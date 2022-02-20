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СБУ (18658) Баканов Иван (298)

Мы готовы своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации, - глава СБУ Баканов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы готовы своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации, - глава СБУ Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что СБУ вместе с другими органами власти готова своевременно реагировать на любые сценарии, которые могут дестабилизировать ситуацию внутри страны.

"Мы обращаем особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом как раз на защиту государственной границы и стратегических объектов", - подчеркнул Баканов в ходе рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил на востоке Украины 19 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram СБУ.

Также Баканов обратил внимание, что сейчас страна-агрессор применяет целый ряд инструментов, чтобы нажать на Украину, и призвал украинцев сохранять спокойствие.

"Дезинформация – важный элемент гибридной войны. Покой, критическое мышление и ответственность – вот что нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину", – подытожил глава СБУ.

Читайте также: Мы делаем все, чтобы сделать невозможным миграционный кризис в Украине, - Баканов
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Топ комментарии
+17
КВН проти КГБ
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20.02.2022 10:39
+17
Я так розумію, що нині зранку було затримано Мураєва, Шуфрича і їхніх спільників-кацаполюбів і поміщено у фільтраційних табір до закінчення ескалації? ?
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20.02.2022 10:47
+15
Клоун зуб дає?
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20.02.2022 10:34
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Клоун зуб дає?
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20.02.2022 10:34 Ответить
Чому зараз не вводиться військова година у містах потенційних цілях рашистів??? Військові патрулі, посилена роботи поліції, заміна ватних мерів на військову комендатуру.
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20.02.2022 10:38 Ответить
касап, перекладач в тебе клинить: далеко не все можна перекладати буквально дослівно
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20.02.2022 11:03 Ответить
А я бы хотела спросить почему на украинском ТВ пророссийская пропаганда? Почему сидят на каналах рожи Шуфрича и Мураева и нагло врут и гадят на украинцев и украинскую армию? Почему не закрывают каналы Интер, Украина, 1+1 и т.д.? Почему в интернете не закрывают пророссийские каналы с украинскими блогерами, которых оплачивает агрессор? Почему канал ДНК ведет путинскую пропаганду? Почему Шарий до сих пор не в тюрьме и не закрыт его канал? Сейчас война и такое поведение в СМИ недопустимо.
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20.02.2022 11:16 Ответить
Потому ,что они уважают путлера и зарабатывают в стране оккупанте ,;имеют паспорта с дохлой курицей ,за виллы в Крыму платят регулярно "Сваты", "папик" и всякая белиберда Они ни разу не назвали убийц -оккупантов , своими словами - " та сторона", постреливают ,а не убивают
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20.02.2022 11:25 Ответить
Потому что телевизор никогда не заменит газету, потому что им нельзя прихлопнуть муху!
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20.02.2022 11:31 Ответить
От цікаво, чи підходить під критерій ватного мера, діяч, який у складі фракції ПР голосував 16 січня 2014 року за диктаторські закони Януковича?
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20.02.2022 11:27 Ответить
ой, а кто это у нас здесь проснулся? а где был, что видел?
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20.02.2022 10:34 Ответить
Я був на базарі, купував контрабас з яким бореться цей клоун.
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20.02.2022 10:40 Ответить
та хто вам повірить, уроди, після стількох зашкварів брехні?
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20.02.2022 10:36 Ответить
100%.Вот придут кацапы и скинут этих брехунов.А мы потом выберем самого честного и патриотичного.
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20.02.2022 10:54 Ответить
сприйняв на себе, урод? І правильно зробив: вам всім, зебілам, віри нема.
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20.02.2022 11:01 Ответить
Він про Порошенко казав. Чи ти не згоден що він самий честний та самий патріотичний ?
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20.02.2022 11:13 Ответить
Ага.Через пару часов АТО закончится,убийцы Майдана будут наказаны и коррупция поборена.Это так-по крупному.И еще куча по мелочам всего.Вера есть!!!!
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20.02.2022 11:42 Ответить
так понимаю, отреагируете по примеру крымских и донецких коллег?
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20.02.2022 10:38 Ответить
КВН проти КГБ
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20.02.2022 10:39 Ответить
Скоро в каждой российской семье опять появиться новый живой или мёртвый ветеран - ветеран Украиской "гражданской" войны
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20.02.2022 10:42 Ответить
..заявления от таких типов только настораживают.. сидел бы где сидел..
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20.02.2022 10:42 Ответить
"В Україні багато російських банків, деякі з них підтримують терористів та окупантів. Але з 2014 року попередня влада відмовлялася закривати їх ."

