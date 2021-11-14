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Мы делаем все, чтобы сделать невозможным миграционный кризис в Украине, - Баканов

Мы делаем все, чтобы сделать невозможным миграционный кризис в Украине, - Баканов

События на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны, и Служба безопасности принимает весь комплекс мер, чтобы исключить подобный сценарий в Украине.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов после завершения межведомственного совещания по вопросам защиты государственной границы, которое состоялось в Луцке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический, вариант развития событий не был реализован на практике. Именно поэтому сегодня мы собрались в Луцке: чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу", - подчеркнул Иван Баканов.

Смотрите также: Заседание представителей силовых ведомств и ряда председателей ОГА по защите границы состоялось в Луцке. ФОТО

Он рассказал, что СБУ в пределах своих полномочий активно применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер.

Также СБУ обменивается информацией с Нацполицией и ГНС, создаются совместные мобильные группы для работы в приграничных районах.

Иван Баканов убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.

Читайте также: Моравецкий о санкциях ЕС против Беларуси: Возможно полное закрытие границы

Автор: 

граница (5256) кризис (3070) мигранты (979) СБУ (19847) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+14
Та хто ж тобі, Баканов, повірить? Ти в СБУ ще не все зруйнував? Припускаю, що в СБУ ще збереглись оперативники, що служать Україні та мають честь офіцера, але це явно не Баканов. Хоча по великому рахунку Баканов взагалі "липовий" офіцер, недолейтенант.
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14.11.2021 18:03
+7
Зразу видно, шо це ч...мо на українські базари не ходить
На українських базарах тих нелегалів тисячі
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14.11.2021 18:02
+6
шо воно меле... тримаємо сітуацію
а болоті -штормів не буває
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14.11.2021 17:56
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Правила форума Совет форумчан
шо воно меле... тримаємо сітуацію
а болоті -штормів не буває
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14.11.2021 17:56 Ответить
Цинічна думка - у мене запитання до шоуквартальщиків , усього два.
1. Так це вже вові вигідний подальший розвиток гібридної війни для торгівлі на крові (а він продовжує продуктами свого бізнесу кормити рашистів ) ?
2 . Так це тому не визнавали інформаційнних попереджень НАТО , США, Європи про підвищення напруги на кордоні України, тому що на ПОРОШЕНКА вже не скинеш, а що з цим робити ОПУщені Леросом або не знають або роблять гірше навмисно, а от рейтинг на цьому фоні у тому числі з енернопрововкацією від прорашистів у владі , рейтинг не зупинити - ГУРКОТІТИМЕ ДОНИЗУ ПО НАРОСТАЮЧІЙ швидкості!

Цинічно - але прикордонна криза уХйла поховає нарешті ОПУщених Леросо під обломками рейтингу !
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14.11.2021 18:26 Ответить
Баканов, что касается миграционного кризиса, то здесь ты спец херовый. И не только здесь.
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14.11.2021 19:15 Ответить
СБУ крокодилов купили?............................................................................................................................................................................
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14.11.2021 17:59 Ответить
Зразу видно, шо це ч...мо на українські базари не ходить
На українських базарах тих нелегалів тисячі
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14.11.2021 18:02 Ответить
Та хто ж тобі, Баканов, повірить? Ти в СБУ ще не все зруйнував? Припускаю, що в СБУ ще збереглись оперативники, що служать Україні та мають честь офіцера, але це явно не Баканов. Хоча по великому рахунку Баканов взагалі "липовий" офіцер, недолейтенант.
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14.11.2021 18:03 Ответить
а кто там не липовый ? я купил себе скальпель - значит я уже хирург , такие спецы там все
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14.11.2021 18:15 Ответить
Щось стає тривожно від таких обіцянок.
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14.11.2021 18:03 Ответить
Турция построила на границе с Сирией более 750 км защитной стены

Проект был начат в 2015 году, его цель - укрепление безопасности в регионе и борьба с незаконной иммиграцией из Сирии. Всего планируется построить стену длиной 826 км.

Общая протяженность границы между Турцией и Сирией составляет 911 км.

Также представители турецких властей сообщили о почти полном завершении строительства

https://www.interfax.ru/world/616456
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14.11.2021 18:07 Ответить
Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа

3 февр. 2019 г.

Новый забор на границе Израиля и сектора Газа будет сооружен вдоль уже построенного подземного заграждения. Его высота составит 6 метров, а длина - 65 километров.

Защитный барьер из оцинкованной стали высотой 6 метров будет проложен на протяжении 65 километров вдоль границы с палестинской территорией.
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14.11.2021 18:09 Ответить
Вот и понятно, что сделал Турция, что сделал Израиль

Бакланов , а что сделали вы?

