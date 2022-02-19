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Новости Война
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Кулеба требует международного расследования обстрелов на Донбассе

Кулеба требует международного расследования обстрелов на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию российских СМИ о якобы "обстрелах" оккупированных территорий Донбасса со стороны украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне, об этом Кулеба сказал во время украинского ланча в Мюнхене 19 февраля.

"Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не совершала никаких подобных обстрелов", - заявил Кулеба.

Он также призвал международное сообщество немедленно провести беспристрастное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ.

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вторжение (508) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
тА ГЕЙРОПЕЙЦЫ И ТАК ВСЕ ЗНАЮТ...
ОНИ ПРОСТО СЦАТ ХУ"ЛА ....
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19.02.2022 17:47
+2
Вони вже готові слідкувати за війною
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19.02.2022 17:57
+2
все все понимают, в отместку на эвакуацию западных посольств Пу придумал эвакуацию люмпенов в заселенные китайцами регионы РФ
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19.02.2022 18:19
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С начала глубокая озабоченность
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19.02.2022 17:43 Ответить
все правильно !
в век интернета информация о рашкованской брехне дойдет до большинства рашкованов, кроме самых упоротых путинистов
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19.02.2022 23:07 Ответить
тА ГЕЙРОПЕЙЦЫ И ТАК ВСЕ ЗНАЮТ...
ОНИ ПРОСТО СЦАТ ХУ"ЛА ....
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19.02.2022 17:47 Ответить
Вони вже готові слідкувати за війною
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19.02.2022 17:57 Ответить
Всім і так все зрозуміло. Не даремно немає жодної конкретики від спостерігачів обсє.
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19.02.2022 18:05 Ответить
Ну Кулеба, хоть иногда здравые вещи говорит.
Мне непонятно одно: он явно на порядок выше большинства слуг и зеленского.
Как его до сих пор не уволили?!
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19.02.2022 18:06 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be.html Таки начнется?! Жена Медведчука спешно покинула Украину
19 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be.html#comments Комментарии: 1
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be.html

Оксана Марченко, жена нардепа от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука, спешно покинула Украину. Она выехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля.
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be.html#more-154199 Читать далее
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19.02.2022 18:10 Ответить
Ето вне палитики, ана на ********** уехала. Так що не шийте політику, їй ************* сидіти зі старим пердуном, хочеться в мацкву, свєтский блеск, смітити грошима і звичайно молодих елегантних jobarei
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19.02.2022 19:46 Ответить
будет легкий конфуз, если куму хла вагнеровцы трахнут по ошибке
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19.02.2022 23:10 Ответить
а кума чахлыка на цепь посадить в МО ВСУ -

посмотрим как хло по куму из калибра пульнет
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19.02.2022 23:12 Ответить
А кто это стреляет на Донбассе? Россия, РФ или русские? Как бы разобраться?
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19.02.2022 18:17 Ответить
вообще то єтот саммит надо в Мариуполе проводить, а не в Мюнхене
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19.02.2022 18:18 Ответить
все все понимают, в отместку на эвакуацию западных посольств Пу придумал эвакуацию люмпенов в заселенные китайцами регионы РФ
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19.02.2022 18:19 Ответить
ай-вай-вай !!!
Дамбас перейдет Украине в виде Дикого Поля ?
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19.02.2022 23:13 Ответить
Вот постоянно действующее международное расследование, кто куда стреляет на Донбассе, изрядно прилетает и в подконтрольные, и в неподконтрольные поселения каждый день.

https://www.osce.org/files/8/9/table_ceasefire--2022-02-17.pdf?itok=23603
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19.02.2022 18:37 Ответить
Уже погибло два воина на Донбассе, ответки нет и видимо не будет. А эти отморозки будут продолжать убивать, как в тире.
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19.02.2022 18:53 Ответить
"И словом, и декларациями, и конкретной помощью. Тем, кто сегодня на нашей стороне. На стороне правды и международного права. Я не называю вас поименно - не хочу чтобы некоторым другим странам было стыдно. Но - это их дело. Их карма. И это на их совести. Правда, не знаю как они смогут объяснить свои действия двум убитым и трем раненым сегодня в Украине солдатам. А главное трем девочкам из Киева. Одной 10, второй 6, третьей - всего год. Сегодня они остались без отца. В 6 часов утра по Центральноевропейскому времени", - Зеленский
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19.02.2022 19:55 Ответить
 
 