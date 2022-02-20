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Зеленский и Макрон обсудили обострение на востоке Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский и Макрон обсудили обострение на востоке Украины

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели срочный телефонный разговор относительно ситуации на востоке Украины.

Об этом написал Зеленский в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел срочный разговор с президентом Эмманюэлем Макроном. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов", - написал он.

Зеленский отметил, что обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования.

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От шо вони там можуть обговорити? Шо вони там можуть рєшить? От шо?
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20.02.2022 01:23 Ответить
кто принимает от путина спереди, а кто сзади
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20.02.2022 01:34 Ответить
Их Макрон и наш Микрон готовы принимать от путина и спереди и сзади, как две немецкие порноактрисы.
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20.02.2022 01:33 Ответить
Два кремлебота ужы опорожнились? Чи ше буде?
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20.02.2022 01:43 Ответить
зрадники вже за все домовилися
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20.02.2022 06:16 Ответить
Даже никто не комментирует(((
Песец приЗЕдэнт
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20.02.2022 09:39 Ответить
Зе вже підгузники вдягнув
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20.02.2022 15:52 Ответить
 
 