Мы готовы своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации, - глава СБУ Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что СБУ вместе с другими органами власти готова своевременно реагировать на любые сценарии, которые могут дестабилизировать ситуацию внутри страны.

"Мы обращаем особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом как раз на защиту государственной границы и стратегических объектов", - подчеркнул Баканов в ходе рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил на востоке Украины 19 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram СБУ.

Также Баканов обратил внимание, что сейчас страна-агрессор применяет целый ряд инструментов, чтобы нажать на Украину, и призвал украинцев сохранять спокойствие.

"Дезинформация – важный элемент гибридной войны. Покой, критическое мышление и ответственность – вот что нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину", – подытожил глава СБУ.

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