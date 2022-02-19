Німеччина та Австрія рекомендують своїм громадянам покинути Україну

Міністерства закордонних справ Німеччини та Австрії опублікували рекомендації своїм громадянам залишити територію України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні повідомлення розміщені на сайті МЗС Німеччини і в Twitter МЗС Австрії.

МЗС Німеччини закликало своїх громадян покинути територію України. Австрійці закликають своїх співгромадян покинути небезпечні регіони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя