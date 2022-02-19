НАТО решило перевести персонал своего украинского представительства во Львов и Брюссель
Руководство НАТО решило перевести персонал своего украинского представительства во Львов и Брюссель на фоне угрозы возможного вторжения России в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом рассказала пресс-офицер Центра информации и документации НАТО Оксана Мусиенко.
"НАТО и страны-союзники очень внимательно следят за ситуацией и оценивают ее и продолжают принимать все необходимые меры. Безопасность нашего персонала является первоочередной, поэтому персонал переведен во Львов и Брюссель", - сказала Мусиенко.
В то же время, она отметила, что офисы НАТО в Украине продолжают работать. В Альянсе также в очередной раз призывали Россию к деэскалации и избрать путь дипломатии.
Топ комментарии
+11 Аркадий Вольнов
показать весь комментарий19.02.2022 16:20
+7 Nothing Special
показать весь комментарий19.02.2022 16:25
+4 Перехватчик
показать весь комментарий19.02.2022 16:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
були б у нас у всіх містах такі патріоти, як у Львові , то б і загрози війни ніякої не було б.
висновок: усьому виною тупоголові проросійські ватніки, які проживають в Україні.
"Мы сужаем фокус, чтобы прояснить в наших указаниях (для модераторов контента - ред.), что мы не будем поощрять и терпеть призывы к насилию против россиян в целом. Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства. Поэтому, чтобы устранить неоднозначность того, каково наше отношение, мы сужаем наши правила, чтобы четко прояснить, что мы не поддерживаем на наших платформах призывы к убийству главы государства", - говорится в письме.
Отмечается, что письмо разослали сотрудникам на внутренней платформе в воскресенье 13 марта.
Изменения также коснутся и Instagram.
А если я люблю этот сраный Харьков, я теперь биомусор? И за Кернесов не голосовал, но это уже не имеет значения....
Головне не панікувати, а об"єднатись та спокійно чистити зброю!