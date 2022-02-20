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СБУ (10002) Баканов Іван (294)

Ми готові вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації, - голова СБУ Баканов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми готові вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації, - голова СБУ Баканов

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що СБУ разом з іншими органами влади готова своєчасно реагувати на будь-які сценарії, які можуть дестабілізувати ситуацію всередині країни.

"Ми звертаємо особливу увагу на безпеку об'єктів критичної інфраструктури, посилили контррозвідувальний напрямок. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону та стратегічних об'єктів", - наголосив Баканов у ході робочої поїздки до району проведення операції Об'єднаних сил. на сході України 19 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм СБУ.

Також Баканов звернув увагу на те, що зараз країна-агресор застосовує цілу низку інструментів, щоб натиснути на Україну, та закликав українців зберігати спокій.

"Дезінформація – важливий елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення та відповідальність – ось що потрібне сьогодні. Сила України не лише у потужній армії, а й у єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну", – підсумував глава СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації, - СБУ про провокації на окупованих територіях
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Топ коментарі
+17
КВН проти КГБ
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20.02.2022 10:39
+17
Я так розумію, що нині зранку було затримано Мураєва, Шуфрича і їхніх спільників-кацаполюбів і поміщено у фільтраційних табір до закінчення ескалації? ?
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20.02.2022 10:47
+15
Клоун зуб дає?
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20.02.2022 10:34
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Клоун зуб дає?
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20.02.2022 10:34 Відповісти
Чому зараз не вводиться військова година у містах потенційних цілях рашистів??? Військові патрулі, посилена роботи поліції, заміна ватних мерів на військову комендатуру.
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20.02.2022 10:38 Відповісти
касап, перекладач в тебе клинить: далеко не все можна перекладати буквально дослівно
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20.02.2022 11:03 Відповісти
А я бы хотела спросить почему на украинском ТВ пророссийская пропаганда? Почему сидят на каналах рожи Шуфрича и Мураева и нагло врут и гадят на украинцев и украинскую армию? Почему не закрывают каналы Интер, Украина, 1+1 и т.д.? Почему в интернете не закрывают пророссийские каналы с украинскими блогерами, которых оплачивает агрессор? Почему канал ДНК ведет путинскую пропаганду? Почему Шарий до сих пор не в тюрьме и не закрыт его канал? Сейчас война и такое поведение в СМИ недопустимо.
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20.02.2022 11:16 Відповісти
Потому ,что они уважают путлера и зарабатывают в стране оккупанте ,;имеют паспорта с дохлой курицей ,за виллы в Крыму платят регулярно "Сваты", "папик" и всякая белиберда Они ни разу не назвали убийц -оккупантов , своими словами - " та сторона", постреливают ,а не убивают
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20.02.2022 11:25 Відповісти
Потому что телевизор никогда не заменит газету, потому что им нельзя прихлопнуть муху!
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20.02.2022 11:31 Відповісти
От цікаво, чи підходить під критерій ватного мера, діяч, який у складі фракції ПР голосував 16 січня 2014 року за диктаторські закони Януковича?
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20.02.2022 11:27 Відповісти
ой, а кто это у нас здесь проснулся? а где был, что видел?
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20.02.2022 10:34 Відповісти
Я був на базарі, купував контрабас з яким бореться цей клоун.
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20.02.2022 10:40 Відповісти
та хто вам повірить, уроди, після стількох зашкварів брехні?
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20.02.2022 10:36 Відповісти
100%.Вот придут кацапы и скинут этих брехунов.А мы потом выберем самого честного и патриотичного.
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20.02.2022 10:54 Відповісти
сприйняв на себе, урод? І правильно зробив: вам всім, зебілам, віри нема.
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20.02.2022 11:01 Відповісти
Він про Порошенко казав. Чи ти не згоден що він самий честний та самий патріотичний ?
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20.02.2022 11:13 Відповісти
Ага.Через пару часов АТО закончится,убийцы Майдана будут наказаны и коррупция поборена.Это так-по крупному.И еще куча по мелочам всего.Вера есть!!!!
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20.02.2022 11:42 Відповісти
так понимаю, отреагируете по примеру крымских и донецких коллег?
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20.02.2022 10:38 Відповісти
КВН проти КГБ
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20.02.2022 10:39 Відповісти
Скоро в каждой российской семье опять появиться новый живой или мёртвый ветеран - ветеран Украиской "гражданской" войны
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20.02.2022 10:42 Відповісти
..заявления от таких типов только настораживают.. сидел бы где сидел..
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20.02.2022 10:42 Відповісти
"В Україні багато російських банків, деякі з них підтримують терористів та окупантів. Але з 2014 року попередня влада відмовлялася закривати їх ."

