Предельный возраст бойцов теробороны хотят увеличить до 70 лет

Чтобы привлечь больше людей к силам территориальной обороны, предельный возраст резервистов могут увеличить до 70 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом рассказал начальник штаба заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко.

По его словам, некоторые люди хотят и имеют силы служить в терробороне, но не проходят по возрасту.

"Мы размышляем, как это исправить. Возможно, будем предлагать увеличить немного возраст, от 60 до 65 или до 70", - сказал Собко.

Для этого нужно вносить законодательные изменения. В настоящее время существуют ограничения по возрасту. Сейчас бойцом терробороны может быть человек в возрасте от 18 до 60 лет.

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