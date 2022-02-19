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Новости Война в Украине
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Кулеба Дмитрий (1784) Блинкен (397)

Кулеба поблагодарил Блинкена за дополнительную информацию об агрессивных намерениях России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кулеба поблагодарил Блинкена за дополнительную информацию об агрессивных намерениях России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за предоставление дополнительной информации и оценок по агрессивным намерениям РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"Благодарен госсекретарю США Энтони Блинкену за дополнительную информацию и оценки по агрессивным намерениям РФ. Украина теперь еще лучше подготовлена ​​к любым сценариям. Украинская и американская дипломатии не опускают рук для защиты Украины. США решительно стоят на стороне Украины", - написал Кулеба.

В свою очередь, Блинкен подчеркнул, что "оценил обсуждение с Кулебой единого фронта против российской агрессии".

"Высоко оценил обсуждение с Дмитрием Кулебой нашего единого фронта против российской агрессии и углубления нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины", - написал Блинкен в твиттере.

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Топ комментарии
+11
А на плюсах мосійчукчі буде знову розповідати про поганих американців.
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19.02.2022 19:13
+10
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19.02.2022 19:11
+6
Кулебе в неофициальных беседах дипломаты высказывают мнение о Организме,поэтому он вынужден извиваться.
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19.02.2022 19:19
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19.02.2022 19:11 Ответить
главное, чтобы москали не повторили сюжет "Аварийного приземления в Прагу"
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19.02.2022 21:56 Ответить
Таке вони не в змозі зробити.Україна сильніша,за тодішню Чехословаччину,а сама москальщина слабкіша за совок.
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19.02.2022 23:24 Ответить
много ума надо посадить пару десятков транспортных самолётов?
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19.02.2022 23:29 Ответить
Вони нічого не дадуть.Ситуація не та.
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19.02.2022 23:30 Ответить
а 600-1000 рыл, переодетых в украинскую военную форму, что-нибудь дадут?
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19.02.2022 23:33 Ответить
Ні.Вони би це зробили ще в 2014 році,якби це щось давало.
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19.02.2022 23:34 Ответить
Дякувати будешь Арахамии.
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19.02.2022 19:11 Ответить
Частина коментарів ладні з зєльоними закопати Неньку -Україну. Читайте вчорашній виступ Байдена. Може допетраєте, що зараз твориться..
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19.02.2022 19:19 Ответить
Если верить Арахамии то же, что и всегда. Но я ему не верю.
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19.02.2022 19:22 Ответить
Или Вольфу Мессингу. Или Ванге.
Или Ностродамусу.
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19.02.2022 19:41 Ответить
А на плюсах мосійчукчі буде знову розповідати про поганих американців.
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19.02.2022 19:13 Ответить
Мойсейчукча страждає роздвоєнням особистості - не любить американців, але обожнює американські долари, які, підозрюю, навіть масово колекціонує. Цікаво, невже вона справді вважає, що американські долари малює її бос Коломойський? 🤔
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19.02.2022 19:33 Ответить
Richard Branson:
Ось мої думки про те, чому світ має підтримувати Україну
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19.02.2022 19:15 Ответить
Не повезло з Нелохом, зате кулеба хоть не повний ідіот !
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19.02.2022 19:15 Ответить
Кулебе в неофициальных беседах дипломаты высказывают мнение о Организме,поэтому он вынужден извиваться.
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19.02.2022 19:19 Ответить
Зеленський, англійською: "I'm too long, you can stop me if you want" (я задовгий, можете мене зупинити, якщо хочете) 🤡
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19.02.2022 19:17 Ответить
Бтінкен вперше поговорив з дорослим, який затесався у дитячу команду Зєлєнского. Тому Кулєба його не лише приємно здивував відносною адекватність, ай отримав певні компліменти і додаткову секретну інформацію. 😊
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19.02.2022 19:30 Ответить
В Україні попередили заворушення, під час яких тисячі "тітушок" мали влаштувати бійки з правоохоронцями в центрі Києва та областях - з постраждалими, підпаленими шинами. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
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19.02.2022 19:33 Ответить
Кульбаба таке ж саме чмо як зеля.
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19.02.2022 19:37 Ответить
Кулеба подчищает за идиотом.
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19.02.2022 21:53 Ответить
Кулеба - сам идiот
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19.02.2022 23:36 Ответить
 
 