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Моравецкий о санкциях ЕС против Беларуси: Возможно полное закрытие границы

Моравецкий о санкциях ЕС против Беларуси: Возможно полное закрытие границы

В рамках пакета новых санкций против режима Александра Лукашенко за дестабилизацию восточной границы ЕС не исключается полное закрытие границы с Беларусью.

Об этом в интервью РАР в воскресенье сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил глава польского правительства, в ЕС растет убеждение, что этот кризис является не только проблемой Польши, Литвы и Латвии, но и всего ЕС. Следовательно, все начинают понимать: если не действовать совместно, то Лукашенко не откажется от штурма границы мигрантами, привезенными с Ближнего Востока.

"В связи с этим мы будем дискутировать об очередных санкциях, включая полное закрытие границы, что означает лишение режима экономических дивидендов", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что такая дискуссия может состояться во время внеочередного саммита Евросовета, который должен пройти в ближайшее время по инициативе Польши.

Как подчеркнул глава польского правительства, вместе с премьерами Литвы и Латвии они все больше убеждаются в необходимости проведения консультаций с союзниками по НАТО по безопасности восточного фланга Альянса в рамках 4 статьи Вашингтонского договора.

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"Кажется, это (проведение консультаций. – Ред.) все больше становится нужным, ведь уже не достаточно лишь публично выражать беспокойство. Сейчас нужны конкретные шаги и привлечение всего Альянса", - сообщил Моравецкий.

Глава польского правительства подчеркнул, что с ложью и манипуляцией режима Лукашенко можно бороться только правдой. Поэтому правительство Польши создало специальный информационный портал (Gov.pl/Granica) с фотографиями и видео, где польская сторона пытается отвечать "информационным контрнаступлением" на дезинформацию РБ. Он призвал польских журналистов "не гнаться за сенсациями" и "кликабельностью", а предоставлять только проверенную информацию, которая является "лучшим оружием с белорусской дезинформацией".

В то же время, глава польского правительства сообщил, что правительство продолжит запрет на пребывание СМИ в узкой полосе границы с Беларусью. Он объяснил это тем, что в присутствии камер "провокации только усилятся". Он также добавил, что ситуация на границе напряженная, поэтому в случае прорыва границы "жизнь и здоровье журналистов будет под угрозой".

Моравецкий проинформировал, что поскольку в конце ноября завершится срок чрезвычайного положения на границе и из-за невозможности его продления на следующий срок, правительство подготовит новые юридические рамки, которые позволят польским службам эффективно действовать на границе. По его словам, эти механизмы будут представлены на следующей неделе.

