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Граничний вік бійців тероборони хочуть збільшити до 70 років

Граничний вік бійців тероборони хочуть збільшити до 70 років

Щоб залучити більше людей до Сил територіальної оборони, граничний вік резервістів можуть збільшити до 70 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це розповів начальник штабу-заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко.

За його словами, деякі люди хочуть і мають сили служити в теробороні, але не проходять за віком.

"Ми розмірковуємо, як це поправити. Можливо, будемо пропонувати збільшити трішечки вік, від 60 до 65 чи до 70", – сказав Собко.

Для цього знадобиться вносити законодавчі зміни. Нині існують обмеження за віком. Нині бійцем тероборони можна бути людина віком від 18 до 60 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада планує додатково виділити на потреби тероборони 1,2 млрд грн, - "слуга народу" Завітневич

Автор: 

Собко (8) тероборона (383)


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Топ коментарі
+22
Колись чула від одного за 70 - дайте мені пояс шахіда, заберуиз собою на той світ декілька москалів. Оце відважний дідусь.
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19.02.2022 16:45
+21
у дідів з'явився унікальний шанс померти ні у ліжку в калюжі своєї сечі, а як воїн-козак загинути у бою.

Не поганий вибір💪
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19.02.2022 16:44
+20
до 65 потрібно
бо в 70 вже дехто і в унітаз не "поцілить"
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19.02.2022 16:39
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до 65 потрібно
бо в 70 вже дехто і в унітаз не "поцілить"
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19.02.2022 16:39 Відповісти
до 70 мало хто доживає в Україні
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19.02.2022 16:43 Відповісти
не улавливаете связь темы с профилактикой ковидика??
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19.02.2022 18:41 Відповісти
Не переживайте. Некоторые и в 30 километра не пробегут, а некоторые и в 70 бежали одесскую 70-ку. .
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19.02.2022 16:44 Відповісти
Того кто не поцилит и не возьмут.
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19.02.2022 16:55 Відповісти
той хто не "поцілить" може пораду дати
https://www.youtube.com/watch?v=2AEC3yC2vRU
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20.02.2022 00:16 Відповісти
МОБІЛІЗАЦІЯ !!!

закрити кордони для
і найжорстокіші закони для дезертирів!

ЗЕ-льоні херньою маються із дідами !
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19.02.2022 16:56 Відповісти
закрити кордони для чоловіків призовного віку
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19.02.2022 16:57 Відповісти
Ти зеленського 4 жди уклоніста гнида вибрав у президенти, а тепер за твій вибір всі повинні голову покласти? Мамку свою готуй.
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19.02.2022 17:00 Відповісти
Сказал уклонист. Ты же гнида, первый будешь в Ягодыне в очереди стоять!!!
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19.02.2022 17:05 Відповісти
Такое обычно говорят ё.аные нищеброды которые не могут заработать на возможность путешествовать
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19.02.2022 17:13 Відповісти
всі означені вище персонажі, які відповіли, і є справжніми ЗЄ-льоними гнідами, які хотять втекти від війни !!!!

