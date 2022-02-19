РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
40873 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
31318 250
Зеленский (11713) Мюнхен (162)

Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году посвящена актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.

Цензор.НЕТ публикует полное выступление Зеленского в Мюнхене.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Необходимо создать Фонд устойчивости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, - Зеленский в Мюнхене

Читайте также: Мир ответил на вызов России глобальной безопасности умиротворением, - Зеленский на Мюнхенской конференции

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
показать весь комментарий
19.02.2022 18:34
+28
показать весь комментарий
19.02.2022 18:32
+25
зеЛох исполняет свой коронний номер "генератора случайних слов"
показать весь комментарий
19.02.2022 18:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Скажу в защиту Порошенко пару слов для справедливости.
Все таки Минские в 2015 году необходимы были Украине, как воздух. Они дали нам время и возможность водить цапов по кругу и морочить им головы. Они остановили тогда наступление регулярных войск и мы были не готовы.
Теперь плохое. Он все профукал. Это время было выиграно впустую. То, что сегодня делает Зеленский, нужно было делать в 2015 году!
показать весь комментарий
19.02.2022 22:13 Ответить
ага, за 5 лет он должен был сделать швейцарию... у зели прошло 3 года, где хоть 2/3 швейцарии, а по ракетам и топливу каскам и бронежилетам для армии - и то хуже чем біло...
показать весь комментарий
19.02.2022 22:23 Ответить
Порошенко, конечно, не без греха. Но он принял страну с уничтоженной за 20 лет армией. И заставил весь мир уважать Украину. А к Зеленскому мировые лидеры относились как классному парню, но не как к президенту, к сожалению.
показать весь комментарий
19.02.2022 22:29 Ответить
комментарий отмечен как спам
Порошенко всю свою жизнь во власти Украины! И то, что он принял, в этом есть и его заслуга тоже!
А вот насчет Зеленского, то на президентов где у нас есть институты, чтобы сразу сесть за руль страны и начать рулить? К нему тоже есть вопросы и очень не слабые. Но выглядит на сегодня он явно лучше этого сивочолого олигарха.
показать весь комментарий
19.02.2022 22:34 Ответить
Мне почему-то не нравится, чтобы президенты учились за счёт жизни народа. Играть президента и быть президентом, это не одно и тоже. Здесь готового сценария нет. И прежде чем идти на такую высокую должность, нужно трезво оценивать свои возможности и способности. Это только у Ленина каждая доярка могла управлять государством.
показать весь комментарий
19.02.2022 22:43 Ответить
На третьем году Зепрезидентства вдруг оказалось, что война идёт не потому что на ней наживается Петя. Чудны дела твои, Господи!
показать весь комментарий
19.02.2022 21:00 Ответить
зелох мог за три года накачать армию ракетами и пво что никто бы не полез, а он спустил все на популизм...
показать весь комментарий
19.02.2022 21:02 Ответить
И Порошенко мог, но это совсем другое?
показать весь комментарий
19.02.2022 22:09 Ответить
накачать армию при пустой казне после яныка и горячей фазе войны? ну он смог стабилизироваться и начать ракетную программу, но зелох все пролюбил, ему попил асфальта важнее
показать весь комментарий
19.02.2022 22:11 Ответить
А титан и электричество поставлять наРФии что заставляло Порошенко?
Пустая казна и горячая фаза?
показать весь комментарий
19.02.2022 22:19 Ответить
да пустая казна и горячая фаза. а что заставляет зелю покупать электрику у бульбенфюрера
показать весь комментарий
19.02.2022 22:20 Ответить
Нужда и дурость. Дурость довела нашу энергетику до такого, а вот нужда заставила.
И дороги тоже дурость, во время войны.
Я не сторонник Зеленского. Мне Украина дороже.
показать весь комментарий
19.02.2022 22:25 Ответить
Я вже приготовив три баяни щоб коли накінець здохне ця гівняна зелена бубочка щоб їх порвати
показать весь комментарий
19.02.2022 23:15 Ответить
Серьезно? Даже можете назвать марки инструментов?
показать весь комментарий
19.02.2022 23:47 Ответить
Марка Сергей Иваноофф, реально марка гівняна
показать весь комментарий
19.02.2022 23:55 Ответить
Иванофф ****** у свою рашку
показать весь комментарий
19.02.2022 23:58 Ответить
О, полезло дерьмо. Я так и знал, с кем имею дело.
Не ребята. Рашка, это ваши *****. А я рожден в славном городе Запорожье!
показать весь комментарий
20.02.2022 00:12 Ответить
Я Українець з Вінниці, а ти кончений гівняний малорос який захищає свого куміра зелебобіка, я пишу і розмовляю українською мовою відмінно від тебе, а Петрофф, Иванофф Сідорофф це пророійска тема так шо гівно це ти яке лізе на українські сайти
показать весь комментарий
20.02.2022 00:23 Ответить
