УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4620 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
34 228 79

Підрозділи "вагнерівців" прибули до окупованого Донецька для здійснення підривів житлових будинків, - ОТУ "Схід"

Підрозділи

У зв’язку з загостренням ситуації на лінії розмежування, з різних джерел почала надходити інформація щодо підготовки окупаційними військами та їхніми російськими кураторами серії провокацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Так, за даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи "вагнеровців", які спільно з російськими спецслужбами мають провести, серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації", - відзначається у повідомленні. 

У повідомленні підкреслюється: "Наголошуємо, що військовослужбовці військових частин, які входять до складу відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", не планували та не планують жодних наступальних дій, або інших дій на тимчасово-окупованій території. Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів та мирних жителів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти під виглядом евакуації накопичують дітей та жінок. Можливий теракт, - командувач ООС Павлюк. ВIДЕО

провокація (781) ПВК Вагнер (1540)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+78
Це ті яких Єрмак врятував!
показати весь коментар
19.02.2022 15:38
+63
это те, которых зе отдал на рефию?
показати весь коментар
19.02.2022 15:38
+42
Цих тварюк вбивати без жалю.
показати весь коментар
19.02.2022 15:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Евакуйовуйте Бєлгород, Ростов і Воронєж
показати весь коментар
19.02.2022 15:38 Відповісти
опять сахарок Патрушева ?

ничего нового
показати весь коментар
19.02.2022 15:46 Відповісти
зная повадки "чекистов" жителям городов Бєлгород, Ростов і Воронєж я бы

