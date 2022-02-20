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Зеленский (16483) военнослужащие (5634) Мюнхен (180)

Зеленский после возвращения из Мюнхена дал поручение по дополнительному материально-техническому обеспечению войск, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский после возвращения из Мюнхена дал поручение по дополнительному материально-техническому обеспечению войск, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством сил безопасности и обороны в Международном аэропорту "Борисполь" после возвращения из Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск.

Он получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Смотрите также: Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. ВИДЕО

Кроме того, речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения.

Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них.

Владимир Зеленский дал поручение относительно актуального дополнительного материально-технического обеспечения войск.
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Топ комментарии
+30
Йшов 3ій рік президенства Зе, 8 років війни. Й тільки після того, як арахамія потрапив під обстріл, Зе повірив, що, можливо, військам теж гроші треба, а не тільки на велике крадівництво.
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20.02.2022 00:20
+27
хвост накрутили зебилу?
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20.02.2022 00:16
+25
Европейская Солидарность с конца прошлого года требует проголосовать выделение ВС дополнительных 50 млрд.! ЗЕбобы игнорили, а теперь оно величайшие поручения даёт! Сцарь!
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20.02.2022 00:48
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Правила форума Совет форумчан
Доброго ранку!
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20.02.2022 00:16 Ответить
А як же дороги ?🤔
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20.02.2022 00:40 Ответить
Никаких дорог армии ещё нужно дать 2 млрд. долл, повысить ЗП военным. Нужно пополнить стратегические запасы государства (грубо говоря навести порядок в госрезерве), нужно доукомплектовать бригады до штата постоянной готовности
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20.02.2022 08:16 Ответить
Я ещё скажу эти бригады должны иметь птрк, беспилотники, комплексы РЭБ
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20.02.2022 08:18 Ответить
эти бригады должны иметь птрк...

хтось проспав всю зиму....
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20.02.2022 09:12 Ответить
проблема з системами ППО висот до 4,5 км вирішена поставкою ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ СТІНГЕРІВ.

З висотами вище-дійсно проблема..,але,думаю вирішиться оголошенням НАТО У ВИПАДКУ ПОЧАТКУ використання авіації російським АГРЕСОРОМ АВІАЦІЇ.
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20.02.2022 09:17 Ответить
Европейская Солидарность с конца прошлого года требует проголосовать выделение ВС дополнительных 50 млрд.! ЗЕбобы игнорили, а теперь оно величайшие поручения даёт! Сцарь!
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20.02.2022 00:48 Ответить
хвост накрутили зебилу?
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20.02.2022 00:16 Ответить
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20.02.2022 00:19 Ответить
Поламавсь *********@dykyzaxidcrwmt

4 ч



А ви помітили, що зєгівнюк постійно меле щось про паніку в Україні?
Це він робить за вказівками рфії.
На думку раші, українці зараз мали битися у чергах за гречкою.
Але не так сталося, як планувалося.
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20.02.2022 00:24 Ответить
Блазню б мізки "збагатити", але це, на жаль, неможливо..
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20.02.2022 08:42 Ответить
Якби такі були, то і можливість така була б. А так на "нема" і суду нема.
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20.02.2022 09:13 Ответить
Похоже на то.
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20.02.2022 00:22 Ответить
Богдану. Дурны буває, носять ім я -Богдан. А жаль!
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20.02.2022 00:31 Ответить
Та це треба було робити ще пів-року тому! А краще всю твою каденцію!
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20.02.2022 00:19 Ответить
боюсь, що якщо так справа йде то він, курва, ще в понеділок прізвище поміняє на "Зеленський-Порох"
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20.02.2022 00:20 Ответить
Пізно всрався !
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20.02.2022 00:56 Ответить
Та невже! Дійшло нарешті. Дебілоід.
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20.02.2022 00:20 Ответить
Мирослава Барчук
журналістка, телеведуча (UA: Перший / Суспільне мовлення)

(FB)

Кілька перших вражень від виступу Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції.

Не поділяю загального схвалення.

1. Україна має повне право на справедливі вимоги до Заходу. Але лобові, повторювані претензії і буквальне «пристиджування» союзників сьогодні - це слаба, істерична позиція.

2. Варто було подякувати Заходу за підтримку. Не почула жодної подяки за надважливу допомогу.

3. Не почула (можливо, прослухала) жодної прямої претензії до РФ. Далі «обстріли з того боку».

4. Наприкінці - незграбне навішування сьогоднішніх смертей українських військових на передовій «на совість та карму» лідерів деяких країн, які не стали надійними союзниками, яким «сьогодні повинно бути соромно»: «що вони скажуть убитим сьогодні двом вбитими і трьом пораненим українським солдатам?»
Це незграбно, інфантильно маніпулятивно.

