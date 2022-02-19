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Німеччина та Австрія рекомендують своїм громадянам покинути Україну

Німеччина та Австрія рекомендують своїм громадянам покинути Україну

Міністерства закордонних справ Німеччини та Австрії опублікували рекомендації своїм громадянам залишити територію України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні повідомлення розміщені на сайті МЗС Німеччини і в Twitter МЗС Австрії.

МЗС Німеччини закликало своїх громадян покинути територію України. Австрійці закликають своїх співгромадян покинути небезпечні регіони.

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Автор: 

Австрія (957) армія рф (17176) вторгнення (380) Німеччина (7316) евакуація (2300)


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Топ коментарі
+13
Ну да треба терміново евакуювати, бо бізнес-партнери нападуть !
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19.02.2022 19:23
+11
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19.02.2022 19:21
+9
Якби Франція напала на німців, як би ви їх підтримували ?
Просто про свою країну треба самим думати і дбати, а не зазирати по чужих кишенях з вимогами допомогти.
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19.02.2022 19:26
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19.02.2022 19:21 Відповісти
Скоро світовим привітанням стане поряд з Путін Пуйло , Путєн капут!
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19.02.2022 19:23 Відповісти
Истенный ариец.
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19.02.2022 19:31 Відповісти
)))))))))))))) начальная стадия проказы
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19.02.2022 19:32 Відповісти
Чувак,харе бухать!
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19.02.2022 19:53 Відповісти
Ви вже заї..ли своїм скигленням, збиріться мовчки - і ****..те на 4 сторони
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19.02.2022 19:21 Відповісти
Ну да треба терміново евакуювати, бо бізнес-партнери нападуть !
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19.02.2022 19:23 Відповісти
Німеччина та Австрія рекомендують своїм громадянам покинути Україну