рекомендовал ночевать на улице....
показати весь коментар
19.02.2022 16:06 Відповісти
Так Вороніж вже давно вуха в напрязі тримає
показати весь коментар
19.02.2022 17:07 Відповісти
это те, которых зе отдал на рефию?
показати весь коментар
19.02.2022 15:38 Відповісти
Це ті яких Єрмак врятував!
показати весь коментар
19.02.2022 15:38 Відповісти
это одно и тоже
показати весь коментар
19.02.2022 15:39 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 15:55 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 15:56 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 15:57 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 15:58 Відповісти
Цих тварюк вбивати без жалю.
показати весь коментар
19.02.2022 15:38 Відповісти
так єръмака или вагнеровцев? - или "какая разница"
показати весь коментар
19.02.2022 15:40 Відповісти
И того и других
показати весь коментар
19.02.2022 15:42 Відповісти
Донеччанам сахарку привезли...
показати весь коментар
19.02.2022 15:39 Відповісти
Скрепного рязанского сахарку
показати весь коментар
19.02.2022 15:46 Відповісти
Какие же епальники у этих тварей. Не дай Бог пустить, вглубь Украины. Это пи...
показати весь коментар
19.02.2022 15:40 Відповісти
Да а поп там и иконы с образами они типа Богом благославленные на убийства....парадокс секты Гундяева
показати весь коментар
19.02.2022 15:46 Відповісти
им бы заплечные могильные кресты больше пригодились...
показати весь коментар
19.02.2022 15:49 Відповісти
****, просто нет слов.
показати весь коментар
19.02.2022 15:49 Відповісти
они "благословлены" на убийства всех, кто не русский.
показати весь коментар
19.02.2022 16:19 Відповісти
Амери з частини цього лайна у Сирії не залишили навіть лаптєй...
показати весь коментар
19.02.2022 15:40 Відповісти
донецкие как крысы то на рефию бегут , то к биндеровцам тикают. Через кпп пропускают баб с приплодом кацапским.
показати весь коментар
19.02.2022 15:41 Відповісти
Вангеровцы это те спецоперацию которых слил зеленскай?
показати весь коментар
19.02.2022 15:41 Відповісти
таки да он и ******** дЕрмак -все по плану
показати весь коментар
19.02.2022 15:53 Відповісти
Приехали те что клоун отдал кацапам назад. Когда клоун будет отвечать за свои деяния? Все деяния на Донбассе от этих ублюдков на совести клоуна.
показати весь коментар
19.02.2022 15:42 Відповісти
он преступник, а не клоун
показати весь коментар
19.02.2022 15:44 Відповісти
Авайте наймем тоже чвк
показати весь коментар
19.02.2022 15:43 Відповісти
Так,так! Семе тих будинків де мешкають українські ДРГ
показати весь коментар
19.02.2022 15:44 Відповісти
Бегите глупцы
показати весь коментар
19.02.2022 15:46 Відповісти
А що, у ОРДіЛО ще залишилися будинки, котрі не "разбамбили праклятьіи укропьі"?
показати весь коментар
19.02.2022 15:46 Відповісти
Одно хорошо, что первые рузкиймир попробуют на вкус те кто его звал.
показати весь коментар
19.02.2022 15:46 Відповісти
путину лучше очкануть и сдать назад. Чтобы он ни сделал - все под прицелом. Никто кроме кацапов не поверит в "Боинг с трупами"...
он больной..
самое лучшее для него, сдать назад, и типа выставить американцев идиотами с их разведданными, а себя - белым и пушистым...
Иначе - трибунал и ему, и кацам- не за горами...
показати весь коментар
19.02.2022 15:47 Відповісти
Не можна! Бо кацапи скажуть: "А царь-та - ненастаящий!!!"
показати весь коментар
19.02.2022 15:53 Відповісти
смотря какое шоу создать и как картинку нарисовать по 1му каналу.
Охлос схавает...
показати весь коментар
19.02.2022 16:20 Відповісти
Знаю! Бо знаю механізми створення подібних "картинок"
показати весь коментар
19.02.2022 16:28 Відповісти
Путін попався обома ногами у бетоновану яму з завуженими гаками. Чим більше смикається, тим далі ті гаки в нього застрягають. Обрізати гаки нічим, а викопати ту яму та разом з нею відвезти його до лазерету не успіють .
показати весь коментар
19.02.2022 16:52 Відповісти
Очень па хрестіянскі,очень праваславна
показати весь коментар
19.02.2022 15:47 Відповісти
И как после этого назвать Зеленского? Он слил ,,вагнеровцев", чтобы те вернулись и убивали украинцев. ЗЕчмо - враг. Так же как и его монобильшисть. Их всех надо изолировать до конца войны
показати весь коментар
19.02.2022 15:48 Відповісти
"Вагнерівці" - це загальна назва. Їх у путлєра до)(*я. В Сирії, Лівії, Малі, центральній Африці.
показати весь коментар
19.02.2022 15:56 Відповісти
это не отменяет тот факт, что их часть вернулась назад убивать украинцев
показати весь коментар
19.02.2022 16:21 Відповісти
Ваш пост не соответствует задаче этого холуя....извинитесь плиз. Разделить надо на петиных и зелиных, буквально на пороге войны, что бы легче и тех, и тех сожрать, пока они друг-друга оплёвывают. И таких тут 40-45%....
показати весь коментар
19.02.2022 16:51 Відповісти
У всіх суспільствах є люди, обмежені розумом. Але ніхто не обмежує їхнього права писати на паркані.
показати весь коментар
19.02.2022 16:56 Відповісти
Как в москве путин взрывал дома гексагеном?
показати весь коментар
19.02.2022 15:50 Відповісти
Морду попа запишите в интернет на будущее...а то потом скажут "страдания верующих"
показати весь коментар
19.02.2022 15:50 Відповісти
БРОСОК МАНГУСТА ПУТИН ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ НА КИЕВ И УСТАНОВИТЬ МАРИОНЕТОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

https://www.youtube.com/watch?v=Lbxgi_8uLm4
показати весь коментар
19.02.2022 15:52 Відповісти
Це самі ті буряти яких Зебло посадили проимусово в Києві?
показати весь коментар
19.02.2022 15:53 Відповісти
Вагнеровская резня.

