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Промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції, яка цьогоріч присвячена актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

Цензор.НЕТ публікує повний виступ Зеленського в Мюнхені.

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Автор: 

Зеленський (23659) Мюнхен (198)


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Топ коментарі
+34
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19.02.2022 18:34
+28
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19.02.2022 18:32
+25
зеЛох исполняет свой коронний номер "генератора случайних слов"
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19.02.2022 18:33
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Скажу в защиту Порошенко пару слов для справедливости.
Все таки Минские в 2015 году необходимы были Украине, как воздух. Они дали нам время и возможность водить цапов по кругу и морочить им головы. Они остановили тогда наступление регулярных войск и мы были не готовы.
Теперь плохое. Он все профукал. Это время было выиграно впустую. То, что сегодня делает Зеленский, нужно было делать в 2015 году!
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19.02.2022 22:13 Відповісти
ага, за 5 лет он должен был сделать швейцарию... у зели прошло 3 года, где хоть 2/3 швейцарии, а по ракетам и топливу каскам и бронежилетам для армии - и то хуже чем біло...
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19.02.2022 22:23 Відповісти
Порошенко, конечно, не без греха. Но он принял страну с уничтоженной за 20 лет армией. И заставил весь мир уважать Украину. А к Зеленскому мировые лидеры относились как классному парню, но не как к президенту, к сожалению.
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19.02.2022 22:29 Відповісти
Порошенко всю свою жизнь во власти Украины! И то, что он принял, в этом есть и его заслуга тоже!
А вот насчет Зеленского, то на президентов где у нас есть институты, чтобы сразу сесть за руль страны и начать рулить? К нему тоже есть вопросы и очень не слабые. Но выглядит на сегодня он явно лучше этого сивочолого олигарха.
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19.02.2022 22:34 Відповісти
Мне почему-то не нравится, чтобы президенты учились за счёт жизни народа. Играть президента и быть президентом, это не одно и тоже. Здесь готового сценария нет. И прежде чем идти на такую высокую должность, нужно трезво оценивать свои возможности и способности. Это только у Ленина каждая доярка могла управлять государством.
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19.02.2022 22:43 Відповісти
На третьем году Зепрезидентства вдруг оказалось, что война идёт не потому что на ней наживается Петя. Чудны дела твои, Господи!
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19.02.2022 21:00 Відповісти
зелох мог за три года накачать армию ракетами и пво что никто бы не полез, а он спустил все на популизм...
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19.02.2022 21:02 Відповісти
И Порошенко мог, но это совсем другое?
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19.02.2022 22:09 Відповісти
накачать армию при пустой казне после яныка и горячей фазе войны? ну он смог стабилизироваться и начать ракетную программу, но зелох все пролюбил, ему попил асфальта важнее
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19.02.2022 22:11 Відповісти
А ?
Пустая казна и горячая фаза?
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19.02.2022 22:19 Відповісти
да пустая казна и горячая фаза. а что заставляет зелю покупать электрику у бульбенфюрера
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19.02.2022 22:20 Відповісти
Нужда и дурость. Дурость довела нашу энергетику до такого, а вот нужда заставила.
И дороги тоже дурость, во время войны.
Я не сторонник Зеленского. Мне Украина дороже.
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19.02.2022 22:25 Відповісти
Я вже приготовив три баяни щоб коли накінець здохне ця гівняна зелена бубочка щоб їх порвати
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19.02.2022 23:15 Відповісти
Серьезно? Даже можете назвать марки инструментов?
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19.02.2022 23:47 Відповісти
Марка Сергей Иваноофф, реально марка гівняна
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19.02.2022 23:55 Відповісти
Иванофф ****** у свою рашку
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19.02.2022 23:58 Відповісти
О, полезло дерьмо. Я так и знал, с кем имею дело.
Не ребята. Рашка, это ваши *****. А я рожден в славном городе Запорожье!
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20.02.2022 00:12 Відповісти
Я Українець з Вінниці, а ти кончений гівняний малорос який захищає свого куміра зелебобіка, я пишу і розмовляю українською мовою відмінно від тебе, а Петрофф, Иванофф Сідорофф це пророійска тема так шо гівно це ти яке лізе на українські сайти
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20.02.2022 00:23 Відповісти
Ты просто тупой по жизни. Наверное считаешь себя элитой.
Потому что вместо мозгов у тебя гамно, которое лезет от простых вопросов.
За марки баянов отвечать будешь, или опять сольешься, соевый?
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20.02.2022 00:28 Відповісти
Иванофф фу реально на баянах написано иванофф а відповідати перед суспільством будиеш ти прлоросіско - фашистська падаль.
