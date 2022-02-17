Депутати Київради записуються в кулуарах до тероборони. ФОТО

Серед охочих стати до лав територіальної оборони - і жінки, і чоловіки.

Відповідні фото опублікував у фейсбуці громадський активіст Олексій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в кулуарах Київради депутати записуються в територіальну оборону. І не тільки чоловіки", - написав він.

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