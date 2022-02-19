Німеччина та Австрія рекомендують своїм громадянам покинути Україну
Міністерства закордонних справ Німеччини та Австрії опублікували рекомендації своїм громадянам залишити територію України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні повідомлення розміщені на сайті МЗС Німеччини і в Twitter МЗС Австрії.
МЗС Німеччини закликало своїх громадян покинути територію України. Австрійці закликають своїх співгромадян покинути небезпечні регіони.
Топ коментарі
+13 Volodymyr Rudobaba #501606
показати весь коментар19.02.2022 19:23
+11 Бандерівець
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+9 Ksenia VB
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Це треба було порекомендувати своїм "громадянам" зразу ж ... після 22 червня 1941 року...
Просто про свою країну треба самим думати і дбати, а не зазирати по чужих кишенях з вимогами допомогти.
все спокойно управлялось при переключении на локальний командний пункт
Они ведут дела с парашкой, это огромный рынок сбыта и не хотят раздражать своих "партнеров".
Так уж мир устроен: у каждого есть интересы, которые он защищает.
Но Германия, это не единственная страна где производят оружие и где его можно купить!
Было бы желание.
А плевать в немцев, это не лучшая идея: если мы хотим в ЕС и НАТО, то следует находить точки соприкосновения.
Побить горшки, дело несложное: проблемы потом начинаются.
І повірте мені - Ні один німець не поважає УКРАЇНУ... то чому ми маємо їм це пробачати? Це зневажливе ставлення??? У вас своя думка, у мене своя.
І мені байдуже, що ви того не розумієте. Але я не вважаю за потрібне поважати тих, хто об мене ноги намагається витерти.
И нигде она не упоминалась: нет исследований, нет научно обоснованных публикаций, фильмов, книг!
Ничего нет - информационный вакуум.
А вот если взять тему Холокоста, то тут ситуация прямо противоположная.
Тысячи исследований, научная и художественная литература, массы фильмов, огромный объем собранных доказательств, тематические музеи, мемориалы, памятники!
Поэтому, ни один политик в здравом уме (и не только в Германии) не скажет: мало вас в крематориях спалили, надо бы повторить!
И отношение к евреям в германии соответствующее.
Вот собственно и все: кто нам, как говориться виноват, если сами себя не уважаем!
Германія поважає лише силу, як вона поважає Кацапію-Мацкву.
"Скромность нам же во вред."
Є така байка, якщо Господь наділив скромністю, то більше не дасть нічого.
То за вашою ЛОГІКОЮ ми маємо відмовитись від допомоги США та інших країн і не зазирати в чужі кишені???? Якщо ви підтримуєте ЛОГІКУ
Тобто Нам ніхто не винен що ми НЕЛОХІ?? І нема на що претендувати і просити і ДОРІКАТИ нема кому????
зброї не дали,...
у нас же все зашибісь, все в порядку.
...ідараси, млять....
Чтоб вы знали, эти "граждане-туристы" массово предпочитают Турцию или Хорватию(или ездят меж собой). Менее массово, более дорогие курорты- туры тут продаются в любом рекламном буклете от какого-нибудь известного супермаркета(я не шучу)) . А в Украину приезжают только т.н. "секс-туристы", за дешёвыми интим-услугами.
...впрочем -- это ваши проблемы...
Только тогда германоговорящее население Западной Европы стало умолять Американцев о помощи.
В 1999 году прилетели Американцы, быстро расфуячили остатки югославской империи, в очередной раз освободили Европу и улетели к себе домой в США.
А через месяц началось германские крики австрийцев и немцев, что мол ка-ра-ул, мы тут ни-при-чем, мы Американцев на Балканы совсем не звали, разве что мирнрно просто их попросили помочь, а Американцы нас не поняли, сами прилетели и начали бомбить невинных сербов.