5. «З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав - гарантів Будапештського меморандуму. Тричі - безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я як Президент - уперше…»
Це помилка. Зеленський може не знати про консультації в Парижі, Женеві навесні 2014 року, але спічрайтери повинні були перевірити.

6. Ну, і останнє. Текст він бачить вперше уже за трибуною. Варто було все ж таки прочитати промову перед виступом, вникнути і осмислити, щоб читати без імітування і помилок.
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20.02.2022 00:27 Ответить
речь была хорошая. И спасибо за помощь он сказал.
Ну зачем обс*ть не по делу??!
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20.02.2022 00:35 Ответить
Абсолютно несправедливая критика, выжато из пальца. Потому что ойропушка зажравшаяся на путинском газу - действительно бездеятельностью соучаствует ,это раз. Второе - он поблагодарил всех кто помогает, или эта журналистка не слушала его речь вообще тогда. 3.Не почуяла одной прямой претензии до РФ? видать таки что-то со слухом ... Да и кому высказывать претензию? там парашки не было.Он обращался к присутствующим, и это правильно, он туда для того и полетел.
5. А что, Европа не виновата в этих смертях, нет? белы е и пушистые все? просто немного озабоченные? только слышали про их озабоченность... 8 лет уже...
По 6-му пункту вообще дурня какая-то... откуда эта журналистка знает впервые он видел текст или нет? ишь какая героина прям...
Зеленский держался отлично, сказал всё правильно и сопли вообще там не распускал. Говорил правду всё как есть, не лицемерил и не заискивать, не унижался прося помощи.
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20.02.2022 00:40 Ответить
Ну бред же. Он выразил мнение украинского народа. По крайне мере большей его части. И на Западе должны были это мнение услышать и именно в такой форме. Консультации которые ни к чему не привели это то же самое что их отсутствие. Текст может и видит первый раз, но то же самое он пересказывает своими словами отвечая на вопросы после зачитанного текста. Потому нету разницы первый или не первый раз он его видит, ведь главное что его мысли совпадают с этим текстом.
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20.02.2022 00:43 Ответить
В ЗЕ ще може бути обнадійливе майбутнє...
Але для цього йому слід:

-З Ледаря... стати Лідером
-стати українським патріотом-націоналістом...
- розвернути на 180 градусів внутрішню і зовнішню політику- на користь "пересічних", а не олігархів та злодюг
-перестати врешті добиватися зустрічі з пуйлом-агресором
-радикально почистити своє оточення!
-та повністю позбавитися антиукраїнців та корупціонерів у владі
-знову перевтілитися і.є.. стати "Головобородьком"

- Але тоді він перестав би бути ЗЄлєю, "слугою" Бабломойського...
Але це вже навіть для нього -неможливо... Так само - як і пуйлу- неможливо вже стати нормальним і цивілізованим!
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20.02.2022 00:58 Ответить
Ну что за сравнения? Зеленский молодой политик который только учится. И естественно он пытаеться и экономику держать и армию поддерживать. Что в принципе неплохо получается в эпоху войны и ковида. Кто бы что не говорил, коррупцию он не возглавил как тот же Порошенко. Очищение окружения уже идет. Не так быстро как бы хотелось, но не будем забывать что еще 3 года назад у него вообще практически не было окружения, тем более политического. И многие там просто случайные люди. Вспомним того же Петю который так же не имел большой команды, и когда получил поддержку народа вынужден был брать в команду бывших регионалов. Зеленский пошел другим путем и старые политические элиты которые сами к нему напрашивались он отшил. В общем динамика пока позитивная. Все идет к второму сроку, который должен быть намного сильнее. За это время н6адеюсь подрастет новая политическая элита, не совкового мышления. Потому что то что предлагают нам сейчас мы уже проходили и возвращаться к этому не хочется.
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20.02.2022 01:12 Ответить
він економіку держе душачи ФОПів?
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20.02.2022 01:46 Ответить
Ну , що ж можу побажати тобі , щоб на тобі інтерни , як ти сказав вчились . А не можна було вибрати вже вченого ?
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20.02.2022 06:02 Ответить
Коррупцию не возглавил? а кто тогда возглавил?
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20.02.2022 09:09 Ответить
-радикально почистити своє оточення!

----------------

ЯК?

