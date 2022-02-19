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Германия и Австрия рекомендуют своим гражданам покинуть Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Германия и Австрия рекомендуют своим гражданам покинуть Украину

Министерство иностранных дел Германии и Австрии опубликовало рекомендации своим гражданам покинуть территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие сообщения размещены на сайте МИД Германии и в Twitter МИД Австрии.

МИД Германии призвало своих граждан покинуть территорию Украины. Австрийцы призывают своих сограждан покинуть опасные регионы.

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Топ комментарии
+13
Ну да треба терміново евакуювати, бо бізнес-партнери нападуть !
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19.02.2022 19:23
+11
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19.02.2022 19:21
+9
Якби Франція напала на німців, як би ви їх підтримували ?
Просто про свою країну треба самим думати і дбати, а не зазирати по чужих кишенях з вимогами допомогти.
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19.02.2022 19:26
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19.02.2022 19:21 Ответить
Скоро світовим привітанням стане поряд з Путін Пуйло , Путєн капут!
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19.02.2022 19:23 Ответить
Истенный ариец.
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19.02.2022 19:31 Ответить
)))))))))))))) начальная стадия проказы
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19.02.2022 19:32 Ответить
Чувак,харе бухать!
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19.02.2022 19:53 Ответить
Ви вже заї..ли своїм скигленням, збиріться мовчки - і ****..те на 4 сторони
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19.02.2022 19:21 Ответить
Ну да треба терміново евакуювати, бо бізнес-партнери нападуть !
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19.02.2022 19:23 Ответить
Німеччина та Австрія рекомендують своїм громадянам покинути Україну

