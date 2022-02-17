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Депутаты Киевсовета записываются в кулуарах в тероборону. ФОТО

Среди желающих стать в ряды территориальной обороны - и женщины, и мужчины.

Соответствующие фото опубликовал в фейсбуке общественный активист Алексей Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в кулуарах Киевсовета депутаты записываются в территориальную оборону. И не только мужчины", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рудик вступила в ряды территориальной обороны

Депутаты Киевсовета записываются в кулуарах в тероборону 01

Депутаты Киевсовета записываются в кулуарах в тероборону 02

Автор: 

Киевсовет (1372) тероборона (340)


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Топ комментарии
+10
не беспокойся, этот батальон будет охранять целая армия.
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17.02.2022 19:39
+7
То есть по твоему пропагандировать вступление в Территориально Оборону Украины это плохо? а что ты хочешь?
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17.02.2022 19:54
+6
Наглядный пример как можно погубить любую хорошую идею. Сейчас все запишутся в ТРО - и депутаты и неходячие старики. Вангую сейчас ТРО станет модным среди блогеров и богемной тусовки. Попрут косяком.

А вот другой вопрос - сколько останется штыков в ТРО когда Россия атакует? Где будут все эти бойцы?
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17.02.2022 19:44
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Если это слуги то НЕ НАДО! Не надо их принимать в терроборону! Упаси боже ещё там налажают.
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17.02.2022 19:38 Ответить
не беспокойся, этот батальон будет охранять целая армия.
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17.02.2022 19:39 Ответить
Наглядный пример как можно погубить любую хорошую идею. Сейчас все запишутся в ТРО - и депутаты и неходячие старики. Вангую сейчас ТРО станет модным среди блогеров и богемной тусовки. Попрут косяком.

А вот другой вопрос - сколько останется штыков в ТРО когда Россия атакует? Где будут все эти бойцы?
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17.02.2022 19:44 Ответить
То есть по твоему пропагандировать вступление в Территориально Оборону Украины это плохо? а что ты хочешь?
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17.02.2022 19:54 Ответить
Та діло в тому що люди знають можливості цих брехливих сикунів пропогандосів.Як би пропогандували вступ в самооборону ті хто пройшов добробати та захищав Україну реально тоді булоби більше користі ніж від тих пропогандистів які роздвигали ноги на офісних столах.
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17.02.2022 20:21 Ответить
Я хочу что бы из этого не делали хайп. Пропаганда как раз и не нужна. Ты бы сказал еще - мобилизация. В ТРО нужны мотивированные добровольцы отвечающие хотя бы минимальным требованиям. И их хватает. Только многие из них задумываются: а что им делать в организации которую нынешняя власть создает в своем стиле веселых пикничков аля советская зарница (притом не шатко не валко).Варить кашу и плести маскировочные сетки женщины, дети и старики вполне могут в рамках волонтерских организаций. А ТРО это армия второго эшелона которая в случае начала боевых действий должна прикрыть тылы регулярной армии. И в случае потери территории быть готовой развернуть партизанские действия в местности которая для этих людей является родной и значит хорошо изученной.
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17.02.2022 20:27 Ответить
Канешно це плохо!
А шо не понятно?
Непонятно шо 3,14 деть і ссать в вуха людям то дуже плохо?
Не понятно шо людям нужно проходить коміссію і кучу справок ще принести, і контракт заключить а не просто запісаться.
6 лять ну как харашо бить депутатом, до них навіть военкоми приходять і прислуговують і нікакіх забот.
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17.02.2022 21:27 Ответить
О да...эти навоюют
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17.02.2022 19:49 Ответить
На учёт - встану! А воевать не буду.

П.П. Шариков
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17.02.2022 19:49 Ответить
))
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17.02.2022 20:18 Ответить
Думаю что от таких ,,активистов,, нужно при вступлении отбирать загранпаспорта.Иначе они окажутся самыми активными дизертирами на которых будет расчитывать Украина а их там где на них расчитывают их не окажется.
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17.02.2022 19:56 Ответить
Арахимик уже записался?
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17.02.2022 19:57 Ответить
Фотосессия для фейсбука
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17.02.2022 20:11 Ответить
И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка -
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
(В Маяковский "О дряни")
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17.02.2022 20:29 Ответить
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17.02.2022 20:32 Ответить
Нужно обозначить места выдачи боевого оружия в Киеве в случае начала боевых действий и документы, которые обязаны иметь при себе желающие!!
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17.02.2022 20:35 Ответить
А шо так можна було - просто записаться і всьо?
А коміссію неділю проходити та справки збирать?
А контракт заключать?
Чи для депутатів і так можна?
Во 6 лять какая жизнь не сложная у депутатов, усе у них просто...
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17.02.2022 21:21 Ответить
А лиц еврейской национальности из числа депутатов в терроборону записуют или будет такой вариант: Записаться - запишусь а вот воевать - зась, у меня пломба на зубе!!!!
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17.02.2022 21:55 Ответить
 
 