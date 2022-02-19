Підрозділи "вагнерівців" прибули до окупованого Донецька для здійснення підривів житлових будинків, - ОТУ "Схід"

У зв’язку з загостренням ситуації на лінії розмежування, з різних джерел почала надходити інформація щодо підготовки окупаційними військами та їхніми російськими кураторами серії провокацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Так, за даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи "вагнеровців", які спільно з російськими спецслужбами мають провести, серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації", - відзначається у повідомленні.

У повідомленні підкреслюється: "Наголошуємо, що військовослужбовці військових частин, які входять до складу відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", не планували та не планують жодних наступальних дій, або інших дій на тимчасово-окупованій території. Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів та мирних жителів".

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