Кулеба вимагає міжнародного розслідування обстрілів на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію російських ЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це Кулеба сказав під час українського ланчу в Мюнхені 19 лютого.

"Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів", — заявив Кулеба.

Він також закликав міжнародну спільноту негайно провести неупереджене розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ.

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