Це треба було порекомендувати своїм "громадянам" зразу ж ... після 22 червня 1941 року...
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19.02.2022 19:38 Відповісти
Дойчен ШВАЙНЕН, де госпіталь польовий??? Каски де? Бункер у Вінниці чи в Одесі відновили? Ось туди своїх громадян засуньте і у ВАШІ каски вдіньте!!!
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19.02.2022 19:23 Відповісти
Якби Франція напала на німців, як би ви їх підтримували ?
Просто про свою країну треба самим думати і дбати, а не зазирати по чужих кишенях з вимогами допомогти.
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19.02.2022 19:26 Відповісти
Были гарантии по яо или вы забыли?
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19.02.2022 19:28 Відповісти
Причем тут Германия к гарантиям по ЯО?
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19.02.2022 19:37 Відповісти
Если вы про меморандум, который тягают туда-сюда уже много лет, то по нему никаких обязательств вступать в войну при агрессии нет и не было. Украинское же ЯО, оставшееся с совка, было как собаке педаль, потому что никакого контроля (управления) этим оружием у Киева не было. Поэтому хорош уже кивать на невнятную бомажку девяностых. Про неё можно забыть, её нет. Последующую же довольно успешную евроинтеграцию и потенциальное вступление в НАТО похоронило возвращение Чугуния. Надо строить новые отношения с Западом, что, в принципе, более-менее успешно получается.
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19.02.2022 19:38 Відповісти
сам придумал про управление ?
все спокойно управлялось при переключении на локальний командний пункт
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19.02.2022 20:34 Відповісти
Немцы да, ************ уродцами оказались.
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19.02.2022 19:40 Відповісти
Шановна ПАНІ. Вони блокували продаж ЗБРОЇ до УКРАЇНИ. Натомість пообіцяли нам САМІ подачки у вигляді касок і польового шпиталю. Ви про чиї кишені зараз марите??? Чи Та сама Німеччина не має нам відшкодовувати За роки Другої світової війни за померлих солдат з України? Чи Зобов'язання їхні по нашому ядерному роззброєнню то теж для ВАС ЧУЖІ КИШЕНІ??? То ми ще й маємо мовчати в тряпочку за вашими мірками?
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19.02.2022 19:31 Відповісти
Попробуй у России попросить.
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19.02.2022 19:33 Відповісти
Тебе кацапський троль забула спитати.
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19.02.2022 19:34 Відповісти
Чем ты отличаешься от Путина, который тоже говорит что Запад обещал там не приближать к нам НАТО и прочее? Это не значит что не надо требовать своего, но обижаться это можно превратиться в русню.
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19.02.2022 19:37 Відповісти
Це на іванушка-дурачок. Вже кацапський прапор вивісив.
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19.02.2022 19:38 Відповісти
А яку допомогу нам надав Ізраїль? Чого його не проклинаєте?
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19.02.2022 19:36 Відповісти
А Ізраїль був у Будапештському меморандумі?? Вони є Гарантом?
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19.02.2022 19:40 Відповісти
Талісманів-підсвічників по всій Україні))
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19.02.2022 19:42 Відповісти
Это их личное дело.
Они ведут дела с парашкой, это огромный рынок сбыта и не хотят раздражать своих "партнеров".
Так уж мир устроен: у каждого есть интересы, которые он защищает.
Но Германия, это не единственная страна где производят оружие и где его можно купить!
Было бы желание.
А плевать в немцев, это не лучшая идея: если мы хотим в ЕС и НАТО, то следует находить точки соприкосновения.
Побить горшки, дело несложное: проблемы потом начинаются.
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19.02.2022 19:50 Відповісти
Я не намагаюсь нікому нав'язувати свою думку, але я ще пам'ятаю як мені бабуся покійна розказувала як їх німці на примусових роботах чоботами з металевими підборами били і говорили з посмішкою" :- " шнеле, шнеле, швайнен, Германія їсти хоче... я.... я.... "...
І повірте мені - Ні один німець не поважає УКРАЇНУ... то чому ми маємо їм це пробачати? Це зневажливе ставлення??? У вас своя думка, у мене своя.
І мені байдуже, що ви того не розумієте. Але я не вважаю за потрібне поважати тих, хто об мене ноги намагається витерти.
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19.02.2022 19:57 Відповісти
Все очень просто: Украина, никогда эту тему не поднимала.
И нигде она не упоминалась: нет исследований, нет научно обоснованных публикаций, фильмов, книг!
Ничего нет - информационный вакуум.
А вот если взять тему Холокоста, то тут ситуация прямо противоположная.
Тысячи исследований, научная и художественная литература, массы фильмов, огромный объем собранных доказательств, тематические музеи, мемориалы, памятники!
Поэтому, ни один политик в здравом уме (и не только в Германии) не скажет: мало вас в крематориях спалили, надо бы повторить!
И отношение к евреям в германии соответствующее.
Вот собственно и все: кто нам, как говориться виноват, если сами себя не уважаем!
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19.02.2022 20:14 Відповісти
А все тому что такі як Ксенія VB вважають нагадувати про себе і свої втрати - поганими манерами, і намагання прогнутись перед Дойчлянд, не матиме ані підтримки, ані належної оцінки у тих самих же німців. Затребувати уваги та компенсацій - то вважають толерантні особи до Німеччини - "лазити по чужим кишеням", яке нахабство і неподобство. Чомусь евреїв це не зупиняло ніколи.
Германія поважає лише силу, як вона поважає Кацапію-Мацкву.
"Скромность нам же во вред."
Є така байка, якщо Господь наділив скромністю, то більше не дасть нічого.
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19.02.2022 21:37 Відповісти
Україна віддала ворогу Заходу Росії ядерну зброю, а тепер вимагає від Заходу, щоб він захищав її від Росії.
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19.02.2022 19:34 Відповісти
Віддала - а хто Україну заставляв? Правильно - США і НІМЕЧЧИНА і Франція і КНР і РУСНЯ. То Якщо Усі хоча б якось намагаються допомогти, НІМЕЧЧИНА НАВПАКИ блокує усю допомогу. Росія напала, Китай ігнорує.
То за вашою ЛОГІКОЮ ми маємо відмовитись від допомоги США та інших країн і не зазирати в чужі кишені???? Якщо ви підтримуєте ЛОГІКУ
Тобто Нам ніхто не винен що ми НЕЛОХІ?? І нема на що претендувати і просити і ДОРІКАТИ нема кому????
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19.02.2022 19:39 Відповісти
