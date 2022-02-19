УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6223 відвідувача онлайн
Новини Війна
11 925 22

Внаслідок російського обстрілу сьогодні загинув розвідник 30-ї ОМБр Антон Сидоров

Внаслідок російського обстрілу сьогодні загинув розвідник 30-ї ОМБр Антон Сидоров

Сьогодні, 19 лютого, в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області, близько 07.00 внаслідок смертельного осколкового поранення загинув Антон Сидоров, капітан, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, виданню "УП" повідомили у штабі ООС повідомили, що військовослужбовець 30 омбр, капітан Антон Сидоров, загинув сьогодні близько 7 годині ранку поблизу селища Миронівський Бахмутського району Донецької області під час обстрілу.

Обстріл вівся із напрямку Нижнє Лозове 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр) в напрямку Миронівського по позиціях ЗС України із застосуванням артилерії калібру 122 мм, було здійснено 15 пострілів.

Сидоров 1987 року народження, був помічником начальника штабу – начальником розвідки 3 мб 30 омбр (військова частина А0409).

Українська сторона запросила режим "тиші" через моніторингову місію ОБСЄ та висунула вимогу припинити вогонь. Крім того, відправлена письмова нота на СММ ОБСЄ та готується лист для МЗС України.", - зазначається у повідомленні видання "Бабель".

Більш детальна інформація, а також час та місце прощання будуть повідомлені додатково.

Читайте також: Внаслідок російського обстрілу загинув український воїн. Від початку доби 19 порушень з боку ворога, - ООС

Автор: 

обстріл (28171) втрати (4381) Ян Осока (1495)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+30
Вічна пам'ять усім героям полеглим за волю України...
показати весь коментар
19.02.2022 12:57
+24
Українська сторона запросила режим "тиші" ...вы издеваетесь?
показати весь коментар
19.02.2022 12:57
+23
.Наш герб - Тризуб !
Це Воля , Слава й Сила !
Ми - нація єдина !
Ще тисячу років тому,
У Київській Русі,
В князя Володимира
Такий же був тризуб.
Це знак усьому світу ,
Що Рід наш волелюбний !
І славний у віках !
Слава нашому Роду!
Слава Україні!
показати весь коментар
19.02.2022 12:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...помічником начальника штабу - начальником розвідки

Вибивають командний состав потихеньку
показати весь коментар
19.02.2022 12:56 Відповісти
Шо за бред Вы написали?
показати весь коментар
19.02.2022 13:34 Відповісти
Чим? Гаубицями? 😲 Якби цілеспрямовано - то легше і дешевше снайперами. Але для мее особисто різниці немає. Як і для України.
показати весь коментар
19.02.2022 14:16 Відповісти
Українська сторона запросила режим "тиші" ...вы издеваетесь?
показати весь коментар
19.02.2022 12:57 Відповісти
Зевіслюк готується до повноі капітуляціі 😠
показати весь коментар
19.02.2022 13:08 Відповісти
Вічна пам'ять усім героям полеглим за волю України...
показати весь коментар
19.02.2022 12:57 Відповісти
.Наш герб - Тризуб !
Це Воля , Слава й Сила !
Ми - нація єдина !
Ще тисячу років тому,
У Київській Русі,
В князя Володимира
Такий же був тризуб.
Це знак усьому світу ,
Що Рід наш волелюбний !
І славний у віках !
Слава нашому Роду!
Слава Україні!
показати весь коментар
19.02.2022 12:57 Відповісти
да никогда стоящие на коленях не побеждали ..НИКОГДА !!!
показати весь коментар
19.02.2022 12:58 Відповісти
бёаные расиянцы убили русского,и должны понимать,что убивать их тут вместе с украинцами будут тоже русские,а не расиянцы..
показати весь коментар
19.02.2022 12:58 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 13:00 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 13:00 Відповісти
Вічна пам'ять нашому Герою , який боронив нашу землю 😪😪😪

Горітимите в пеклі , кляті москалі , так як ми вам цього не пробачимо і не забудемо 😡
показати весь коментар
19.02.2022 13:06 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
19.02.2022 13:06 Відповісти
Вічна пам'ять горою Антону Сидорову! Герою слава! Подяка та співчуття родині.
показати весь коментар
19.02.2022 13:07 Відповісти
Нужно было Жопоблоковцев невыпускать за границу а привязать их на линии разграничения. Пускай бы сидели и смотрели что делают ихние братушки рузгоязычные. за которых они жопу рвут. Ато жители дамбаса видят свой Жопоблок только перед выборами. И шалаву Мертвечука нужно было не пускать на беларашку. А в Мариуполь отправить под арест. Чтобы бились в истерике и просили путена перестать обстреливать наши города
показати весь коментар
19.02.2022 13:07 Відповісти
А главдебіл займаеться смартфонами для *******,а де ж хоть та зброя,що нам люди прислали, на відосіках?
показати весь коментар
19.02.2022 13:11 Відповісти
простіть і прощайте Герої
політ ваш найтяжчий з мірил
"МІЦНІШЕ ТРИМАЙТЕ ЗБРОЮ !!"
чути з під шелесту крил...

показати весь коментар
19.02.2022 13:23 Відповісти
Сумую...
Співчуваю рідним...
Проклинаю вбивць!!!
показати весь коментар
19.02.2022 13:25 Відповісти
Вечная память. Вечный покой.
показати весь коментар
19.02.2022 13:36 Відповісти
https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/ukraine-krise-die-entwicklung-im-live-ticker-79192314.bild.html не пойму?почему бильд печатает это гораздо быстрей??им это похоже важней??
показати весь коментар
19.02.2022 14:21 Відповісти
 
 