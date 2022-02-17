Депутати Київради записуються в кулуарах до тероборони. ФОТО
Серед охочих стати до лав територіальної оборони - і жінки, і чоловіки.
Відповідні фото опублікував у фейсбуці громадський активіст Олексій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в кулуарах Київради депутати записуються в територіальну оборону. І не тільки чоловіки", - написав він.
Топ коментарі
+10 Aaron Smith #335432
показати весь коментар17.02.2022 19:39
+7 Taras Klunyk
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+6 Неспящий в_ночи
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А вот другой вопрос - сколько останется штыков в ТРО когда Россия атакует? Где будут все эти бойцы?
А шо не понятно?
Непонятно шо 3,14 деть і ссать в вуха людям то дуже плохо?
Не понятно шо людям нужно проходить коміссію і кучу справок ще принести, і контракт заключить а не просто запісаться.
6 лять ну как харашо бить депутатом, до них навіть военкоми приходять і прислуговують і нікакіх забот.
П.П. Шариков
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка -
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
(В Маяковский "О дряни")
А коміссію неділю проходити та справки збирать?
А контракт заключать?
Чи для депутатів і так можна?
Во 6 лять какая жизнь не сложная у депутатов, усе у них просто...