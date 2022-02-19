Кулеба требует международного расследования обстрелов на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию российских СМИ о якобы "обстрелах" оккупированных территорий Донбасса со стороны украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне, об этом Кулеба сказал во время украинского ланча в Мюнхене 19 февраля.

"Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не совершала никаких подобных обстрелов", - заявил Кулеба.

Он также призвал международное сообщество немедленно провести беспристрастное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ.

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