досить бавитись добровольцями, коли стоїть питання виживання держави !
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19.02.2022 18:15 Відповісти
Так ,гарного бійця упустили.цілого кандидата наук
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19.02.2022 17:17 Відповісти
Всіх пенсіонерів до лав тероборони! Вирішено радикально проблеми пенсійного фонду!
Креативні реформи
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19.02.2022 17:37 Відповісти
Дурнику, головне з АКМ в грудіну зі 100 метрів поцілити, а то багато тридцятирічних такі мишци наїли на чіпсах та редбуллах, що їм щоки заважають проріз у прицільній планці розгледіти, а про те щоб вибігти на третій поверх швидше ліфта і не зашмаркатись і мови не має🤔🧐😁
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19.02.2022 17:00 Відповісти
, навіщо ти "дєдов" здав в НКВД?
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20.02.2022 00:15 Відповісти
так тeроборона за бажанням. є доволi живчики в такi роки.
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19.02.2022 17:08 Відповісти
Так кацапи де пройдуть унітази тирять,а в мене пузо велике.як тоді буть?
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19.02.2022 17:16 Відповісти
просто ляжеш на невгодованого кацапа пузом і роздавиш
вини дуже завидують що в нас їжа добра
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20.02.2022 00:12 Відповісти
Водительша трамвая которая совершила смертельное дтп 75 лет...Как таких допускают за руль хрен его знает....в темное время с утра незаметила пешехода...
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19.02.2022 17:17 Відповісти
Мне хоть и 63 года ,нос 50 метров с 22 калибра (для тебя 5,:0 я донышко бутылки простреливаю через пробку. То есть с горловины.Ложусь на три стула ,голова на одном,пятки на другом,третье под жопой. После того как уберут третье(с под жопы)до 30 секунд могу находится в горизонтальном положении где опорой служат всего две точки затылок головы и пятки ног.ПОПРОБУЙ!!!!!!
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19.02.2022 17:23 Відповісти
с таким счастьем и на цензоре?)
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19.02.2022 17:34 Відповісти
Навеяло...

Попали заяц, лиса и медведь в яму.
День сидят, другой, кушать очень хочется и тут лиса предложила выход из ситуации:
Лиса: - А давайте съедим того, кто самый молодой, мне вот два года!
Заяц: - А мне - три!
Медведь: - А мне хоть и пол года всего, но я так въе.у, что весь аппетит пропадёт!
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19.02.2022 23:16 Відповісти
, не ображайся, просто є винятки
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20.02.2022 00:10 Відповісти
до 75 нужно - вот боец хочет, радист! Народження: 23 грудня 1947 р. (74 роки), Кривий Ріг.
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19.02.2022 18:05 Відповісти
Мені 64 роки. В тероборону відмовили брати по віку. У мене здоров,я більше ніж у алкашні в 40. В броніке і повній амуніції багато пробігти не зможу але на блок посту, у патрулі, охороні території, гадаю, з мене користь буде. Пропоную збільшити вік прийому до 70 років. Але за бажанням - хто зможе хай іде!
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19.02.2022 18:17 Відповісти
Рад, что у вас хорошо со здоровья, дай Бог и дальше, чтоб так было. Та без проблем, в случае нападения кацапии, прейдете, и будете стоять на блок посту с оружием, или в окоп и т.д., врятли вам откажут, но в первой группе должны быть именно выносливые и боеспособные люди (с подготовкой или пройденом боевом опыте).
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19.02.2022 18:32 Відповісти
А вот это да. Это вопрос вопросов.
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19.02.2022 16:50 Відповісти
а в случае активных действий и денежным довольствием
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19.02.2022 17:12 Відповісти
Можуть.автомати з фанери підійдуть?
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19.02.2022 17:19 Відповісти
ні, з фанери не підійдуть, хіба що з осики
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19.02.2022 18:47 Відповісти
Зєля сцикане. А СКСів та різних ППШ з трьохлінійками на складах достатньо. І вони убивають так само справно як і ******* зброя.
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19.02.2022 17:29 Відповісти
Сьогодні з хлопцями -50 грн -1 \один\ патрон ,а ми з прогнивших цинків доставали... а на складах скільки гниє та потім вибухає...су...ки,народні ізбраннікі....сцяцьця громадянам дати зброю....і похер їм на державу....будете осваївать колиму -все одно для гебні ви хохли...
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19.02.2022 19:32 Відповісти
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати!!!
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19.02.2022 16:44 Відповісти
Проїхав увесь Київ і не побачив
"ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР"???

Слово блакитний навчись писати. І прапор Український насправді синьо-жовтий.
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19.02.2022 17:05 Відповісти
в военкомат лучше сходи прапоронесец,или погуди как ахметка в 14
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19.02.2022 17:18 Відповісти
у дідів з'явився унікальний шанс померти ні у ліжку в калюжі своєї сечі, а як воїн-козак загинути у бою.