Це треба було порекомендувати своїм "громадянам" зразу ж ... після 22 червня 1941 року...
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19.02.2022 19:38 Ответить
Дойчен ШВАЙНЕН, де госпіталь польовий??? Каски де? Бункер у Вінниці чи в Одесі відновили? Ось туди своїх громадян засуньте і у ВАШІ каски вдіньте!!!
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19.02.2022 19:23 Ответить
Якби Франція напала на німців, як би ви їх підтримували ?
Просто про свою країну треба самим думати і дбати, а не зазирати по чужих кишенях з вимогами допомогти.
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19.02.2022 19:26 Ответить
Были гарантии по яо или вы забыли?
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19.02.2022 19:28 Ответить
Причем тут Германия к гарантиям по ЯО?
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19.02.2022 19:37 Ответить
Если вы про меморандум, который тягают туда-сюда уже много лет, то по нему никаких обязательств вступать в войну при агрессии нет и не было. Украинское же ЯО, оставшееся с совка, было как собаке педаль, потому что никакого контроля (управления) этим оружием у Киева не было. Поэтому хорош уже кивать на невнятную бомажку девяностых. Про неё можно забыть, её нет. Последующую же довольно успешную евроинтеграцию и потенциальное вступление в НАТО похоронило возвращение Чугуния. Надо строить новые отношения с Западом, что, в принципе, более-менее успешно получается.
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19.02.2022 19:38 Ответить
сам придумал про управление ?
все спокойно управлялось при переключении на локальний командний пункт
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19.02.2022 20:34 Ответить
Немцы да, ************ уродцами оказались.
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19.02.2022 19:40 Ответить
Шановна ПАНІ. Вони блокували продаж ЗБРОЇ до УКРАЇНИ. Натомість пообіцяли нам САМІ подачки у вигляді касок і польового шпиталю. Ви про чиї кишені зараз марите??? Чи Та сама Німеччина не має нам відшкодовувати За роки Другої світової війни за померлих солдат з України? Чи Зобов'язання їхні по нашому ядерному роззброєнню то теж для ВАС ЧУЖІ КИШЕНІ??? То ми ще й маємо мовчати в тряпочку за вашими мірками?
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19.02.2022 19:31 Ответить
Попробуй у России попросить.
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19.02.2022 19:33 Ответить
Тебе кацапський троль забула спитати.
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19.02.2022 19:34 Ответить
Чем ты отличаешься от Путина, который тоже говорит что Запад обещал там не приближать к нам НАТО и прочее? Это не значит что не надо требовать своего, но обижаться это можно превратиться в русню.
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19.02.2022 19:37 Ответить
Це на іванушка-дурачок. Вже кацапський прапор вивісив.
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19.02.2022 19:38 Ответить
А яку допомогу нам надав Ізраїль? Чого його не проклинаєте?
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19.02.2022 19:36 Ответить
А Ізраїль був у Будапештському меморандумі?? Вони є Гарантом?
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19.02.2022 19:40 Ответить
Талісманів-підсвічників по всій Україні))
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19.02.2022 19:42 Ответить
Это их личное дело.
Они ведут дела с парашкой, это огромный рынок сбыта и не хотят раздражать своих "партнеров".
Так уж мир устроен: у каждого есть интересы, которые он защищает.
Но Германия, это не единственная страна где производят оружие и где его можно купить!
Было бы желание.
А плевать в немцев, это не лучшая идея: если мы хотим в ЕС и НАТО, то следует находить точки соприкосновения.
Побить горшки, дело несложное: проблемы потом начинаются.
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19.02.2022 19:50 Ответить
Я не намагаюсь нікому нав'язувати свою думку, але я ще пам'ятаю як мені бабуся покійна розказувала як їх німці на примусових роботах чоботами з металевими підборами били і говорили з посмішкою" :- " шнеле, шнеле, швайнен, Германія їсти хоче... я.... я.... "...
І повірте мені - Ні один німець не поважає УКРАЇНУ... то чому ми маємо їм це пробачати? Це зневажливе ставлення??? У вас своя думка, у мене своя.
І мені байдуже, що ви того не розумієте. Але я не вважаю за потрібне поважати тих, хто об мене ноги намагається витерти.
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19.02.2022 19:57 Ответить
Все очень просто: Украина, никогда эту тему не поднимала.
И нигде она не упоминалась: нет исследований, нет научно обоснованных публикаций, фильмов, книг!
Ничего нет - информационный вакуум.
А вот если взять тему Холокоста, то тут ситуация прямо противоположная.
Тысячи исследований, научная и художественная литература, массы фильмов, огромный объем собранных доказательств, тематические музеи, мемориалы, памятники!
Поэтому, ни один политик в здравом уме (и не только в Германии) не скажет: мало вас в крематориях спалили, надо бы повторить!
И отношение к евреям в германии соответствующее.
Вот собственно и все: кто нам, как говориться виноват, если сами себя не уважаем!
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19.02.2022 20:14 Ответить
А все тому что такі як Ксенія VB вважають нагадувати про себе і свої втрати - поганими манерами, і намагання прогнутись перед Дойчлянд, не матиме ані підтримки, ані належної оцінки у тих самих же німців. Затребувати уваги та компенсацій - то вважають толерантні особи до Німеччини - "лазити по чужим кишеням", яке нахабство і неподобство. Чомусь евреїв це не зупиняло ніколи.
Германія поважає лише силу, як вона поважає Кацапію-Мацкву.
"Скромность нам же во вред."
Є така байка, якщо Господь наділив скромністю, то більше не дасть нічого.
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19.02.2022 21:37 Ответить
Україна віддала ворогу Заходу Росії ядерну зброю, а тепер вимагає від Заходу, щоб він захищав її від Росії.
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19.02.2022 19:34 Ответить
Віддала - а хто Україну заставляв? Правильно - США і НІМЕЧЧИНА і Франція і КНР і РУСНЯ. То Якщо Усі хоча б якось намагаються допомогти, НІМЕЧЧИНА НАВПАКИ блокує усю допомогу. Росія напала, Китай ігнорує.
То за вашою ЛОГІКОЮ ми маємо відмовитись від допомоги США та інших країн і не зазирати в чужі кишені???? Якщо ви підтримуєте ЛОГІКУ Ksenia VB
Тобто Нам ніхто не винен що ми НЕЛОХІ?? І нема на що претендувати і просити і ДОРІКАТИ нема кому????
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19.02.2022 19:39 Ответить