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20.02.2022 00:41 Відповісти
Видишь ли, я к тебе отношусь точно так же, как к одному болтуну-говоруну.
Можешь https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA послушать его речи и хорошенько подумай кто ты, что ты...
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20.02.2022 00:45 Відповісти
Щоб ти не писав а ти купи баян на він знадобиться
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20.02.2022 00:50 Відповісти
Ізакрий свою ботоферму на патріотичному сайті пиши на каналі дом
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20.02.2022 00:52 Відповісти
Так щоб ти проросійський подонок не писа ати купи боян
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20.02.2022 00:43 Відповісти
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19.02.2022 21:12 Відповісти
НЕ ПЕРЕДРУКОВУЙ БРЕХНЮ
Я не прихильник Зеленського, але в промові він не казав про намір відновлення ядерного стутусу.
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19.02.2022 23:26 Відповісти
it is good that he is talking, all in all it makes sense, but the GreenSnot seems to be so high yos
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19.02.2022 21:23 Відповісти
It's time to remove the GreenSnot from Ukraine
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19.02.2022 21:57 Відповісти
it's up to you people, whatever you do, we are together, Slava Ukraini!
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19.02.2022 23:37 Відповісти
Шикарна промова.. Браво 95 кв.
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19.02.2022 21:40 Відповісти
речь Зеленского в Мюнхене. Это первый президент Украины после пяти жалких позёров
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19.02.2022 21:42 Відповісти
Зелёный соплежуй,это отрыжка совка любителям халявы и манкуртам.
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19.02.2022 21:44 Відповісти
Зеля молодец! Я не его поклонник но сегодня он не разочаровал.
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19.02.2022 21:47 Відповісти
Неймовірно сильний виступ Зеленського. Він казав все,як є,ті слова,які пробуджують європейців, відкривають очі на дійсність,що відбувається в Україні. Особливо вразили відповіді на запитання. Емоційно,з любовю до країни. Він відкрито бореться, і це очевидно! Без всіляких бла бла бла.
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19.02.2022 21:54 Відповісти
спіч норм, но судити потрібно по конкретним справам! рівень корупції і саботаж реформ якраз і основний фактор війни!!
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19.02.2022 22:13 Відповісти
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19.02.2022 22:03 Відповісти
А эта что типа спрашивала как он прилетел наверное на ***** работала. Она предполагала что он должен был сидеть дома и ждать *****??
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19.02.2022 22:23 Відповісти
Сильная речь. Без "сюсюканий" перед Европой. Европейская либерастня, зажралась.
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19.02.2022 22:55 Відповісти
в общем очень неплохая речь.
особенно про будапештские договоренности.
только не вспомнил, что фашиствующая козлота до сих пор не наказана за сбитый Боинг.
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19.02.2022 22:57 Відповісти
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19.02.2022 22:58 Відповісти
Украина еще отп"здит Голиафа-путина, вот уведите !! И ядерная ракета не поможет!!
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19.02.2022 23:33 Відповісти
молодец зеленский. 1ый раз за него не стыдно
Особенно мне понравилось, как он немцев под*бнул с их касками...
Позор фрицев, который опять войдет в мировую историю...
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19.02.2022 23:34 Відповісти
достойно.
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19.02.2022 23:45 Відповісти
а что за шутка была на 39.55? я не понял, что он сказал...
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19.02.2022 23:59 Відповісти
оце виступив, шкода перекладачів
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20.02.2022 00:58 Відповісти
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20.02.2022 01:04 Відповісти
Речь писал Порошенко.
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20.02.2022 09:33 Відповісти
?????
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20.02.2022 20:17 Відповісти
Все встали и долго аплодировали стоя Зеленскому и Украине. Речь была откровенной , эмоциональной и просто блестящей! И провожали стоя, с аплодисментами. Но постоянные комментаторы постов , они же"патриоты", продолжают то же заученное убогое, тупое нытье- "бубочка, 73% зебилов, зелёная сопля,развалил и пр.". И никто, ни один из "патриотов", НЕ ОЦЕНИЛ САМУ РЕЧЬ! Нечем оценивать...До вас не доходит даже простая вещь-любую страницу комментов на Цензоре, очень видном сайте , и других подхватит российская пропаганда (Соловьев,Скабеева,ТВ и пр) и преподаст миллионам своих зомби -выдавая за мнение народа. Это их постоянный приём.... Это, панове "патриоты ", вы так объединяетесь в годину опасности, так любите Украину? Стыдно, панове!
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20.02.2022 20:50 Відповісти
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