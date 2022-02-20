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Зеленский и Макрон обсудили обострение на востоке Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели срочный телефонный разговор относительно ситуации на востоке Украины.
Об этом написал Зеленский в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Провел срочный разговор с президентом Эмманюэлем Макроном. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов", - написал он.
Зеленский отметил, что обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования.
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