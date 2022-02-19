Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году посвящена актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.

Цензор.НЕТ публикует полное выступление Зеленского в Мюнхене.

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