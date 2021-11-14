Мы делаем все, чтобы сделать невозможным миграционный кризис в Украине, - Баканов

События на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны, и Служба безопасности принимает весь комплекс мер, чтобы исключить подобный сценарий в Украине.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов после завершения межведомственного совещания по вопросам защиты государственной границы, которое состоялось в Луцке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический, вариант развития событий не был реализован на практике. Именно поэтому сегодня мы собрались в Луцке: чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу", - подчеркнул Иван Баканов.

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Он рассказал, что СБУ в пределах своих полномочий активно применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер.

Также СБУ обменивается информацией с Нацполицией и ГНС, создаются совместные мобильные группы для работы в приграничных районах.

Иван Баканов убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.

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