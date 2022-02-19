Вследствие российского обстрела сегодня погиб разведчик 30-й ОМБр Антон Сидоров

Сегодня, 19 февраля, в районе поселка Мироновского Бахмутского района Донецкой области около 7:00 вследствие смертельного осколочного ранения погиб Антон Сидоров, капитан, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады.

Как информирует Цензор.НЕТ, изданию "УП" сообщили в штабе ООС, что военнослужащий 30 ОМБр, капитан Антон Сидоров погиб сегодня около 7:00 вблизи поселка Мироновского Бахмутского района Донецкой области во время обстрела.

Обстрел велся из направления Нижнее Лозовое 2 АК ЗФ РФ (2 МСБ 7 ОМСБр) в направлении Мироновского по позициям ВС Украины с применением артиллерии калибра 122 мм, было произведено 15 выстрелов.

Сидоров, 1987 года рождения, был помощником начальника штаба – начальником разведки 3-й МБ 30-й ОМБр (военная часть А0409).

"Украинская сторона запросила режим "тишины" через Мониторинговую миссию ОБСЕ и потребовала прекратить огонь. Кроме того, отправлена письменная нота на СММ ОБСЕ и готовится письмо для МИД Украины", отмечается в сообщении издания "Бабель".

Более подробная информация, а также время и место прощания будут сообщены дополнительно.

Читайте также: Вследствие российского обстрела погиб украинский воин. С начала суток 19 нарушений со стороны врага, - ООС