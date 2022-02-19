Промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції, яка цьогоріч присвячена актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

Цензор.НЕТ публікує повний виступ Зеленського в Мюнхені.

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