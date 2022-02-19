Руководство НАТО решило перевести персонал своего украинского представительства во Львов и Брюссель на фоне угрозы возможного вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом рассказала пресс-офицер Центра информации и документации НАТО Оксана Мусиенко.

"НАТО и страны-союзники очень внимательно следят за ситуацией и оценивают ее и продолжают принимать все необходимые меры. Безопасность нашего персонала является первоочередной, поэтому персонал переведен во Львов и Брюссель", - сказала Мусиенко.

В то же время, она отметила, что офисы НАТО в Украине продолжают работать. В Альянсе также в очередной раз призывали Россию к деэскалации и избрать путь дипломатии.

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