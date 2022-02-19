Кулеба подякував Блінкену за додаткову інформацію про агресивні наміри Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував держсекретарю США Ентоні Блінкену за надання додаткової інформації та оцінок щодо агресивних намірів РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
"Вдячний держсекретарю США Ентоні Блінкену за додаткову інформацію та оцінки щодо агресивних намірів РФ. Україна тепер ще краще підготовлена до будь-яких сценаріїв. Українська та американська дипломатії не опускають рукдля захисту України. США рішуче стоять на боці України", - написав Кулеба.
У свою чергу Блінкен наголосив, що "оцінив обговорення з Кулебою єдиного фронту проти російської агресії".
"Високо оцінив обговорення з Дмитром Кулебою нашого єдиного фронту проти російської агресії і поглиблення нашої прихильності суверенітету і територіальної цілісності України", - написав Блінкен у твіттері.
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https://twitter.com/richardbranson/status/1495043261198708736 Ось мої думки про те, чому світ має підтримувати Україну