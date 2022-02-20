РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12916 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
3 311 5
Франция (3072) эвакуация (1748)

Франция советует своим гражданам покинуть Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Франция советует своим гражданам покинуть Украину

Министерство иностранных дел Франции рекомендовало своим гражданам, не имеющим весомых оснований для пребывания в Украине, покинуть страну.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В условиях напряженности, возникшей из-за сосредоточения российских войск у границ Украины и нарушения режима прекращения огня вдоль линии столкновения на востоке страны, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и не посещать приграничные районы на севере и востоке страны".

Гражданам Франции в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также как мера пресечения в Днепропетровской области, настоятельно рекомендуется оставить эти районы без промедлений", - сказано в сообщении.

Также рекомендуется всем гражданам Франции, чье пребывание в Украине не имеет веских оснований, покинуть страну. Министерство также рекомендует гражданам отложить все поездки в Украину.

Читайте также: Макрон призвал украинцев не реагировать на провокации
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
французы в Украине нанец-то узнали, что такое жить среди белого культурного населения, в значительно бОльшей безопасности, нежели на родине, несмотря на войну! так они и уедут - держите карман шире
показать весь комментарий
20.02.2022 14:20 Ответить
Українці повинні добре запам'ятати хто та як діяв щоб коли прийшов час подякувати відповідно як дякують ізраїльтяни Моссадом пособникам третього рейху.
показать весь комментарий
20.02.2022 14:22 Ответить
Макрон понял что пациент безнадежен.
показать весь комментарий
20.02.2022 14:23 Ответить
а как же нефть/газ, дружба, жвачка, балалайка?
показать весь комментарий
20.02.2022 14:39 Ответить
Втікають жабоїди , втікають, ********* 😡
показать весь комментарий
20.02.2022 16:01 Ответить
 
 