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Зеленський і Макрон обговорили загострення на сході України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський і Макрон обговорили загострення на сході України

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон провели термінову телефонну розмову щодо ситуації на сході України.

Про це написав Зеленський у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Провів термінову розмову з Президентом Емманюелем Макроном. Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів", - написав він.

Зеленський зазначив, що обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон сьогодні проведе телефонні перемовини із Зеленським, завтра - із Путіним, - Le Figaro

Автор: Анна Судак
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От шо вони там можуть обговорити? Шо вони там можуть рєшить? От шо?
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20.02.2022 01:23 Відповісти
кто принимает от путина спереди, а кто сзади
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20.02.2022 01:34 Відповісти
Их Макрон и наш Микрон готовы принимать от путина и спереди и сзади, как две немецкие порноактрисы.
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20.02.2022 01:33 Відповісти
Два кремлебота ужы опорожнились? Чи ше буде?
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20.02.2022 01:43 Відповісти
зрадники вже за все домовилися
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20.02.2022 06:16 Відповісти
Даже никто не комментирует(((
Песец приЗЕдэнт
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20.02.2022 09:39 Відповісти
Зе вже підгузники вдягнув
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20.02.2022 15:52 Відповісти
 
 