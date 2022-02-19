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Новости Агрессия России против Украины Война
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Подразделения "вагнеровцев" прибыли в оккупированный Донецк для совершения подрыва жилых домов, - ОТУ "Схід"

Подразделения

В связи с обострением ситуации на линии разграничения из разных источников начала поступать информация о подготовке оккупационными войсками и их российскими кураторами серии провокаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".

"В часности, по данным разведки, с целью осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. Целью этих провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации", – отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается: "Отмечаем, что военнослужащие воинских частей, которые входят в состав ответственности ОТУ "Схід", не планировали и не планируют никаких  наступательных действий или других действий на временно-оккупированной территории. Деятельность военнослужащих ОТУ  носит исключительно оборонительный характер, а оружие применяется только при угрозе жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей".

Смотрите также: Оккупанты под видом эвакуации осуществляют скопление детей и женщин. Возможен теракт, – командующий ООС Павлюк. ВИДЕО

Автор: 

провокация (1459) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+78
Це ті яких Єрмак врятував!
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19.02.2022 15:38
+63
это те, которых зе отдал на рефию?
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19.02.2022 15:38
+42
Цих тварюк вбивати без жалю.
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19.02.2022 15:38
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Евакуйовуйте Бєлгород, Ростов і Воронєж
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19.02.2022 15:38 Ответить
опять сахарок Патрушева ?

ничего нового
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19.02.2022 15:46 Ответить
зная повадки "чекистов" жителям городов Бєлгород, Ростов і Воронєж я бы

