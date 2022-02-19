Подразделения "вагнеровцев" прибыли в оккупированный Донецк для совершения подрыва жилых домов, - ОТУ "Схід"

В связи с обострением ситуации на линии разграничения из разных источников начала поступать информация о подготовке оккупационными войсками и их российскими кураторами серии провокаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".

"В часности, по данным разведки, с целью осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. Целью этих провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации", – отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается: "Отмечаем, что военнослужащие воинских частей, которые входят в состав ответственности ОТУ "Схід", не планировали и не планируют никаких наступательных действий или других действий на временно-оккупированной территории. Деятельность военнослужащих ОТУ носит исключительно оборонительный характер, а оружие применяется только при угрозе жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей".

Смотрите также: Оккупанты под видом эвакуации осуществляют скопление детей и женщин. Возможен теракт, – командующий ООС Павлюк. ВИДЕО