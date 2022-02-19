Подразделения "вагнеровцев" прибыли в оккупированный Донецк для совершения подрыва жилых домов, - ОТУ "Схід"
В связи с обострением ситуации на линии разграничения из разных источников начала поступать информация о подготовке оккупационными войсками и их российскими кураторами серии провокаций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".
"В часности, по данным разведки, с целью осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. Целью этих провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации", – отмечается в сообщении.
В сообщении подчеркивается: "Отмечаем, что военнослужащие воинских частей, которые входят в состав ответственности ОТУ "Схід", не планировали и не планируют никаких наступательных действий или других действий на временно-оккупированной территории. Деятельность военнослужащих ОТУ носит исключительно оборонительный характер, а оружие применяется только при угрозе жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей".
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ничего нового
рекомендовал ночевать на улице....
он больной..
самое лучшее для него, сдать назад, и типа выставить американцев идиотами с их разведданными, а себя - белым и пушистым...
Иначе - трибунал и ему, и кацам- не за горами...
Охлос схавает...
https://www.youtube.com/watch?v=Lbxgi_8uLm4
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Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел в населённом пункте Зайцево в Донбассе. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Съёмочная группа нашего арабского канала попала под обстрел в Зайцево. Связи с ними пока нет»
По информации руководителя RT Arabic Майи Манны, группа в результате ЧП не пострадала, в настоящее время корреспондент Максим Аль-Тури, оператор и ассистент в срочном порядке покидают опасную местность.
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1495007621518082049 1 ч
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил https://twitter.com/hashtag/MSC2022?src=hashtag_click #MSC2022 , что суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены. «Украина не исключение», - сказал он.
https://youtu.be/oPprF-qsAcQ
https://ok.ru/video/239037583843
Соловьев о Крыме.
МХАТ 29 ноября 2013 Творческий Вечер. Моноспектакль.: -А зачем Вам Крым? Я вам так скажу - никакой войны России с Украиной никогда не будет. Потому что любой человек, который попробует осуществить такого рода акцию является преступником. Я даже не знаю какого размера. В Украине живут братские по крови, по духу, по истории, люди, война с которыми, является страшным преступлением, которое можно только придумать. Не нада кричать «Севастополь наш», «Крыш наш»...? - Не дай бог. А как вы это представляете? А зачем вам Крым? Ну почему Крым? ...Почему не Финляндию? А почему не Польшу?Грузию? Армению? Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией. Вы готовы их уничтожить?... https://www.youtube.com/watch?v=xggaG3KACPc
Главное - ОП взрывать не будут.
Они добро помнят.
А ТАК ЗЕНЕЛОХА ПРЕДАЛ И ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ БОИТЬСЯ, И НЕ УВАЖАЕТ ослика от слова вообще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2021 г.
Здесь журналист откровенно оппонирует нацистским идеям Жириновского, прямо намекает что тот просто фюрер. Важный нюанс - ликвидацию украинцев как народа депутат госДуры рассеи Жириновский видит только через русский язык и русификацию. Итак:
В. Ворсобин:
- А кого грабят украинцы? Они просто хотят жить так, как хотят. Что вы им диктуете?
В. Жириновский:
- Да потому что живут на русской земле, потому что они русские люди. Их заставили забыть историю и своей Родины, России, их заставили забыть русский родной язык. Их заставили стать врагами и всякую гадость говорить про нашу страну. А вы поддерживаете это, Ворсобин.
В. Ворсобин:
- Я не хочу войны.
В. Жириновский:
- А мы не хотим нормально жить? С какой стати мы тысячу лет себя должны защищать?
В. Ворсобин:
- Так живите спокойно у себя, и мы будем спокойно жить у себя в стране. Украинцы пусть живут у себя в стране, и живут так, как хотят.
В. Жириновский:
- Пусть живут в Канаде, Ворсобин. А это наша земля, русская земля, Киевская Русь, а не Украина. Русские там жили всегда, а их выдавливали. Австрийцы начали их убивать в 1914 году…
В. Ворсобин:
- Вам нужны чужие территории, Владимир Вольфович, вам нужна территория Украины?
В. Жириновский:
- Ничего чужого не надо, Ворсобин. Меня не интересует ваш дом в Твери или квартира в Москве.
