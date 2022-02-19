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НАТО решило перевести персонал своего украинского представительства во Львов и Брюссель

НАТО решило перевести персонал своего украинского представительства во Львов и Брюссель

Руководство НАТО решило перевести персонал своего украинского представительства во Львов и Брюссель на фоне угрозы возможного вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом рассказала пресс-офицер Центра информации и документации НАТО Оксана Мусиенко.

"НАТО и страны-союзники очень внимательно следят за ситуацией и оценивают ее и продолжают принимать все необходимые меры. Безопасность нашего персонала является первоочередной, поэтому персонал переведен во Львов и Брюссель", - сказала Мусиенко.

В то же время, она отметила, что офисы НАТО в Украине продолжают работать. В Альянсе также в очередной раз призывали Россию к деэскалации и избрать путь дипломатии.

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Автор: 

Львов (4580) НАТО (9934) эвакуация (2061)


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Топ комментарии
+11
Львів росія не збирається захоплювати, бо там одні патріоти.

були б у нас у всіх містах такі патріоти, як у Львові , то б і загрози війни ніякої не було б.

висновок: усьому виною тупоголові проросійські ватніки, які проживають в Україні.
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19.02.2022 16:20
+7
Навіть не лише проросійські, а й ті, які за весь час війни не захотіли перейти на українську мову, і досі вважають, що використання мови агресора не протирічить їх «патріотизму».
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19.02.2022 16:25
+4
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19.02.2022 16:16
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Правильно!
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19.02.2022 16:16 Ответить
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19.02.2022 16:16 Ответить
так вони істинні скрепні "туристи"
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19.02.2022 16:18 Ответить
Львів росія не збирається захоплювати, бо там одні патріоти.

були б у нас у всіх містах такі патріоти, як у Львові , то б і загрози війни ніякої не було б.

висновок: усьому виною тупоголові проросійські ватніки, які проживають в Україні.
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19.02.2022 16:20 Ответить
Навіть не лише проросійські, а й ті, які за весь час війни не захотіли перейти на українську мову, і досі вважають, що використання мови агресора не протирічить їх «патріотизму».
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19.02.2022 16:25 Ответить
В Facebook снова меняют правила. Соцсеть запретит желать смерти главам государств, в том числе российскому президенту Владимиру Путину и самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом пишет https://www.reuters.com/technology/meta-narrows-guidance-restrict-calls-death-head-state-2022-03-14/?taid=622f4a77e9b0210001228b54& Reuters со ссылкой на письмо сотрудникам Meta Platforms, которое подписал президент отдела внешних связей Ник Клегг.



"Мы сужаем фокус, чтобы прояснить в наших указаниях (для модераторов контента - ред.), что мы не будем поощрять и терпеть призывы к насилию против россиян в целом. Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства. Поэтому, чтобы устранить неоднозначность того, каково наше отношение, мы сужаем наши правила, чтобы четко прояснить, что мы не поддерживаем на наших платформах призывы к убийству главы государства", - говорится в письме.



Отмечается, что письмо разослали сотрудникам на внутренней платформе в воскресенье 13 марта.



Изменения также коснутся и Instagram.
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14.03.2022 18:22 Ответить
А если я патриот живущий в Харькове, по состоянию здоровья, защитить Родину не могу, я должен забирать семью и сваливать?
А если я люблю этот сраный Харьков, я теперь биомусор? И за Кернесов не голосовал, но это уже не имеет значения....
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19.02.2022 16:27 Ответить
я же не говорил, что все в Украине ватники.
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19.02.2022 16:34 Ответить
не перегинай... всі ми в одному човні...
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19.02.2022 16:50 Ответить
Согласен
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19.02.2022 18:43 Ответить
Я бы не фантазировал про Львов. Тут ватанов хватает.
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19.02.2022 16:34 Ответить
Якби президентом був не шмаркля, а хтось інший, то Путлер не наважився б напасти на Україну. А так свій агент у президентах, як не скористатися таким становищем?
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19.02.2022 16:38 Ответить
А чего не сразу в Дюнкерк?
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19.02.2022 16:22 Ответить
Краще відразу до Вашінгтону бо пуйло доб"є калібрами в Брюселі...
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19.02.2022 16:24 Ответить
такое впечатление что все уже во Львове)))
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19.02.2022 16:28 Ответить
Афган даремно не пройшов - дечому навчило.
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19.02.2022 16:30 Ответить
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати
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19.02.2022 16:36 Ответить
В Брюссель???!!!
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19.02.2022 16:37 Ответить
А за Зеленским кто будет следить?

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19.02.2022 16:47 Ответить
Похоже они думают что Львов кацапам не нужен.
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19.02.2022 16:48 Ответить
Львів - неофіційна столиця України ! Значить так треба... Україна єдина, боротьба триває!
Головне не панікувати, а об"єднатись та спокійно чистити зброю!
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19.02.2022 16:49 Ответить
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19.02.2022 16:53 Ответить
Астанавітєсь, Львів не резиновий. Є і інші міста на заході України.
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19.02.2022 17:13 Ответить
Такое бздливое поведение от НАТО, это уже какой-то позор. И с чего эти бздуны взяли, что ***** полезет в Киев, но не полезет во Львов? При виде такой трусости, оно и в Польшу полезет.
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19.02.2022 17:36 Ответить
Но почему во Львов? Как то не логично. Если кацапы попрут, то скорее всего им нужно отрезать Украину от Запада. Значит из Белоруссии до Польши, из Приднестровья до Румынии И от ДНРы до Одессы и Приднестровья. А Львов выбирают все Западные партнёры. Делаю вывод. Есть какой то закулисный сговор с Байденом по разделу Украины.
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19.02.2022 17:37 Ответить
Сцулявое нато обдрысталось и бегут как тараканы.
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19.02.2022 18:45 Ответить
 
 