"Українські суди за 5 років Порошенка знімали арешти з рахунків фірм, що підтримують терористів"
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20.02.2022 10:43 Відповісти
Поверніть військову контррозвідку Міністерству оборони. Вам говорять про це військові генерали.
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20.02.2022 10:47 Відповісти
Я так розумію, що нині зранку було затримано Мураєва, Шуфрича і їхніх спільників-кацаполюбів і поміщено у фільтраційних табір до закінчення ескалації? ?
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20.02.2022 10:47 Відповісти
Не пишіть дурниці! Ці покидьки вже років з п'ять сидять у буцегарні, засуджені потужно реформованим судом по звинуваченню, яке представляв найвидатніший генлакугог Юрко за статтею колабораціонізм, прийнятою потужною як ніколи коаліцією
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20.02.2022 11:33 Відповісти
То більше ніякий су і ніякий прокурор не можуть виконувати свою роботу? 😲 Отже таки попередню владу потрібно повернути? Добре, що ви відкрили людям очі!
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20.02.2022 11:38 Відповісти
то есть? Он в следующей раз лично раз***ашет морду Шуфричу? Или всё-таки шуфрича и ему подобных начнут закрывать?
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20.02.2022 10:47 Відповісти
Приднестровье привело военные части в боевую готовность
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20.02.2022 10:47 Відповісти
Да, ***** - враг смертельный, но самый главный враг Украины правит в Киеве: симбиоз этнической еврейской ОПГ Коломойского и прочего позора еврейского народа и агентов Кремля. Они безнаказанно и целенаплавлено уничтожают и порабощают Украину изнутри, превращая население в бесправный скот
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20.02.2022 10:51 Відповісти
Все верно. Добавлю только, что такой исход был неминуем ибо бациллой кремлевско-агентизма заражены все более менее значимые политики Украины - и Йуля, и хитрый полковник Гриценко и уж тем более крэмливська консерва Тягнибок и другие. К тому же кажуть у них тоже не все в порядке с пьятой статьей. А единственный этнический украинский политик и враг расии буквально с детства Валь...пардон Вель. .мышановный Петр Алексеевич с треском проигрывал всем вышеперечисленным русофилам
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20.02.2022 11:24 Відповісти
проигрывает Динамо Шахтеру или Карпов Каспарову,

а в данном случае была не игра.

в данном случае избиратели выбирали своё будущее.

вот и выбрали
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20.02.2022 12:06 Відповісти
...гламурненько - в оправі з синіми дужечками
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20.02.2022 11:05 Відповісти
То ізолєнта. Ну перемотала ощадлива людина зламані окуляри😭
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20.02.2022 11:14 Відповісти
О, лейтенант бакланов вирішив трохи попіаритися?
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20.02.2022 11:06 Відповісти
Я щось не допетраю: своєчасно готові вони реагувати на будь-яку дестабілізацію... . А 136 обстрілів на добу, двоє загиблих, троє поранених ... це що?
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20.02.2022 11:08 Відповісти
Урод, почему СБУ кивой ещё не занялась?
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20.02.2022 11:09 Відповісти
Испания далеко. Вот если бы на Троещину убежал.
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20.02.2022 11:22 Відповісти
вчера явно было кто реагирует на сепаратизм .так это ЮРИЙ БУТУСОВ! задержал в прямом эфире фсбэшника провокатора изменника родины шуфрича....где реакция спец служб на них всех....жаль у ЮРИЯ всего две руки.ато бы сразу и мураева шпиона тоже задержал бы и скрутил в одиночку....* стати нужно его представить к гос.награде за мужество и смелость....
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20.02.2022 11:13 Відповісти
Коли вже вони почнуть ловити крис, а не патріотів? Хто ними взагалі керує? Для чого така служба?
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20.02.2022 11:15 Відповісти
Неужели Вы не знаете?НИКОГДА ,пока у корыта , ибо ОНИ и есть ХИТРОДУПЫЕ КРЫСЫ И КРОТ
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20.02.2022 11:32 Відповісти
О. С добрым утром,ваня. Отвлекся от крышевания на войну?
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20.02.2022 11:21 Відповісти
Баканову нет веры. Одно то, что его супруга гражданка Расеи - достаточно, чтобы сделать вывод о зе-команде
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20.02.2022 11:34 Відповісти
"Дезінформація - важливий елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення та відповідальність - ось що потрібне сьогодні. Сила України не лише у потужній армії, а й у єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну", - підсумував глава СБУ.

- Алло! Це Центр протидії дезинформації?

- Так!

- Тут оди придурок по телевізору веде пресмарафон і розповсюджує фейки про якйсь державний переворот! Чи то його хтось організовує , чи то він сам... Коротше кажучи - «сіє панічні настрої у суспільстві! Займайтеся!

- Куме! А у нас стаття 24 Конституції яка проголошує : «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом» вже скасована?
- Та наче ні ....
- А чого ж тоді у нас прийняли закон "про запобігання антисемітизму" де вводиться відповідальність за прояви антисемітизму (в тому числі і кримінальна)? У нас що - національна меншина "юдеїв" - "рівніша" за інших ? І чим "антисемітизм" відрізняється від "антимадяризму" "русофобії" чи звичайного "расизму"?
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20.02.2022 11:40 Відповісти
16 февраля прошло, опасность временно миновала - Баканов выполз на свет божий.
А так сидел тихо, как мышь под метлой.
Вот и все, что нам нужно знать о Баканове.
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20.02.2022 11:41 Відповісти
ооо вылезло! давно не показывалось
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20.02.2022 11:47 Відповісти
Ви для початку затримайте шуфрича і мураєва разом з шустером які ведуть відкриту інформаційну диверсію проти України та ще і на одному з центральних ТВ каналів!!!
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20.02.2022 11:52 Відповісти
Не знаю як зараз, але бачив я дії СБУшників в Маріуполі в 2014. Точніше ніяких дій не бачив, мабуть потирали руки та чекали Путіна.
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20.02.2022 11:53 Відповісти
Не, ну если сам "разведчик" баканов сказал, то можно спать спокойно. Фух отлягло...
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20.02.2022 12:04 Відповісти
Оказуется нужен "покой" Не мобилизация, а покой
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20.02.2022 12:10 Відповісти
ага, монастырское с агрохимией вчера показали, как надо освобождать Крым и Донбасс, но тут опять помешал клятый Порошенко!
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20.02.2022 12:12 Відповісти
Баканов - самое слабое место в Украине
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20.02.2022 12:19 Відповісти
Хто це?
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20.02.2022 13:37 Відповісти
 
 