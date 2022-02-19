Промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції, яка цьогоріч присвячена актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.
Цензор.НЕТ публікує повний виступ Зеленського в Мюнхені.
Топ коментарі
+34 Перехватчик
показати весь коментар19.02.2022 18:34
+28 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар19.02.2022 18:32
+25 Scorpman Y
показати весь коментар19.02.2022 18:33
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Все таки Минские в 2015 году необходимы были Украине, как воздух. Они дали нам время и возможность водить цапов по кругу и морочить им головы. Они остановили тогда наступление регулярных войск и мы были не готовы.
Теперь плохое. Он все профукал. Это время было выиграно впустую. То, что сегодня делает Зеленский, нужно было делать в 2015 году!
А вот насчет Зеленского, то на президентов где у нас есть институты, чтобы сразу сесть за руль страны и начать рулить? К нему тоже есть вопросы и очень не слабые. Но выглядит на сегодня он явно лучше этого сивочолого олигарха.
Пустая казна и горячая фаза?
И дороги тоже дурость, во время войны.
Я не сторонник Зеленского. Мне Украина дороже.
Не ребята. Рашка, это ваши *****. А я рожден в славном городе Запорожье!
Потому что вместо мозгов у тебя гамно, которое лезет от простых вопросов.
За марки баянов отвечать будешь, или опять сольешься, соевый?
Можешь https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA послушать его речи и хорошенько подумай кто ты, что ты...
Я не прихильник Зеленського, але в промові він не казав про намір відновлення ядерного стутусу.
особенно про будапештские договоренности.
только не вспомнил, что фашиствующая козлота до сих пор не наказана за сбитый Боинг.
Особенно мне понравилось, как он немцев под*бнул с их касками...
Позор фрицев, который опять войдет в мировую историю...