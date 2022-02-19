Граничний вік бійців тероборони хочуть збільшити до 70 років

Щоб залучити більше людей до Сил територіальної оборони, граничний вік резервістів можуть збільшити до 70 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це розповів начальник штабу-заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко.

За його словами, деякі люди хочуть і мають сили служити в теробороні, але не проходять за віком.

"Ми розмірковуємо, як це поправити. Можливо, будемо пропонувати збільшити трішечки вік, від 60 до 65 чи до 70", – сказав Собко.

Для цього знадобиться вносити законодавчі зміни. Нині існують обмеження за віком. Нині бійцем тероборони можна бути людина віком від 18 до 60 років.

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