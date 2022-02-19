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НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя

НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя

Керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це розповіла пресофіцер Центру інформації і документації НАТО Оксана Мусієнко.

"НАТО та країни-союзники дуже уважно стежать за ситуацією та оцінюють її та продовжують вживати всіх необхідних заходів. Безпека нашого персоналу є першочерговою, тому персонал переведено до Львова та Брюсселя", – сказала Мусієнко.

Водночас вона зазначила, що офіси НАТО в Україні продовжують працювати. В Альянсі також вчергове закликали Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії.

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Автор: 

Львів (3066) НАТО (6395) евакуація (2300)


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Топ коментарі
+11
Львів росія не збирається захоплювати, бо там одні патріоти.

були б у нас у всіх містах такі патріоти, як у Львові , то б і загрози війни ніякої не було б.

висновок: усьому виною тупоголові проросійські ватніки, які проживають в Україні.
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19.02.2022 16:20
+7
Навіть не лише проросійські, а й ті, які за весь час війни не захотіли перейти на українську мову, і досі вважають, що використання мови агресора не протирічить їх «патріотизму».
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19.02.2022 16:25
+4
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19.02.2022 16:16
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19.02.2022 16:16 Відповісти
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19.02.2022 16:16 Відповісти
так вони істинні скрепні "туристи"
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19.02.2022 16:18 Відповісти
Львів росія не збирається захоплювати, бо там одні патріоти.

були б у нас у всіх містах такі патріоти, як у Львові , то б і загрози війни ніякої не було б.

висновок: усьому виною тупоголові проросійські ватніки, які проживають в Україні.
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19.02.2022 16:20 Відповісти
Навіть не лише проросійські, а й ті, які за весь час війни не захотіли перейти на українську мову, і досі вважають, що використання мови агресора не протирічить їх «патріотизму».
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19.02.2022 16:25 Відповісти
В Facebook снова меняют правила. Соцсеть запретит желать смерти главам государств, в том числе российскому президенту Владимиру Путину и самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом пишет https://www.reuters.com/technology/meta-narrows-guidance-restrict-calls-death-head-state-2022-03-14/?taid=622f4a77e9b0210001228b54& Reuters со ссылкой на письмо сотрудникам Meta Platforms, которое подписал президент отдела внешних связей Ник Клегг.



"Мы сужаем фокус, чтобы прояснить в наших указаниях (для модераторов контента - ред.), что мы не будем поощрять и терпеть призывы к насилию против россиян в целом. Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства. Поэтому, чтобы устранить неоднозначность того, каково наше отношение, мы сужаем наши правила, чтобы четко прояснить, что мы не поддерживаем на наших платформах призывы к убийству главы государства", - говорится в письме.



Отмечается, что письмо разослали сотрудникам на внутренней платформе в воскресенье 13 марта.



Изменения также коснутся и Instagram.
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14.03.2022 18:22 Відповісти
А если я патриот живущий в Харькове, по состоянию здоровья, защитить Родину не могу, я должен забирать семью и сваливать?
А если я люблю этот сраный Харьков, я теперь биомусор? И за Кернесов не голосовал, но это уже не имеет значения....
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19.02.2022 16:27 Відповісти
я же не говорил, что все в Украине ватники.
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19.02.2022 16:34 Відповісти
не перегинай... всі ми в одному човні...
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19.02.2022 16:50 Відповісти
Согласен
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19.02.2022 18:43 Відповісти
Я бы не фантазировал про Львов. Тут ватанов хватает.
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19.02.2022 16:34 Відповісти
Якби президентом був не шмаркля, а хтось інший, то Путлер не наважився б напасти на Україну. А так свій агент у президентах, як не скористатися таким становищем?
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19.02.2022 16:38 Відповісти
А чего не сразу в Дюнкерк?
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19.02.2022 16:22 Відповісти
Краще відразу до Вашінгтону бо пуйло доб"є калібрами в Брюселі...
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19.02.2022 16:24 Відповісти
такое впечатление что все уже во Львове)))
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19.02.2022 16:28 Відповісти
Афган даремно не пройшов - дечому навчило.
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19.02.2022 16:30 Відповісти
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати
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19.02.2022 16:36 Відповісти
В Брюссель???!!!
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19.02.2022 16:37 Відповісти
А за Зеленским кто будет следить?

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19.02.2022 16:47 Відповісти
Похоже они думают что Львов кацапам не нужен.
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19.02.2022 16:48 Відповісти
Львів - неофіційна столиця України ! Значить так треба... Україна єдина, боротьба триває!
Головне не панікувати, а об"єднатись та спокійно чистити зброю!
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19.02.2022 16:49 Відповісти
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19.02.2022 16:53 Відповісти
Астанавітєсь, Львів не резиновий. Є і інші міста на заході України.
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19.02.2022 17:13 Відповісти
Такое бздливое поведение от НАТО, это уже какой-то позор. И с чего эти бздуны взяли, что ***** полезет в Киев, но не полезет во Львов? При виде такой трусости, оно и в Польшу полезет.
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19.02.2022 17:36 Відповісти
Но почему во Львов? Как то не логично. Если кацапы попрут, то скорее всего им нужно отрезать Украину от Запада. Значит из Белоруссии до Польши, из Приднестровья до Румынии И от ДНРы до Одессы и Приднестровья. А Львов выбирают все Западные партнёры. Делаю вывод. Есть какой то закулисный сговор с Байденом по разделу Украины.
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19.02.2022 17:37 Відповісти
Сцулявое нато обдрысталось и бегут как тараканы.
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19.02.2022 18:45 Відповісти
 
 