Не поганий вибір💪
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19.02.2022 16:44 Відповісти
я б сказав даже -найкращий !
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19.02.2022 16:46 Відповісти
Да, это лучше, чем помереть в постели, но нужно смотреть адекватней на ситуацию, к примеру, в городе лимит на количество в тероборону 500 человек, туда запишется от ***** делать или по патриотическим побуждениям челове 200-300 65-70 летних дедуганов, кацапия нападает, а у нас батальон почти весь из пенсов, тут возникает простой вопрос, лучше это будут боеспособные люди помоложе, или те, кто 3 метра будут пол часа преодолевать?
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19.02.2022 17:26 Відповісти
О биологическом возрасте ничего не слыхал? Ну и дурак!
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19.02.2022 18:11 Відповісти
не смешно
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19.02.2022 17:52 Відповісти
Є такі діди у 70, що теперішня шпана скорше обпісяється. Здоров`я не напряму повязане з віком, немає лінійної залежності.
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19.02.2022 20:51 Відповісти
Яка різниця, не в віку справа !! Там щоб попасти туди потрібно зібрати хххх тучу бумажок ! Епанулись зовсім !?! А хто працює і немає часу і бажання бігати їх збирати !!!!!!!?? Медкомісії, ху"місії...
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19.02.2022 16:45 Відповісти
Колись чула від одного за 70 - дайте мені пояс шахіда, заберуиз собою на той світ декілька москалів. Оце відважний дідусь.
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19.02.2022 16:45 Відповісти
Мне как-то один старый знакомый фермер сказал еще в 2014. Пусть приходят - накормлю, напою, спать уложу, а ... ночью возьму топор и порубаю нахрен .
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19.02.2022 16:54 Відповісти
Мені 64 і щоб я в москаля не вцілив?
Ось пісні вже скоро 20р, а акуальність не втрачає:
https://www.youtube.com/watch?v=JfJ9SbiCJAY
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19.02.2022 16:51 Відповісти
Идиотизм.Сколько бойцов АТО,добровольцев по тюрьмам и судам таскают,за надуманные преступления...До 90-продлите.
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19.02.2022 16:52 Відповісти
Ще від правління Петра! Та чому їх Зеленський не амністував до сих пір?
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19.02.2022 18:18 Відповісти
Лучше до 100 лет .с вашими хитрожопыми вывертами меньше никак нельзя. меньше для теробороны бюрократии, больше патриотизма и профессионализма.доверие к гражданам Украины если они соблюдают законы Украины со стороны конституции должно быть на деле ,а не на блабла бла.а то наши слуги -чиновники правят страной,вместо управления, согласно контракту от граждан Украины,и решают за нас , граждан Украины как нам жить, с кем , и как защитить себя и страну.боятся граждан Украины с оружием на руках даже короткостволом,для самозащиты,а уж для для защиты страны обучить людей лёгкому вооружению и создать реальную тероборону по примеру адекватных стран,а не пушечное мясо,как сейчас украинские чиновники ссуться больше ,чем путина.
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19.02.2022 16:54 Відповісти
Та хоч і до 100
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19.02.2022 16:54 Відповісти
Это вообще идиотизм
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19.02.2022 16:57 Відповісти
Предельный возраст бойца теробороны можно не обсуждать. Это глупо и неконституционно. Читайте ст.65 Конституции Украины
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19.02.2022 16:58 Відповісти
Зелена посрань може й 14років запропонувати як алоїзовічь зробив гітлєрюґенд.
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19.02.2022 17:04 Відповісти
Я ни дня не служил в армии, живу за границей (ЕС). Если начнется - на самолёте, на машине, на велосипеде, пешком, нап чем получится - сразу домой.
Не дадут автомат - буду патроны подавать. Рвать буду до последнего издоха, пока сердце стучит.
Если хотябы одного кацапа с собой заберу - значит жизнь прожил не зря.
Слава Украине!
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19.02.2022 17:02 Відповісти
свежо предание, но верится с трудом
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19.02.2022 17:51 Відповісти
Есть вариация:
Свежо питание, да серется с трудом.
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19.02.2022 23:21 Відповісти
Взагалі не розумію нащо це ,якісь популістські вказівки, якась совкова бюрократія, хто зброю тримати може той і піде, вони що зарплатню будуть отримувати, щоб людям вказували у якому віці вони можуть боронити свої домівки?
Ця влада взагалі може щось зробити ,щоб не було схоже на шоу-"25 с,їзд компартіі" ?
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19.02.2022 17:02 Відповісти
Домівки ми теж не дуже зможем боронити, бо згідно з нашим законом ,тероборона це легка піхота зсу і за наказом президента вас можуть кинути будь куди де дірка.так що хто буде боронити саме вашу та нашу домівку питання.що ж до зелених шмаркль ,так це зрадники України,але і Порошенко пручався не то що законній теробороні,якої і не було ,а добробатам і волонтерам ,які і зупинили московітів у найстрашніший момент.армія яка ще була навіть із севастопольської бухти боялась кораблі вигнать у море без наказу зверху,поки їм не кацапи геть шлях не перекрили
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19.02.2022 17:13 Відповісти
До чого зараз оце про Порошенко? При Порошенко відвойовувалися территоріі,а не здавалися ворогу,коли був окупований Крим Порох не був президентом.
Аби кинутись какашкою у Пороха, більш не бачу нічого конструктивного.
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19.02.2022 17:18 Відповісти
А хто Крим здавав? Юлія Тимошенко, чи що? "Закривавлений пастор" просто не міг цього зробити!
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19.02.2022 18:16 Відповісти
Крим здали коли відмовилися від ЯО. Крим був окупований з 20 02. 14. по 26 .03 .2014, Порошенко став президентом у літку 2014 ,у червні.На момент окупації Крима ,в Україні не було президента, Янукодло бувши президентов втік до росії, виходить він і здав Крим.
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19.02.2022 18:23 Відповісти
Пані Стацкая,у вас патологічне кохання до 5 президента.Ви хоч розумієте що пишете? Відвойовував території? Заняв задрипаний Славянськ,а віддав з потрохами Донецьк?Це відвоював?А інше і не треба піддавати аналізу,скрізь є зашквари...
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19.02.2022 19:31 Відповісти
Если "Байда" это псевдоним,то очень подходящий для тебя.Вот байду ты и пишешь.
Ну поскольку у тебя мужской ник, то твоя патологическая страсть к клоуну Зе-бене просто необъяснима.
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19.02.2022 22:10 Відповісти
7 квітня була захвачена Донецька ОДА,