рекомендовал ночевать на улице....
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19.02.2022 16:06 Ответить
Так Вороніж вже давно вуха в напрязі тримає
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19.02.2022 17:07 Ответить
это те, которых зе отдал на рефию?
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19.02.2022 15:38 Ответить
Це ті яких Єрмак врятував!
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19.02.2022 15:38 Ответить
это одно и тоже
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19.02.2022 15:39 Ответить
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19.02.2022 15:55 Ответить
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19.02.2022 15:56 Ответить
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19.02.2022 15:57 Ответить
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19.02.2022 15:58 Ответить
Цих тварюк вбивати без жалю.
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19.02.2022 15:38 Ответить
так єръмака или вагнеровцев? - или "какая разница"
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19.02.2022 15:40 Ответить
И того и других
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19.02.2022 15:42 Ответить
Донеччанам сахарку привезли...
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19.02.2022 15:39 Ответить
Скрепного рязанского сахарку
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19.02.2022 15:46 Ответить
Какие же епальники у этих тварей. Не дай Бог пустить, вглубь Украины. Это пи...
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19.02.2022 15:40 Ответить
Да а поп там и иконы с образами они типа Богом благославленные на убийства....парадокс секты Гундяева
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19.02.2022 15:46 Ответить
им бы заплечные могильные кресты больше пригодились...
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19.02.2022 15:49 Ответить
****, просто нет слов.
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19.02.2022 15:49 Ответить
они "благословлены" на убийства всех, кто не русский.
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19.02.2022 16:19 Ответить
Амери з частини цього лайна у Сирії не залишили навіть лаптєй...
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19.02.2022 15:40 Ответить
донецкие как крысы то на рефию бегут , то к биндеровцам тикают. Через кпп пропускают баб с приплодом кацапским.
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19.02.2022 15:41 Ответить
Вангеровцы это те спецоперацию которых слил зеленскай?
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19.02.2022 15:41 Ответить
таки да он и ******** дЕрмак -все по плану
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19.02.2022 15:53 Ответить
Приехали те что клоун отдал кацапам назад. Когда клоун будет отвечать за свои деяния? Все деяния на Донбассе от этих ублюдков на совести клоуна.
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19.02.2022 15:42 Ответить
он преступник, а не клоун
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19.02.2022 15:44 Ответить
Авайте наймем тоже чвк
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19.02.2022 15:43 Ответить
Так,так! Семе тих будинків де мешкають українські ДРГ
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19.02.2022 15:44 Ответить
Бегите глупцы
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19.02.2022 15:46 Ответить
А що, у ОРДіЛО ще залишилися будинки, котрі не "разбамбили праклятьіи укропьі"?
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19.02.2022 15:46 Ответить
Одно хорошо, что первые рузкиймир попробуют на вкус те кто его звал.
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19.02.2022 15:46 Ответить
путину лучше очкануть и сдать назад. Чтобы он ни сделал - все под прицелом. Никто кроме кацапов не поверит в "Боинг с трупами"...
он больной..
самое лучшее для него, сдать назад, и типа выставить американцев идиотами с их разведданными, а себя - белым и пушистым...
Иначе - трибунал и ему, и кацам- не за горами...
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19.02.2022 15:47 Ответить
Не можна! Бо кацапи скажуть: "А царь-та - ненастаящий!!!"
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19.02.2022 15:53 Ответить
смотря какое шоу создать и как картинку нарисовать по 1му каналу.
Охлос схавает...
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19.02.2022 16:20 Ответить
Знаю! Бо знаю механізми створення подібних "картинок"
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19.02.2022 16:28 Ответить
Путін попався обома ногами у бетоновану яму з завуженими гаками. Чим більше смикається, тим далі ті гаки в нього застрягають. Обрізати гаки нічим, а викопати ту яму та разом з нею відвезти його до лазерету не успіють .
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19.02.2022 16:52 Ответить
Очень па хрестіянскі,очень праваславна
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19.02.2022 15:47 Ответить
И как после этого назвать Зеленского? Он слил ,,вагнеровцев", чтобы те вернулись и убивали украинцев. ЗЕчмо - враг. Так же как и его монобильшисть. Их всех надо изолировать до конца войны
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19.02.2022 15:48 Ответить
"Вагнерівці" - це загальна назва. Їх у путлєра до)(*я. В Сирії, Лівії, Малі, центральній Африці.
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19.02.2022 15:56 Ответить
это не отменяет тот факт, что их часть вернулась назад убивать украинцев
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19.02.2022 16:21 Ответить
Ваш пост не соответствует задаче этого холуя....извинитесь плиз. Разделить надо на петиных и зелиных, буквально на пороге войны, что бы легче и тех, и тех сожрать, пока они друг-друга оплёвывают. И таких тут 40-45%....
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19.02.2022 16:51 Ответить
У всіх суспільствах є люди, обмежені розумом. Але ніхто не обмежує їхнього права писати на паркані.
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19.02.2022 16:56 Ответить
Как в москве путин взрывал дома гексагеном?
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19.02.2022 15:50 Ответить
Морду попа запишите в интернет на будущее...а то потом скажут "страдания верующих"
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19.02.2022 15:50 Ответить
БРОСОК МАНГУСТА ПУТИН ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ НА КИЕВ И УСТАНОВИТЬ МАРИОНЕТОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

https://www.youtube.com/watch?v=Lbxgi_8uLm4
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19.02.2022 15:52 Ответить
Це самі ті буряти яких Зебло посадили проимусово в Києві?
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19.02.2022 15:53 Ответить
Вагнеровская резня.

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19.02.2022 15:53 Ответить
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19.02.2022 15:54 Ответить
У Бутусова в кишені про всяк випадок була крупна наждачка. Поки вони вовтузилися, Юра відполірував Шуфричеві харю.
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19.02.2022 15:58 Ответить
Повезло Шуфричу,что Юра молоток не взял
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19.02.2022 16:01 Ответить
ну наконец-то рашаговносми начали выть )))
///
Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел в населённом пункте Зайцево в Донбассе. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Съёмочная группа нашего арабского канала попала под обстрел в Зайцево. Связи с ними пока нет»
По информации руководителя RT Arabic Майи Манны, группа в результате ЧП не пострадала, в настоящее время корреспондент Максим Аль-Тури, оператор и ассистент в срочном порядке покидают опасную местность.
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19.02.2022 15:57 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1495007621518082049 1 ч