В. Ворсобин:
- Вы от фюрера мало отличаетесь, вам нужны чужие территории, которые он считал своими…
В. Жириновский:
- Это наши территории, Ворсобин, только наши. Это граница наша с Венгрией, со Словакией, с Румынией, со Швецией. Это наша земля, поэтому не надо говорить.
В. Ворсобин:
- А народ куда денете, в лагеря отправите?
https://im.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2013/12/05/KMO_137549_00173_1_t218_170803.jpg
В. Жириновский:
- Кого?
В. Ворсобин:
- Ну, который живет на «вашей» земле, который по нечаянности живет там. Они же не знают, что это не их земля, а ваша, Владимир Вольфович. Куда народ денете?
В. Жириновский:
- Мы снова переучим их. Новые учебники на русском языке, нормальная история. И преподаватели приедут из Москвы, русские из Петербурга. Они же нам гадость делают каждый день и час. Им «Северный поток» не нравится. Это наглость. Это наш «Северный поток», он идет, минуя Украину. С какой стати мы должны ориентироваться, что там, в Киеве думают? Так они специально эту пакость делают, чтобы зарабатывать и здесь. Продажные все они. У них в Одессе есть рынок - Привоз, они всю жизнь торговали: сало, горилка и т.д. Это же казаки, Запорожская Сечь. Турки платят - с турками воюют, Речь Посполитая платит - с ними воюют. А когда их везде поизбивали за то, что они православные русские, к царю русскому побежали. Всего-то их 80 тысяч было.
В. Ворсобин:
- Вы их с помощью книжек решите переучить или с помощью оружия?
В. Жириновский:
- Да интернет есть. Снова открыть русские школы, русские театры. Всё сделаем так, чтобы вернуть национальное самосознание. Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка, это всё наша общая, русская культура. Нижегородский диалект на «о» - это что, язык другой, что ли?
В. Ворсобин:
- Подождите. Вы включите украинское телевидение, попробуйте понять, что там говорят. Это на самом деле тяжело, это все-таки другой язык. А белорусов тоже не существует, это тоже русские?
В. Жириновский:
- Да. Я хочу привести пример. 30 июля 1840 года Николай I запретил использование термина «Белоруссия», заменив его на «губернии северо-западного края». В это время на территории Белоруссии Запад уже тогда раскручивал русофобию, пользуясь наследием Речи Посполитой в этих землях. Царь был вынужден мобилизовать общество. Это что, не доказательство того, что мы уже 200-300 лет защищаем свою русскую землю? А Запад, Австро-Венгрия, Германия навязывают - Украина, Белоруссия.
В. Ворсобин:
- А вы знаете, Владимир Вольфович, что вы сейчас делаете? Вот вас послушают белорусы, украинцы, вы думаете, они будут вам сочувствовать? Они еще больше возненавидят Москву. Вы, по сути, сейчас стравливаете украинцев и русских. Вы отказываете первым вообще в их существовании, вы их оскорбляете. По сути, вы сейчас оскорбляете целые страны и целые народы, Владимир Вольфович.
В. Жириновский:
- Нет, Ворсобин. А вы подпеваете, вы - «пятая колонна». Вы, как «Эхо Москвы», подпеваете всем - пусть будет плохо русским, пусть будет хорошо чухонцам, белорусам, украинцам, грекам, евреям, цыганам, всем пусть будет хорошо, кроме русских. Вы работаете в Москве, лучшая радиостанция мира, вы русский человек, а кого вы защищаете, кто вам платит деньги?
Богдан Хмельницкий уже после Переяславской рады вел переговоры со шведами о союзе.
Сразу заключил Переяславскую раду и начал вести переговоры со шведами на всякий случай о союзе. Они всегда и вашим, и нашим, чтобы заработать - русские заплатят, шведы заплатят, поляки заплатят, турки заплатят.
В. Ворсобин:
- Владимир Вольфович, я защищаю русский народ от таких, как вы, которые кидают его в разные войны. Из-за таких политиков, как вы, русский народ теряет тысячи и миллионы жизней, потому что они идут в мясорубку из-за каких-то прекраснодушных идей вроде ваших.
В. Жириновский:
- Какие же прекраснодушные идеи? Защищать свой дом. Ворсобин, это наш дом. И вся Украина усыпана трупами русских солдат. Где эта доблестная украинская армия? Бандиты одни типа Махно. Они что, Берлин освобождали, Париж освобождали? Что они делали? Их никогда не было.