показати весь коментар
19.02.2022 15:53 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 15:54 Відповісти
У Бутусова в кишені про всяк випадок була крупна наждачка. Поки вони вовтузилися, Юра відполірував Шуфричеві харю.
показати весь коментар
19.02.2022 15:58 Відповісти
Повезло Шуфричу,что Юра молоток не взял
показати весь коментар
19.02.2022 16:01 Відповісти
ну наконец-то рашаговносми начали выть )))
///
Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел в населённом пункте Зайцево в Донбассе. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Съёмочная группа нашего арабского канала попала под обстрел в Зайцево. Связи с ними пока нет»
По информации руководителя RT Arabic Майи Манны, группа в результате ЧП не пострадала, в настоящее время корреспондент Максим Аль-Тури, оператор и ассистент в срочном порядке покидают опасную местность.
показати весь коментар
19.02.2022 15:57 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1495007621518082049 1 ч



Министр иностранных дел Китая Ван И заявил https://twitter.com/hashtag/MSC2022?src=hashtag_click #MSC2022 , что суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены. «Украина не исключение», - сказал он.
показати весь коментар
19.02.2022 15:57 Відповісти
уроды и сатанисты раССеянские, с иконами приехали убивать... как это по фашистски, правосЛабенько и по сатанинск. Прокляты. И да будете разорваны в клочья, все до единого. Оккупанты! Иконы вам не помогут, потому, что вы творите БЕСзаконие и делаете то, что Господь не благословлял. раССеянские бесславные ублюдки! Да будете вы прокляты до семидесятого и седьмого рода, по Закону Божьему. Аминь!
показати весь коментар
19.02.2022 15:59 Відповісти
Кацапи ****** підараси
показати весь коментар
19.02.2022 16:00 Відповісти
Дякуйте Єрмаку
показати весь коментар
19.02.2022 16:01 Відповісти
На першому плані піп РПЦ! Питання: якого х"ра на 8 році війни з орками в нас РПЦ не признана терористичною організацією й не видворена з нашої країни?!
показати весь коментар
19.02.2022 16:03 Відповісти
Вагнерівці,це рідкісні найманці-ублюдки,для яких просто вбити людину недостатньо.Вони роблять це з особливим садизмом,глумлячись потім навіть над тілом.Я не для того,щоб когось налякати.Ці страшні відео є в мережі,де чітко чутна кацапська мова. Дивитись це просто неможливо!Тому,цю падаль треба знищувати без вагань і сумнівів!
показати весь коментар
19.02.2022 16:05 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 16:08 Відповісти
Корчинський - срочное обращение к русским. Атака Украины. Спасайся, кто может! Эвакуация

https://youtu.be/oPprF-qsAcQ
показати весь коментар
19.02.2022 16:13 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 17:12 Відповісти
Корчинский агент Хремля Точка!
показати весь коментар
19.02.2022 18:06 Відповісти
Які на хєр підриви, яких будинків!!! Це штурмові групи ворога - значить готуються до атаки на опорники ЗСУ. Спікуйтесь з населенням звільнених Донеччини та Луганщини. Кажіть, що робити, кому мобілізуватись, кому евакуюватись.
показати весь коментар
19.02.2022 16:30 Відповісти
Якi на хер штурмові групи?. Из истории: в растрельные команды набирали и сталинские и гитлеровцы мужчин 45-55 , они хладнокровней убивают чем молодые . Судя по фото там либо возрастные бойцы либо дебилкуватые, они именно для терактов подходят. Старые, глупые, неспортивные но опытные и жестокие.
показати весь коментар
19.02.2022 18:04 Відповісти

показати весь коментар
19.02.2022 16:32 Відповісти
Соловьев о Крыме

https://ok.ru/video/239037583843

Соловьев о Крыме.