Министр иностранных дел Китая Ван И заявил https://twitter.com/hashtag/MSC2022?src=hashtag_click #MSC2022 , что суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены. «Украина не исключение», - сказал он.
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19.02.2022 15:57 Ответить
уроды и сатанисты раССеянские, с иконами приехали убивать... как это по фашистски, правосЛабенько и по сатанинск. Прокляты. И да будете разорваны в клочья, все до единого. Оккупанты! Иконы вам не помогут, потому, что вы творите БЕСзаконие и делаете то, что Господь не благословлял. раССеянские бесславные ублюдки! Да будете вы прокляты до семидесятого и седьмого рода, по Закону Божьему. Аминь!
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19.02.2022 15:59 Ответить
Кацапи ****** підараси
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19.02.2022 16:00 Ответить
Дякуйте Єрмаку
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19.02.2022 16:01 Ответить
На першому плані піп РПЦ! Питання: якого х"ра на 8 році війни з орками в нас РПЦ не признана терористичною організацією й не видворена з нашої країни?!
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19.02.2022 16:03 Ответить
Вагнерівці,це рідкісні найманці-ублюдки,для яких просто вбити людину недостатньо.Вони роблять це з особливим садизмом,глумлячись потім навіть над тілом.Я не для того,щоб когось налякати.Ці страшні відео є в мережі,де чітко чутна кацапська мова. Дивитись це просто неможливо!Тому,цю падаль треба знищувати без вагань і сумнівів!
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19.02.2022 16:05 Ответить
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19.02.2022 16:08 Ответить
Корчинський - срочное обращение к русским. Атака Украины. Спасайся, кто может! Эвакуация

https://youtu.be/oPprF-qsAcQ
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19.02.2022 16:13 Ответить
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19.02.2022 17:12 Ответить
Корчинский агент Хремля Точка!
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19.02.2022 18:06 Ответить
Які на хєр підриви, яких будинків!!! Це штурмові групи ворога - значить готуються до атаки на опорники ЗСУ. Спікуйтесь з населенням звільнених Донеччини та Луганщини. Кажіть, що робити, кому мобілізуватись, кому евакуюватись.
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19.02.2022 16:30 Ответить
Якi на хер штурмові групи?. Из истории: в растрельные команды набирали и сталинские и гитлеровцы мужчин 45-55 , они хладнокровней убивают чем молодые . Судя по фото там либо возрастные бойцы либо дебилкуватые, они именно для терактов подходят. Старые, глупые, неспортивные но опытные и жестокие.
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19.02.2022 18:04 Ответить

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19.02.2022 16:32 Ответить
Соловьев о Крыме

https://ok.ru/video/239037583843

Соловьев о Крыме.

