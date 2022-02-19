Кулеба поблагодарил Блинкена за дополнительную информацию об агрессивных намерениях России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за предоставление дополнительной информации и оценок по агрессивным намерениям РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"Благодарен госсекретарю США Энтони Блинкену за дополнительную информацию и оценки по агрессивным намерениям РФ. Украина теперь еще лучше подготовлена ​​к любым сценариям. Украинская и американская дипломатии не опускают рук для защиты Украины. США решительно стоят на стороне Украины", - написал Кулеба.

В свою очередь, Блинкен подчеркнул, что "оценил обсуждение с Кулебой единого фронта против российской агрессии".

"Высоко оценил обсуждение с Дмитрием Кулебой нашего единого фронта против российской агрессии и углубления нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины", - написал Блинкен в твиттере.

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