед выборами. И шалаву Мертвечука нужно было не пускать на беларашку. А в Мариуполь отправить под арест. Чтобы бились в истерике и просили путена перестать обстреливать наши города
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19.02.2022 13:07 Ответить
А главдебіл займаеться смартфонами для *******,а де ж хоть та зброя,що нам люди прислали, на відосіках?
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19.02.2022 13:11 Ответить
простіть і прощайте Герої
політ ваш найтяжчий з мірил
"МІЦНІШЕ ТРИМАЙТЕ ЗБРОЮ !!"
чути з під шелесту крил...

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19.02.2022 13:23 Ответить
Сумую...
Співчуваю рідним...
Проклинаю вбивць!!!
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19.02.2022 13:25 Ответить
Вечная память. Вечный покой.
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19.02.2022 13:36 Ответить
https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/ukraine-krise-die-entwicklung-im-live-ticker-79192314.bild.html не пойму?почему бильд печатает это гораздо быстрей??им это похоже важней??
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19.02.2022 14:21 Ответить
 
 