УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7653 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 348 18

Кулеба вимагає міжнародного розслідування обстрілів на Донбасі

Кулеба вимагає міжнародного розслідування обстрілів на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію російських ЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це Кулеба сказав під час українського ланчу в Мюнхені 19 лютого.

"Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів", — заявив Кулеба.

Він також закликав міжнародну спільноту негайно провести неупереджене розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Превентивні санкції проти РФ можуть допомогти мирному вирішенню ситуації, - Зеленський

Автор: 

вторгнення (380) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
тА ГЕЙРОПЕЙЦЫ И ТАК ВСЕ ЗНАЮТ...
ОНИ ПРОСТО СЦАТ ХУ"ЛА ....
показати весь коментар
19.02.2022 17:47
+2
Вони вже готові слідкувати за війною
показати весь коментар
19.02.2022 17:57
+2
все все понимают, в отместку на эвакуацию западных посольств Пу придумал эвакуацию люмпенов в заселенные китайцами регионы РФ
показати весь коментар
19.02.2022 18:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С начала глубокая озабоченность
показати весь коментар
19.02.2022 17:43 Відповісти
все правильно !
в век интернета информация о рашкованской брехне дойдет до большинства рашкованов, кроме самых упоротых путинистов
показати весь коментар
19.02.2022 23:07 Відповісти
тА ГЕЙРОПЕЙЦЫ И ТАК ВСЕ ЗНАЮТ...
ОНИ ПРОСТО СЦАТ ХУ"ЛА ....
показати весь коментар
19.02.2022 17:47 Відповісти
Вони вже готові слідкувати за війною
показати весь коментар
19.02.2022 17:57 Відповісти
Всім і так все зрозуміло. Не даремно немає жодної конкретики від спостерігачів обсє.
показати весь коментар
19.02.2022 18:05 Відповісти
Ну Кулеба, хоть иногда здравые вещи говорит.
Мне непонятно одно: он явно на порядок выше большинства слуг и зеленского.
Как его до сих пор не уволили?!
показати весь коментар
19.02.2022 18:06 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be.html Таки начнется?! Жена Медведчука спешно покинула Украину
19 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be.html#comments Комментарии: 1
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be.html

Оксана Марченко, жена нардепа от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука, спешно покинула Украину. Она выехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля.
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be.html#more-154199 Читать далее
показати весь коментар
19.02.2022 18:10 Відповісти
Ето вне палитики, ана на ********** уехала. Так що не шийте політику, їй ************* сидіти зі старим пердуном, хочеться в мацкву, свєтский блеск, смітити грошима і звичайно молодих елегантних jobarei
показати весь коментар
19.02.2022 19:46 Відповісти
будет легкий конфуз, если куму хла вагнеровцы трахнут по ошибке
показати весь коментар
19.02.2022 23:10 Відповісти
а кума чахлыка на цепь посадить в МО ВСУ -

посмотрим как хло по куму из калибра пульнет
показати весь коментар
19.02.2022 23:12 Відповісти
А кто это стреляет на Донбассе? Россия, РФ или русские? Как бы разобраться?
показати весь коментар
19.02.2022 18:17 Відповісти
вообще то єтот саммит надо в Мариуполе проводить, а не в Мюнхене
показати весь коментар
19.02.2022 18:18 Відповісти
все все понимают, в отместку на эвакуацию западных посольств Пу придумал эвакуацию люмпенов в заселенные китайцами регионы РФ
показати весь коментар
19.02.2022 18:19 Відповісти
ай-вай-вай !!!
Дамбас перейдет Украине в виде Дикого Поля ?
показати весь коментар
19.02.2022 23:13 Відповісти
Вот постоянно действующее международное расследование, кто куда стреляет на Донбассе, изрядно прилетает и в подконтрольные, и в неподконтрольные поселения каждый день.

https://www.osce.org/files/8/9/table_ceasefire--2022-02-17.pdf?itok=23603
показати весь коментар
19.02.2022 18:37 Відповісти
Уже погибло два воина на Донбассе, ответки нет и видимо не будет. А эти отморозки будут продолжать убивать, как в тире.
показати весь коментар
19.02.2022 18:53 Відповісти
"И словом, и декларациями, и конкретной помощью. Тем, кто сегодня на нашей стороне. На стороне правды и международного права. Я не называю вас поименно - не хочу чтобы некоторым другим странам было стыдно. Но - это их дело. Их карма. И это на их совести. Правда, не знаю как они смогут объяснить свои действия двум убитым и трем раненым сегодня в Украине солдатам. А главное трем девочкам из Киева. Одной 10, второй 6, третьей - всего год. Сегодня они остались без отца. В 6 часов утра по Центральноевропейскому времени", - Зеленский
показати весь коментар
19.02.2022 19:55 Відповісти
 
 