Можешь еще вспомнить что мы отдали флот в Севастополе в аренду и Печерскую лавру РПЦ и прочее. Украина очень добрая страна. Прямо сейчас мы раздаем кучу денег Коломойскому. Тебя это не волнует. Но Германия во всем виновата.
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19.02.2022 19:41 Відповісти
йди жуй ягіль лаптєногоє! ЗДЕСЬ ВОДКІ НЄТ.
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19.02.2022 19:42 Відповісти
За Лавру, сук", еще ответете !
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19.02.2022 19:52 Відповісти
не нужно их выпускать, путин их не тронет
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19.02.2022 19:29 Відповісти
ты тоже можешь
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19.02.2022 19:35 Відповісти
"МЗС Німеччини закликало своїх громадян покинути територію України. Австрійці закликають своїх співгромадян покинути небезпечні регіони." Ну, ну, спасибо за поддержку.
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19.02.2022 19:33 Відповісти
Різниці між німцями і австріяками відчутна
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19.02.2022 19:44 Відповісти
Та правильно конечно---пусть едут домой. А то куда не пойди---австрияки шмыгают, кофе им по-венски давай, колбасники на девок наших глаз ложат. сосисками брезгуют нашими---надоело конечно! Айн-цвай-драй---поскорей домой тикай!
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19.02.2022 19:33 Відповісти
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19.02.2022 19:47 Відповісти
а чого евакуюватись???
зброї не дали,...
у нас же все зашибісь, все в порядку.
...ідараси, млять....
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19.02.2022 19:40 Відповісти
САМЫЕ СТОЙКИЕ ! ГЕРОИ !! ))
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19.02.2022 19:41 Відповісти
Французам тоже сказали сегодня уехать. А ведь те так не верили англосаксам до последнего.
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19.02.2022 19:45 Відповісти
А що таке? Громадяни Австрії і Німеччини заважають в Україні своїм урядам "стурбованість" висловлювать?
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19.02.2022 19:45 Відповісти
Раком ендують.
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19.02.2022 19:48 Відповісти
Езжайте в донецк,там петушилин сослал всех на россию и масса хат освободилось.
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19.02.2022 19:48 Відповісти
Все так разкудахтались, шо можно подумать как-будто граждан Германии и Австрии в Украине пруд пруди.
Чтоб вы знали, эти "граждане-туристы" массово предпочитают Турцию или Хорватию(или ездят меж собой). Менее массово, более дорогие курорты- туры тут продаются в любом рекламном буклете от какого-нибудь известного супермаркета(я не шучу)) . А в Украину приезжают только т.н. "секс-туристы", за дешёвыми интим-услугами.
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19.02.2022 19:49 Відповісти
Ганс,тут швапса нету,іді домой!
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19.02.2022 19:59 Відповісти
Я лично знаю одного . Работает в Украине . На удаленке .
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19.02.2022 20:17 Відповісти
Ежай ты немец раком... в Гливаху
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19.02.2022 19:55 Відповісти
Это такой немец, как секс-услуга левой задней ногою...*)
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19.02.2022 20:00 Відповісти
Немцы любят точность - Глеваха .
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19.02.2022 20:20 Відповісти
ты вже там був ?
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19.02.2022 20:23 Відповісти
Рекламный плакат слуг народа : " Глеваха це ти ! "
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19.02.2022 20:36 Відповісти
Щури тікають з корабля! Німеччина є основним фінансовим та бізнес партнером русо-фашистів і так перефиває що партнери вбють її громадян
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19.02.2022 19:56 Відповісти
Шо б вы так за себя, как мы за нас.
...впрочем -- это ваши проблемы...
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19.02.2022 19:58 Відповісти
...сперва с корабля сбежали крысы... -- и только уж потом, пассажиры и матросы...
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19.02.2022 19:57 Відповісти
да... немчура уже не та.....
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19.02.2022 20:17 Відповісти
а чого так? ви ж раші довіряєти і не бачити загрози?
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19.02.2022 20:17 Відповісти
дуже добре, писдуйте курви нахер!!!
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19.02.2022 20:22 Відповісти
ватные шестерки засуетились!
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19.02.2022 20:28 Відповісти
Александр Коваленко@zloy_odessit·1 ч‼️ По имеющейся информации в Ростовской области МЧС, под видом палаточных лагерей для "беженцев" с Донбасса так же разворачивает полевые госпитали.
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19.02.2022 20:38 Відповісти
Це вже рішучі санкції чи всеосяжна допомога?
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19.02.2022 20:46 Відповісти
Немцам с австрийцами было Пох с 1991 года, когда на Балканах была война, пока в 1996 году германские бюргеры двух этих стран плюс швейцарские банкиры не вышли пить свое пиво с колбасой и наконец-то поняли, что это уже не их германские страны, а югославские беженцы с тысячами югославских цыган из развалившейся югославии пришли к германцам и жрут их германское пиво с колбасой.

Только тогда германоговорящее население Западной Европы стало умолять Американцев о помощи.
В 1999 году прилетели Американцы, быстро расфуячили остатки югославской империи, в очередной раз освободили Европу и улетели к себе домой в США.

А через месяц началось германские крики австрийцев и немцев, что мол ка-ра-ул, мы тут ни-при-чем, мы Американцев на Балканы совсем не звали, разве что мирнрно просто их попросили помочь, а Американцы нас не поняли, сами прилетели и начали бомбить невинных сербов.

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19.02.2022 20:48 Відповісти
Валите-валите. Потому что если рашка вторгнется и будут погибать сыны и дочки Украины, и вам от людей достанется не меньше чем рашкинцам.
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19.02.2022 20:55 Відповісти
Ахтун капут!!! Фріци відступають, мабуть як з 41-го хфронт вирівнюють...
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19.02.2022 21:07 Відповісти
Немцы оказались такими же двуличными тварями, как и в 1938 году.
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19.02.2022 21:33 Відповісти
Вообще-то они последними начали тикать.
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19.02.2022 22:10 Відповісти
 
 