Граничний вік бійців тероборони хочуть збільшити до 70 років
Щоб залучити більше людей до Сил територіальної оборони, граничний вік резервістів можуть збільшити до 70 років.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це розповів начальник штабу-заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко.
За його словами, деякі люди хочуть і мають сили служити в теробороні, але не проходять за віком.
"Ми розмірковуємо, як це поправити. Можливо, будемо пропонувати збільшити трішечки вік, від 60 до 65 чи до 70", – сказав Собко.
Для цього знадобиться вносити законодавчі зміни. Нині існують обмеження за віком. Нині бійцем тероборони можна бути людина віком від 18 до 60 років.
Топ коментарі
+22 Vera Ulanova
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+21 Volodymyr Volodymyr #490180
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+20 Muron
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бо в 70 вже дехто і в унітаз не "поцілить"
https://www.youtube.com/watch?v=2AEC3yC2vRU
закрити кордони для
і найжорстокіші закони для дезертирів!
ЗЕ-льоні херньою маються із дідами !
досить бавитись добровольцями, коли стоїть питання виживання держави !
Креативні реформи
вини дуже завидують що в нас їжа добра
Попали заяц, лиса и медведь в яму.
День сидят, другой, кушать очень хочется и тут лиса предложила выход из ситуации:
Лиса: - А давайте съедим того, кто самый молодой, мне вот два года!
Заяц: - А мне - три!
Медведь: - А мне хоть и пол года всего, но я так въе.у, что весь аппетит пропадёт!
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Не поганий вибір💪
Ось пісні вже скоро 20р, а акуальність не втрачає:
https://www.youtube.com/watch?v=JfJ9SbiCJAY
Не дадут автомат - буду патроны подавать. Рвать буду до последнего издоха, пока сердце стучит.
Если хотябы одного кацапа с собой заберу - значит жизнь прожил не зря.
Слава Украине!
Свежо питание, да серется с трудом.
Ця влада взагалі може щось зробити ,щоб не було схоже на шоу-"25 с,їзд компартіі" ?
Аби кинутись какашкою у Пороха, більш не бачу нічого конструктивного.
Ну поскольку у тебя мужской ник, то твоя патологическая страсть к клоуну Зе-бене просто необъяснима.
13-14 апреля 2014
Вооруженные сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" обстреливают бойцов антитеррористического подразделения СБУ, направленных в Славянск.
І тільки 7 червня 2014 року відбулась інавгурація Петра Порошенка, який став п'ятим президентом України.
У датах розберися ,бо таке нагородив , що до купи не тримається, відразу вилазять кацаплячи роги,бо сам не розумієш ,що пишеш.Бачу кацапи дуже вподобають Голобородька, зрадники кацапам зараз дуже до потреби.
Як не кацап ,так зелебоби,дістали вже.
тер. оборона - это не всеобщая мобилизация, это добровольное объединение желающих защищать своих детей, дом, соседей, страну... и пофиг сколько кому лет...
Вот есть в Киеве Ночная хоккейная лига где почти все такого формата кренделя собираются, вот с них можно смело начинать, пока они не импекли караваи для встречи врага
Да и вообще, с таким подходом - неинтересно. Сколько с 14-го года было батальонов ТрО Киевской области?
Был 11-й "Киевская Русь". Потом 25-й. Воевали.
Потом паркетный 14-й. Потом Бригада ТрО. Потом с какого-то бодуна создали роты охраны при военкоматах и всех туда.
И только несколько сборов за эти годы. Да пошло оно все! Сам себе ТрО. Снаряга есть, оружие есть, патронов на короткий бой есть. Хватит.