13-14 апреля 2014

Вооруженные сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" обстреливают бойцов антитеррористического подразделения СБУ, направленных в Славянск.

І тільки 7 червня 2014 року відбулась інавгурація Петра Порошенка, який став п'ятим президентом України.
У датах розберися ,бо таке нагородив , що до купи не тримається, відразу вилазять кацаплячи роги,бо сам не розумієш ,що пишеш.Бачу кацапи дуже вподобають Голобородька, зрадники кацапам зараз дуже до потреби.
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19.02.2022 22:24 Відповісти
Ты точно в Украине живешь?
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19.02.2022 18:41 Відповісти
https://ua.news/ua/v-ukrayne-generaly-nepodsudny-sudyt-mozhno-tolko-soldat-kotorye-vyzhyly/
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19.02.2022 20:33 Відповісти
Оточення вже забув 2014-го, і хто угробив добробати... Тому з п'тим не все так просто... І зашкварів від нього було стільки, що жуть... Вже забули???? Тепер і з теробороною вже другий швиденько розбереться таким же чином - швирнувши під танки з автоматами... А то ще не дай Бог свої домівки захищатимуть,.. Вивести в поле - і усе... Так що зміни до Закону про тероборону - це узаконене знищення патріотів - продовження 2.
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19.02.2022 21:23 Відповісти
Якщо би ти не згадував при кожному зашкварі п,ятого, ми би і не зрозуміли,що ти намагаєшься виправдати півшостого.
Як не кацап ,так зелебоби,дістали вже.
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19.02.2022 22:26 Відповісти
Пані Стацкая,а я дурник повірив вам,що при сивоногому звільняли території,а воно ось як...Ще не було інавгурації, території звільнялися без гетьмана.Забираю свої слова по наймаштабніше звільнення Донецька від,а кого??? 1864,по даним розвідкою кількості угрупування Гіркіна-Стрєлкова, "взяли Донецьк.Та там,в Донецьку,в одному райвідділі міліції було більше "мусоров"....
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23.02.2022 09:40 Відповісти
какая хрень! при чем тут возраст??? главное желание и возможности (здоровья)...
тер. оборона - это не всеобщая мобилизация, это добровольное объединение желающих защищать своих детей, дом, соседей, страну... и пофиг сколько кому лет...
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19.02.2022 17:03 Відповісти
То деревянные автоматики на потеху роспропагандонам, то бабушки, а теперь вот и дедушки в ТРО, то "оружия достаточно и хватит на всех", а в итоге чуть ли не берданки и пулемёты ДП 1927 года... Что-то дичь какая-то творится вокруг нашей Теробороны и дичь эта творится нами самими. Может уже на трезвую голову заниматься вопросами обороны страны и граждан, а не пребывать в состоянии вечного фестиваля и нарко-марафона?...
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19.02.2022 17:03 Відповісти
70 років ? Так Бєня проходить іще і з запасом )
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19.02.2022 17:14 Відповісти
да срут от густого жидким лишь бы оружие не взяли люди как добробаты в 14
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19.02.2022 17:16 Відповісти
Клован із усього робить цирк.
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19.02.2022 17:19 Відповісти
Нормально . У нас бабуси в 90 лет ходят по болотам клюкву собирать.
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19.02.2022 18:52 Відповісти
У вас бабуси собирают клюкву среди кацапских танков,которые вы пригласили на границу с Украиной.
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19.02.2022 22:27 Відповісти
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19.02.2022 17:20 Відповісти
Сам не молодий,але знаю декількох 70 річних,які двома 30 річними жопу витруть! Всю зиму в морі купаються,а двухпудовкой тричі христяться!