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Беларусь (7886) граница (5256) мигранты (979) Польша (8393) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+16
Закривайте чим скоріш!
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14.11.2021 15:58
+6
Україні варто ввести візовий режим з біометричною ідентифікацією для росіян і їх союзників по оборонному союзу, зокрема, білорусів. Нам ці гості створюють лише проблеми з власною безпекою.
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14.11.2021 16:57
+5
"Брись під лавку, "котяра"! Не вистачає тут ще "вумнічання" того, хто привів до влади "какая разница"! Ти що - забув що саме я тебе вирахував - колишній Лео Кот"?
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14.11.2021 16:12
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Закривайте чим скоріш!
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14.11.2021 15:58 Ответить
Полностью границу никто не закроет, слишком большие деньги вокруг неё крутятся. А вот слегка подпилить рога разошедшемуся не на шутку картофельному лосю не помешает, да и приунылых беларусов подбодрить, а то их не видно и не слышно, пока Бульбофюрер ведёт их же к военной провокации. Буйный Ближний Восток тоже не помешает успокоить и окончательно внушить бабаям, что через нас и наших соседей они не пройдут за халявой в Германию, поэтому даже и рыпаться не стоит
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14.11.2021 16:22 Ответить
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14.11.2021 17:41 Ответить
Неграм то "закриття кордону" і санкціі до ср...ки...
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14.11.2021 16:55 Ответить
Да? Угадай, куда сразу ринутся белорусы и эта голожопая срань, которым нужно попасть в Европу? Правильно! - к нам.
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14.11.2021 18:07 Ответить
Хай оголошують АТО! Можемо поділиться досвідом!
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14.11.2021 15:59 Ответить
им наш досвид не нужен..
у нас разные философии и войны, и мира - им какаяразница нах.ненужна..
https://twitter.com/i/status/1459878603936645120
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14.11.2021 16:06 Ответить
"Брись під лавку, "котяра"! Не вистачає тут ще "вумнічання" того, хто привів до влади "какая разница"! Ти що - забув що саме я тебе вирахував - колишній Лео Кот"?
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14.11.2021 16:12 Ответить
а то я скрывался что пипец...
- меня Цукерберг забанил в ФБ, поэтому НИК и поменялся, так как вынужден был открыть новый аккаунт - дурачина ты, простофиля..
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14.11.2021 16:15 Ответить
Чуєш - ти казку Івана Франка "Фарбований Лис" читав? Та мені однаково з-за чого ти нік поміняв Однак до виборів ти "з штанів вискакував" верещачи який тобі огидний "Порох" У тебе з язика "барига" і "марадьор" летіло як грох з дірявого мішка! А тепер ти вже і "Зелю" не любиш! Міняй нік! Тобі більше "фарбований Лис" підходить!
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14.11.2021 17:14 Ответить
А что, не любить этих двух персонажей уже преступление? Для меня шо сивочолый, шо клоун - одного поля ягоды, только и разницы, что они из разных кланов. С куя ли, кто-то должен иметь те же взгляды на вещи, что и ты?
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14.11.2021 18:14 Ответить
У кожного свої політичні погляди І кожний "любить" чи "не любить" того чи іншого "персонажа" з тих чи інших позицій А в нашій з "Лео Котом" історії те цікаво що до виборів "Кот" проклинав Порошенка Потім він "пісяв у стелю кип"ятком" як "ЗЕ" розбереться з "порохоботами" Я тоді йому написав що прийде час і він почне каяться у своєму виборі бо допоміг прийти до влади "цирковій болонці" Потім (коли він зрозумів що "лохонувся") то змінив нік і почав клясти "ЗЕ" на всі заставки!
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14.11.2021 18:34 Ответить
Вони ще і міркують. Лука образився за підтримку білоруської опозиції, тепер буде мстити
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14.11.2021 16:05 Ответить
Лукашеску - исполнитель, решает не оно.
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14.11.2021 16:13 Ответить
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14.11.2021 16:20 Ответить
А концы этого скандала находятся в той же Германии
Ведь оплата услуги доставки нелегала
Была кабул -- Берлин вероятно
Где то цепочка разорвалась
Ведь она работала и не один день /раз тысячи людей вовлечены/
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14.11.2021 16:23 Ответить
Как польские журналисты могут предоставлять правдивую информацию, если их туда не пускают. Надобно предоставить коридор украинским журналистам. Думаю, они больше опыта имеют.
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14.11.2021 16:30 Ответить
Jesli polnostiu zakryt granicu,eto budet udar dlia rezima.S ES nado takze nado ne simbolno vodit sankciji,a ziostkyje stob torgovle nebylo s rezimom sovsem.Vse aeroporti pod ban,kompaniji kotoryje priletajet v Belorus pod ban takze, aeroflot,turkish airline ili drugije
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14.11.2021 16:38 Ответить
