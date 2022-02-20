Мы готовы своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации, - глава СБУ Баканов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что СБУ вместе с другими органами власти готова своевременно реагировать на любые сценарии, которые могут дестабилизировать ситуацию внутри страны.
"Мы обращаем особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом как раз на защиту государственной границы и стратегических объектов", - подчеркнул Баканов в ходе рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил на востоке Украины 19 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram СБУ.
Также Баканов обратил внимание, что сейчас страна-агрессор применяет целый ряд инструментов, чтобы нажать на Украину, и призвал украинцев сохранять спокойствие.
"Дезинформация – важный элемент гибридной войны. Покой, критическое мышление и ответственность – вот что нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину", – подытожил глава СБУ.
Пожалуйста, подождите...
"Українські суди за 5 років Порошенка знімали арешти з рахунків фірм, що підтримують терористів"
а в данном случае была не игра.
в данном случае избиратели выбирали своё будущее.
вот и выбрали
- Алло! Це Центр протидії дезинформації?
- Так!
- Тут оди придурок по телевізору веде пресмарафон і розповсюджує фейки про якйсь державний переворот! Чи то його хтось організовує , чи то він сам... Коротше кажучи - «сіє панічні настрої у суспільстві! Займайтеся!
- Куме! А у нас стаття 24 Конституції яка проголошує : «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом» вже скасована?
- Та наче ні ....
- А чого ж тоді у нас прийняли закон "про запобігання антисемітизму" де вводиться відповідальність за прояви антисемітизму (в тому числі і кримінальна)? У нас що - національна меншина "юдеїв" - "рівніша" за інших ? І чим "антисемітизм" відрізняється від "антимадяризму" "русофобії" чи звичайного "расизму"?
А так сидел тихо, как мышь под метлой.
Вот и все, что нам нужно знать о Баканове.