Ты просто тупой по жизни. Наверное считаешь себя элитой.
Потому что вместо мозгов у тебя гамно, которое лезет от простых вопросов.
За марки баянов отвечать будешь, или опять сольешься, соевый?
показать весь комментарий
20.02.2022 00:28 Ответить
Иванофф фу реально на баянах написано иванофф а відповідати перед суспільством будиеш ти прлоросіско - фашистська падаль.
показать весь комментарий
20.02.2022 00:41 Ответить
Видишь ли, я к тебе отношусь точно так же, как к одному болтуну-говоруну.
Можешь послушать его речи и хорошенько подумай кто ты, что ты...
показать весь комментарий
20.02.2022 00:45 Ответить
Щоб ти не писав а ти купи баян на він знадобиться
показать весь комментарий
20.02.2022 00:50 Ответить
Ізакрий свою ботоферму на патріотичному сайті пиши на каналі дом
показать весь комментарий
20.02.2022 00:52 Ответить
Так щоб ти проросійський подонок не писа ати купи боян
показать весь комментарий
20.02.2022 00:43 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2022 21:12 Ответить
НЕ ПЕРЕДРУКОВУЙ БРЕХНЮ
Я не прихильник Зеленського, але в промові він не казав про намір відновлення ядерного стутусу.
показать весь комментарий
19.02.2022 23:26 Ответить
it is good that he is talking, all in all it makes sense, but the GreenSnot seems to be so high yos
показать весь комментарий
19.02.2022 21:23 Ответить
It's time to remove the GreenSnot from Ukraine
показать весь комментарий
19.02.2022 21:57 Ответить
it's up to you people, whatever you do, we are together, Slava Ukraini!
показать весь комментарий
19.02.2022 23:37 Ответить
Шикарна промова.. Браво 95 кв.
показать весь комментарий
19.02.2022 21:40 Ответить
комментарий отмечен как спам
речь Зеленского в Мюнхене. Это первый президент Украины после пяти жалких позёров
показать весь комментарий
19.02.2022 21:42 Ответить
комментарий отмечен как спам
Зелёный соплежуй,это отрыжка совка любителям халявы и манкуртам.
показать весь комментарий
19.02.2022 21:44 Ответить
Зеля молодец! Я не его поклонник но сегодня он не разочаровал.
показать весь комментарий
19.02.2022 21:47 Ответить
комментарий отмечен как спам
Неймовірно сильний виступ Зеленського. Він казав все,як є,ті слова,які пробуджують європейців, відкривають очі на дійсність,що відбувається в Україні. Особливо вразили відповіді на запитання. Емоційно,з любовю до країни. Він відкрито бореться, і це очевидно! Без всіляких бла бла бла.
показать весь комментарий
19.02.2022 21:54 Ответить
спіч норм, но судити потрібно по конкретним справам! рівень корупції і саботаж реформ якраз і основний фактор війни!!
показать весь комментарий
19.02.2022 22:13 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2022 22:03 Ответить
А эта что типа спрашивала как он прилетел наверное на ***** работала. Она предполагала что он должен был сидеть дома и ждать *****??
показать весь комментарий
19.02.2022 22:23 Ответить
Сильная речь. Без "сюсюканий" перед Европой. Европейская либерастня, зажралась.
показать весь комментарий
19.02.2022 22:55 Ответить
в общем очень неплохая речь.
особенно про будапештские договоренности.
только не вспомнил, что фашиствующая козлота до сих пор не наказана за сбитый Боинг.
показать весь комментарий
19.02.2022 22:57 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2022 22:58 Ответить
Украина еще отп"здит Голиафа-путина, вот уведите !! И ядерная ракета не поможет!!
показать весь комментарий
19.02.2022 23:33 Ответить
молодец зеленский. 1ый раз за него не стыдно
Особенно мне понравилось, как он немцев под*бнул с их касками...
Позор фрицев, который опять войдет в мировую историю...
показать весь комментарий
19.02.2022 23:34 Ответить
достойно.
показать весь комментарий
19.02.2022 23:45 Ответить
а что за шутка была на 39.55? я не понял, что он сказал...
показать весь комментарий
19.02.2022 23:59 Ответить
оце виступив, шкода перекладачів
показать весь комментарий
20.02.2022 00:58 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 01:04 Ответить
Речь писал Порошенко.
показать весь комментарий
20.02.2022 09:33 Ответить
?????
показать весь комментарий
20.02.2022 20:17 Ответить
Все встали и долго аплодировали стоя Зеленскому и Украине. Речь была откровенной , эмоциональной и просто блестящей! И провожали стоя, с аплодисментами. Но постоянные комментаторы постов , они же"патриоты", продолжают то же заученное убогое, тупое нытье- "бубочка, 73% зебилов, зелёная сопля,развалил и пр.". И никто, ни один из "патриотов", НЕ ОЦЕНИЛ САМУ РЕЧЬ! Нечем оценивать...До вас не доходит даже простая вещь-любую страницу комментов на Цензоре, очень видном сайте , и других подхватит российская пропаганда (Соловьев,Скабеева,ТВ и пр) и преподаст миллионам своих зомби -выдавая за мнение народа. Это их постоянный приём.... Это, панове "патриоты ", вы так объединяетесь в годину опасности, так любите Украину? Стыдно, панове!
показать весь комментарий
20.02.2022 20:50 Ответить
Страница 3 из 3
 
 