Депутаты Киевсовета записываются в кулуарах в тероборону. ФОТО

Среди желающих стать в ряды территориальной обороны - и женщины, и мужчины.

Соответствующие фото опубликовал в фейсбуке общественный активист Алексей Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в кулуарах Киевсовета депутаты записываются в территориальную оборону. И не только мужчины", – написал он.

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