МХАТ 29 ноября 2013 Творческий Вечер. Моноспектакль.: -А зачем Вам Крым? Я вам так скажу - никакой войны России с Украиной никогда не будет. Потому что любой человек, который попробует осуществить такого рода акцию является преступником. Я даже не знаю какого размера. В Украине живут братские по крови, по духу, по истории, люди, война с которыми, является страшным преступлением, которое можно только придумать. Не нада кричать «Севастополь наш», «Крыш наш»...? - Не дай бог. А как вы это представляете? А зачем вам Крым? Ну почему Крым? ...Почему не Финляндию? А почему не Польшу?Грузию? Армению? Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией. Вы готовы их уничтожить?... https://www.youtube.com/watch?v=xggaG3KACPc
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19.02.2022 16:34 Ответить
Бубочка спокоен.
Главное - ОП взрывать не будут.
Они добро помнят.
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19.02.2022 16:35 Ответить
Відносно новини про "вагнерівців" це як "давно Шуфрича не били", тут їм не Сирія буде і не "урок" від американців.
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19.02.2022 16:46 Ответить
Глайвицкая провокация или операция «Консервы» (нем. Aktion Konserve) - инсценировка нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц , проведённая СС 31 августа 1939 года в рамках широкомасштабной «операции Гиммлер» для создания повода для нападения Германии на Польшу. Эту ТУХЛУЮ КОНСЕРВУ сейчас открывают на Донбассе
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19.02.2022 16:52 Ответить
ВОТ ЕСЛИ БЫ ЗЕЛЕНЬКО НЕ ОТПУСТИЛ ТОГДА В МИНСКЕ ВАГНЕРОВЦОВ ОСТАЛЬНЫЕ БЫ ДУМАЛИ НАДО ЛИ ОНО ИМ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ НА ТЕРЕТОРИИ УКРАИНЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А ТАК ЗЕНЕЛОХА ПРЕДАЛ И ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ БОИТЬСЯ, И НЕ УВАЖАЕТ ослика от слова вообще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.02.2022 16:53 Ответить
малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат твои с Дермаком "крестники" приехали, готов спасать их по новому???
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19.02.2022 17:14 Ответить
ВАЖНО! Жителям Донецка следует внимательно следить чтобы на первые этажи и в подвалы их домов не заносили мешки, ящики, бочки и т.п. Если вы заметили что-либо подобное, рекомендую срочно покинуть этого дом.
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19.02.2022 17:39 Ответить
ВАЖНО! Жителям Донецка НЕ следует отправлять детей в школы и детские сады. В любом случае будет лучше если ваши дети останутся с вами. Для вас они ваши дети, а для оккупантов они пушечное мясо.
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19.02.2022 18:03 Ответить
это в стиле Пу. занимаются терроризмом и держат наши иконы, совсем с ума сошли наемники
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19.02.2022 18:16 Ответить
Жириновский: «Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка».

2021 г.

Здесь журналист откровенно оппонирует нацистским идеям Жириновского, прямо намекает что тот просто фюрер. Важный нюанс - ликвидацию украинцев как народа депутат госДуры рассеи Жириновский видит только через русский язык и русификацию. Итак:

В. Ворсобин:

- А кого грабят украинцы? Они просто хотят жить так, как хотят. Что вы им диктуете?

В. Жириновский:

- Да потому что живут на русской земле, потому что они русские люди. Их заставили забыть историю и своей Родины, России, их заставили забыть русский родной язык. Их заставили стать врагами и всякую гадость говорить про нашу страну. А вы поддерживаете это, Ворсобин.

В. Ворсобин:

- Я не хочу войны.

В. Жириновский:

- А мы не хотим нормально жить? С какой стати мы тысячу лет себя должны защищать?

В. Ворсобин:

- Так живите спокойно у себя, и мы будем спокойно жить у себя в стране. Украинцы пусть живут у себя в стране, и живут так, как хотят.

В. Жириновский:

- Пусть живут в Канаде, Ворсобин. А это наша земля, русская земля, Киевская Русь, а не Украина. Русские там жили всегда, а их выдавливали. Австрийцы начали их убивать в 1914 году…

В. Ворсобин:

- Вам нужны чужие территории, Владимир Вольфович, вам нужна территория Украины?

В. Жириновский:

- Ничего чужого не надо, Ворсобин. Меня не интересует ваш дом в Твери или квартира в Москве.

В. Ворсобин:

- Вы от фюрера мало отличаетесь, вам нужны чужие территории, которые он считал своими…


В. Жириновский:

- Это наши территории, Ворсобин, только наши. Это граница наша с Венгрией, со Словакией, с Румынией, со Швецией. Это наша земля, поэтому не надо говорить.

В. Ворсобин:

- А народ куда денете, в лагеря отправите?

https://im.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2013/12/05/KMO_137549_00173_1_t218_170803.jpg

В. Жириновский:

- Кого?

В. Ворсобин:

- Ну, который живет на «вашей» земле, который по нечаянности живет там. Они же не знают, что это не их земля, а ваша, Владимир Вольфович. Куда народ денете?

