Зеленский и Макрон обсудили обострение на востоке Украины

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели срочный телефонный разговор относительно ситуации на востоке Украины.

Об этом написал Зеленский в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел срочный разговор с президентом Эмманюэлем Макроном. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов", - написал он.

Зеленский отметил, что обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования.

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