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19.02.2022 17:20 Відповісти
Пожалуй соглашусь. Есть желание и силы нечего придумывать какие то рамки возрастные
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19.02.2022 17:25 Відповісти
Повністю згоден зі Спрутом.Нічого дивитися в паспорт,треба дивитися в військову спеціальність.Якщо я артилерист,ст.лейтенант запасу і мені під 70,то що я забув як стріляти прямою наводкою,чи з закритих вогневих позицій?Скільки ще решту,які в житті не стріляли, до мене вчитися? Не положено???
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19.02.2022 19:37 Відповісти
Уважаю, и я не молод, но столько горилки выпить уже не смогу.
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19.02.2022 18:13 Відповісти
Значить будете вогнеметом працювати
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19.02.2022 20:35 Відповісти
Дегенераты,они думают их будут как во вторую мировую атаковать что ли? Что за бред печатают
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19.02.2022 17:41 Відповісти
У нас десятки тысяч, даже сотни тысяч экс-военых пи-дорасов возрастом 45-60 . Как минимум с десятком таких пи-дорасов общался за годы войны. Им все должны, они откровенно паразитируют на теле Украины, подвякивают вате и даже не думают защищать Украину. На хер лишить их немалой пенсии если оно не станет в резерв или Тероборону и не надо будет дедушек привлекать. Это бесмысленно так сильно повышать возраст и выглядит ненормально.
Вот есть в Киеве Ночная хоккейная лига где почти все такого формата кренделя собираются, вот с них можно смело начинать, пока они не импекли караваи для встречи врага
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19.02.2022 17:47 Відповісти
100% согласен. Судятся за пенсии. Получают по 10.000 и все жалуются. И да- добровольцев из отставников немного на передовой. Предпочитают сидеть в глубоком тылу, ...бать чужую жену и искать себя в списках награжденных.
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19.02.2022 18:03 Відповісти
Судя по "льготникам" у нас за эти 8 лет войны.. (2014-2022)наверное 400 тысяч ветеранов ( или около того) только этой войны.. ну как минимум на бумаге ( день проездом побывал и уже " ветеран"), не считая бывших кадровых военных, МВД, СБУ, ВВ, МЧС, Нац гвардии и т.д.( которые как известно бывшими не являются) . А вот вопрос а что же еще до спортсменов ( наиболее подготовленных физически) или они по контрактам и их трогать нельзя... в общем перечислять можно долго.. только толку от этого... Мы говорим что Запад за нас воевать не хочет.. вопрос, на сколько мы готовы воевать, ну если полномасштабная война. Большой вопрос. 7- лет более менее "передышки" в этом смысле нам не очень то помогли ( в крайней мере не так как было возможно).
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19.02.2022 18:39 Відповісти
В 21 веке многим людям крайне сложно переступить черту и стрелять в человека. Это на самом деле нормально и в Украине до сих много таких мужчин. Они могут по другому помогать фронту логистика, например, важнейшая часть эффективной войны Но что касается военых, силовиков, даже страйкболистов и реконструкторов, заядлых охотников, всяких рукопашников профессиональных то такие люди думаю обязаны брать в руки оружие, они много лет осознано или неосознано готовили себя к битве. Вот битва пришла, новая на пороге, а Тероборону идут, маркетологи предприниматели и пенсионеры.
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19.02.2022 19:08 Відповісти
все викинги
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19.02.2022 17:48 Відповісти
Не возраст увеличивать, а вступление в ТрО упрощать. Например, не желаю кататься по психдиспансерам за справками.

