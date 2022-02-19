Предельный возраст бойцов теробороны хотят увеличить до 70 лет
Чтобы привлечь больше людей к силам территориальной обороны, предельный возраст резервистов могут увеличить до 70 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом рассказал начальник штаба заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко.
По его словам, некоторые люди хотят и имеют силы служить в терробороне, но не проходят по возрасту.
"Мы размышляем, как это исправить. Возможно, будем предлагать увеличить немного возраст, от 60 до 65 или до 70", - сказал Собко.
Для этого нужно вносить законодательные изменения. В настоящее время существуют ограничения по возрасту. Сейчас бойцом терробороны может быть человек в возрасте от 18 до 60 лет.
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бо в 70 вже дехто і в унітаз не "поцілить"
https://www.youtube.com/watch?v=2AEC3yC2vRU
закрити кордони для
і найжорстокіші закони для дезертирів!
ЗЕ-льоні херньою маються із дідами !
досить бавитись добровольцями, коли стоїть питання виживання держави !
Креативні реформи
вини дуже завидують що в нас їжа добра
Попали заяц, лиса и медведь в яму.
День сидят, другой, кушать очень хочется и тут лиса предложила выход из ситуации:
Лиса: - А давайте съедим того, кто самый молодой, мне вот два года!
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Медведь: - А мне хоть и пол года всего, но я так въе.у, что весь аппетит пропадёт!
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Не поганий вибір💪
Ось пісні вже скоро 20р, а акуальність не втрачає:
https://www.youtube.com/watch?v=JfJ9SbiCJAY
Не дадут автомат - буду патроны подавать. Рвать буду до последнего издоха, пока сердце стучит.
Если хотябы одного кацапа с собой заберу - значит жизнь прожил не зря.
Слава Украине!
Свежо питание, да серется с трудом.
Ця влада взагалі може щось зробити ,щоб не було схоже на шоу-"25 с,їзд компартіі" ?
Аби кинутись какашкою у Пороха, більш не бачу нічого конструктивного.
Ну поскольку у тебя мужской ник, то твоя патологическая страсть к клоуну Зе-бене просто необъяснима.
13-14 апреля 2014
Вооруженные сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" обстреливают бойцов антитеррористического подразделения СБУ, направленных в Славянск.
І тільки 7 червня 2014 року відбулась інавгурація Петра Порошенка, який став п'ятим президентом України.
У датах розберися ,бо таке нагородив , що до купи не тримається, відразу вилазять кацаплячи роги,бо сам не розумієш ,що пишеш.Бачу кацапи дуже вподобають Голобородька, зрадники кацапам зараз дуже до потреби.
Як не кацап ,так зелебоби,дістали вже.
тер. оборона - это не всеобщая мобилизация, это добровольное объединение желающих защищать своих детей, дом, соседей, страну... и пофиг сколько кому лет...
Вот есть в Киеве Ночная хоккейная лига где почти все такого формата кренделя собираются, вот с них можно смело начинать, пока они не импекли караваи для встречи врага
Да и вообще, с таким подходом - неинтересно. Сколько с 14-го года было батальонов ТрО Киевской области?
Был 11-й "Киевская Русь". Потом 25-й. Воевали.
Потом паркетный 14-й. Потом Бригада ТрО. Потом с какого-то бодуна создали роты охраны при военкоматах и всех туда.
И только несколько сборов за эти годы. Да пошло оно все! Сам себе ТрО. Снаряга есть, оружие есть, патронов на короткий бой есть. Хватит.