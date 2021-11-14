Ми робимо все, щоб унеможливити міграційну кризу в Україні, - Баканов
Події на кордоні Євросоюзу та Білорусі є одним із проявів гібридної війни, і Служба безпеки вживає весь комплекс заходів, щоб унеможливити подібний сценарій в Україні.
Про це заявив Голова СБУ Іван Баканов після завершення міжвідомчої наради з питань захисту державного кордону, яка відбулася в Луцьку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Такий сценарій наразі малоймовірний. Але ми працюємо на випередження і робимо все, аби цей, навіть теоретичний, варіант розвитку подій не був реалізований на практиці. Саме тому сьогодні ми зібралися в Луцьку – щоб узгодити заходи для протидії такому прояву гібридної війни. Ми не просто тримаємо ситуацію на контролі, а виконуємо всю необхідну організаційну та оперативну роботу", – підкреслив Іван Баканов.
Він розповів, що СБУ у межах своїх повноважень активно застосовує комплекс контррозвідувальних, оперативно-розшукових і кримінально-процесуальних заходів.
Також СБУ обмінюється інформацією з Нацполіцією та ДПС, створюються спільні мобільні групи для роботи у прикордонних районах тощо.
Іван Баканов переконаний, що Україні вдасться успішно протистояти черговому прояву гібридної війни та зберегти стабільність і безпеку.
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а болоті -штормів не буває
1. Так це вже вові вигідний подальший розвиток гібридної війни для торгівлі на крові (а він продовжує продуктами свого бізнесу кормити рашистів ) ?
2 . Так це тому не визнавали інформаційнних попереджень НАТО , США, Європи про підвищення напруги на кордоні України, тому що на ПОРОШЕНКА вже не скинеш, а що з цим робити ОПУщені Леросом або не знають або роблять гірше навмисно, а от рейтинг на цьому фоні у тому числі з енернопрововкацією від прорашистів у владі , рейтинг не зупинити - ГУРКОТІТИМЕ ДОНИЗУ ПО НАРОСТАЮЧІЙ швидкості!
Цинічно - але прикордонна криза уХйла поховає нарешті ОПУщених Леросо під обломками рейтингу !
На українських базарах тих нелегалів тисячі
Проект был начат в 2015 году, его цель - укрепление безопасности в регионе и борьба с незаконной иммиграцией из Сирии. Всего планируется построить стену длиной 826 км.
Общая протяженность границы между Турцией и Сирией составляет 911 км.
Также представители турецких властей сообщили о почти полном завершении строительства
https://www.interfax.ru/world/616456
3 февр. 2019 г.
Новый забор на границе Израиля и сектора Газа будет сооружен вдоль уже построенного подземного заграждения. Его высота составит 6 метров, а длина - 65 километров.
Защитный барьер из оцинкованной стали высотой 6 метров будет проложен на протяжении 65 километров вдоль границы с палестинской территорией.
Бакланов , а что сделали вы?
С такими руководителями я не чувствую, что моя страна меня защитит.
Наоборот думаю, что вы выйдете встречать руссофашистов с букетами. Нет вам доверия
Главное то, что он в принципе дал точек строительству границы как таковой.
Что до него никто не делал.
А сравнивать его с рабочими -строителями - это глупо.
Арсений очень умный и хорошо образованный человек, дай Бог каждому, но не рабочий -строитель.
Каждому свое - один руководитель, экономист, другой строитель.
https://youtube.com/watch?v=dvWyGds2rbk
"Бе команда". Як комуністи назвалися "Слугами народу" та випускали пропагандистську газету у Львові
- вас принесуть у жертву, як баранця. В знак дружби між українцями та мусульманами)).