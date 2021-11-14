Мы делаем все, чтобы сделать невозможным миграционный кризис в Украине, - Баканов
События на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны, и Служба безопасности принимает весь комплекс мер, чтобы исключить подобный сценарий в Украине.
Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов после завершения межведомственного совещания по вопросам защиты государственной границы, которое состоялось в Луцке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический, вариант развития событий не был реализован на практике. Именно поэтому сегодня мы собрались в Луцке: чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу", - подчеркнул Иван Баканов.
Он рассказал, что СБУ в пределах своих полномочий активно применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер.
Также СБУ обменивается информацией с Нацполицией и ГНС, создаются совместные мобильные группы для работы в приграничных районах.
Иван Баканов убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.
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а болоті -штормів не буває
1. Так це вже вові вигідний подальший розвиток гібридної війни для торгівлі на крові (а він продовжує продуктами свого бізнесу кормити рашистів ) ?
2 . Так це тому не визнавали інформаційнних попереджень НАТО , США, Європи про підвищення напруги на кордоні України, тому що на ПОРОШЕНКА вже не скинеш, а що з цим робити ОПУщені Леросом або не знають або роблять гірше навмисно, а от рейтинг на цьому фоні у тому числі з енернопрововкацією від прорашистів у владі , рейтинг не зупинити - ГУРКОТІТИМЕ ДОНИЗУ ПО НАРОСТАЮЧІЙ швидкості!
Цинічно - але прикордонна криза уХйла поховає нарешті ОПУщених Леросо під обломками рейтингу !
На українських базарах тих нелегалів тисячі
Проект был начат в 2015 году, его цель - укрепление безопасности в регионе и борьба с незаконной иммиграцией из Сирии. Всего планируется построить стену длиной 826 км.
Общая протяженность границы между Турцией и Сирией составляет 911 км.
Также представители турецких властей сообщили о почти полном завершении строительства
https://www.interfax.ru/world/616456
3 февр. 2019 г.
Новый забор на границе Израиля и сектора Газа будет сооружен вдоль уже построенного подземного заграждения. Его высота составит 6 метров, а длина - 65 километров.
Защитный барьер из оцинкованной стали высотой 6 метров будет проложен на протяжении 65 километров вдоль границы с палестинской территорией.
Бакланов , а что сделали вы?
С такими руководителями я не чувствую, что моя страна меня защитит.
Наоборот думаю, что вы выйдете встречать руссофашистов с букетами. Нет вам доверия
Главное то, что он в принципе дал точек строительству границы как таковой.
Что до него никто не делал.
А сравнивать его с рабочими -строителями - это глупо.
Арсений очень умный и хорошо образованный человек, дай Бог каждому, но не рабочий -строитель.
Каждому свое - один руководитель, экономист, другой строитель.
https://youtube.com/watch?v=dvWyGds2rbk
"Бе команда". Як комуністи назвалися "Слугами народу" та випускали пропагандистську газету у Львові
- вас принесуть у жертву, як баранця. В знак дружби між українцями та мусульманами)).