Зеленський і Макрон обговорили загострення на сході України

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон провели термінову телефонну розмову щодо ситуації на сході України.

Про це написав Зеленський у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Провів термінову розмову з Президентом Емманюелем Макроном. Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів", - написав він.

Зеленський зазначив, що обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання.

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