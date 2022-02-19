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Германия и Австрия рекомендуют своим гражданам покинуть Украину
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство иностранных дел Германии и Австрии опубликовало рекомендации своим гражданам покинуть территорию Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие сообщения размещены на сайте МИД Германии и в Twitter МИД Австрии.
МИД Германии призвало своих граждан покинуть территорию Украины. Австрийцы призывают своих сограждан покинуть опасные регионы.
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+13 Volodymyr Rudobaba b59031ee
показать весь комментарий19.02.2022 19:23
+11 Бандерівець
показать весь комментарий19.02.2022 19:21
+9 Ksenia VB
показать весь комментарий19.02.2022 19:26
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Пожалуйста, подождите...
Це треба було порекомендувати своїм "громадянам" зразу ж ... після 22 червня 1941 року...
Просто про свою країну треба самим думати і дбати, а не зазирати по чужих кишенях з вимогами допомогти.
все спокойно управлялось при переключении на локальний командний пункт
Они ведут дела с парашкой, это огромный рынок сбыта и не хотят раздражать своих "партнеров".
Так уж мир устроен: у каждого есть интересы, которые он защищает.
Но Германия, это не единственная страна где производят оружие и где его можно купить!
Было бы желание.
А плевать в немцев, это не лучшая идея: если мы хотим в ЕС и НАТО, то следует находить точки соприкосновения.
Побить горшки, дело несложное: проблемы потом начинаются.
І повірте мені - Ні один німець не поважає УКРАЇНУ... то чому ми маємо їм це пробачати? Це зневажливе ставлення??? У вас своя думка, у мене своя.
І мені байдуже, що ви того не розумієте. Але я не вважаю за потрібне поважати тих, хто об мене ноги намагається витерти.
И нигде она не упоминалась: нет исследований, нет научно обоснованных публикаций, фильмов, книг!
Ничего нет - информационный вакуум.
А вот если взять тему Холокоста, то тут ситуация прямо противоположная.
Тысячи исследований, научная и художественная литература, массы фильмов, огромный объем собранных доказательств, тематические музеи, мемориалы, памятники!
Поэтому, ни один политик в здравом уме (и не только в Германии) не скажет: мало вас в крематориях спалили, надо бы повторить!
И отношение к евреям в германии соответствующее.
Вот собственно и все: кто нам, как говориться виноват, если сами себя не уважаем!
Германія поважає лише силу, як вона поважає Кацапію-Мацкву.
"Скромность нам же во вред."
Є така байка, якщо Господь наділив скромністю, то більше не дасть нічого.
То за вашою ЛОГІКОЮ ми маємо відмовитись від допомоги США та інших країн і не зазирати в чужі кишені???? Якщо ви підтримуєте ЛОГІКУ Ksenia VB
Тобто Нам ніхто не винен що ми НЕЛОХІ?? І нема на що претендувати і просити і ДОРІКАТИ нема кому????
зброї не дали,...
у нас же все зашибісь, все в порядку.
...ідараси, млять....
Чтоб вы знали, эти "граждане-туристы" массово предпочитают Турцию или Хорватию(или ездят меж собой). Менее массово, более дорогие курорты- туры тут продаются в любом рекламном буклете от какого-нибудь известного супермаркета(я не шучу)) . А в Украину приезжают только т.н. "секс-туристы", за дешёвыми интим-услугами.
...впрочем -- это ваши проблемы...
Только тогда германоговорящее население Западной Европы стало умолять Американцев о помощи.
В 1999 году прилетели Американцы, быстро расфуячили остатки югославской империи, в очередной раз освободили Европу и улетели к себе домой в США.
А через месяц началось германские крики австрийцев и немцев, что мол ка-ра-ул, мы тут ни-при-чем, мы Американцев на Балканы совсем не звали, разве что мирнрно просто их попросили помочь, а Американцы нас не поняли, сами прилетели и начали бомбить невинных сербов.