Можешь еще вспомнить что мы отдали флот в Севастополе в аренду и Печерскую лавру РПЦ и прочее. Украина очень добрая страна. Прямо сейчас мы раздаем кучу денег Коломойскому. Тебя это не волнует. Но Германия во всем виновата.
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19.02.2022 19:41 Ответить
йди жуй ягіль лаптєногоє! ЗДЕСЬ ВОДКІ НЄТ.
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19.02.2022 19:42 Ответить
За Лавру, сук", еще ответете !
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19.02.2022 19:52 Ответить
не нужно их выпускать, путин их не тронет
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19.02.2022 19:29 Ответить
ты тоже можешь
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19.02.2022 19:35 Ответить
"МЗС Німеччини закликало своїх громадян покинути територію України. Австрійці закликають своїх співгромадян покинути небезпечні регіони." Ну, ну, спасибо за поддержку.
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19.02.2022 19:33 Ответить
Різниці між німцями і австріяками відчутна
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19.02.2022 19:44 Ответить
Та правильно конечно---пусть едут домой. А то куда не пойди---австрияки шмыгают, кофе им по-венски давай, колбасники на девок наших глаз ложат. сосисками брезгуют нашими---надоело конечно! Айн-цвай-драй---поскорей домой тикай!
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19.02.2022 19:33 Ответить
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19.02.2022 19:47 Ответить
а чого евакуюватись???
зброї не дали,...
у нас же все зашибісь, все в порядку.
...ідараси, млять....
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19.02.2022 19:40 Ответить
САМЫЕ СТОЙКИЕ ! ГЕРОИ !! ))
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19.02.2022 19:41 Ответить
Французам тоже сказали сегодня уехать. А ведь те так не верили англосаксам до последнего.
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19.02.2022 19:45 Ответить
А що таке? Громадяни Австрії і Німеччини заважають в Україні своїм урядам "стурбованість" висловлювать?
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19.02.2022 19:45 Ответить
Раком ендують.
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19.02.2022 19:48 Ответить
Езжайте в донецк,там петушилин сослал всех на россию и масса хат освободилось.
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19.02.2022 19:48 Ответить
Все так разкудахтались, шо можно подумать как-будто граждан Германии и Австрии в Украине пруд пруди.
Чтоб вы знали, эти "граждане-туристы" массово предпочитают Турцию или Хорватию(или ездят меж собой). Менее массово, более дорогие курорты- туры тут продаются в любом рекламном буклете от какого-нибудь известного супермаркета(я не шучу)) . А в Украину приезжают только т.н. "секс-туристы", за дешёвыми интим-услугами.
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19.02.2022 19:49 Ответить
Ганс,тут швапса нету,іді домой!
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19.02.2022 19:59 Ответить
Я лично знаю одного . Работает в Украине . На удаленке .
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19.02.2022 20:17 Ответить
Ежай ты немец раком... в Гливаху
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19.02.2022 19:55 Ответить
Это такой немец, как секс-услуга левой задней ногою...*)
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19.02.2022 20:00 Ответить
Немцы любят точность - Глеваха .
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19.02.2022 20:20 Ответить
ты вже там був ?
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19.02.2022 20:23 Ответить
Рекламный плакат слуг народа : " Глеваха це ти ! "
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19.02.2022 20:36 Ответить
Щури тікають з корабля! Німеччина є основним фінансовим та бізнес партнером русо-фашистів і так перефиває що партнери вбють її громадян
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19.02.2022 19:56 Ответить
Шо б вы так за себя, как мы за нас.
...впрочем -- это ваши проблемы...
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19.02.2022 19:58 Ответить
...сперва с корабля сбежали крысы... -- и только уж потом, пассажиры и матросы...
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19.02.2022 19:57 Ответить
да... немчура уже не та.....
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19.02.2022 20:17 Ответить
а чого так? ви ж раші довіряєти і не бачити загрози?
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19.02.2022 20:17 Ответить
дуже добре, писдуйте курви нахер!!!
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19.02.2022 20:22 Ответить
ватные шестерки засуетились!
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19.02.2022 20:28 Ответить
Александр Коваленко@zloy_odessit·1 ч‼️ По имеющейся информации в Ростовской области МЧС, под видом палаточных лагерей для "беженцев" с Донбасса так же разворачивает полевые госпитали.
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19.02.2022 20:38 Ответить
Це вже рішучі санкції чи всеосяжна допомога?
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19.02.2022 20:46 Ответить
Немцам с австрийцами было Пох с 1991 года, когда на Балканах была война, пока в 1996 году германские бюргеры двух этих стран плюс швейцарские банкиры не вышли пить свое пиво с колбасой и наконец-то поняли, что это уже не их германские страны, а югославские беженцы с тысячами югославских цыган из развалившейся югославии пришли к германцам и жрут их германское пиво с колбасой.

Только тогда германоговорящее население Западной Европы стало умолять Американцев о помощи.
В 1999 году прилетели Американцы, быстро расфуячили остатки югославской империи, в очередной раз освободили Европу и улетели к себе домой в США.

А через месяц началось германские крики австрийцев и немцев, что мол ка-ра-ул, мы тут ни-при-чем, мы Американцев на Балканы совсем не звали, разве что мирнрно просто их попросили помочь, а Американцы нас не поняли, сами прилетели и начали бомбить невинных сербов.

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19.02.2022 20:48 Ответить
Валите-валите. Потому что если рашка вторгнется и будут погибать сыны и дочки Украины, и вам от людей достанется не меньше чем рашкинцам.
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19.02.2022 20:55 Ответить
Ахтун капут!!! Фріци відступають, мабуть як з 41-го хфронт вирівнюють...
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19.02.2022 21:07 Ответить
Немцы оказались такими же двуличными тварями, как и в 1938 году.
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19.02.2022 21:33 Ответить
Вообще-то они последними начали тикать.
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19.02.2022 22:10 Ответить
 
 