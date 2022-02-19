Кулеба требует международного расследования обстрелов на Донбассе
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию российских СМИ о якобы "обстрелах" оккупированных территорий Донбасса со стороны украинских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне, об этом Кулеба сказал во время украинского ланча в Мюнхене 19 февраля.
"Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не совершала никаких подобных обстрелов", - заявил Кулеба.
Он также призвал международное сообщество немедленно провести беспристрастное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ.
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в век интернета информация о рашкованской брехне дойдет до большинства рашкованов, кроме самых упоротых путинистов
ОНИ ПРОСТО СЦАТ ХУ"ЛА ....
Мне непонятно одно: он явно на порядок выше большинства слуг и зеленского.
Как его до сих пор не уволили?!
19 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be.html#comments Комментарии: 1
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be.html
Оксана Марченко, жена нардепа от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука, спешно покинула Украину. Она выехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля.
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be.html#more-154199 Читать далее
посмотрим как хло по куму из калибра пульнет
Дамбас перейдет Украине в виде Дикого Поля ?
https://www.osce.org/files/8/9/table_ceasefire--2022-02-17.pdf?itok=23603