С такими руководителями я не чувствую, что моя страна меня защитит.
Наоборот думаю, что вы выйдете встречать руссофашистов с букетами. Нет вам доверия
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14.11.2021 18:13 Ответить
они на одной проектной документации озолотятся ...
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14.11.2021 20:43 Ответить
Діду,та ще там вумним...А ви взагалі в курсі,що турецькі будівельники кращі в Європі? І не через людей-спеців,а тому що уних найновіше і найкраще обладнання для будівництва всього.Від будинків,мостів,доріг і до газонів біля приватних будинків.Вони всю Германію побудували з її автобанами.А у нас один вухастий Арсеній спеціаліст по стінах...
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15.11.2021 06:56 Ответить
Турки молодцы, не спорю. Но Арсений не строитель стен своими руками.
Главное то, что он в принципе дал точек строительству границы как таковой.
Что до него никто не делал.
А сравнивать его с рабочими -строителями - это глупо.
Арсений очень умный и хорошо образованный человек, дай Бог каждому, но не рабочий -строитель.
Каждому свое - один руководитель, экономист, другой строитель.
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15.11.2021 09:45 Ответить
Телебачення Торонто сьогодні смалить зелебобіків як ніколи!
https://youtube.com/watch?v=dvWyGds2rbk

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14.11.2021 18:08 Ответить
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14.11.2021 18:09 Ответить
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14.11.2021 18:29 Ответить
СЛУГАМИ НАРОДУ називали себе сталінскі посіпаки
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14.11.2021 18:37 Ответить


"Бе команда". Як комуністи назвалися "Слугами народу" та випускали пропагандистську газету у Львові
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14.11.2021 18:40 Ответить
а потім перейняли Китайські, а потім у них сквиздили ЗЕленські слуги?...
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14.11.2021 18:41 Ответить
http://fakeoff.org/image/resize/900/0/5d/33/5d335d204351cd360c96685b.jpg http://fakeoff.org/image/resize/900/0/5d/33/5d335d204351cd360c96685b.jpg

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14.11.2021 18:47 Ответить
А що Баканов,він тільки капля в морі адже при владі 70-80% загнаних кацапами ,,козачків,, а по регіонах в всі 99.
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14.11.2021 18:11 Ответить
баканов , ты не в Германии живёшь , не колоти понты
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14.11.2021 18:11 Ответить
А налоговая служба тут причем?
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14.11.2021 18:11 Ответить
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14.11.2021 18:11 Ответить
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14.11.2021 18:14 Ответить
А куди вам діватися? Ще зробіть міграційну кризу в Україні!
- вас принесуть у жертву, як баранця. В знак дружби між українцями та мусульманами)).
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14.11.2021 18:20 Ответить
Ясень пень,с Украины все убегают в страны ЕС,какой баран к нам сунется?
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14.11.2021 18:22 Ответить
Ну якщо це каже адеп сєкти "кінця епохи бідності, тоді вірю.
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14.11.2021 18:35 Ответить
не вірю жодному слову
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14.11.2021 19:16 Ответить
шо цей дурень меле
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14.11.2021 19:19 Ответить
И шо они тут делать будут, дровами топить, так тут их подвозить не будут, надо покупать. На наше пособие х.............. проживут. Так что не беспокойтесь, свои уже разбежались.
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14.11.2021 19:23 Ответить
Совенятко недобите, бухгалтер сірої бухгалтерії 95 кварталу
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14.11.2021 19:32 Ответить
О, літінант проснувся. Я вже думав куди воно ділося. Давно вже кукурікав.
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14.11.2021 19:52 Ответить
Мы делаем все, чтобы сделать невозможным миграционный кризис в Украине, - заявил руководитель ООО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-95 Студия Квартал-95 ».
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14.11.2021 20:20 Ответить
Это типа намёк на то , шо ЗЕ!шобла будет ко всему прочему активно развивать эмиграцийну крызу. Топить так топить, так сказать. ЗЕ!шобла решила Украину похоронить
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14.11.2021 20:52 Ответить
Шоб ты здох - с ука бык анов
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14.11.2021 20:54 Ответить
Дурачками прикидыаются. Что там по вагнеровцам, а по операции Изоляция? А нападение СБУ на разведчиков? Марионетки москалей. Вы делаете всё, чтобы нагадить Украине.
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14.11.2021 21:06 Ответить
Если за дело берётся гуру государственной безопасности, такой молодой (каких-то 46 годочков), а уже лейтенант Баклан Баканов, то можно спать спокойно. Ну подумаешь там, проснёшься в обнимку с бродячим Муслимом, он тебе "Иншалла" пожелает - эка невидаль - хорошо, что вообще проснулся, это же Украина. Понимать надо
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15.11.2021 07:47 Ответить
 
 