якщо перша особа навіть СЛАБША і тупіша свого гнилого оточення?
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20.02.2022 09:20 Ответить
Та не партесь, никто не обиделся и не удивился.
Два года весь Запад думал, что с ним делать и как быть.
Уже плюнули и не обращают внимания - считают временным недоразумением.
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20.02.2022 00:46 Ответить
Ну да, и потому Украину за месяц посетило больше руководителей стран чем за последние 10 лет. Петю вообще тогда за человека не считали. К нему кроме Меркель никто особо и не заезжал.
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20.02.2022 00:53 Ответить
Если тактика общения с партнерами за последние 8 лет ничего не дала, может нужно ее поменять? Или так и наступать на грабли до нападения *****
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20.02.2022 01:04 Ответить
Увага, увага говорить Коломойський: кто красавицу кормит, тот ее и танцует". Зе куди не ходить просить дэнег, йому паталогічно не хфатає.
Пробачте нам всьо накрадене, прийміть злодіїв такими як є, в Нато ну і дайте нам багато дєнєг, бо Раша дає тільки красти, а ето другоє. А война ця взагалі дуже дорого, тому її нема, поїду так і скажу Пу.
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20.02.2022 11:00 Ответить
Йшов 3ій рік президенства Зе, 8 років війни. Й тільки після того, як арахамія потрапив під обстріл, Зе повірив, що, можливо, військам теж гроші треба, а не тільки на велике крадівництво.
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20.02.2022 00:20 Ответить
Мьі могли бьі иметь армию в два раза больше, но как же мьі тогда будем воровать на дорогах??? (с) ВАзеленський
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20.02.2022 00:20 Ответить
Да не в количестве дело. Можно и миллион армии содержать, а толку не будет. На данный момент мы имеем практически максимум из того что могли сделать. Да, нам нужны корабли, современные самолеты. Но этодолгосрочная перспектива. А толку из того что наберут еще тысяч сто никакого. Там и так хватает тех что без дела сидят.
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20.02.2022 00:47 Ответить
с первого дня президентсва должно было быть так, а не когда бои пошли уже...
и то скорее всего западные лидеры ему там яйца скрутили сначала как мотивация к такому решению
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20.02.2022 00:20 Ответить
Добре хоч пізно, а ніж ніколи
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20.02.2022 00:21 Ответить
Ця приказка підходить для нормальних людей, а не для шмарклі.
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20.02.2022 07:51 Ответить
Мабуть Арахамія прибіг з великими очима - "Вова, Вова, там правда стріляють!"
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20.02.2022 00:23 Ответить
Пора відкопувати нашу схованку…. Десь там в таємних схронах, бандерівських криївках - закопана парочка подарунків для московії, з ядерною начинкою!!!! Їжте , орки , на здоров'я !!!
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20.02.2022 00:23 Ответить
це,звичайно,міф..

але якусь кількість"брудних бомб" для рф-ії організувати можливо..
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20.02.2022 09:22 Ответить
Рішення вірне, але дуже запізніле
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20.02.2022 00:23 Ответить
Зла не хватает...
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20.02.2022 00:23 Ответить
Зовсім від рук єрмаків відбився
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20.02.2022 00:26 Ответить
Неужели понял что без сильной армии новыми дорогами придется не ездить а ползать как сегодня Арахамия под пулями
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20.02.2022 00:26 Ответить
три года у преза ушло на "прозрение"
ну, граждане - это уже преступление ...
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20.02.2022 00:27 Ответить
Зеля як Радянська Росія 1939-1941 рр. перші 3 роки воював на боці Гітлера (Путлера)
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20.02.2022 07:47 Ответить
Горбатого біробіджан виправить, воно маніакально не робить нічого для України і Українського народу.
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20.02.2022 08:02 Ответить
У нас все офигели от речи зеленского тут, прям не в бровь, а в глаз говорят. Отлично высказался и очень хорошо отвечал на вопросы потом. Произвело впечатление то, что он приехал не в качестве просящего, мол спасите-помогите, а сказал мол ну шо ребята, будете и дальше сопли жевать/глубоко озабочиваться - мы и без вас будем себя защищать, чего бы нам это не стоило, но наша кровь будет и на ваших руках. А потом - это уже будет ВАША кровь. И ещё мол - нихера в ваших райских кущах всё время отсиживаться не получится, не грохните путлера - и вам капец будет мало не покажется в случаи войны, а так же останетесь без буферной зоны. Вот это было здорово, отрезвляющие для наших долбо""бов толерастов трусов и политических импотентов.
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20.02.2022 00:28 Ответить
Зеля, убери еще ПДВ с продуктов и сделай нормальную растаможку автомобилей и мы кацапов руками и забами порвем. Да они и сами будут пачками сдаваться если узнают какая у нас лафа
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20.02.2022 00:30 Ответить
Прекрасно говорил в Мюнхені. Молодець.
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20.02.2022 00:32 Ответить
я аж офигел при всем моем к нему презрении
1ый раз язык не повернулся напомнить моим родственникам за кого они голосовали))
ну может же когда хочет!!!
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20.02.2022 00:38 Ответить
Отримав пенделя.
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20.02.2022 00:34 Ответить
Та не верьте вы этому ЗЕуроду. Просто по немногу приближаются выборы президента, как никак экватор перевалил его "отсидки" (односроковый на второй срок собирался). Вот и решил недоНаполеон с толь великой площадки как Мюнхенская конференция начать свою предвыборную компанию.
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20.02.2022 00:37 Ответить
Приднестровье внезапно вывели БТР на ночные стрельбы.
Почему Украина до сих пор позволяет наРФии беспрепятственно снабжать Приднестровье?!
У нас война, или что?!
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20.02.2022 00:38 Ответить
Они через Молдову снабжаются.
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20.02.2022 00:56 Ответить
Никто их не снабжает уже. Идет ротация так называемых российских миротворцев сугубо через территорию Молдовы. А техника и боеприпасы еще со старых времен.
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20.02.2022 00:58 Ответить
А Молдова граничит с наРФией?
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20.02.2022 01:15 Ответить
Самолётом облетаю
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20.02.2022 09:33 Ответить
А минировать фугасами эти новые дороги, чтобы за 2 дня до Киева не получилось в реале - нет еще приказа?
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20.02.2022 00:40 Ответить
Цікаво коли він прозріє, що військову контррозвідка треба повернути в склад Міноборони?
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20.02.2022 00:40 Ответить
А вона там колись була?
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20.02.2022 01:12 Ответить
І закриту ним школу розвідки знову організує?
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20.02.2022 07:38 Ответить
Очнись, они на пороге с 2014 года.
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20.02.2022 00:49 Ответить
а я говорил - шуфрича надо было давно отбуцать
вот зебзик с утра посмотрел вчерашнее шоу и вон как пробрало. такое ощущение что ему речь порох писал (ну или он конспектировал то что порох вчера у шустрика говорил)
правда когда без бумажки начал на вопросы отвечать - поплыл и скатился в криворагульский базар
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20.02.2022 00:49 Ответить
2 роки "економив" на ДОЗ, а нині армія стала потрібною? А скільки кваліфікованих людей звільнилося - пох...? Дебіл!
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20.02.2022 00:58 Ответить
він отримав і привіз - ну хоть щось...
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20.02.2022 03:22 Ответить
Невже приказав видати соляру для танків.
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20.02.2022 06:21 Ответить
для ударів на велику відстань танковими з"єднаннями?