Да и вообще, с таким подходом - неинтересно. Сколько с 14-го года было батальонов ТрО Киевской области?

Был 11-й "Киевская Русь". Потом 25-й. Воевали.
Потом паркетный 14-й. Потом Бригада ТрО. Потом с какого-то бодуна создали роты охраны при военкоматах и всех туда.

И только несколько сборов за эти годы. Да пошло оно все! Сам себе ТрО. Снаряга есть, оружие есть, патронов на короткий бой есть. Хватит.
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19.02.2022 18:00 Відповісти
Може моя бабця буде кип,яток лити на голови окупантів із вікна,а дід бензином танки оккупатів обільє, їм по 80 і 75 років,то теж повині брати довідку і вступати до тероборони?
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19.02.2022 18:17 Відповісти
В такому віці моча бабці, як хімічна зброя, страшніша навіть етильованого бензину, особливо якщо дати випити разом того, що в нас називається коньяком і пивом! Так що бензин і кип"яток для інших справ хай прибережуть!
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19.02.2022 18:33 Відповісти
С учетом что даже из наиболее ( идеально) подходящего возраста как для армии так и для теробороны - 20 -45 лет не могут набрать и 20 % то как раз и остается что "замыслиться" о 65 - 70 летних. Дурень думкою богатие. ( навеяло советской сказкой " Мальчиш Кибальчиш", и очередность призыва по этой сказке.) Тут главное наших доморощенных "буржуинов", посетителей ток шоу, "экспертов" и членов их семей не забыть призвать..., ( а то они как всегда.. "мимо кассы")
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19.02.2022 18:26 Відповісти
Слава киве-сцыкуну! Дал шанс пенсионерам пострелять.
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19.02.2022 18:42 Відповісти
))) можна оголосити, що пенсіонерам дають шанс: замість горбатої смерті від хвороб із вуткою під кроваттю - у компанії сексапільних дівчат-валькірій увійти воротами Вальґрінд до Чертогу Бронзових Щитів і отримати від Одноокого Діда частування медовухою та кабанчиком...
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19.02.2022 19:46 Відповісти
Броник с каской и оружием дадут или опять "всё своё ношу с собой"?
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19.02.2022 20:42 Відповісти
Ое по державному! нормальний, практичний підхід. За годину можна лишитися пенсійних нахлібників. Нема старичка--нема пенсії. А протриматись ці поважні люди зможуть не більше танка 40 хвилин здається?
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19.02.2022 23:10 Відповісти
Все вірно! Краще до80 років. І житло перед цим переписати.
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19.02.2022 23:46 Відповісти
 
 