Германия и Австрия рекомендуют своим гражданам покинуть Украину

Министерство иностранных дел Германии и Австрии опубликовало рекомендации своим гражданам покинуть территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие сообщения размещены на сайте МИД Германии и в Twitter МИД Австрии.

МИД Германии призвало своих граждан покинуть территорию Украины. Австрийцы призывают своих сограждан покинуть опасные регионы.

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