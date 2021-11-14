Моравецкий о санкциях ЕС против Беларуси: Возможно полное закрытие границы

В рамках пакета новых санкций против режима Александра Лукашенко за дестабилизацию восточной границы ЕС не исключается полное закрытие границы с Беларусью.

Об этом в интервью РАР в воскресенье сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил глава польского правительства, в ЕС растет убеждение, что этот кризис является не только проблемой Польши, Литвы и Латвии, но и всего ЕС. Следовательно, все начинают понимать: если не действовать совместно, то Лукашенко не откажется от штурма границы мигрантами, привезенными с Ближнего Востока.

"В связи с этим мы будем дискутировать об очередных санкциях, включая полное закрытие границы, что означает лишение режима экономических дивидендов", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что такая дискуссия может состояться во время внеочередного саммита Евросовета, который должен пройти в ближайшее время по инициативе Польши.

Как подчеркнул глава польского правительства, вместе с премьерами Литвы и Латвии они все больше убеждаются в необходимости проведения консультаций с союзниками по НАТО по безопасности восточного фланга Альянса в рамках 4 статьи Вашингтонского договора.

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"Кажется, это (проведение консультаций. – Ред.) все больше становится нужным, ведь уже не достаточно лишь публично выражать беспокойство. Сейчас нужны конкретные шаги и привлечение всего Альянса", - сообщил Моравецкий.

Глава польского правительства подчеркнул, что с ложью и манипуляцией режима Лукашенко можно бороться только правдой. Поэтому правительство Польши создало специальный информационный портал (Gov.pl/Granica) с фотографиями и видео, где польская сторона пытается отвечать "информационным контрнаступлением" на дезинформацию РБ. Он призвал польских журналистов "не гнаться за сенсациями" и "кликабельностью", а предоставлять только проверенную информацию, которая является "лучшим оружием с белорусской дезинформацией".

В то же время, глава польского правительства сообщил, что правительство продолжит запрет на пребывание СМИ в узкой полосе границы с Беларусью. Он объяснил это тем, что в присутствии камер "провокации только усилятся". Он также добавил, что ситуация на границе напряженная, поэтому в случае прорыва границы "жизнь и здоровье журналистов будет под угрозой".

Моравецкий проинформировал, что поскольку в конце ноября завершится срок чрезвычайного положения на границе и из-за невозможности его продления на следующий срок, правительство подготовит новые юридические рамки, которые позволят польским службам эффективно действовать на границе. По его словам, эти механизмы будут представлены на следующей неделе.

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