"Українські суди за 5 років Порошенка знімали арешти з рахунків фірм, що підтримують терористів"
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20.02.2022 10:43 Ответить
Поверніть військову контррозвідку Міністерству оборони. Вам говорять про це військові генерали.
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20.02.2022 10:47 Ответить
Я так розумію, що нині зранку було затримано Мураєва, Шуфрича і їхніх спільників-кацаполюбів і поміщено у фільтраційних табір до закінчення ескалації? ?
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20.02.2022 10:47 Ответить
Не пишіть дурниці! Ці покидьки вже років з п'ять сидять у буцегарні, засуджені потужно реформованим судом по звинуваченню, яке представляв найвидатніший генлакугог Юрко за статтею колабораціонізм, прийнятою потужною як ніколи коаліцією
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20.02.2022 11:33 Ответить
То більше ніякий су і ніякий прокурор не можуть виконувати свою роботу? 😲 Отже таки попередню владу потрібно повернути? Добре, що ви відкрили людям очі!
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20.02.2022 11:38 Ответить
то есть? Он в следующей раз лично раз***ашет морду Шуфричу? Или всё-таки шуфрича и ему подобных начнут закрывать?
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20.02.2022 10:47 Ответить
Приднестровье привело военные части в боевую готовность
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20.02.2022 10:47 Ответить
Да, ***** - враг смертельный, но самый главный враг Украины правит в Киеве: симбиоз этнической еврейской ОПГ Коломойского и прочего позора еврейского народа и агентов Кремля. Они безнаказанно и целенаплавлено уничтожают и порабощают Украину изнутри, превращая население в бесправный скот
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20.02.2022 10:51 Ответить
Все верно. Добавлю только, что такой исход был неминуем ибо бациллой кремлевско-агентизма заражены все более менее значимые политики Украины - и Йуля, и хитрый полковник Гриценко и уж тем более крэмливська консерва Тягнибок и другие. К тому же кажуть у них тоже не все в порядке с пьятой статьей. А единственный этнический украинский политик и враг расии буквально с детства Валь...пардон Вель. .мышановный Петр Алексеевич с треском проигрывал всем вышеперечисленным русофилам
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20.02.2022 11:24 Ответить
проигрывает Динамо Шахтеру или Карпов Каспарову,

а в данном случае была не игра.

в данном случае избиратели выбирали своё будущее.

вот и выбрали
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20.02.2022 12:06 Ответить
...гламурненько - в оправі з синіми дужечками
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20.02.2022 11:05 Ответить
То ізолєнта. Ну перемотала ощадлива людина зламані окуляри😭
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20.02.2022 11:14 Ответить
О, лейтенант бакланов вирішив трохи попіаритися?
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20.02.2022 11:06 Ответить
Я щось не допетраю: своєчасно готові вони реагувати на будь-яку дестабілізацію... . А 136 обстрілів на добу, двоє загиблих, троє поранених ... це що?
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20.02.2022 11:08 Ответить
Урод, почему СБУ кивой ещё не занялась?
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20.02.2022 11:09 Ответить
Испания далеко. Вот если бы на Троещину убежал.
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20.02.2022 11:22 Ответить
вчера явно было кто реагирует на сепаратизм .так это ЮРИЙ БУТУСОВ! задержал в прямом эфире фсбэшника провокатора изменника родины шуфрича....где реакция спец служб на них всех....жаль у ЮРИЯ всего две руки.ато бы сразу и мураева шпиона тоже задержал бы и скрутил в одиночку....* стати нужно его представить к гос.награде за мужество и смелость....
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20.02.2022 11:13 Ответить
Коли вже вони почнуть ловити крис, а не патріотів? Хто ними взагалі керує? Для чого така служба?
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20.02.2022 11:15 Ответить
Неужели Вы не знаете?НИКОГДА ,пока у корыта , ибо ОНИ и есть ХИТРОДУПЫЕ КРЫСЫ И КРОТ
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20.02.2022 11:32 Ответить
О. С добрым утром,ваня. Отвлекся от крышевания на войну?
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20.02.2022 11:21 Ответить
Баканову нет веры. Одно то, что его супруга гражданка Расеи - достаточно, чтобы сделать вывод о зе-команде
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20.02.2022 11:34 Ответить
"Дезінформація - важливий елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення та відповідальність - ось що потрібне сьогодні. Сила України не лише у потужній армії, а й у єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну", - підсумував глава СБУ.

- Алло! Це Центр протидії дезинформації?

- Так!

- Тут оди придурок по телевізору веде пресмарафон і розповсюджує фейки про якйсь державний переворот! Чи то його хтось організовує , чи то він сам... Коротше кажучи - «сіє панічні настрої у суспільстві! Займайтеся!

- Куме! А у нас стаття 24 Конституції яка проголошує : «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом» вже скасована?
- Та наче ні ....
- А чого ж тоді у нас прийняли закон "про запобігання антисемітизму" де вводиться відповідальність за прояви антисемітизму (в тому числі і кримінальна)? У нас що - національна меншина "юдеїв" - "рівніша" за інших ? І чим "антисемітизм" відрізняється від "антимадяризму" "русофобії" чи звичайного "расизму"?
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20.02.2022 11:40 Ответить
16 февраля прошло, опасность временно миновала - Баканов выполз на свет божий.
А так сидел тихо, как мышь под метлой.
Вот и все, что нам нужно знать о Баканове.
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20.02.2022 11:41 Ответить
ооо вылезло! давно не показывалось
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20.02.2022 11:47 Ответить
Ви для початку затримайте шуфрича і мураєва разом з шустером які ведуть відкриту інформаційну диверсію проти України та ще і на одному з центральних ТВ каналів!!!
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20.02.2022 11:52 Ответить
Не знаю як зараз, але бачив я дії СБУшників в Маріуполі в 2014. Точніше ніяких дій не бачив, мабуть потирали руки та чекали Путіна.
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20.02.2022 11:53 Ответить
Не, ну если сам "разведчик" баканов сказал, то можно спать спокойно. Фух отлягло...
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20.02.2022 12:04 Ответить
Оказуется нужен "покой" Не мобилизация, а покой
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20.02.2022 12:10 Ответить
ага, монастырское с агрохимией вчера показали, как надо освобождать Крым и Донбасс, но тут опять помешал клятый Порошенко!
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20.02.2022 12:12 Ответить
Баканов - самое слабое место в Украине
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20.02.2022 12:19 Ответить
Хто це?
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20.02.2022 13:37 Ответить
 
 