НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя
Керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це розповіла пресофіцер Центру інформації і документації НАТО Оксана Мусієнко.
"НАТО та країни-союзники дуже уважно стежать за ситуацією та оцінюють її та продовжують вживати всіх необхідних заходів. Безпека нашого персоналу є першочерговою, тому персонал переведено до Львова та Брюсселя", – сказала Мусієнко.
Водночас вона зазначила, що офіси НАТО в Україні продовжують працювати. В Альянсі також вчергове закликали Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії.
Топ коментарі
+11 Аркадий Вольнов
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+7 Nothing Special
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були б у нас у всіх містах такі патріоти, як у Львові , то б і загрози війни ніякої не було б.
висновок: усьому виною тупоголові проросійські ватніки, які проживають в Україні.
"Мы сужаем фокус, чтобы прояснить в наших указаниях (для модераторов контента - ред.), что мы не будем поощрять и терпеть призывы к насилию против россиян в целом. Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства. Поэтому, чтобы устранить неоднозначность того, каково наше отношение, мы сужаем наши правила, чтобы четко прояснить, что мы не поддерживаем на наших платформах призывы к убийству главы государства", - говорится в письме.
Отмечается, что письмо разослали сотрудникам на внутренней платформе в воскресенье 13 марта.
Изменения также коснутся и Instagram.
А если я люблю этот сраный Харьков, я теперь биомусор? И за Кернесов не голосовал, но это уже не имеет значения....
Головне не панікувати, а об"єднатись та спокійно чистити зброю!