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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кулеба подякував Блінкену за додаткову інформацію про агресивні наміри Росії

Кулеба подякував Блінкену за додаткову інформацію про агресивні наміри Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував держсекретарю США Ентоні Блінкену за надання додаткової інформації та оцінок щодо агресивних намірів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері. 

"Вдячний держсекретарю США Ентоні Блінкену за додаткову інформацію та оцінки щодо агресивних намірів РФ. Україна тепер ще краще підготовлена до будь-яких сценаріїв. Українська та американська дипломатії не опускають рукдля захисту України. США рішуче стоять на боці України", - написав Кулеба.

У свою чергу Блінкен наголосив, що "оцінив обговорення з Кулебою єдиного фронту проти російської агресії".

"Високо оцінив обговорення з Дмитром Кулебою нашого єдиного фронту проти російської агресії і поглиблення нашої прихильності суверенітету і територіальної цілісності України", - написав Блінкен у твіттері.

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Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+11
А на плюсах мосійчукчі буде знову розповідати про поганих американців.
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19.02.2022 19:13
+10
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19.02.2022 19:11
+6
Кулебе в неофициальных беседах дипломаты высказывают мнение о Организме,поэтому он вынужден извиваться.
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19.02.2022 19:19
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19.02.2022 19:11 Відповісти
главное, чтобы москали не повторили сюжет "Аварийного приземления в Прагу"
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19.02.2022 21:56 Відповісти
Таке вони не в змозі зробити.Україна сильніша,за тодішню Чехословаччину,а сама москальщина слабкіша за совок.
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19.02.2022 23:24 Відповісти
много ума надо посадить пару десятков транспортных самолётов?
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19.02.2022 23:29 Відповісти
Вони нічого не дадуть.Ситуація не та.
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19.02.2022 23:30 Відповісти
а 600-1000 рыл, переодетых в украинскую военную форму, что-нибудь дадут?
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19.02.2022 23:33 Відповісти
Ні.Вони би це зробили ще в 2014 році,якби це щось давало.
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19.02.2022 23:34 Відповісти
Дякувати будешь Арахамии.
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19.02.2022 19:11 Відповісти
Частина коментарів ладні з зєльоними закопати Неньку -Україну. Читайте вчорашній виступ Байдена. Може допетраєте, що зараз твориться..
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19.02.2022 19:19 Відповісти
Если верить Арахамии то же, что и всегда. Но я ему не верю.
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19.02.2022 19:22 Відповісти
Или Вольфу Мессингу. Или Ванге.
Или Ностродамусу.
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19.02.2022 19:41 Відповісти
А на плюсах мосійчукчі буде знову розповідати про поганих американців.
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19.02.2022 19:13 Відповісти
Мойсейчукча страждає роздвоєнням особистості - не любить американців, але обожнює американські долари, які, підозрюю, навіть масово колекціонує. Цікаво, невже вона справді вважає, що американські долари малює її бос Коломойський? 🤔
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19.02.2022 19:33 Відповісти
Richard Branson:
https://twitter.com/richardbranson/status/1495043261198708736 Ось мої думки про те, чому світ має підтримувати Україну
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19.02.2022 19:15 Відповісти
Не повезло з Нелохом, зате кулеба хоть не повний ідіот !
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19.02.2022 19:15 Відповісти
Кулебе в неофициальных беседах дипломаты высказывают мнение о Организме,поэтому он вынужден извиваться.
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19.02.2022 19:19 Відповісти
Зеленський, англійською: "I'm too long, you can stop me if you want" (я задовгий, можете мене зупинити, якщо хочете) 🤡
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19.02.2022 19:17 Відповісти
Бтінкен вперше поговорив з дорослим, який затесався у дитячу команду Зєлєнского. Тому Кулєба його не лише приємно здивував відносною адекватність, ай отримав певні компліменти і додаткову секретну інформацію. 😊
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19.02.2022 19:30 Відповісти
В Україні попередили заворушення, під час яких тисячі "тітушок" мали влаштувати бійки з правоохоронцями в центрі Києва та областях - з постраждалими, підпаленими шинами. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
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19.02.2022 19:33 Відповісти
Кульбаба таке ж саме чмо як зеля.
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19.02.2022 19:37 Відповісти
Кулеба подчищает за идиотом.
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19.02.2022 21:53 Відповісти
Кулеба - сам идiот
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19.02.2022 23:36 Відповісти
 
 