Внаслідок російського обстрілу сьогодні загинув розвідник 30-ї ОМБр Антон Сидоров

Сьогодні, 19 лютого, в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області, близько 07.00 внаслідок смертельного осколкового поранення загинув Антон Сидоров, капітан, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, виданню "УП" повідомили у штабі ООС повідомили, що військовослужбовець 30 омбр, капітан Антон Сидоров, загинув сьогодні близько 7 годині ранку поблизу селища Миронівський Бахмутського району Донецької області під час обстрілу.

Обстріл вівся із напрямку Нижнє Лозове 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр) в напрямку Миронівського по позиціях ЗС України із застосуванням артилерії калібру 122 мм, було здійснено 15 пострілів.

Сидоров 1987 року народження, був помічником начальника штабу – начальником розвідки 3 мб 30 омбр (військова частина А0409).

Українська сторона запросила режим "тиші" через моніторингову місію ОБСЄ та висунула вимогу припинити вогонь. Крім того, відправлена письмова нота на СММ ОБСЄ та готується лист для МЗС України.", - зазначається у повідомленні видання "Бабель".

Більш детальна інформація, а також час та місце прощання будуть повідомлені додатково.

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