тупі стратеги здається проспали відвоювання Азербайджаном Карабаху
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20.02.2022 09:38 Ответить
В Мюнхене ЗЕ явно получил знатных звездюлей по жопе раз так резко прозрел
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20.02.2022 06:58 Ответить
Що два роки тому він не міг полетіти в Мюнхен замість Оману?
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20.02.2022 07:35 Ответить
Я большой противник зелени. Но в последние дни ,президент просто удивляет. Одно ясно ,он не предатель. Главное ему ,сей час не сломаться.
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20.02.2022 08:13 Ответить
Подоляцкий бот, кого ты пытаешься на...пать?
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20.02.2022 08:33 Ответить
Этот клоун читал с бумажки, и вряд ли сам понял что там написано.
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20.02.2022 09:00 Ответить
Не важно, главное что он это сделал и что те кто пишет ему бумажки тоже не предатели, тот же Ермак
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20.02.2022 09:36 Ответить
бамажку писал совсем не ермак
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20.02.2022 11:41 Ответить
А кто?
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20.02.2022 13:21 Ответить
люди дедушки Джо и дяди Бори
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20.02.2022 13:24 Ответить
Так что мы скоро увидим как Ермак будет отстранен?
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20.02.2022 13:41 Ответить
вряд ли.

внутриукраинская деятельность вовочки и его шоблы взрослых мало интересует.

они играют в свои взрослые игры и единственное их требование к вовочке - не путайся под ногами и не мешай
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20.02.2022 13:54 Ответить
9 млрд баксов подярят каломойше. Это ты считаешь правильное решение?!
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20.02.2022 09:54 Ответить
нет конечно, это преступление
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20.02.2022 17:26 Ответить
Поручил вернуть ядерное оружие?
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20.02.2022 08:41 Ответить
Это нужно было начать делать 30 лет назад.
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20.02.2022 08:49 Ответить
Коли Зелю вчора запитали журналісти, чи не боїться він залишати країну в такий час, він сказав: держава в надiйних руках. Мабуть, він мав на увазі руки Єрмака, Демченка, Татарова та Венедиктової. Спробуй їх віддери від держави! А Зеля міг би не поспішати додому, у Мюнхені є що подивитись.
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20.02.2022 09:48 Ответить
Хотелось бы уточнить: повысят финансовое обеспечения военнослужащих так же как и посадят миллиард деревьев и сделают зарплаты учителям по $4000?
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20.02.2022 09:53 Ответить
 
 