Ми готові вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації, - голова СБУ Баканов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що СБУ разом з іншими органами влади готова своєчасно реагувати на будь-які сценарії, які можуть дестабілізувати ситуацію всередині країни.
"Ми звертаємо особливу увагу на безпеку об'єктів критичної інфраструктури, посилили контррозвідувальний напрямок. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону та стратегічних об'єктів", - наголосив Баканов у ході робочої поїздки до району проведення операції Об'єднаних сил. на сході України 19 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм СБУ.
Також Баканов звернув увагу на те, що зараз країна-агресор застосовує цілу низку інструментів, щоб натиснути на Україну, та закликав українців зберігати спокій.
"Дезінформація – важливий елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення та відповідальність – ось що потрібне сьогодні. Сила України не лише у потужній армії, а й у єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну", – підсумував глава СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
"Українські суди за 5 років Порошенка знімали арешти з рахунків фірм, що підтримують терористів"
а в данном случае была не игра.
в данном случае избиратели выбирали своё будущее.
вот и выбрали
- Алло! Це Центр протидії дезинформації?
- Так!
- Тут оди придурок по телевізору веде пресмарафон і розповсюджує фейки про якйсь державний переворот! Чи то його хтось організовує , чи то він сам... Коротше кажучи - «сіє панічні настрої у суспільстві! Займайтеся!
- Куме! А у нас стаття 24 Конституції яка проголошує : «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом» вже скасована?
- Та наче ні ....
- А чого ж тоді у нас прийняли закон "про запобігання антисемітизму" де вводиться відповідальність за прояви антисемітизму (в тому числі і кримінальна)? У нас що - національна меншина "юдеїв" - "рівніша" за інших ? І чим "антисемітизм" відрізняється від "антимадяризму" "русофобії" чи звичайного "расизму"?
А так сидел тихо, как мышь под метлой.
Вот и все, что нам нужно знать о Баканове.