МХАТ 29 ноября 2013 Творческий Вечер. Моноспектакль.: -А зачем Вам Крым? Я вам так скажу - никакой войны России с Украиной никогда не будет. Потому что любой человек, который попробует осуществить такого рода акцию является преступником. Я даже не знаю какого размера. В Украине живут братские по крови, по духу, по истории, люди, война с которыми, является страшным преступлением, которое можно только придумать. Не нада кричать «Севастополь наш», «Крыш наш»...? - Не дай бог. А как вы это представляете? А зачем вам Крым? Ну почему Крым? ...Почему не Финляндию? А почему не Польшу?Грузию? Армению? Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией. Вы готовы их уничтожить?... https://www.youtube.com/watch?v=xggaG3KACPc
показати весь коментар
19.02.2022 16:34 Відповісти
Бубочка спокоен.
Главное - ОП взрывать не будут.
Они добро помнят.
показати весь коментар
19.02.2022 16:35 Відповісти
Відносно новини про "вагнерівців" це як "давно Шуфрича не били", тут їм не Сирія буде і не "урок" від американців.
показати весь коментар
19.02.2022 16:46 Відповісти
Глайвицкая провокация или операция «Консервы» (нем. Aktion Konserve) - инсценировка нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц , проведённая СС 31 августа 1939 года в рамках широкомасштабной «операции Гиммлер» для создания повода для нападения Германии на Польшу. Эту ТУХЛУЮ КОНСЕРВУ сейчас открывают на Донбассе
показати весь коментар
19.02.2022 16:52 Відповісти
ВОТ ЕСЛИ БЫ ЗЕЛЕНЬКО НЕ ОТПУСТИЛ ТОГДА В МИНСКЕ ВАГНЕРОВЦОВ ОСТАЛЬНЫЕ БЫ ДУМАЛИ НАДО ЛИ ОНО ИМ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ НА ТЕРЕТОРИИ УКРАИНЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А ТАК ЗЕНЕЛОХА ПРЕДАЛ И ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ БОИТЬСЯ, И НЕ УВАЖАЕТ ослика от слова вообще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
19.02.2022 16:53 Відповісти
малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат твои с Дермаком "крестники" приехали, готов спасать их по новому???
показати весь коментар
19.02.2022 17:14 Відповісти
ВАЖНО! Жителям Донецка следует внимательно следить чтобы на первые этажи и в подвалы их домов не заносили мешки, ящики, бочки и т.п. Если вы заметили что-либо подобное, рекомендую срочно покинуть этого дом.
показати весь коментар
19.02.2022 17:39 Відповісти
ВАЖНО! Жителям Донецка НЕ следует отправлять детей в школы и детские сады. В любом случае будет лучше если ваши дети останутся с вами. Для вас они ваши дети, а для оккупантов они пушечное мясо.
показати весь коментар
19.02.2022 18:03 Відповісти
это в стиле Пу. занимаются терроризмом и держат наши иконы, совсем с ума сошли наемники
показати весь коментар
19.02.2022 18:16 Відповісти
Жириновский: «Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка».

2021 г.

Здесь журналист откровенно оппонирует нацистским идеям Жириновского, прямо намекает что тот просто фюрер. Важный нюанс - ликвидацию украинцев как народа депутат госДуры рассеи Жириновский видит только через русский язык и русификацию. Итак:

В. Ворсобин:

- А кого грабят украинцы? Они просто хотят жить так, как хотят. Что вы им диктуете?

В. Жириновский:

- Да потому что живут на русской земле, потому что они русские люди. Их заставили забыть историю и своей Родины, России, их заставили забыть русский родной язык. Их заставили стать врагами и всякую гадость говорить про нашу страну. А вы поддерживаете это, Ворсобин.

В. Ворсобин:

- Я не хочу войны.

В. Жириновский:

- А мы не хотим нормально жить? С какой стати мы тысячу лет себя должны защищать?

В. Ворсобин:

- Так живите спокойно у себя, и мы будем спокойно жить у себя в стране. Украинцы пусть живут у себя в стране, и живут так, как хотят.

В. Жириновский:

- Пусть живут в Канаде, Ворсобин. А это наша земля, русская земля, Киевская Русь, а не Украина. Русские там жили всегда, а их выдавливали. Австрийцы начали их убивать в 1914 году…

В. Ворсобин:

- Вам нужны чужие территории, Владимир Вольфович, вам нужна территория Украины?

В. Жириновский:

- Ничего чужого не надо, Ворсобин. Меня не интересует ваш дом в Твери или квартира в Москве.

В. Ворсобин:

- Вы от фюрера мало отличаетесь, вам нужны чужие территории, которые он считал своими…


В. Жириновский:

- Это наши территории, Ворсобин, только наши. Это граница наша с Венгрией, со Словакией, с Румынией, со Швецией. Это наша земля, поэтому не надо говорить.

В. Ворсобин:

- А народ куда денете, в лагеря отправите?

https://im.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2013/12/05/KMO_137549_00173_1_t218_170803.jpg

В. Жириновский:

- Кого?

