Ми робимо все, щоб унеможливити міграційну кризу в Україні, - Баканов

Події на кордоні Євросоюзу та Білорусі є одним із проявів гібридної війни, і Служба безпеки вживає весь комплекс заходів, щоб унеможливити подібний сценарій в Україні.

Про це заявив Голова СБУ Іван Баканов після завершення міжвідомчої наради з питань захисту державного кордону, яка відбулася в Луцьку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Такий сценарій наразі малоймовірний. Але ми працюємо на випередження і робимо все, аби цей, навіть теоретичний, варіант розвитку подій не був реалізований на практиці. Саме тому сьогодні ми зібралися в Луцьку – щоб узгодити заходи для протидії такому прояву гібридної війни. Ми не просто тримаємо ситуацію на контролі, а виконуємо всю необхідну організаційну та оперативну роботу", – підкреслив Іван Баканов.

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Він розповів, що СБУ у межах своїх повноважень активно застосовує комплекс контррозвідувальних, оперативно-розшукових і кримінально-процесуальних заходів.

Також СБУ обмінюється інформацією з Нацполіцією та ДПС, створюються спільні мобільні групи для роботи у прикордонних районах тощо.

Іван Баканов переконаний, що Україні вдасться успішно протистояти черговому прояву гібридної війни та зберегти стабільність і безпеку.

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