Резім тепер у вас, ви своїм заганянням Луки в рашу так захопилися, що накликали біду на білоруський народ і на себе теж, ненависні демократи, тепер ви дружите з масквой, їхнім газом і їхнім пуйлом.
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15.11.2021 05:14 Ответить
И электричество тоже , или це святе , це Бiзнес
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14.11.2021 16:44 Ответить
Україні варто ввести візовий режим з біометричною ідентифікацією для росіян і їх союзників по оборонному союзу, зокрема, білорусів. Нам ці гості створюють лише проблеми з власною безпекою.
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14.11.2021 16:57 Ответить
А нелегалов переправляют через официальные пропускные пункты?
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14.11.2021 17:00 Ответить
Та пристарілий вусатий картопляний таракан тут як кажуть з боку припеку Десь декілька місяців тому, десь на початку літа в пресі проскочила інформація про те що, в Гродно вилитів і приземлився літак ФСБ , з Бортниковим і Патрушевим на борту. Тоді ще всі гадали , чому ці пани прилетіли саме в Гродно а не Мінськ , блище до польського кордону. А сьогодні в цьому районі знаходяться тисячі " туристів" з Сирії Катару і Лівії. Тепер все.стає на свої місця що до їхнього візиту туди. Прилітали з ціллю рекогнасцировки місцевості, планування операції.А Лукашенко ,це так. Місцевий дурник камікадзе, на якого все спишуть.
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14.11.2021 17:55 Ответить
они вокруг да около... чем раньше подведут ситуацию к тому чтоб ***** свои же вальнули, а там есть кому что терять, тем меньше будет разгребать последствий, а этот чык-чырык бульборожденный со своим коленькой сам в лес убежит - поржем если выясниться что их возле той же границы поймают
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14.11.2021 18:29 Ответить
та давайте уже опломпируйте эту белорусь с лукой , закройте небо, вздрючьте авиакомпании которые навезли псевдотуристов вагонами семьями ...спасайте от этой навалы тунеядцев .иначе они вас спустя годы уничтожат как белую рассу,как христианство...((
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14.11.2021 18:35 Ответить
А курды , сирийцы , иракцы , афганцы и другие разве не знают как их мягко говоря недолюбливают в Европе. И все равно лезут как кацапская чума в Украину так и они в Европу. Это же отбросы в подавляющем большинстве. Они работать не будут, будут требовать пособия и все такое. Человек , который умеет работать руками или головой и у себя в стране найдет занятие. Эти нет - будут ждать халявы в лучшем случае, в худшем наркота и преступность, теракты и т.д.
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14.11.2021 18:44 Ответить
Они все знают. Но так как их жизнь будет протекать в районах единоверцев, то разницу с родиной они ощутят только по комфортабельности жилья и инфраструктуры. На тротуарах и в лавченках района будут сплошные лица бывших соседей по кишлаку. Выезд на европейские улицы для них как поездка в зоопарк где они будут хохотать над белыми прохожими и женщинами в брюках.
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14.11.2021 19:35 Ответить
Вони всі курди -- іракські, сирійські і турецькі, бо Курдистан розділили ці три країни. Справжні біженці -- це афганці, але цих відступників мало.
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15.11.2021 05:25 Ответить
білорасєю і расєю давно вже треба ізолювати від цивілізованого світу як колись самоізолювалася срср...
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14.11.2021 18:53 Ответить
ЄС і Західна Європа імпотенти політичні, як вам хочеться закрити очі на те що в цій кризі вина ЕРЕФІЯ а не Лукашенко. Бабло Москви робить свою справу. Ізолювати Москву слабо!? Закінчаться потоки бабло Меркельші і оточенню . А "зрєть нада в корінь".
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14.11.2021 20:28 Ответить





Straż Graniczna


@Straz_Graniczna

W odpowiedzi do @Straz_Graniczna

2/2 Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od służb. Widać, że strona przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja

@Прикордонники


2/2 Деякі намети починають зникати. Іноземці отримують від служб інструкції, обладнання та газ. Видно, що сьогодні cторона(мігранти) готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові діяти @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja
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14.11.2021 21:02 Ответить
- Nasza granica jest bardzo dobrze strzeżona, jej przełamanie jest raczej niemożliwe, dlatego Białorusini rozpoczęli realizację wariantu stworzenia kryzysu humanitarnego po swojej stronie, którego symbolem ma być powstające tam nowe obozowisko - powiedział w niedzielę wiceszef MSWiA Błażej Poboży

https://wiadomosci.onet.pl/bialystok/kryzys-na-granicy-najnowsze-informacje-z-granicy-polski-z-bialorusia-relacja-na-zywo/xyd7df1

- Наш кордон дуже добре охороняється, прорвати його швидше неможливо, тому білоруси почали реалізовувати варіант створення гуманітарної кризи на своєму боці, символом якого стане новий табір, - зазначив заступник голови Міністерство внутрішніх справ та адміністрації, Błażej Poboży
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14.11.2021 21:05 Ответить
 
 