В. Жириновский:

- Мы снова переучим их. Новые учебники на русском языке, нормальная история. И преподаватели приедут из Москвы, русские из Петербурга. Они же нам гадость делают каждый день и час. Им «Северный поток» не нравится. Это наглость. Это наш «Северный поток», он идет, минуя Украину. С какой стати мы должны ориентироваться, что там, в Киеве думают? Так они специально эту пакость делают, чтобы зарабатывать и здесь. Продажные все они. У них в Одессе есть рынок - Привоз, они всю жизнь торговали: сало, горилка и т.д. Это же казаки, Запорожская Сечь. Турки платят - с турками воюют, Речь Посполитая платит - с ними воюют. А когда их везде поизбивали за то, что они православные русские, к царю русскому побежали. Всего-то их 80 тысяч было.

В. Ворсобин:

- Вы их с помощью книжек решите переучить или с помощью оружия?

В. Жириновский:

- Да интернет есть. Снова открыть русские школы, русские театры. Всё сделаем так, чтобы вернуть национальное самосознание. Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка, это всё наша общая, русская культура. Нижегородский диалект на «о» - это что, язык другой, что ли?

В. Ворсобин:

- Подождите. Вы включите украинское телевидение, попробуйте понять, что там говорят. Это на самом деле тяжело, это все-таки другой язык. А белорусов тоже не существует, это тоже русские?

В. Жириновский:

- Да. Я хочу привести пример. 30 июля 1840 года Николай I запретил использование термина «Белоруссия», заменив его на «губернии северо-западного края». В это время на территории Белоруссии Запад уже тогда раскручивал русофобию, пользуясь наследием Речи Посполитой в этих землях. Царь был вынужден мобилизовать общество. Это что, не доказательство того, что мы уже 200-300 лет защищаем свою русскую землю? А Запад, Австро-Венгрия, Германия навязывают - Украина, Белоруссия.

В. Ворсобин:

- А вы знаете, Владимир Вольфович, что вы сейчас делаете? Вот вас послушают белорусы, украинцы, вы думаете, они будут вам сочувствовать? Они еще больше возненавидят Москву. Вы, по сути, сейчас стравливаете украинцев и русских. Вы отказываете первым вообще в их существовании, вы их оскорбляете. По сути, вы сейчас оскорбляете целые страны и целые народы, Владимир Вольфович.

В. Жириновский:

- Нет, Ворсобин. А вы подпеваете, вы - «пятая колонна». Вы, как «Эхо Москвы», подпеваете всем - пусть будет плохо русским, пусть будет хорошо чухонцам, белорусам, украинцам, грекам, евреям, цыганам, всем пусть будет хорошо, кроме русских. Вы работаете в Москве, лучшая радиостанция мира, вы русский человек, а кого вы защищаете, кто вам платит деньги?
Богдан Хмельницкий уже после Переяславской рады вел переговоры со шведами о союзе.
Сразу заключил Переяславскую раду и начал вести переговоры со шведами на всякий случай о союзе. Они всегда и вашим, и нашим, чтобы заработать - русские заплатят, шведы заплатят, поляки заплатят, турки заплатят.

В. Ворсобин:

- Владимир Вольфович, я защищаю русский народ от таких, как вы, которые кидают его в разные войны. Из-за таких политиков, как вы, русский народ теряет тысячи и миллионы жизней, потому что они идут в мясорубку из-за каких-то прекраснодушных идей вроде ваших.

В. Жириновский:

- Какие же прекраснодушные идеи? Защищать свой дом. Ворсобин, это наш дом. И вся Украина усыпана трупами русских солдат. Где эта доблестная украинская армия? Бандиты одни типа Махно. Они что, Берлин освобождали, Париж освобождали? Что они делали? Их никогда не было.
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19.02.2022 18:17 Ответить
Хай є****ь, пофіг
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19.02.2022 23:48 Ответить
В ТУ КУЧКУ НА ФОТО ДА РАКЕТОЙ !)
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20.02.2022 13:13 Ответить
 
 