В. Ворсобин:

- Ну, который живет на «вашей» земле, который по нечаянности живет там. Они же не знают, что это не их земля, а ваша, Владимир Вольфович. Куда народ денете?

В. Жириновский:

- Мы снова переучим их. Новые учебники на русском языке, нормальная история. И преподаватели приедут из Москвы, русские из Петербурга. Они же нам гадость делают каждый день и час. Им «Северный поток» не нравится. Это наглость. Это наш «Северный поток», он идет, минуя Украину. С какой стати мы должны ориентироваться, что там, в Киеве думают? Так они специально эту пакость делают, чтобы зарабатывать и здесь. Продажные все они. У них в Одессе есть рынок - Привоз, они всю жизнь торговали: сало, горилка и т.д. Это же казаки, Запорожская Сечь. Турки платят - с турками воюют, Речь Посполитая платит - с ними воюют. А когда их везде поизбивали за то, что они православные русские, к царю русскому побежали. Всего-то их 80 тысяч было.

В. Ворсобин:

- Вы их с помощью книжек решите переучить или с помощью оружия?

В. Жириновский:

- Да интернет есть. Снова открыть русские школы, русские театры. Всё сделаем так, чтобы вернуть национальное самосознание. Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка, это всё наша общая, русская культура. Нижегородский диалект на «о» - это что, язык другой, что ли?

В. Ворсобин:

- Подождите. Вы включите украинское телевидение, попробуйте понять, что там говорят. Это на самом деле тяжело, это все-таки другой язык. А белорусов тоже не существует, это тоже русские?

В. Жириновский:

- Да. Я хочу привести пример. 30 июля 1840 года Николай I запретил использование термина «Белоруссия», заменив его на «губернии северо-западного края». В это время на территории Белоруссии Запад уже тогда раскручивал русофобию, пользуясь наследием Речи Посполитой в этих землях. Царь был вынужден мобилизовать общество. Это что, не доказательство того, что мы уже 200-300 лет защищаем свою русскую землю? А Запад, Австро-Венгрия, Германия навязывают - Украина, Белоруссия.

В. Ворсобин:

- А вы знаете, Владимир Вольфович, что вы сейчас делаете? Вот вас послушают белорусы, украинцы, вы думаете, они будут вам сочувствовать? Они еще больше возненавидят Москву. Вы, по сути, сейчас стравливаете украинцев и русских. Вы отказываете первым вообще в их существовании, вы их оскорбляете. По сути, вы сейчас оскорбляете целые страны и целые народы, Владимир Вольфович.

В. Жириновский:

- Нет, Ворсобин. А вы подпеваете, вы - «пятая колонна». Вы, как «Эхо Москвы», подпеваете всем - пусть будет плохо русским, пусть будет хорошо чухонцам, белорусам, украинцам, грекам, евреям, цыганам, всем пусть будет хорошо, кроме русских. Вы работаете в Москве, лучшая радиостанция мира, вы русский человек, а кого вы защищаете, кто вам платит деньги?
Богдан Хмельницкий уже после Переяславской рады вел переговоры со шведами о союзе.
Сразу заключил Переяславскую раду и начал вести переговоры со шведами на всякий случай о союзе. Они всегда и вашим, и нашим, чтобы заработать - русские заплатят, шведы заплатят, поляки заплатят, турки заплатят.

В. Ворсобин:

- Владимир Вольфович, я защищаю русский народ от таких, как вы, которые кидают его в разные войны. Из-за таких политиков, как вы, русский народ теряет тысячи и миллионы жизней, потому что они идут в мясорубку из-за каких-то прекраснодушных идей вроде ваших.

В. Жириновский:

- Какие же прекраснодушные идеи? Защищать свой дом. Ворсобин, это наш дом. И вся Украина усыпана трупами русских солдат. Где эта доблестная украинская армия? Бандиты одни типа Махно. Они что, Берлин освобождали, Париж освобождали? Что они делали? Их никогда не было.
показати весь коментар
19.02.2022 18:17 Відповісти
Хай є****ь, пофіг
показати весь коментар
19.02.2022 23:48 Відповісти
В ТУ КУЧКУ НА ФОТО ДА РАКЕТОЙ !)
показати весь коментар
20.02.2022 13:13 Відповісти
 
 