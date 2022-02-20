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Зеленський і Макрон обговорили загострення на сході України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон провели термінову телефонну розмову щодо ситуації на сході України.
Про це написав Зеленський у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Провів термінову розмову з Президентом Емманюелем Макроном. Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів", - написав він.
Зеленський зазначив, що обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання.
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